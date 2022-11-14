Сейчас нам нужно как следует разозлиться

Глубокая переработка нефти, возвращение мобилизованных, татары и Донбасс: события недели от программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Есть такое понятие: «спортивная злость» — когда, может, и уступающий по силам и подготовке атлет на одном характере делает рывок и добывает победу, оставив далеко позади соперников. Впрочем, эта черта советским, а сегодня и российским людям характерна не только в спорте. И именно сейчас России нужно как следует разозлиться. Об этом в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», рассуждает ее ведущий Тимур Бикмурзин. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Разозлиться, чтобы победить

— Даже когда обстоятельства складываются против тебя, смертельно не везет, в нашем характере всегда было (и, я надеюсь, сейчас есть) такое свойство: собраться, переломить ситуацию и вытащить игру практически на зубах… И сейчас нам это необходимо — разозлиться, чтобы побеждать и на полях сражений, и на экономическом фронте. Тем более что противник и там, и там один и тот же — пресловутый коллективный Запад, — уверен ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

Да, соперник достался коварный, подлый, жесткий, готовый действовать даже в ущерб себе и интересам своих граждан. Подрыв «Северных потоков», грядущее эмбарго на российскую нефть, а затем и на нефтепродукты. Да и не только на них. Понятно, что альтернатива Западу есть. Восток и Юг активно развиваются и нуждаются в сырье. «Но только ли поиском обходных путей нужно заниматься?» — спрашивает с экрана ведущий программы и сам же отвечает: нет. Злость в данном случае должна проявиться именно в развитии собственных технологий, собственных новаций, в работе на свой рынок. Тем более что в России есть, к чему можно и нужно приложить руку. Необходимо продолжать газификацию, нужно наращивать поддержку науки, развитие собственной промышленности, в том числе и глубину переработки бесценного сырья — той самой нефти. И именно об этом говорили на состоявшейся на прошлой неделе по инициативе Академии Наук Республики Татарстан международной научно-практической конференции, ключевой темой которой стала глубокая переработка тяжелой нефти и нефтяных остатков.

Татарстан и Поволжье в целом — как раз тот самый регион, где половина добываемого из недр земли «черного золота» отличается высоким содержанием серы и прочих примесей. Это значительно затрудняет переработку. Отчасти потому-то и называют такую нефть тяжелой. Впрочем, минус на минус дает плюс, и эта математическая формула работает и в нефтепереработке. Из тяжелой нефти можно получить такие продукты и материалы, которые никогда не добудешь из газа или легких сортов земляного масла. Это сложно, затратно, но возможно. Что доказали две татарстанские компании — ТАИФ-НК и ТАНЕКО. На втором сейчас активно реализуется проект, созданный по отечественной технологии, активное участие в разработке принимал уфимский ИНХП, научный руководитель которого — член корреспондент Академии наук Республики Башкортостан, профессор Эльшад Теляшев. Первый, уже введенный в опытно-промышленном режиме в эксплуатацию на ТАИФ-НК Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков переработки нефти по технологии Veba Combi Cracking. Благодаря КГПТО усредненные показатели по глубине переработки нефтяного сырья на ТАИФ-НК за первые 9 месяцев 2022 года перешагнули за 90%, а извлечение светлых высококачественных нефтяных продуктов из каждой тонны нефти достигло отметки в 89,3%. Но это — в среднем, а показатели между тем продолжают расти, и если взять цифры только за август, то тут уже глубина составляет 96,1%, а извлечение светлых — 91,6% (средний показатель по России ненамного превышает 62%). И это с учетом того, что сырьем для переработки на КГПТО являются вакуумный газойль и гудрон — темный нефтяной продукт. Низкомаржинальный (по сути, стоящий дешевле нефти, из которой получается), да еще и богатый на серу, металлы и прочие примеси, которыми богато традиционное сырье, с которым десятилетия работает ТАИФ-НК.

