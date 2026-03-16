А если угроза атаки БПЛА или ракетная опасность?

Где укрыться при атаке, позывной «Фаза» — герой нашего времени, сделано в Татарстане — события недели от «7 дней»

Семь человек погибли, более 40 пострадали — 11 марта в Брянске объявили днем траура. Таков итог ракетного удара ВСУ по мирным жителям. А насколько мы в Татарстане готовы к ракетным атакам? Их уже объявляли трижды 27 февраля, 3 марта и 11 марта, отметил ведущий программы «7 дней», депутат Госсовета Татарстана, председатель Союза журналистов РТ и генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ на прошлой неделе, — в обзоре «Реального времени».

Что мы знаем о действиях при угрозе?

Брянская область пережила ужас ракетной атаки.

— «Комсомольская правда» восстановила хронологию событий и выяснила, что в Брянской области была объявлена ракетная опасность, запущена система оповещения. Жителей просили оставаться дома и укрыться в помещении без окон с капитальными стенами, по возможности уйти с открытого пространства. Но как написало серьезное издание «Лента.ру», во время ракетного удара со стороны ВСУ по Брянску люди не смогли попасть в убежища, оборудованные в подвалах. «Мы были дома, ждали родных. Они пытались убежать из района, куда прилетало. Должного укрытия родственники не нашли — столкнулись с тем, что двери убежищ были закрыты», — приводят в материале слова местной жительницы, — отмечает Ильшат Аминов и задается вопросом: а что в Татарстане? И сам же отвечает: — Мы все недооцениваем опасность и практически не готовы к бомбардировкам наших городов. А ведь это жизни людей.

Ильшат Аминов: «Мы все недооцениваем опасность и практически не готовы к бомбардировкам наших городов». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ленар Валеуллов — военкор телеканала «Новый век», прекрасно представляющий, что такое налеты, угроза атаки БПЛА или ракетного удара, — вместе с оператором ТНВ обошел адреса, обозначенные в столице Татарстана как укрытие.



«Как часто заглядываете в чаты?» — задал он вопрос случайному прохожему на улице. К слову, в день и время, когда снимался этот материал, в Казани действовало предупреждение об очередной угрозе атаки БПЛА. Ответ «Все в спам превратилось» дает понять: даже если человек и видит грозное сообщение, все чаще реакции на него никакой. И это — прямой путь к беде.

— Это страшный теракт, который произошел в Брянске, когда на оживленную улицу падает ракета. 7 погибших, много раненых. Кто это? Люди, которые находились на улице, — подчеркивает начальник Управления гражданской защиты Исполкома г. Казани Сергей Чалкин.

Объявленная угроза просто прошла мимо внимания людей. Все, как обычно, спешили по своим делам. Потом… взрыв. Паника. Крики. Боль. Кто-то пытается укрыться, но… Двери убежищ надежно закрыты.

Сергей Чалкин: «В Белгороде просто разблокируют все двери любого подъезда, чтобы люди успели укрыться». Реальное время / realnoevremya.ru

— Как в Белгороде борются с этим? Они просто разблокируют все двери любого подъезда, чтобы люди успели укрыться. Мы сейчас тоже к этому идем. Между беспилотной и ракетной опасностью большая разница. Беспилотник слышно и видно. Можно укрыться. Ракетная опасность не всегда позволит тебе совершить эти действия, — отмечает Сергей Чалкин.

А что пока? Например, в школах, где учителя в случае тревоги действуют строго по инструкции: цокольный этаж — как укрытие. Сидячие места, вода, туалеты, отсутствие окон, как источника опасности. Педагоги рядом. Детей по правилам выдают на руки родителей после отбоя. А вот сами родители — не все, но значительная часть — в это время прилетают к воротам учебного учреждения и требуют выдать им чадо. Причем немедленно!

— Смуту вносят сами родители. Они услышали, они прибежали, они захотели забрать детей. И потом педагог должен из подвала с этим ребенком, оставив других детей, подняться, простите, на линию огня, в коридор первого этажа, — не может понять таких действий директор МБОУ «Лицей №177» Ильдар Имамов.

Беспилотник слышно и видно. Можно укрыться. Ракетная опасность не всегда позволит это. Реальное время / realnoevremya.ru

И вот еще в чем вопрос: а куда родитель повезет забранного из школы ребенка? По открытым улицам в родную высотку, на верхние этажи — то есть поближе к рискам? Почему это опасно и как нужно действовать правильно? Ответ дает начальник Управления гражданской защиты Исполкома г. Казани:

— При возможности, конечно же, нужно спуститься в подвал или на нижние этажи. Ракета может перекрыть пути отступления путем попадания на более низкий этаж. Вспомните Америку, башни близнецы. Ведь какое-то время здания стояли, но люди с верхних этажей не могли спуститься, пути были перекрыты.

