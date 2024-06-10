«Мы — независимое, сильное государство»: как готовятся встретить День России на СВО

На передовой выходных не бывает, новоселье в Лисичанске, родной язык и Казанка — итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Максим Платонов

34 года назад — 12 июня 1990 года — решением первого Съезда народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. С того момента страна прошла непростой путь становления как демократического, правового государства. А 12 июня в федеральном масштабе празднуется как День России. Но выходные возможны не везде: в зоне проведения специальной военной операции, на линии соприкосновения, выходных не бывает, однако важный для Родины день готовятся встречать и здесь. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

«Чем дальше дом, тем он ближе»

«Мы не позволим, чтобы Россия была вассальной, «холодильником» или сырьевым придатком. Мы — независимое, мощное, сильное государство. Мы это всему миру очень сильно доказывали. И сейчас тоже докажем!» — в одном из интервью съемочной группе телеканала «Новый век» подчеркнул мобилизованный из Татарстана боец с позывным Татарин.

Боец с позывным Татарин: «Мы — независимое, мощное, сильное государство». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Здесь — на линии соприкосновения, особенно остро и важно чувствуется все, что связывает воинов с Родиной. Как не вызывает сомнений и парадоксальное на первый взгляд утверждение: «Чем дальше дом, тем он ближе». Ведь чем дальше будет отодвинут противник, тем ближе победа, а значит, и возвращение к семьям. Пока же сами герои сталкиваются с другим парадоксом: на передке тоскуют по родным и близким, страстно желают вернуться домой. А приехав на побывку, уже через несколько дней неудержимо тянутся обратно — к боевым братьям, несущим службу в зоне СВО.

«Ты привыкаешь к этому, не хватает, рвешься сюда защищать свою страну. И это правильно! Родина не должна зависеть от иностранных государств, должна быть одна-единственная. У нас единая Россия, единственная, другой такой нет. Мы за своих родных, близких», — подчеркнул в разговоре с казанскими журналистами боец с позывным Цыган.

«Россия всю жизнь независима. Я — татарин. Мой сын говорит: мы все, русские, дагестанцы, башкиры, — один народ. Вместе пройдем все испытания, которое и наши деды прошли. Не посрамим их», — добавляет воин с позывным Джаз.

Для каждого — и на передовой, защищающих независимость России с оружием в руках, и для тех, кто кует победу в тылу на производствах, это утверждение не вызывает сомнений.

Воины с линии соприкосновения передают приветы и поздравления с Днем России. Боец с позывным Татарин подчеркивает:

«Россия — единственное государство, которое абсолютно независимо, мы не празднуем независимость от кого-то, как США, Канада, Африка и другие». И каждый, с кем встречалась съемочная группа ТНВ неизменно заканчивал беседу так: «Наше дело — правое. Победа будет за нами!»

Больница, которую ждали

В канун Дня России на возвращенных в состав страны территориях произошло важное событие: в подшефном Татарстану Лисичанске открыло свои двери обновленное здание многопрофильной городской больницы.

Работы не просто по ремонту, а фактически по воссозданию сильно пострадавшей от ракетных ударов ВСУ больницы заняли почти полтора года. Татарстанские строители не останавливали свой труд ни под угрозой вражеских обстрелов, ни в непогоду. Сегодня всё согласно всем нормам современной медицины.

Лисичанск постепенно возвращается к мирной жизни. С помощью специалистов из Татарстана восстанавливается разрушенная ВСУ инфраструктура. скриншот видео с канала ТНВ

На ввод объекта в эксплуатацию в Лисичанск прибыл министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин. Вместе с луганской коллегой — министром здравоохранения ЛНР Натальей Пащенко он обошел здание. В больнице уже начали прием пациентов. Встают на учет будущие мамочки, возвращающиеся на родину. Город действительно постепенно возвращается к мирной жизни, несмотря ни на что — ни на то, что линия соприкосновения еще очень близко, ни на то, что провокации от киевского режима возможны в любой момент.

Работать над восстановлением больницы было непросто — вспоминает вице-премьер РТ Евгений Варакин: «Доставлялись генераторы, доставлялся бензин, все это возилось издалека, то есть отсутствие маломальских каких-то удобств составляло большие проблемы, но самое главное, что мы все знали, что в конце нас ждет очень отличный объект, который крайне востребован для этого города». Одновременно решались и другие, не менее важные задачи: местное население, увидев кипящее строительство, получило уверенность в том, что все действительно нормализуется, становится лучше. А еще — только руками татарстанских специалистов процессы шли бы дольше. Подключилось местное население. Люди получили работу и зарплату, а вместе с ними — надежду.

В восстановленном корпусе больницы разместились сразу несколько отделений, в том числе приемное, терапия, хирургия. На новоселье Татарстан передал лисичанскому медучреждению флюорограф, аппарат УЗИ, набор эндоскопических инструментов. А Марсель Миннуллин провел мастер-класс по малоинвазивной хирургии, проведя трем плановым пациентам лапароскопические операции. Этими методами оперативного вмешательства в Лисичанске до сего момента не пользовались, и новый опыт был воспринят с интересом и благодарностью.

«Языковой остров»

Есть такое понятие в мировой практике — «языковой остров», определенная территория, где в окружении других языков идет работа по сохранению того или иного родного языка определенного народа. Есть даже специальный раздел в науке, занимающийся изучением таких «островов», — лингвистическая география. В частности, исследуются языковые границы и причины их трансформации.

