«7 дней»: о чем Минниханов говорил с Путиным, каким женщинам аплодировали стоя, чего ждать мигрантам

Встреча Рустама Минниханова с многодетными матерями, разговор раиса Татарстана с Владимиром Путиным и другие новости недели от программы «7 дней»

Фото: Михаил Захаров

В канун Международного женского дня раис республики вручил почетные награды многодетным матерям. В их числе и мать шестерых детей, вдова участника СВО Альфия Вафина из Балтасинского района. О ней и других сильных женщинах, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век» на завершившейся неделе, — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Ей аплодировали стоя

В Балтасинском районе в гостях у Альфии Вафиной съемочная группа программы «7 дней» побывала незадолго до встречи героини с Рустамом Миннихановым. В священный Рамадан, проявляя искреннее гостеприимство, эта хрупкая женщина приготовила для журналистов угощение, а сама, свято соблюдая правила и традиции, так и не притронувшись к пище, рассказала свою историю. Как познакомились с Радисом, полюбили друг друга, поженились. Мечтали о большой семье, и это сбылось: родилось шестеро детей на радость родителям.

С началом СВО муж, в прошлом пограничник, сказал, что не сможет оставаться в стороне. Последний раз звонок от мужа и отца семья получила в один из дней в 2023 году, в пять утра, перед штурмом. Больше никаких весточек не было, но родные надеялись, что, может быть, ранен, не может выйти на связь. В 2024 году им сообщили, что по совпадению ДНК среди погибших идентифицированы останки главы большой семьи.

Дети выросли. Старшие разлетелись из родового гнезда. Сейчас в большом доме Альфия живет с младшей дочерью. Хозяйство серьезное: куры, фазаны. На охране верный пес, слушающийся только хозяйку.

Огромный зал, услышавший историю этой хрупкой женщины, аплодировал ей стоя. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

День приезда съемочной группы совпал с награждением Альфии Вафиной на местном уровне — главой Балтасинского района. А уже на следующий день в Казани, во время вручения раисом Татарстана Рустамом Миннихановым ей медали ордена «Родительская слава», огромный зал, услышавший историю этой хрупкой женщины, аплодировал ей стоя.

В канун 8 марта Рустам Минниханов чествовал многодетных матерей и жен героев СВО. Всех участников торжества в холле встречала портретная галерея, где жены воинов сфотографированы в кителях своих мужей, чтобы подчеркнуть душевное единство с теми, кто сейчас защищает Родину, с теми, кого они ждут дома. Это символ веры, надежды и любви, который может вместить только женское сердце.

В канун 8 марта Рустам Минниханов чествовал многодетных матерей и жен героев СВО. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Тем, кто ежедневно совершает свой материнский подвиг, Рустам Минниханов вручил медали «Ана даны — Материнская слава». В их числе Ирина Ляпустина — многодетная мама из Казани, и Диляра Нурмеева из Нижнекамска — мама пятерых детей.

«Именно благодаря таким нашим мамам, женам, бабушкам, подругам и сестрам никаким врагам нас не сломить. Они наша гордость и опора. И они есть во всех районах, городах и селах. А сильные регионы — сильная Россия! Универсальная формула и успеха, и нашей стойкости в противостоянии с условным коллективным Западом», — резюмировал ведущий программы Тимур Бикмурзин.

Серьезный разговор

Одним из значимых политических событий минувшей недели стала встреча президента России Владимира Путина с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. «Говорили о многом и о самом важном. Об основных точках роста в экономике: об авиазаводах и машиностроении, о сельском хозяйстве и нефтепереработке, об обрабатывающей промышленности, а также о том, как республика участвует в спецоперации и помогает подшефным территориям — Лисичанску и Рубежному. Затронули и такой важный аспект, как межконфессиональный мир и согласие в Татарстане, сотрудничество представителей разных религий», — ввел в тему следующего материала ведущий программы «7 дней».