Подходящие под укрытия подвалы жилых домов управляющие компании, согласно полученным распоряжениям, обязаны оборудовать под убежища. Казалось бы, времени было достаточно, где-то уже успели и отчитаться, но… съемочная группа ТНВ проехала по ближайшим укрытиям, и оказалось, что убежище для жителей девятиэтажки на Декабристов, 131 по факту — крохотная каморка теплоузла, да еще и со сложностями попадания в помещение для маломобильных граждан.

На Декабристов,164 одна сторона, откуда должен иметься спуск в подвал-убежище, напрочь замурована сугробами. Вторая — открыта, вот только вместо убежища — площади, сданные в аренду. Впрочем, арендаторы уже готовы съехать. Но не потому, что нужно освободить помещения для обеспечения безопасности людей. Причина гораздо банальней: две недели как в подвале прорвало трубу, и подвалы больше напоминают озеро, чем убежище.

Свет в оконце вопроса обеспечения безопасности мирных граждан засиял журналистам в ТСН «Усмановский». Товарищество — сами собственники недвижимости и оперативно организовали подземную зону безопасности, оснастили убежище мебелью, аптечкой, пеленальным столиком и местом для занятий уроками с детьми, даже санузел оборудовали. А свет — тот самый, что привлек журналистов, — над входом в убежище горит постоянно, и каждый знает, куда спешить в случае угрозы.

Случаи, когда есть и оборудованное место, где можно укрыться, и сами люди знают, что делать, если пришла беда, единичны. Олег Исаков / realnoevremya.ru

В домах УК «XXI век» свой кол-центр при угрозе делает рассылку — как действовать и куда бежать при опасности. Еще одна управляющая компания не только оборудовала укрытие, но и разместила рядом мини-контейнер с кодовым замком, а в нем — ключ. Местные жители код выучили наизусть.

Но случаи, когда есть и оборудованное место, где можно укрыться, и сами люди знают, что делать, если пришла беда, единичны.

— Как мы поняли из общения с казанцами — многие не обладают информацией и дорожной картой на случай ракетной либо беспилотной опасности, — отмечает журналист ТНВ. Исполком рекомендует сообщать о бездействии управляющих компаний городским властям, создать свою инициативную группу, которая могла бы проконтролировать и исполнение УК обязанностей по оборудованию убежища, и информирование самих граждан о шагах при возникновении угрозы. А самим гражданам тоже было бы правильным проявить инициативу и обойти окрестности, чтобы понимать — где можно укрыть свою семью в моменты опасности, а не только надеяться на то, что кто-то придет и начнет спасать.

Рискуя собственной жизнью…

185 уроженцев нашей республики и еще 168 человек, так или иначе связанных с Татарией, были удостоены в годы Великой Отечественной войны высокого звания Герой Советского Союза. 17 жителям республики присвоено звание Герой России за время СВО.

— А сколько еще тех, чей подвиг так и остался не отмеченным? — задается вопросом ведущий программы «7 дней». Один из них — Ильнур Хаертдинов с позывным «Фаза». С ним неоднократно общались военкоры ТНВ во время командировок в зону проведения специальной военной операции.

Спасший сотни бойцов, Ильнур Хаертдинов — кавалер двух орденов «Мужество», награжден медалью «За спасение погибавших» и медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». скриншот видео с канала ТНВ

— Мы показывали его в наших программах и документальных фильмах. Наш коллега Фирдус Гималтдинов, руководитель Государственной телерадиокомпании «Татарстан», написал о нем повесть. Театральная студия Казанского федерального университета поставила спектакль по этому произведению. Под артиллерийским огнем, под атаками дронов Ильнур на мотоцикле вывозил с поля боя раненых и погибших, рискуя собственной жизнью. Во время одной из таких операций он подорвался на мине. Он спас сотни наших солдат. Ильнур Хаертдинов — кавалер двух орденов «Мужество», награжден медалью «За спасение погибавших» и медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». В июне 2024 года, когда хоронили Ильнура, говорили о том, что командование части, в которой он служил, готовит документы на представление его к званию Героя России посмертно. Но, похоже, документы не дошли до адресата… — отмечает Ильшат Аминов.

Наши коллеги решили поднять материалы и еще раз рассказать о герое. Впервые он попал в объектив камеры ТНВ в апреле 2023 года. Запорожская область. Скромный парень. Гражданская специальность — инженер-электрик. Семье сказал, что поехал восстанавливать освобожденные города Донбасса, а сам записался добровольцем в батальон «Тимер». Только после встречи «Фазы» (позывной взял по гражданской профессии) с журналистами, дома узнали, куда и почему реально направился герой. Сам позвонил маме. Рассказал, что спасает людей.

Фания Хаертдинова — мама Ильнура — признается: он не был идеальным. Сорви-голова. Но добрый, веселый. Ее всегда берег.