Благодаря КГПТО усредненные показатели по глубине переработки нефтяного сырья на ТАИФ-НК за первые 9 месяцев 2022 года перешагнули за 90%. Фото: Роман Хасаев

Не только для российской, а и для мировой нефтепереработки это прорыв. Неслучайно именно доклады специалистов АО «ТАИФ» и АО «ТАИФ-НК» вызвали наибольший интерес. Причем активный и последовательный пропагандист именно отечественных технологий, в частности разрабатываемых институтом, в котором работает, Эльшад Теляшев тут эмоции сдержать не смог. Тот объем работ, что был проделан специалистами ТАИФа и ТАИФ-НК по доведению до ума «сырой» технологии, доставшейся от зарубежного лицензиара, он назвал подвигом и предложил забыть название Veba Combi Cracking, так как объем усовершенствований и технологических новаций, разработанных татарстанской компанией, позволяет уверенно говорить о новой технологии, которая вполне может носить имя «ТАИФ Combi Cracking».

150 мобилизованных вернулись домой

Мобилизация, пусть и частичная, стала серьезным испытанием для общества. 300 тысяч россиян отправились отдавать долг Родине. Однако по ходу движения некоторые правила призыва на военную служу претерпели изменения или были уточнены. В частности оказалось, что отцов семей, где воспитываются трое детей, призыву не должны подлежать. В итоге только в Татарстане 150 мобилизованных вернулись домой.

Правда, как оказалось, часть души воинов, возвратившихся обратно, осталась там — вместе с товарищами по оружию, с кем за сравнительно небольшой срок успели сродниться. С некоторыми из тех, кто вернулся домой, удалось пообщаться съемочной бригаде программы «7 дней».

В семье Хасановых трое детей. Алмаз получил повестку и как настоящий мужчина не стал прятаться — отправился в военный комиссариат. Жена Ландыш не находила себе места. Старшего — в подготовишку, младших — в детсад, а у самой все мысли там — с мужем. Когда Алмаз вернулся домой — даже не поверили: думали — надолго ли? Там остались друзья, обретенные за короткий, но насыщенный период подготовки. Сейчас оттаял, вот только мыслями воин — там: следит за сводками с полей сражений, молится за каждого, кого помнит.

Та же картина и в семье Даниловых. Виталий — внук фронтовика Великой Отечественной, получив повестку, не думал долго. Собрал «тревожный чемоданчик» и отправился в комиссариат, оставив дома жену Ольгу и троих детей. Родина призвала. Старшей дочке — 8 лет. Дети помогали, старались не плакать — поделилась с журналистами Ольга. Теперь семья снова в сборе.

Как и семья Ильсура Шайдуллина из Тюлячей. Тот самый весельчак, что поддерживал дух однополчан на «Казань Экспо», сегодня дома, с женой Венерой и тремя детьми. Надолго ли? Навсегда ли? Покажет будущее и то, как будут развиваться события. Но уже сейчас ясно: испытания, которые выпали этим людям, серьезно их изменили. И тех, кто отправлялся защищать интересы Родины, и тех, кто оставался ждать воинов дома.

Испытания, которые выдались в судьбе этих людей, серьезно их изменили. Фото: tatarstan.ru

Татары и Донбасс: что общего?

Казалось бы — не связанные вещи: Джон Юз — предприниматель из Англии XIX века, поэт Хади Такташ, одна из известнейших постановок театра им. Галиаскара Камала «Голубая шаль» и нынешний Донбасс. Но это — только на первый взгляд. А если заглянуть в историю, то окажется, что некий промышленники Джон Юз еще в 1869 году основал поселок, входящий в сферу интересов Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производств. Населенный пункт получил имя Юзовка, позже вырос до города, носившего имя Сталин, а в 1961 году стал называться Донецк.

И именно в конце XIX века в тогда еще Юзовку стали приезжать татары из Поволжья. А в 20—30-е годы уже XX века в агиткампании, призывающей к работе на каменноугольных шахтах, выступал татарский поэт Хади Такташ. Позже драматург Карим Тинчурин создал пьесу «Голубая шаль», в которой звучит песня о донецких шахтерах.

Сегодня в Национальном музее Татарстана идет активная работа по формированию выставки, посвященной освоению татарами территории Донецкого бассейна. Причем, как оказалось, экспонатов по теме в запасниках музея — немало. И самой песни о шахтерах существует несколько вариантов: первая — ностальгическая, от мужского имени. Та, что поют сегодня — женская, о прощании с любимым. Лирическая.

