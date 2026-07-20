Бензиновый кризис: кто виноват и что делать

О чем говорят в очередях на АЗС, стране не хватает медиков, когда характер сильнее преград — события недели от «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Уже не первую неделю одной из самых обсуждаемых тем на всех уровнях — от высоких кабинетов до очередей на АЗС — остается топливный кризис. О чем говорят люди в очередях на заправку? Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ на прошлой неделе, — в обзоре «Реального времени».

Что ни очередь — то митинг

— Бензиновый дефицит — как много в этих звуках. И так много выводов. На неделе дважды выезжал, чтобы добыть заветные 30 литров. Вечером в четверг не повезло, простоял в очереди 2 часа и машин за 15 до меня бензин закончился. Было 11 вечера. Поехал в 4 утра пятницы, через час все получилось, можно ездить, — поделился личным опытом ведущий программы «7 дней», военкор телеканала «Новый век» Зуфар Давлетшин.

Реальное время / realnoevremya.ru

А еще он отметил, что каждая такая очередь — стихийный митинг, где водители обсуждают — почему нет бензина, кому это выгодно и кто в этом виноват:

— Порой складывалось впечатление, что на заправки специально приезжают засланные агенты, которые стараются расшатать ситуацию, возбудить людей. Все-то они знают, всей информацией владеют. И многие же им верят, если нет доступной достоверной информации. Так и до больших возмущений недалеко. Помните многотысячный митинг против платной рыбалки? А армия водителей намного больше, чем армия рыбаков.

Людей справедливо возмущает многое: и сам дефицит, и необходимость терять время на стояние в очередях, и то, что, потеряв от одного до нескольких часов, в итоге нельзя заполнить бак доверху. Не оставляют равнодушными и изменения в ценниках, особенно на независимых заправочных станциях. Кто-то корит сам себя за то, что поленился вовремя перейти на газ. А сейчас услуга и подорожала в разы, и ждать придется от нескольких недель до месяцев, да и сам газ уже не так дешев, как раньше.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тем временем за нормализацию ситуации с моторным топливом в республике взялись на самом высоком уровне. Распоряжением раиса Татарстана создан профильный штаб для контроля ситуации с топливом под руководством премьер-министра РТ Алексея Песошина. Совместно с УФАС стартовали проверки как причин отсутствия бензина или дизтоплива на отдельных АЗС, так и необоснованного повышения цен.

Стране не хватает 90 тысяч врачей

Для сравнения — население всего города Зеленодольска около 100 тысяч. Причем дефицит медицинских кадров сохраняется уже не первый год. Как отмечают наши коллеги с ТНВ: «В регионах не хватает эндокринологов, неврологов, хирургов и даже терапевтов. Причин несколько — это и низкая оплата труда, и усталость персонала. Считается, чем меньше город, тем больше дефицит».

Татарстан — не исключение. О том, что проблема с медкадрами существует, раис республики Рустам Минниханов говорил президенту России Владимиру Путину. Как и о том, что Татарстан находится в поиске путей решения этого дефицита. Результаты уже есть: запущена программа финансовой поддержки медиков дефицитных специальностей. Казань готовится стать центром переподготовки иностранных врачей, а специалисты, решившие перебраться в Татарстан из других регионов, могут рассчитывать на единовременные выплаты. Как следствие, Рыбная Слобода оказалась привлекательным местом работы даже для врачей из Москвы.

«Опускать руки — грех»

— Мы уже такое повидали, а что теперь нам грустить, мы живы у нас столько дел здесь. Руки опускать — это прост грех, — в разговоре с журналистами ТНВ подчеркнул ветеран СВО, участник прошлогоднего чемпионата «Абилимпикс» Степан Машников из Тульской области. В боях он потерял ногу. Как и наш земляк Кирилл Логинов, наводчик-танкист, доброволец, несший службу с 2023 года и комиссованный по ранению, не усидевший на месте и открывший цех металлообработки в Арске.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Абилимпикс», в котором, к слову, Кирилл Логинов взял серебро в номинации «Техник-протезист» — это не про состязания, а про людей, характер которых сильнее любых преград. Про героев, получивших ранения, но ставших еще сильнее. Про тех, чьей внутренней энергии хватает не только на себя, но и на то, чтобы зажечь собственным примером и жаждой жизни других.

Оксана Удовина. Город Рубежное

До атак ВСУ на родной город она работала на одном из заводов. По образованию — технолог. Сегодня — депутат, руководитель гуманитарного центра. А многие земляки иначе как ангелом-хранителем и не называют.

скриншот видео с канала ТНВ

До начала СВО о Татарстане знала разве что то, что есть на карте России такой регион. Сегодня, по гуманитарным грузам, поступающим со всей республики, взявшей шефство над ее родным городом, готова без запинки рассказать названия всех населенных пунктов и даже многих людей, так многое делающих для этой истерзанной боями земли.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Съемочная группа телеканала «Новый век» познакомилась с этой уникальной женщиной уже давно. Теперь сняли сюжет — портретная зарисовка знакомит с ней и зрителей ТНВ.

Два месяца до выборов

С 18 по 20 сентября текущего года республике предстоит выбрать депутатов в Государственную думу Российской Федерации. Кроме того, высокогорцы будут голосовать за претендентов стать представителем района в Госсовете республики, а в целом по Татарстану пройдут довыборы в местные органы власти. На кону — 202 мандата разных уровней.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Об особенностях предстоящей избирательной кампании, порядке ее проведения и о том, кто намерен побороться за право стать депутатом, рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев.

Нефтяной саммит — 2026: разговор о проблемах и решениях

На днях в Альметьевске состоялся традиционный Нефтяной саммит. Участники события признают: времена — непростые, геополитическая и макроэкономическая ситуация оставляют желать лучшего, СВО, санкции, топливный кризис… Проблем хватает, но на них зацикливаться нет никакого смысла. Жизнь продолжается, и отрасли, в том числе нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия — и все, что с ними связано напрямую или косвенно, также постоянно находятся в развитии.

с сайта rais.tatarstan.ru

В центре внимания на саммите были прорывные идеи и передовые разработки, новаторские решения и совершенствование действующих технологий. Участники события вновь сошлись во мнении, что сегодня устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса обеспечивается за счет синергии в партнерском треугольнике науки, бизнеса и власти.

Возвращенная святыня

Многим коренным жителям Казани это место известно как бывшая казанская табачная фабрика, которая закрылась на рубеже 1990—2000-х годов. Позже здание передали Казанской епархии, и долгие годы оно оставалось в аварийном состоянии. Еще пару лет назад от него оставались только наружные стены и часть свода. При поддержке раиса Татарстана ведутся работы по восстановлению исторических зданий Казанского Богородицкого монастыря. На его территории находится Собор Казанской иконы Божией Матери, который был восстановлен, открыт и освящен ровно 5 лет назад. Настало время восстановления и храма Николая Чудотворца — церкви Николы Тульского. Рустам Минниханов подписал соответствующий указ, работы продолжались два года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Именно в храм в честь тульского образа святителя Николая 21 июля (8 июля по старому стилю) далекого 1579 года была впервые внесена новообретенная Казанская икона Божией Матери. В этом — 2026 году ставший в последние годы традиционным крестный ход, посвященный явлению иконы, должен завершиться в стенах возрожденной святыни.

Подробнее об этом, а также о других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 20 июля, в 13:00, или на сайте телеканала.