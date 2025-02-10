«С нашей стороны полная поддержка»: раис Татарстана напутствовал Тимура Шигабутдинова

Новый шеф ТАИФа, герб Татарстана, проблемы здравоохранения и другие итоги недели от программы «7 дней»

Фото: Роман Хасаев

В минувшую пятницу состоялось внеочередное расширенное заседание Совета директоров АО «ТАИФ» с участием раиса республики Рустама Минниханова. Бюджетообразующая компания Татарстана подвела предварительные итоги своей деятельности в 2024 году. Но не только это привлекло внимание СМИ и общественности. Подробнее о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век» на завершившейся неделе, — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

«Знаю вас как надежного, крепкого, амбициозного, перспективного управленца»

«В одной из бюджетообразующих компаний республики — ТАИФе произошло значимое кадровое событие. Значимое, во-первых, потому, что предложил Совету директоров избрать нового генерального директора сам раис Татарстана Рустам Минниханов, во-вторых, в Группе компаний ТАИФ трудится 10 тысяч татарстанцев, а значит, благополучие тысяч семей республики напрямую связано с деятельностью компании, и наконец отчисления Группы компаний ТАИФ в бюджет Татарстана очень важны для республики», — с этих слов начал выпуск программы «7 дней» ее ведущий, генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ и председатель Союза журналистов республики Ильшат Аминов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие во внеочередном расширенном заседании Совета директоров АО «ТАИФ». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Забегая вперед, отметим, что предложенная раисом Татарстана кандидатура Тимура Шигабутдинова была поддержана единогласно. И тут есть нюанс, на котором Ильшат Аминов особенно заострил внимание: «Это не такая простая, семейная передача власти, как показалось некоторым диванным аналитикам. Тимур Шигабутдинов к своим 40 с лишним годам успел поработать практически на всех крупнейших предприятиях нефтехимии и нефтепереработки республики, где отвечал за настройку бизнес-процессов, коммерческую деятельность. Следовательно, эта должность стала закономерным результатом его карьерного роста. Но, пожалуй, самое главное, и на это мало кто обратил внимание: он три года работал членом правления, управляющим директором дирекции синтетических каучуков ООО «Сибур».

Рустам Минниханов — Тимуру Шигабутдинову: «С нашей стороны ваша кандидатура полностью находит поддержку». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Почему это так важно? Ведущий программы пояснил практически сразу: «23 апреля 2021 года компания ТАИФ и СИБУР начали процесс объединения нефтегазохимических бизнесов компаний, в результате которого, обратите внимание, акционеры ТАИФа получили 15 процентов акций СИБУРа. Таким образом, Тимур Шигабутдинов, по моему мнению, как никто другой, способен не только представлять интересы татарстанских акционеров в СИБУРе, но благодаря опыту и личным контактам продолжить эффективное стратегическое взаимодействие с этой крупнейшей компанией России, владеющей сегодня и казанским «Оргсинтезом» и «Нижнекамскнефтехимом». Думаю, это очень важно и для ТАИФа в частности и Татарстана в целом».

То, что на нового руководителя ТАИФа у республики большие надежды, подтвердил и сам Рустам Минниханов:

— Опыт у Тимура Альбертовича богатый: работали здесь, работали в большом СИБУРе. Очень хорошие отзывы! Я лично достаточно хорошо вас знаю, как надежного, крепкого, амбициозного, перспективного управленца. С нашей стороны ваша кандидатура полностью находит поддержку, — обратился раис Татарстана уже к вновь назначенному генеральному директору АО «ТАИФ».

Кандидатура Тимура Шигабутдинова на пост генерального директора АО «ТАИФ» была поддержана единогласно. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Подчеркнул он и значимость ТАИФа для Татарстана:

— Что такое Группа компаний «ТАИФ»? Это 21 компания, это более 10 тыс. человек, и направления бизнеса очень перспективные: нефтепереработка, энергетика и т.д. И мы опираемся на такие крупные компании. Она — бюджетообразующая. Только в бюджет республики в 2025 году планируем получить от ТАИФа более 9 млрд рублей, в федеральный — гораздо больше. Все проекты, что запланированы Группой, реализуются, несмотря на всю серьезность ограничений по технологиям и т.д. Специалисты Группы способны реализовывать планы, решать поставленные задачи. Уверяю, что со своей стороны мы будем поддерживать. Мы — в одной лодке! Ваше благополучие — это и благополучие республики. Алга! Вперед!

Подробнее о том, как проходило заседание, какие цифры озвучивались на подведении предварительных финансово-экономических итогов деятельности Группы ТАИФ в 2024 году и о каких планах на 2025-й, а также обозримое будущее шла речь, мы рассказывали в нашем материале.

Герб Татарстана

Один из символов республики — не менее значимый, чем флаг, — герб. Его принимали в ноябре 1991 года. К февралю 1992 года окончательно, пусть и не с первого раза, определились и с цветами. Вопросом занималась рабочая группа при Верховном совете Татарстана. В нее вошли народные депутаты, ученые, писатели, художники, скульпторы, представители общественности.

7 февраля — день герба Республики Татарстан. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На конкурс поступило 180 проектов. За право стать символом республики с крылатым барсом соперничали Зилант, полумесяц, голова волка, орел, сокол, крылатый конь Тулпар.

Интересный момент: в музейных хранилищах Татарстана бережно хранится древнее бронзовое зеркало, не имеющее точной датировки создания. Ученые установили лишь, что не раньше 6-го века до нашей эры и не позднее 14-го века — уже нашей. И вот на нем изображен тот самый крылатый барс, почти точь-в-точь как тот, что украшает собой герб Татарстана.

