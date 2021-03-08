Нововведения в федеральных законах: штрафы, требования, правила — что изменилось?

Насущные вопросы развития цифрового образования, как будут наказывать за нарушения и как в республике встретили праздник весны — в обзоре недели от программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

С 1 марта в России вступил в силу целый ряд нововведений в законы, регулирующие жизнь населения страны. Например, начали действовать новые санитарно-эпидемиологические правила, на дорогах появился новый знак и вырос размер штрафа за неподчинение требованиям сотрудников силовых структур. Об этом, о внедрении цифровизации в России и также о других ключевых событиях минувшей недели — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век».

Какие специалисты нужны России?

Технологического прорыва ждет ведущий программы «7 дней» от экономики России и Татарстана. И переломным должен стать именно 2021 год. Об этом говорили участники совещания в Иннополисе, на которое вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко собрал ректоров крупнейших российских вузов и руководителей IT-компаний. В работе совещания поучаствовали и президент Татарстана Рустам Минниханов, и несколько федеральных министров.

Через призму образования, в котором все большая роль отводится цифровым технологиям, участники совещания постарались спрогнозировать будущее экономики регионов, России и в глобальных масштабах.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что для обеспечения прорыва в экономике, стране нужны кадры с цифровыми компетенциями: «Это не просто чистые IT-специалисты или «кодеры» — это практически все выпускники, которые должны иметь цифровые навыки, уметь работать с большими данными, искусственным интеллектом и использовать программное обеспечение», — заявил вице-премьер РФ. Ключевая роль в подготовке таких специалистов отводится вузам. Но начать вузам придется с самих себя. До 2024 года в России должны быть подготовлены 80 тысяч преподавателей высшей школы, которые будут обучать кадры для цифровой экономики страны. Опорным вузом в этом деле станет Иннополис.



Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что для обеспечения прорыва в экономике, стране нужны кадры с цифровыми компетенциями. Фото: Максим Платонов

Экспертный клуб «Волга»: дискуссия о новациях

На прошлой неделе на площадке экспертного клуба «Волга» состоялась любопытная дискуссия. Так считают наши коллеги из программы «7 дней», что выходит в эфир на телеканале «Новый век». Впрочем, не согласиться с ними сложно. Речь шла о изменениях в российском законодательстве, начавших действовать с 1 марта.

Вступившие в силу новые санитарно-эпидемиологические правила. В частности, меняются требования к содержанию зданий и помещений (в первую очередь многоквартирных жилых домов), к качеству питьевой воды, а еще — к тому, какими должны быть площадки для накопления отходов.

Целый комплекс законодательных нововведений касается владельцев карт «МИР» и предпринимателей. Есть и те, что относятся к интересам дачников и защищают детей до 16 лет.

На дорогах России уже появились новые дорожные знаки «Фотовидеофиксация», обозначающие места установки камер, запечатлевающих нарушения правил дорожного движения. Выросли штрафы за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств — в том числе, о неповиновении на митингах. Жестче стало и наказание за нарушения порядка финансирования публичных акций. Физлица-иноагенты, занимающиеся политической деятельностью и получающие деньги из-за рубежа, но не подавшие заявление о включение в реестр Минюста, рискуют ближе познакомиться с Уголовным кодексом РФ, получить реальный срок и оказаться за решеткой. А издаваемые ими материалы отныне в обязательном порядке должны быть специальным образом маркированы.

Дискуссия затронула и предстоящий политический сезон. Осенью в России состоятся выборы в Государственную Думу. Фото: Максим Платонов

С приходом весны изменились правила обработки персональных данных. Отныне «по умолчанию» получить «согласие» на распространение личной информации — не получится. Теперь его придется всегда надлежащим образом оформлять.

Дискуссия затронула и предстоящий политический сезон. Осенью в России состоятся выборы в Государственную Думу. Соцсети и интернет в целом уже давно стали важными агитационными площадками и важным инструментом для обмена информацией. О том, какая роль им отводится в предстоящем политическом процессе, подробнее об уже перечисленных выше законодательных новациях и тех, о которых мы упомянуть не успели, можно узнать, посмотрев сюжет программы.

Демографический и строительный бум в Богородском

Богородское сельское поселение в Пестречинском районе проигрывает по темпам ввода жилья и по росту населения лишь крупнейшим городам республики — Казани и Набережным Челнам. Причем центром притяжения оказался даже не административный центр сельского поселения, а деревня Куюки.

— Впрочем, «деревня» — это уже устаревшее название. Скорее, «город». Неофициально в Куюках уже не менее 20 тысяч жителей, и это количество только растет, — констатирует журналист программы «7 дней». В Богородском официально людей живет на порядок меньше.

