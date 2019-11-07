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«Она была и знатоком слова, и знатоком культуры»: в Казани простились с Татьяной Мамаевой

18:00, 07.11.2019 4

Она ушла из жизни в ночь на 5 ноября после тяжелой болезни

«Она была и знатоком слова, и знатоком культуры»: в Казани простились с Татьяной Мамаевой Фото: Алексей Барыкин (facebook.com)

Корреспондент «Реального времени» Татьяна Мамаева ушла в Год культуры, в ночь после праздника обретения Казанской иконы Божией Матери. Сегодня ее проводили в последний путь. Отпевание прошло в Храме Параскевы Пятницы, прихожанкой которого была Татьяна Валентиновна. Похоронили известную казанскую журналистку на православном кладбище в Салмачах.

Прощание в храме

Проводить Татьяну Мамаеву в последний путь пришли ее друзья и близкие, коллеги-журналисты, деятели культуры. В храме Параскевы Пятницы игумен Пимен, настоятель Свято-Введенского Кизического мужского монастыря, призвал молиться за усопшую:

«Сейчас мы призываем вас всех к молитве за нее. Потому что это главное, в чем она сейчас нуждается. Наверное, когда-то придет время, и каждый поделится своими воспоминаниями о земном пути почившей, потому что для каждого из вас она была дорогим и близким человеком. А сейчас давайте помолимся. Пусть каждый вознесет свою личную искреннюю молитву Владыке жизни и смерти о прощении и упокоении в вечности рабы Божией, христианки Татианы».

Потом была грустная и красивая служба. В церкви горели десятки свечей — их держали люди, которые пришли проститься с Татьяной Мамаевой и помолиться за ее душу. Плакали немногие: торжественность церковного чина рассказывала не о смерти, а о вечной жизни, в которую так верила Татьяна Валентиновна, воцерковленная христианка.

Ильшат Аминов: «Когда уходит человек, у которого были огромные творческие планы, — это всегда больно»

Ильшат Аминов, генеральный директор ТРК «Новый век», поделился с «Реальным временем» своими эмоциями:

«Татьяна Мамаева была из той породы журналистов, которых становится все меньше и меньше. У нее было два классических образования — искусствоведческое и филологическое. Она была и знатоком слова, и знатоком культуры. Этого нам всем сейчас очень сильно не хватает — чтобы люди разбирались в какой-то теме глубоко и очень предметно, профессионально.

Ко всему прочему, она была очень интеллигентным человеком, всегда умела находить особую струну в общении с людьми и передавать ее в своих материалах. Мы ими зачитывались, они помогали нам разбираться в таком сложном явлении, как культура. Она была нашим поводырем, вела нас к свету, к солнцу. Конечно, мы глубоко скорбим. Когда уходит человек, у которого были огромные творческие планы, — это всегда больно и всегда очень трудно переживается. Пусть земля ей будет пухом», — сказал Ильшат Аминов, генеральный директор ТРК «Новый век».

Дмитрий Туманов: «Сегодня закончилась эпоха написания настоящих рецензий»

Доцент КФУ Дмитрий Туманов вспомнил о необыкновенном профессионализме Татьяны Мамаевой и о ее непримиримом отношении к ошибкам и некомпетентности:

«С Татьяной Валентиновной я был знаком вот уже почти 30 лет. Сначала я увидел ее, когда она еще работала в газете «Республика Татарстан», а потом мне посчастливилось работать с ней вместе в газете «Известия Татарстана». Она работала в отделе культуры, я тоже этим интересовался, это нас сблизило. Сложный она была человек, очень ревнивый к ошибкам, к тому, как правильно писались имена. И ее всегда восторгало, если человек знает, о чем пишет. Вот это стало для меня уроком — я тогда был совсем мальчишкой, а сейчас я считаю себя в какой-то степени ее учеником.

Сегодня закончилась эпоха написания настоящих рецензий. Таких полновесных, настоящих, многогранных. Сегодня этого больше никто не умеет. Сейчас пишут собственное мнение, а она писала мнение эпохи, мнение времени, мнение того настоящего искусства, от имени которого она выступала. Жаль, что она не смогла еще хотя бы чуть-чуть побыть с нами».

Зиля Валеева: «Мы сохраним в благодарной памяти все, что она написала»

Зиля Валеева, директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль», вспоминала о временах, когда они с Татьяной Валентиновной входили в профессию:

«Я Татьяну знаю… знала по нашей журналистской молодости. Мы работали с ней вместе в редакции, и ее феномен был в том, что она, начав с технического работника (она сначала пришла в отдел учета писем), стала профессионалом, к которому все прислушивались. Она сама себя сделала. Конечно, людей такого уровня квалификации, к сожалению, уже нет. Пустота остается… Она была профессионалом.

В серьезной аналитике не бывает только комплиментарности, и ее профессионализм вызывал огромное уважение. Я думаю, что люди признают именно такую журналистику — когда все делается всерьез, честно и объективно, но при этом с огромным почтением и уважением к таланту тех людей, которые работают в тонкой сфере культуры.