Особо подчеркивается символичность герба: красное солнце, на фоне которого изображен крылатый барс, — это жизнь, энергия, щит — защита, а не нападения, барс — означает мудрость. Поднятая лапа — непоколебимость высшей власти, стремление к движению, развитию. Все вместе — мудрость, творчество, движение, единение и мир.

Крылатый барс — неотъемлемая часть новейшей истории Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Это подтверждает и документальное описание герба республики: «Там обозначено, что Центральный образ герба: крылатый барс — в древности божество плодородия, покровитель детей. Красный цвет символизирует Солнце — доброе знамение, успех, счастье, жизнь. На левом боку барса — круглый щит, означающий правовую, экономическую, силовую защищенность граждан Республики Татарстан. Цветок астры с четным количеством лепестков символизирует вечный источник жизни, долголетие, пожелание долголетия. Острые зубы и когти барса означают его способность постоять за себя и за тех, кому он покровительствует, кого защищает. Положение хвоста барса означает хорошее настроение, дружелюбие. Популярный татарский растительный орнамент и цветок тюльпана олицетворяют пробуждение весенней природы и символизируют возрождение Татарстана».

Окончательно символ республики был утвержден 7 февраля 1992 года. И с этого момента крылатый барс — неотъемлемая часть новейшей истории Татарстана. Новейшей, но тесно переплетенной со страницами, уходящим корнями в глубину веков.

Итоговая коллегия Минздрава РТ

«В Татарстане очевидны успехи в отрасли здравоохранения. Открываются, ремонтируются, переоснащаются медицинские центры, становится более доступной высокотехнологичная помощь, в селах открываются десятки новых фельдшерско-акушерских пунктов. Мы первые в Приволжском округе по продолжительности жизни. Можно перечислять очень долго. Но есть и проблемы», — коротко рассказал о ключевых моментах, звучавших на итоговой коллегии министерства здравоохранения республики, ведущий программы «7 дней».

Почти половина татарстанцев сталкивается со сложностями при записи к медицинскому специалисту. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В частности, раис Татарстана подверг критике ряд районов республики. Причина — сложности в доступности для пациентов процедуры записи на прием к специалистам. Рустам Минниханов особо подчеркнул, что любая коллегия — это не только декларация об успехах, но еще и анализ существующих проблем, а также поиск путей их решения. И, как отметили журналисты ТНВ, работа над ошибками не заставила себя долго ждать. Чтобы в этом убедиться, съемочная группа отправилась в некоторые из точек «антирейтинга» — те самые районы, чьи недоработки выделил в своем выступлении раис Татарстана.

Рустам Минниханов подверг критике проблемы с записью к врачам в поликлиниках Татарстана. взято с сайта tatarstan.ru

В Нижнекамске поликлиник две. Журналисты отправились в ту, что под №1 — на ул. Менделеева. Уже на входе съемочная группа отметила потоки людей. Но вот что касается доступности специалистов. Первый же, кому был задан вопрос о записи к врачу, поделился, что два года никак не может попасть на прием к хирургу.

Внутри поликлиники народу тоже много. Очереди серьезные. А вот с информатизацией — проблема: одинокий терминал в углу помочь записаться на прием к врачу оказался не способен. Дальше — как в детективном сериале: попросили местного жителя, имеющего нижнекамскую прописку, попытаться записаться к окулисту в регистратуре. Рекомендация одна: пытаться через «Госуслуги». Если нет такой возможности, то все очень и очень сложно. Получить заветный талончик шансов меньше, чем выиграть главный приз в лотерею. Нужно к неврологу? Сначала попытайтесь попасть к терапевту. Вот только сам терапевт на больничном.

Журналисты ТНВ убедились в том, что сложности с записью в поликлиниках действительно есть. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Схожая ситуация, как выяснили наши коллеги, и в Зеленодольске. В Альметьевске если и лучше, то не намного. Одна из местных жительниц рассказала журналистам, что на УЗИ щитовидной железы пыталась попасть год! Чтобы пройти обследование — нужно получить направление от эндокринолога. Чтобы урвать талончик, пришлось каждый день месяцами звонить в регистратуру, а когда наконец это удалось, выяснилось, что реактивов нет.

В республиканском медицинском информационно-аналитическом центре отмечают, что проблемы с дистанционной записью связаны с несколькими причинами: перегруженность системы (тут рекомендуют пользоваться федеральными, а не региональными «Госуслугами»), если все равно сложно, то это значит, что именно в вашем районе очень активное население. Остается только пожать плечами. Согласно статистике практически каждый второй татарстанец сталкивался и сталкивается с недоступностью записи.

В Минздраве РТ отмечают существенную нехватку медицинских специалистов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Говорят медики и о еще одной проблеме: дефицит кадров. Из глубинки врачи стремятся перебраться в райцентры и крупные города. Отмечают, что даже программа «Земский доктор» не решает проблемы. Частично проблему снимает кол-центр при Минздраве. Можно просто позвонить по номеру 0316. С сентября 2023 года здесь приняли более 50 тыс. звонков по самым разным вопросам, в том числе и по записи к специалисту. Если нет талонов, человека ставят в очередь и уведомляют, когда день и время будут назначены.



Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 10 февраля в 13.00 или на сайте телеканала. А также о том, чем живут и какими воспоминаниями делятся люди, пережившие ужасы Второй мировой войны, о буднях воинов, защищающих Родину на рубежах СВО сегодня, о том, чем удивляет стартовавший в Казани уже 43-й международный оперный фестиваль имени Шаляпина, и других ключевых событиях минувшей недели, по версии наших коллег.