— Очень активный. Где он, там была радость. Сейчас у нас нет такой радости… — рассказала она журналистам.

В родной 98-й школе сегодня Ильнуру посвящен уголок. Айгуль Авзалова, директор Казанской СОШ №98, признается:

— Высокими академическими достижениями не отличался. Но добрый, отзывчивый. Лидер. Высокие человеческие качества… Так получается, что мы запоминаем либо хулиганов, либо отличников. Ильнар же дисциплину не нарушал, олимпиады не выигрывал. По алфавитной книге видим — из 88-й школы пришел к нам в 1991 году. Из 10-го класса ушел в энергетический техникум.

В Энергетическом техникуме Ильнура тоже помнят. Его фото в холле учебного учреждения рядом с другими выпускниками, погибшими на СВО. Учиться приходил дважды: после школы начал. Потом отчислился, чтобы отслужить в армии, хотя мог получить отсрочку. Вернулся после демобилизации. Женился. Доучился. Пошел работать по профессии.

С Дилярой, будущей женой, Ильнур познакомился еще до службы в армии. Она приехала в Казань поступать из Набережных Челнов. Квартиры оказались напротив.

— На одной лестничной клетке. Он стучится: выходи, будем знакомиться, не стеснялся. Так и познакомились. Дружили, гуляли, — вспоминает она.

Сам «Фаза» был уверен: настоящий герой — его мотоцикл. скриншот видео с канала ТНВ

Декабрь 2023 года. Журналисты ТНВ снова рядом с линией соприкосновения. За плечами «Фазы» более сотни спасенных жизней — сослуживцев, раненных, но вывезенных на бешено трещащем и немыслимо лавирующем под обстрелами мотоцикле с поля боя. Товарищи по оружию называют «Фазу» героем. А он уверен: герой — его верный железный конь.

— Хороший мотоцикл. Много раз спасал. Спасибо ему… Завозил туда еду, боеприпасы.

А оттуда — раненых. 2-3 человека за раз. А бывало и пятерых.

— Не раз было, что коптер появлялся надо мной. Ребята начинают по нему стрелять. Все друг друга бережем — военное братство, — рассказывал сам «Фаза».

— Где надо было помочь, он там всегда был. Замечательный товарищ, — вспоминает «Фазу» «Тиль», один из спасенных бойцов.

— Было ощущение, что он с мотоциклом бессмертный и неуязвимый. Все были шокированы гибелью… — добавляет боец с позывным «Пшек». Он служил с «Фазой» с сентября 2022-го.

Фирдус Гималтдинов — автор повести об Ильнуре «На шаг впереди смерти». Написал не сразу, готовился долго, общался с теми, кто лично знал героя, жил с ним, служил с ним и просто общался.

— Мужественный человек. Спасал, спасал. Ему еще при жизни должны были дать Героя. Спасти более 100 человек — геройский поступок, и обидно, что даже после смерти не дали. А человек спасал жизни, — уверен сослуживец «Фазы», боец с позывным «Тиль».

Налоговая реформа: как поддержать бизнес?

Для начала немного цифр:

— 31% предпринимателей в России уже думают о закрытии или продаже своего бизнеса. Только вдумайтесь: почти каждый третий. Об этом написала газета «Ведомости» на базе социологических исследований. На предпринимателей давят рост фискальной нагрузки, слишком высокая ключевая ставка и рост неплатежей контрагентов. И особенно тревожно то, что всего за год этот показатель вырос сразу на 8 процентных пунктов. Еще в первом квартале 2025 года ситуация была сложной, бизнес уже сталкивался с ростом налогов. Но то, что происходит сейчас, не идет ни в какое сравнение. А ведь малый и средний бизнес — это не просто статистика. Это рабочие места, это зарплаты людей, это развитие городов и регионов, это налоги в бюджет. Когда предприниматель думает закрыть дело — это не просто личная история. Это значит, что кто-то может потерять работу. Что в каком-то городе станет меньше возможностей. Что экономика начинает терять живую энергию роста, — далеко не самым оптимистичным образом подвел к следующей теме выпуска Ильшат Аминов.

На прошлой неделе в Торгово-промышленной палате состоялось выездное заседание комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству. взято с сайта Госсовета РТ

На прошлой неделе в Торгово-промышленной палате состоялось выездное заседание комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству. Центральной темой встречи стала как раз ситуация с малым и средним бизнесом и меры поддержки МСП в условиях стартовавшей налоговой реформы.

Подробнее об этом, а также о том, почему в республике семь мозаик советского периода не посчитали объектами культурного наследия, о том, как мечети становятся центром погружения в языковую среду и изучения татарского языка, о работе «Шатра Рамадана» на Поклонной горе в Москве, а также других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 16 марта, в 13:00, или на сайте телеканала.