Одним из значимых политических событий минувшей недели стала встреча президента России Владимира Путина с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. взято с сайта kremlin.ru

«Давно не виделись, Рустам Нургалиевич. Что новенького, как дела?» — приветствовал раиса Татарстана президент России. Именно в таком формате в последний раз Владимир Путин и Рустам Минниханов беседовали уже больше года назад. Тон встречи — дружеский и деловой одновременно.

Первая и самая важная и актуальная тема — СВО. Из Татарстана на фронт с начала специальной военной операции отправились больше 38 тыс. человек — мобилизованных и по контракту. План по набору и поддержке военнослужащих перевыполнен. Сражаются татарстанцы самоотверженно. Высокого звания Героя России удостоены 15 наших земляков. Семеро — посмертно… Почти 2 тыс. воинов награждены орденами Мужества.

На решение задач, так или иначе связанных с СВО, республикой направлено свыше 36 млрд рублей. В подшефных Татарстану городах Донбасса — Лисичанске и Рубежном ведутся активные восстановительные работы. Продолжается формирование и отправка гуманитарных конвоев как в зону СВО, так и в Курскую область, и в вернувшиеся в состав России регионы. Ведется активная работа по социальной адаптации ветеранов спецоперации. Кадровый проект «Батырлар» востребован, набирает обороты и приносит свои результаты.

Рустам Минниханов довел до президента России ключевые показатели республики. взято с сайта kremlin.ru

Общественно-политическая ситуация в республике — в порядке. В экономике устойчивый рост почти по всем направлениям. В минувшем году планка валового регионального продукта превысила 5 трлн рублей, а по объему производства промышленной продукции в денежном выражении Татарстан вышел на отметку в 5 трлн 651 млрд рублей. На 10% прирост в сельском хозяйстве, на 17% — в строительстве, на 12% прирост объемов инвестиций в основной капитал, розничная торговля прибавила к уровню 2023-го 7%.

Говоря об опорных отраслях экономики республики, Рустам Минниханов не мог не отметить успехи нефтепереработчиков — ТАИФ-НК и «Татнефти», где глубина переработки сырья достигает 99%. 7% всей добываемой в России нефти — родом из Татарстана. Республика производит почти четверть всего полиэтилена в стране, 41% каучуков, 61% грузовых шин и чуть меньше трети всех грузовых автомобилей в стране. КАМАЗ показал выручку более чем в 323 млрд рублей, решив большую часть вопросов с поставкой комплектующих, в том числе за счет программы импортозамещения. На траекторию устойчивого развития вышел «Соллерс». Двигатели для гражданских и коммерческих автомобилей производятся в Елабуге, и там же производится Aurus. «Хорошая машина», — отреагировал Путин. В ответ Рустам Минниханов пообещал, что проект будет и дальше развиваться.

«Большая работа, Владимир Владимирович, идет по Казанскому авиационному заводу. Благодаря вашей программе мы уже на 38 миллиардов комплекс построили, вы видели. Сейчас еще два таких, и дальше идет строительство логистического центра, центра механообработки — очень серьезно. Казанский вертолетный завод — тоже и плановые назначения, и большую модернизацию провел: центр механообработки, сборки и, самое главное, образовательный центр сделал», — отметил раис Татарстана. И добавил, что «Ансаты» выходят с производства уже с российскими двигателями. Начато производство и нового вертолета Ми-38, превышающего по габаритам привычный Ми-8.

Владимир Путин в разговоре акцентировал внимание на еще одном важном достижении Татарстана: «Почти в два раза выросла доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта. Это очень хороший показатель».

Владимир Путин в разговоре акцентировал внимание на ряде важных достижений Татарстана. взято с сайта kremlin.ru

Отметил президент и еще один значимый момент: «У нас по количеству религиозных организаций Татарстан занимает первое место». Работа с людьми, поддержка представителей разных народов и религиозных конфессий дает свои плоды: «Если согласия не будет, никакого богатства, никакого успеха быть не может», — высказал уверенность Рустам Минниханов. Владимир Путин его поддержал: «Точно, абсолютно согласен. И у вас это получается. Спасибо большое».