И между этими двумя населенными пунктами разгорелся конфликт, причиной которого стала дорога. Когда в Куюках выросли целые жилые комплексы, выяснилось: в инфраструктуру застройщики вкладываться и не собирались. Нет ни детских садов, ни школ, ни рабочих мест. И дороги остались — прежние, совершенно не рассчитанные на выросшее в разы население. «Маятниковые мигранты», как принято официально именовать людей, вынужденных ежедневно везти детей детсады и школы и самим добираться до работы (как правило, в Казань), проезжают через Салмачи, что оборачивается многочасовыми пробками. Альтернативный путь в столицу республики и в Пестрецы — через Богородское. А вот там дороги фактически нет. Есть только направление, по которому более или менее без проблем можно проехать зимой и в хорошую погоду летом.

Многотысячный трафик через центр тихого населенного пункта — не лучшая идея, считают жители села. И предлагают другой вариант — в обход населенного пункта. Фото dorogi.tatarstan.ru

Скоро ситуация должна измениться: принято решение проложить путь, способный обеспечить людям возможность быстро и с комфортом добраться из точки «а» в точку «б». Предполагается обустроить участок между Богородским и Куюками, а в самом Богородском привести в порядок и повысить пропускную способность уже существующей дороги. Оборудовать ее светофорами, где это нужно — лежачими полицейскими, проложить пешеходные переходы и тротуары. Вот только в Богродском от такой идеи в восторге далеко не все. Многотысячный трафик через центр тихого населенного пункта — не лучшая идея, считают жители села. И предлагают другой вариант — в обход населенного пункта. Местная администрация, казалось бы, слушает протесты, и даже с чем-то соглашается, но… навстречу идти не спешит. Наверное, потому, что средств на строительство нового участка и реконструкцию существующей дороги выделено, как говорится, в обрез.

Удастся ли договориться и как быстро получится, наконец, разрешить эту проблему — и выясняли наши коллеги.

Татарские женщины в истории

А если быть точнее, то даже не «в истории», а эту историю творящие. Имена ярких представительниц татарского народа бережно берегут в своей памяти и в национальных архивах нынешние поколения. Журналисты программы «7 дней» решили вновь рассказать о некоторых из них.

Например, это Фатиза Аитова — дочь купца первой гильдии Абдулвали Яушева, а позже жена крупного предпринимателя и общественного деятеля Сулеймана Аитова. Еще совсем молодой она буквально засыпала министерство народного просвещения просьбами разрешить открыть школу для девочек-татарок. И добилась своего. Всю свою жизнь она боролась за право и возможность детей получать образование вне зависимости от происхождения. Смогла открыть несколько учебных заведений для девушек из бедных семей, а в Казани — первую татарскую гимназию для девочек. Причем преподавали там не только религиозные, но и светские, и профессиональные предметы.

Ученицы татарской женской школы Фатихи Аитовой. Фото wikipedia.org

Еще одна достойная дочь татарского народа — Лябиба Хусаинова — дочь муллы, сумевшая в 1903 году открыть в Казани татарскую школу для девочек, где кроме религиозных наук, арифметики и географии, начали преподавать русский язык. Это открыло для татарских женщин дорогу в вузы имперской России, дало возможность получать высшее образование. В этой необходимости была уверена и Хадича Ахмерова.

Суфия Жантурина — дочь известного татарского мурзы Саитгарея Тафкилева, прожила всего 38 лет, но успела за это время очень много: открыла школу, где в 1905 году обучались почти 300 детей. Она также пожертвовала огромную сумму на строительство двух зданий медресе и школьной библиотеки в Уфе. На смертном одре ее главным заветом сыну было служить татарскому народу.

Татарские женщины служили своему народу везде, где бы они не оказались. В Томске Фатима Фарида Наурузова — дочь татарского купца, которой судьба отмерила всего 25 лет жизни, открыла первую на этой земле женскую школу. Вместе с мужем наладила выпуск в Сибири первой татарской газеты, в которой поднимались острые вопросы, касающиеся женщин и детей. Сама преподавала в школе и писала для газеты. Историки отмечают, что она стала первой в истории татарской женщиной, которую в последний путь провожали как Габдулу Тукая — более полутора тысяч человек.

Первой женщиной-кадием (судьей в исламе) стала избранная в 1917 году во время первого всероссийского съезда мусульман 48-летняя Мухлиса Буби. До этого более 20 лет своей жизни она посвятила обучению девочек в первом в России женском медресе. А в новой должности Мухлиса Буби активно отстаивала права женщин, не боясь перечить мужчинам. Ее расстреляли в 1937.

Артисты первой российской национальной театральной труппы «Сайяр», 1910 год. В центре — Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская

Первой татарской профессиональной актрисой стала Сахипжамал Гиззатуллина Волжская. Выйдя на сцену, она смогла преодолеть рубеж религиозных предрассудков и общественных стереотипов и открыла двери в профессию для других татарских женщин.

Подробнее об этих прогрессивных татарских женщинах, о том, какие темы стали главными на традиционной встрече с журналистками, приуроченной к Международному женскому дню, как проходило чествование многодетных мам республики и награждение женщин в погонах и почему актриса, живущая в Подмосковье, решила выучить татарский язык, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящем в эфир телеканала ТНВ 8 марта, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