Ильшат Аминов: «Сегодня наши национальные татарские школы по сути являются языковыми островами, где идет сохранение и развитие татарского, родного для многих языка». Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Сегодня наши национальные татарские школы по сути являются де-факто такими вот языковыми островами, где идет сохранение и развитие татарского, родного для многих языка», — уверен ведущий программы «7 дней», депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана и генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов.

На настоящий момент в республике более 600 школ, зарегистрированных как «школа с национальным компонентом». Но есть момент: есть школы, где преподавание ведется на родном языке, есть те, где таковых лишь несколько классов или вовсе лишь несколько предметов преподаются на татарском. И, положа руку на сердце, нельзя утверждать, что такой подход способен в полной мере хотя бы сохранять, не говоря уж о том, чтобы развивать язык и национальное образование.

В одном языковом островке на карте Татарстана — челнинской гимназии со 120-летней историей — побывала съемочная группа ТНВ. Свою историю учебное учреждение ведет еще со времен, когда города-на-Каме еще не было, а стояла скромная деревня Челны, в которой работало татарское медресе. После революции 1917 года медресе преобразовали в двухступенчатую школу. В 1920-м школе было присвоено имя татарского революционера Мулланура Вахитова. За все минувшие десятилетия колледж не менял язык образования, сохранена эта традиция и сегодня.

Сегодня в гимназии обучаются 800 школьников. Когда дети поступают на обучение, по словам педагогов, большинство из них родным языком не владеют. И с первого же класса в учебном учреждении начинается языковая адаптация. Это важнейший этап обучения, призванный компенсировать недостаток получения навыков в семейном воспитании и детсаду. И это работает. Уже на второй-третий год обучения все школьники бойко общаются и на русском, и на татарском языках.

По завершении обучения в 6-м классе родители учеников пишут заявление о получении начиная с 7-го класса дальнейшего образования их детьми на русском и татарском языках.

Казанку снова засыпают

«Жители улицы Сибгата Хакима нашей столицы и экоактивисты бьют тревогу — Казанку снова засыпают! По их словам, скоро не останется ни метра, ни сантиметра для здоровой экологической среды. Реку вновь хотят закатать в узкие бетонные берега — люди поняли это, когда заглянули в кадастровую карту. Участок слева от «Чаши» по улице Сибгата Хакима на карте значится как земельный, а это значит — скоро здесь будет суша», — вступление ведущего программы к следующему материалу интригует с первых слов.

Ильшат Аминов: «Жители улицы Сибгата Хакима нашей столицы и экоактивисты бьют тревогу — Казанку снова засыпают». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вдвойне интересно то, что никаких строительных проектов не озвучивалось, слушаний по этому вопросу не проходило, информации в открытых источниках нет. Между тем еще в 2022 году участок у ЗАГСа уже едва не засыпали. Начать разгружать баржу с песком не дала девушка — Диана Щербакова, в буквальном смысле этого слова прыгнувшая в воду, чтобы не позволить начать работы.

Сейчас уже немногие помнят о том, что пару лет назад на этом месте должен был появиться «Парк горизонтов». Автором проекта благоустройства был ландшафтный дизайнер Мишель Пена. По эскизам предполагалось обустройство семи зеленых аллей, большая «дюна» с зеленым амфитеатром, водная линза вокруг Центра семьи и оранжерея. К слову, архитектор неоднократно выступал против того, чтобы засыпать реку. Проект в итоге так и не был реализован.

Пару лет назад обсуждался проект по созданию рядом с «Чашей» «Парка горизонтов». Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Сейчас жителей насторожили странные события: баржи, проходящие в акваторию груженными песком и возвращающиеся пустыми. И чаще всего такое происходит под покровом ночи. Дальше — больше: заглянув в кадастровую карту, люди узнали, что там, где плещется вода, согласно документам — земельный участок. Активисты обращались в Росприроднадзор, прокуратуру, но те не обнаружили песчаных навалов. И это понятно: разгружаются баржи на дно. И пока вершины этих «подводных дюн» не появятся над поверхностью, следы ночных действий сокрыты водой. А потом как бы не оказалось поздно бить тревогу, опасаются неравнодушные казанцы.

Самостоятельное расследование экоактивистов, по их же словам, помогло выяснить, что суда с песком принадлежат нижегородской компании. Так это или нет, журналистам ТНВ уточнить не удалось. А вот о том, что было безвозвратно утеряно в ходе уже завершенной засыпки, готовы рассказать эксперты: «Здесь было три озера, здесь был ручей, здесь был редкий вид папоротника, который дошел до нас со времен мамонтов, это было уничтожено, здесь была самая большая популяция в РТ орхидеи», — рассказал биолог, заместитель председателя совета республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы Сергей Мухачев.

Ключевое слово — «были». И возродить утерянное уже не получится. На не тронутом пока участке нерестится рыба, растут редкие виды растений. Пока нерестятся и пока растут. Есть ли способ сохранить хотя бы то, что еще осталось? Эксперты уверены — есть: «Нужно воссоздать совет при исполкоме, который этим занимался. И нужно корректировать план города», — считает Сергей Мухачев.

Подробнее об этом, а также о Передовой инженерной школе в Альметьевске, о том, как республика празднует Сабантуй, и других событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 10 июня, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.