Большая вода: десятки поселков Татарстана уже подтоплены и список растет

Россия празднует День космонавтики и готовится к выборам депутатов Госдумы — обзор недели от программы «7 дней»

Минувшая зима оказалась снежной, осадков выпало на 45% больше нормы. Аномальные морозы сковали водоемы более чем метровым слоем льда. Земля — промерзла. Все это усложнило прохождение половодья. Счет подтопленным населенным пунктам в Татарстане идет уже на десятки, и число терпящих бедствие — растет. О том, как специалисты противостоят паводку, а также о других событиях минувшей недели, попавших в объективы камер журналистов ТНВ, — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век».

Паводок — только начинается

В этот понедельник в Татарстане ожидается резкое потепление, а это значит, темпы снеготаяния серьезно возрастут, как и потоки воды, что устремятся с возвышенностей в низины, к рекам и озерам и тем населенным пунктам, что расположены близ таких мест.



Уже на прошлой неделе в поселке Аки Советского района Казани река Киндерка вышла из берегов и подошла к самым домам. В Высокогорском районе резко поднялся и скрыл под собой мост у села Тимофеевка уровень воды в реке Сулла. Единственный мост, по которому могли проехать автомобили. 5 полутораметровых труб, расположенных под переправой, которых, как считалось, было достаточно, чтобы пропускать излишки воды — не справились с возложенной на них миссией. Проблема усугубляется тем, что по трубам в населенном пункте течет только техническая вода, а за питьевой приходилось ездить как раз по затопленной переправе. Сейчас живительную влагу подвозят к пешеходному мосту, удалось доставить в местный магазин запас продуктов. По мере сил и возможностей, местным жителям помогают волонтеры.

В селе Исаково Зеленодольского района вода ворвалась в этнографический музей и уникальную, построенную без единого гвоздя мечеть. Люди едва успели переселить живность и вынести часть экспонатов. В зоне подтопления оказалась и единственная в республике деревянная мельница, что была построена татарскими женщинами в годы войны. Музей под открытым небом несет колоссальные убытки, оставшись в разгар весеннего сезона без туристов. Но дело оказалось еще серьезнее: во время строительства трассы М-7 не предусмотрели ливневых стоков для талых вод, и музей в прямом смысле этого слова нужно спасать — переносить на новое место. Однако куда — пока решения нет. Власти района подыскивают место.

В Спасском районе у села Никольское не выдержали водопропускные трубы местной плотины. В итоге размыло дорогу. Фото vk.com/mchs.tatarstan

В 17 районах республики планируются, или уже проводятся подрывные работы. Зарядами взрывчатки раскалывают метровой толщины лед, чтобы дать ток воде. В селе Бурундуки Кайбицкого района к весенней канонаде на реке Берля уже привыкли. Не будет взрывов — ледовый затор перенаправит воду в населенный пункт и тогда под угрозой окажутся более 200 домов.

В Новых Салмачах, что в Пестречинском районе, люди скупают насосы и обустраивают земляные валы вокруг своих домов. В Лаишевском районе вода пришла в поселок Егорьевского сельского поселения. Поплыли улицы и огороды в селе Нижние Челны Нижнекамского района и в деревне Каратун — Апастовского. В Мамадышском районе выбрался из берегов Берсут. В Кайбицком районе, в селе Чутеево уровень воды в пойме поднялся на метр. Река Шешма в Новошешминском районе, подтопила низководный мост близ села Слобода Архангельская. В Нурлатском районе под водой исчезла дорога у села Урняк, в Спасском районе у села Никольское не выдержали водопропускные трубы местной плотины. В итоге размыло дорогу. А в Арском районе вешние воды разделили на две части село Качелино, в котором проживает более 800 жителей. Единственным путем сообщения остался лишь построенный 2 года назад пешеходный мост.

Только в Казани с конца марта поступило более 100 обращений о подтоплении домов. Не всегда виновата только природа. Надзорные органы отмечают, что часто сама застройка территорий происходит с нарушениями — люди не думают об обустройстве ливневых стоков, а то и сами перекрывают воде пути к отступлению.

Ко вторнику синоптики обещают потепление почти до 20 градусов. При негативном развитии событий, с резким возрастанием объемов талой воды, к четырем с лишним десяткам уже находящихся в зоне подтопления, или под угрозой населенным пунктам, могут добавиться еще более двадцати. Руководству МЧС и главам городов и районов республики поручено постоянно держать ситуацию под контролем.