О самой первой волне миграции татар на Донбасс известно немного. Самые первые угледобывающие и металлургические предприятия строились выходцами со всей России. Вторая волна — 20-е года XX века. Тут документов больше. В том числе и в запасниках Национального музея РТ. Тогда в тех краях появлялись национальные школы, кружки, газеты. Третья волна — в годы Великой Отечественной войны и после ее окончания: восстановление шахт, производств… Потомки многочисленных переселенцев и сегодня живут на той земле и бережно хранят традиции предков и рады вновь открывшейся возможности общения с исторической родиной. К слову, с 2002 года Донецк и Казань — города-побратимы, что диктует особые отношения между регионами России.

Район юзовского металлургического завода, на втором плане дом Юза. Фото 1888 года из фонда краеведческого музея/wikipedia.org

ТАИФ — предварительные итоги 2022-го

В минувшую субботу Группа ТАИФ подвела итоги своей деятельности за первые 9 месяцев 2022 года. Несмотря на шквал антироссийских санкций, Группа продолжает планомерное и последовательное развитие, а финансово-экономический результат превзошел итоги за аналогичный период 2021-го.

«Не прекращать движения» — ключевой лозунг, провозглашенный и ставший ключевым и для самого Альберта Шигабутдинова — генерального директора АО «ТАИФ», и для Группы компаний в целом. На всем протяжении более чем 30-летней истории ТАИФ строит и воплощает планы, вводит в эксплуатацию новые производства, модернизирует и наращивает мощности действующих производств, осваивает новые продукты и рынки сбыта. Несмотря на скепсис окружающих, геополитическую обстановку, неблагоприятные экономические условия и множество сложностей и проблем.

«Секрет успеха Альберт Шигабутдинов раскрывает охотно: много и упорно трудиться. Без устали, праздников и выходных. И другой фактор — это команда», — подчеркивают наши коллеги из программы «7 дней». Более чем 30 лет в режиме нон-стоп, в постоянном движении и стремлении к росту. Удивительно, но планы, озвученные еще тогда — на заре становления Группы в 90-х годах прошлого века, сегодня не просто выполнены, а перевыполнены. Как основателям компании удалось заглянуть на десятилетия вперед, просчитать, какие производства и какая продукция будут востребованы сегодня, остается загадкой.

Десятки миллиардов долларов инвестиций, десятки уникальных производств, многие из которых не имеют равных не то, что в Татарстане или России, но и в мире. Сотни миллиардов, направленные на решение социально-значимых задач и благотворительные цели. Причем большая часть этих средств со стороны ТАИФа — чистая благотворительность.

«Не прекращать движения» — ключевой лозунг, провозглашенный и ставший ключевым и для самого Альберта Шигабутдинова — генерального директора АО «ТАИФ», и для Группы компаний в целом. Фото: Олег Тихонов

Сейчас компания впервые подводит финансово-экономические итоги деятельности в своем новом периметре. После закрытия соглашения об объединении нефтехимических и энергетических бизнесов с ПАО «СИБУР Холдинг», в составе Группы ТАИФ на сегодняшний момент действуют 17 компаний, сосредоточенных на четырех направлениях деятельности:

переработка нефтегазового и нефтехимического сырья, а также розничная реализация нефтепродуктов и нефтехимической продукции;

инвестиционно-финансовые услуги;

строительство и производство стройматериалов;

сфера телекоммуникаций, комплексных и прочих услуг.

«Сальдированная выручка Группы ТАИФ составила более 400 миллиардов рублей. Во все уровни бюджета и внебюджетные фонды за это время уплачено 37 миллиардов рублей, в том числе в консолидированный бюджет Республики 13 миллиардов рублей. Суммарно за 9 месяцев 2022 года все 42 компании Группы ТАИФ, с учетом ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «ТГК-16» и других компаний, вошедших с октября 2021 года в состав Объединенной компании СИБУР, достигли значения сальдированной выручки в размере 750 млрд рублей, EBITDA компаний за прошедшие 9 месяцев превысила 170 млрд рублей, в бюджет республики уплачено 30 млрд рублей налогов и сборов», — сообщают наши коллеги из программы «7 дней». Причем по Группе ТАИФ результаты существенно превышают те, что были зафиксированы по итогам 2021 года.

Обо всем этом, а также о том, что в республике происходит с национальным образованием, о том, какие поручения даны президентом России относительно возрождения исторических усадеб и как ведется работа в этом направлении в Татарстане, а также о других важнейших событиях минувшей недели можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 14 ноября ровно в 13.00 или на сайте телеканала.