Она всегда понимала, что за каждым режиссером или артистом стоит живая, трепещущая душа, которая максимально проявляется на сцене. Она одновременно была и защитником, и сторонником этих людей. Жаль, она еще могла бы поработать. Но смерть внезапна. А нам остается ее богатое наследие, мы сохраним в благодарной памяти все, что она написала».

Ирада Аюпова: «Простите, что не смогли сберечь вас»

Татьяну Валентиновну похоронили на православном кладбище в Салмачах. Там, на кладбище, прошла и короткая церемония прощания: слова скорби и памяти говорили близкие, подруги, министр культуры РТ Ирада Аюпова, коллеги из редакции «Реального времени», большая делегация актеров Качаловского театра во главе с главным режиссером Александром Славутским. Ирада Аюпова, которая близко знала Татьяну Мамаеву и дружила с ней, первой произнесла слова прощания:

«Она была настолько светлой, смелой и яркой… Язык не поворачивается говорить о ней в прошедшем времени. Татьяна Валентиновна, я хочу вам сказать сегодня спасибо. За то, что вы учили меня понимать театр. За то, что открыто бунтовали и говорили, когда я была неправа. За то, что всегда поддерживали меня в самые непростые минуты. За то, что безумно любили искусство и все, что связано с культурой. За то, что были светлым, отзывчивым и искренним человеком. Вашим глазам, светившимся в легком прищуре, невозможно было врать. Простите, что не смогли сберечь вас».

Александр Славутский: «Даже драконы уходят из жизни, а ведь мы обычные люди»

Об искренности Татьяны Валентиновны и ее огромной любви к искусству говорил на кладбище и главный режиссер Качаловского театра Александр Славутский:

«Когда меня спросили, какой была Татьяна Мамаева, я ответил: «Разной». Прежде всего, она была человеком, любящим театр, искренне, самозабвенно. Она не была критиком — она была театроведом. И еще она была очень живой и искренней: если любила — то до бесконечности. Если ненавидела — тоже до бесконечности. Часто приходилось ее останавливать: Татьяна могла сказать то, что думает, даже там, где этого не надо было говорить. Мы такой ее и запомним: живой, яркой и красивой.

Мы всегда прислушивались к тому, что она говорит. От человека мало что остается после смерти. От нее остались статьи, тексты — мы их сохраним. Пусть земля будет ей пухом. Грустно, что жизнь не вечна, но даже драконы уходят из жизни, а ведь мы обычные люди. Прости, Таня, за все, что не сделали для тебя».

Анна Саушина: «В этом была ее уникальность и ее подход: все, что она делала, должно было быть сделано блестяще»

Анна Саушина, директор интернет-газеты «Реальное время», в своем прощальном слове вспоминала об уникальном профессионализме и о принципиальности Татьяны Мамаевой:

«Татьяна Валентиновна была с нами с момента основания нашего издания. Ее уход оказался очень неожиданным и быстрым — столько осталось нереализованных проектов и идей!

Не все журналисты в наше время умеют пропускать через себя все, о чем они пишут, и подходят к работе с душой. А она была как раз такой: ее личные ценности должны были всегда совпадать с ее делом. У Татьяны Валентиновны по каждому вопросу была четкая позиция. Она не хотела продвигать то, с чем была внутренне не согласна, писала только о том, что действительно любила и хотела популяризировать. В этом была ее уникальность и ее подход: все, что она делала, должно было быть сделано блестяще. Она ко всему относилась с любовью. Мы ее очень любим. Для всех нас это большая утрата».

Когда гроб с телом Татьяны Валентиновны привезли на кладбище, хмурое небо посветлело, выглянуло солнце. Не было ни пронизывающего холода, ни дождя, ни снега, несмотря на глубокий ноябрь на календаре. Был только ветер — резкий, порывистый и теплый. Он ерошил волосы, перебирал цветы, шелестел лентами венков, как будто прощаясь с нами на долгую холодную зиму.

Татьяна Мамаева — такая же резкая, порывистая и теплая — сегодня попрощалась с нами навсегда.

Людмила Губаева, фото tatar-inform.ru
ОбществоКультура Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 18:54
    Друзья, она была хорошим журналистом. Но не делайте из нее идол, пожалуйста.
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    Анонимно 19:17
    Ушел же не только журналист-профессионал, но интересный, талантливый во многом человек... Видимо, умела объединять единомышленников. Собрались проводить люди, которым была близка Татьяна Мамаева, кому действительно больно от ее преждевременного ухода.
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  • Анонимно 21:15
    Жалко женщину,специалист в своем деле...
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  • Анонимно 21:38
    Удивительно видеть ее гроб. Позвонил Татьяне 26 октября. Я не знал, что она больна. Она сказала, что умрет через две недели. Поразила меня...и ушла как сказала...через две недели
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