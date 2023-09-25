Обсерватория Казанского федерального университета — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Вопреки санкциям: новый объект ЮНЕСКО в России, год с объявления частичной мобилизации, Kazan Digital Week — события недели в программе «7 дней»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Астрономическая обсерватория Казанского федерального университета включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение озвучено в Эр-Рияде, куда из Казани была перенесена 45-я сессия ЮНЕСКО. О том, почему событие стало не просто значимым, а знаковым, а также что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век» — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Непростая победа

Идее о включении астрономической обсерватории КФУ в список Всемирного наследия, как отметил ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин, уже лет 30, если не больше. В активную фазу работы по воплощению мечты в жизнь, вступили около 5 лет назад при содействии Республиканского фонда «Возрождение», под руководством Государственного Советника Татарстана, посла доброй воли ЮНЕСКО Минтимера Шаймиева. Проведена огромная экспертная работа, и в современном мире, как оказалось, политизировано все: культура, наука, спорт. Далеко за примерами ходить не нужно: 45-я сессия ЮНЕСКО должна была состояться в этом году в Казани, но в итоге была перенесена в Саудовскую Аравию в Эр-Рияд. Тем не менее мы достигли успеха.

Защита заявки была непростой. Под надуманными предлогами в список так и не были включены вулканы Камчатки, а вот уникальность обсерватории, несмотря на все потуги недругов России, специалисты ЮНЕСКО не оценить не смогли. Комплекс олицетворяет собой связь истории, науки и культуры. Свою роль сыграли и безупречная подготовка заявки, и работа российских дипломатов, и благосклонность и доброжелательность представителей ближневосточных государств и Африки и, конечно, хозяев сессии — Саудовской Аравии.

Раис Татарстана Рустам Минниханов стал первым, кто сообщил татарстанцам о радостном историческом решении ЮНЕСКО. В своем телеграмм-канале он написал: «Хорошая новость пришла из Саудовской Аравии. Сегодня там состоялась расширенная сессия комитета ЮНЕСКО. Астрономические обсерватории Казанского федерального университета включили в список Всемирного наследия! Поздравляю! Отдельная благодарность нашему Минтимеру Шариповичу Шаймиеву».

К слову, это уже четвертый в Татарстане объект, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До этого были включены историко-архитектурный комплекс Казанский кремль, Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Казанская «Стрела» — обладатель Кубка России

Впервые в своей истории казанский регбийный клуб «Стрела» стал победителем Кубка России. Финал был разыгран в Москве — на «ВТБ Арене» при заполненных до отказа трибунах: за историческим матчем вживую следили 11 тысяч человек.

На поле принципиальные соперники. «Красный Яр» уже отбирал шансы на лидерство у казанской команды. Сильная, мощная команда уже 10 раз увозила домой трофеи. На ее фоне «Стрела», возможно, выглядела не так внушительно, но… семь беспроигрышных матчей на пути к главной схватке сезона в глазах болельщиков уравнивали шансы лидера и дерзкого новичка.

Саму игру знатоки охарактеризовали как «качели», когда в ходе каждого тайма, ситуация стремительно менялась, перевешивая чашу весов то в одну, то в другую сторону. Сначала на поле безоговорочно вели казанцы, но… удаления, штанги, штрафные… И вот уже вперед вырывается соперник. Перерыв, зажигательная речь главного тренера и новые атаки татарстанцев. Финальный свисток, и кубок взмывает над головами игроков «Стрелы». Первыми с заслуженной честно и непросто завоеванной победой игроков поздравили министр спорта РТ Владимир Леонов и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сам, к слову, в свое время профессионально игравший в регби.

Сегодня сложно поверить в то, что всего 3 года назад команду, которую сегодня чествовали в казанском Кремле, всерьез были готовы расформировать. Причина — отсутствие финансирования. Одним из тех, кто не позволил закрыть эту спортивную страницу в истории республики, стал Рустем Сультеев — первый заместитель председателя правления АО «ТАИФ». Поддержала команду и республика. Поверила. Дала шанс. И вот — результат.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Kazan Digital Week

Сложно в это поверить сегодня, но еще какие то 10 лет назад, далеко не каждый представлял себе, что такое цифровые технологии. Сегодня уже никто не удивляется беспилотному автомобилю, дистанционному образованию, цифровому документообороту и онлайн-заказам продуктов и чего угодно прямо на дом.

Собственно, Kazan Digital Week — это как раз про это: цифровые технологии вокруг нас, в нашей жизни, в дне сегодняшнем, и конечно, — в завтра. Впервые цифровой форум состоялся в Казани в 2020-м, а в этом году, стал мероприятием федерального значения и международного уровня. Не случайно организационный комитет возглавил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

В фокусе внимания: цифровые технологии в нефтедобыче и нефтепереработке, в энергетике, в финансах и в ЖКХ, белое хакерство и цифровая безопасность. К слову, о безопасности — на площадке форума состоялась первая студенческая кибербитва SOC : противостояние команд, где одни ищут бреши в обороне других. Естественно, в цифровом пространстве. Все это игра лишь отчасти: в будущем навыки пригодятся и в профессиональной деятельности.

О ключевых задачах отрасли на настоящий момент с трибуны говорил Максут Шадаев: цифровизация крупных промышленных предприятий и импортозамещение в цифровом поле. И начинать предстоит именно с молодежи — с подготовки специалистов. И в помощь процессам — цифровое образование. Следующие шаги — цифровая культура, цифровой спорт и целевое видение будут окончательно сформированы к 2030 году.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

21 сентября

Ровно год назад в этот день президентом России Владимиром Путиным было объявлено начало частичной мобилизации. Тогда ряды Вооруженных Сил Российской Федерации пополнили 318 тыс. человек, в том числе из Татарстана. С ними вновь встретилась съемочная группа программы «7 дней».

Подразделений, где служат татарстанцы в зоне СВО — немало. В одно из них, вместе с волонтерами, а также военными священнослужителями — православным батюшкой и хазратом, отправились и наши коллеги. В оговоренном месте пересели с гражданской машины в боевой УАЗ и в путь.

Они встретились в месте дислокации подразделения не только с татарстанцами, но с мобилизованными из соседней братской республики — Башкортостана. Те не упустили возможность передать привет на малую родину.

Подаркам бойцы рады — именные посылки, автомобильная резина и даже холодильники разгрузили по-военному оперативно. Но, как признались сами защитники Родины, еще более важным является не материальная, а моральная и духовная поддержка. Для всех, невзирая на возраст и род занятий на гражданке, на национальность и веру, на наличие или отсутствие боевого опыта «до», на то, добровольцем пришел на СВО или по мобилизации. А главное, что объединяет всех этих людей — цель:

— Для чего мы здесь? Чтобы дети не в подвалах учились, а в школах, не бояться, что снаряд прилет, — говорит один из бойцов.

— Мы здесь, чтобы они не пришли к нам, чтобы дома не увидели этого. Чтобы в мире не было фашизма, нацизма. У меня дед воевал, я кадровый военный. Дед воевал здесь, тогда не закончили, — дополняет другой.

Обо всем этом подробнее, а также о том, как инвестор умудрился развалить цветущие недавно деревни, а также о том, что делу об упавшем на ребенка в Сармановском районе республики металлическом турнике, спустя месяцы, благодаря репортажу, наконец дали ход, а также о том, как в Карачаево-Черкессии проходил финал всероссийского конкурса учителей родного языка и литературы, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 25 сентября, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.