Постоянное стремление к лучшему и опора на жителей — главные составляющие формулы успеха республики. Так и нужно продолжать, отметили на встрече.

100 тысяч мигрантов

И это только по официальным данным. «Надо понимать, подводная часть этого айсберга неизвестна — цифр по нелегалам нет. Известно лишь, что за последние месяцы только 220 человек сами, что называется, вышли из тени с желанием узаконить пребывание на нашей территории, и эта цифра, конечно, тревожит», — отметил Тимур Бикмурзин, переходя к следующей теме выпуска.

Только по официальным данным, в Татарстане сегодня проживают и работают около 100 тыс. мигрантов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Дефицит кадров — одна из головных болей современного мира. «Даже Татарстану с его солидными инвестициями в ресурсные центры и образовательные программы снять эту проблему не удалось и не удается до сих пор. Более того, дефицит усугубляется по мере роста промышленности. И тут вопрос с привлечением трудовых мигрантов становится все более и актуальным, и злободневным, и спорным одновременно», — отмечают наши коллеги из программы «7 дней». И с этим не поспоришь. Как невозможно спорить и с утверждением промышленников о том, что квалифицированные трудовые мигранты сегодня крайне необходимы для решения масштабных производственных задач. И в этом краеугольный камень вопроса: «Нужны именно квалифицированные иностранные специалисты, со знанием русского языка. И процесс привлечения мигрантов должен быть контролируемым. Нужно обеспечить жесткий контроль за соблюдением ими правопорядка, правил пребывания на нашей территории, условий трудовых договоров», — подчеркивает Тимур Бикмурзин.

Работают трудовые мигранты в самых разных отраслях — строительстве, в дорожном хозяйстве, на селе. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Больше всего из 99 с лишним тысяч прошедших регистрацию трудовых мигрантов в Татарстане из Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии. Работают в самых разных отраслях — строительстве, в дорожном хозяйстве, на селе. Кто-то приезжает на сезоны. Вопрос тотального контроля за тем, кто и откуда приезжает, куда отправляется потом, пока остается открытым. Эксперты считают, что нелегальных трудовых мигрантов в России сегодня порядка 300 тыс. человек. Сколько из них в Татарстане, неизвестно. Силовики регулярно проводят рейды по местам потенциальной работы и проживания нелегалов. Несмотря на то, что удельный вес правонарушений с участием иностранных граждан в общей массе не превышает 1,2%, каждый такой случай сразу привлекает внимание и общественности, и силовиков. В каждом регионе страны в следственных комитетах созданы специальные отделы по расследованию преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, а также в миграционной среде.

Предстали перед судом по различным преступлениям 68 прибывших из-за границы. Но, кроме явных правонарушений, есть и те, что не на поверхности: частные фирмы нередко фиктивно ставят на учет трудовых мигрантов. Государство пошло навстречу тем, кто был обманут: согласно требованиям законодательства, им дан срок до 30 апреля для того, чтобы выйти из тени — легализоваться тем, у кого есть нарушения по разрешительным документам или просрочены сроки пребывания. Для этого им необходимо прийти в территориальные органы по вопросам миграции. Да, на них будет наложен административный штраф, но они не будут выдворены. Тем же, кто продолжит противиться закону после 30 апреля, при выявлении Россию придется покинуть. За два минувших месяца этой возможностью воспользовались всего 220 человек.

Ужесточено наказание и для бизнеса: за каждого выявленного нелегала придется заплатить штраф от 400 до 800 тыс. рублей.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 10 марта, в 13.00, или на сайте телеканала. А также о том, какими воспоминаниями поделились бойцы из Татарстана, которые чуть больше года назад принимали участие в боях за Авдеевку, о женщинах — волонтерах СВО, о нефтяниках Татарстана и их опыте использования композитных материалов, оказавшемся востребованным и в сфере ЖКХ.