Говорить об опасности коронавируса — это не пугать, а информировать о реальном положении дел. Фото: Ринат Назметдинов

COVID-19: почему стоит пугать людей

Этот вопрос задали и сами постарались ответить на него журналисты и ведущие программы «7 дней», на всем протяжении развития пандемии новой коронавирусной инфекции не просто выпускавшие материалы на эту тему, а регулярно посещая «красные зоны» ковидных госпиталей республики.

Миновала ли опасность? Судя по статистике — нет. Более того: появляются новые штаммы. И в то время, когда зарубежные государства, не смотря на экономические потери, продолжают придерживаться карантинных мер и активно вакцинируют население: только в США ежедневно (!) прививаются по 3 млн человек. На всю Россию цифра — 75 тыс. Говорить об опасности коронавируса — это не пугать, а информировать о реальном положении дел.

Ковидные госпитали — не пустуют. В том числе — госпиталь первой детской больницы, на днях отметивший печальный юбилей: год с момента открытия. За это время его пациентами стали 800 маленьких татарстанцев. 800 детей, диагноз которых был подтвержден. Новый — британский штамм, как отмечают медики, не менее опасен для малышей, чем для взрослых. Дети заражаются им также часто и часто передают вирус другим людям.

Как уберечься? Как защитить своих родных и близких или хотя бы снизить угрозу самых тяжелых последствий, сделать менее опасным вирус, чтобы можно было проще перенести заболевание — в более легкой форме? Ответ лишь один: вакцинироваться. И об этом не устает говорить наш коллега Михаил Любимов.

День голосования состоится 19 сентября. Фото: Максим Платонов

Праймериз

В 2021 году России предстоит выбрать новый состав депутатов Государственной Думы Российской Федерации. День голосования состоится 19 сентября. А уже сейчас кандидаты в кандидаты в депутаты Госдумы РФ подают заявления на участие в праймериз — предварительном голосовании, которое пройдет в последнюю неделю мая.

В Татарстанском региональном отделении политической партии Единая Россия на конец прошлой недели подал документы 61 кандидат в кандидаты, 54 — уже зарегистрированы. В том числе — действующие депутаты Госдумы, представители республиканского парламента, главы ряда районов Татарстана. Есть и совершенно новые имена.

Как Татарстан связан с космосом

Сегодня, 12 апреля — День космонавтики. Ровно 60 лет назад первый человек Земли, отправился в космос. Полет Юрия Гагарина длился 108 минут, за которые корабль «Восток» сделал полный оборот вокруг планеты, дав старт новой эпохи космической эры.

Но история, связывающая Татарстан с со звездами, началась задолго до этого. Обсерватория КФУ, которой в сентябре исполнится 120 лет, вела наблюдение за искусственными спутниками и занималась исследованиями метеорного вещества Солнечной системы. А еще раньше — в 1940 году, в Казани было организовано специализированное Опытно-конструкторское бюро, целью и задачей которого была разработка жидкостных реактивных двигателей. По предложению его руководителя — Валентина Глушко, в КНИТУ-КАИ была создана первая в СССР кафедра ракетных двигателей.

На днях уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков, проведший на МКС 177 дней, должен вернуться на Землю. Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Кроме того в Татарстане жили и работали, и продолжают жить люди, оказавшие на освоение космоса значительное влияние. Урал Закиров, сегодня почетный член Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, под руководством главного конструктора Сергея Королева, принимал участие в разработке первого космического корабля. Встречался с Юрием Гагариным и сам подавал заявку на полет. А в 1968 году, после гибели первого человека, побывавшего в космосе, продолжал работу с межпланетными станциями.

В Казанской обсерватории и сегодня совершают открытия, например, в области освоения Луны. На поверхности спутника Земли 10 кратеров носят имена казанских астрономов.

А один татарстанец прямо сейчас работает в космосе. На днях уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков, проведший на МКС 177 дней, должен вернуться на Землю.

Подробнее об этом, а также о том, как прошел юбилейный — 15-й по счету Российский венчурный форум, о новом рекорде Татарстана в «Тотальном диктанте», и о чем мечтает наш земляк — Хасан Идиятуллин можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», которая выйдет в эфир телеканала ТНВ 12 апреля ровно в 13.00 или на сайте телеканала.

