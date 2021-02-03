Айдар Салимгараев: «98% подписчиков заходят в соцсети за новостями»

СМИ потеряли половину рекламных доходов

К новым подходам потребления информации наиболее готовыми оказались соцсети, новые аккаунты обрастают признаками редакции — об этом сегодня говорили во время итоговой коллегии республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Впрочем, мероприятие скорее напоминало ток-шоу, свободную дискуссию: между докладами участники коллегии могли вставить свои реплики, задать вопросы, а параллельно в зале проводили опросы о том, как будут развиваться печатные СМИ, какое место в медиа займет в скором времени власть.

— В пандемию коронавируса медиа потеряли до 50% рекламных доходов, не все справились, некоторые ушли с рынка. Появились малоформатные издания. В то же время СМИ получили поддержку, отрасль признали пострадавшей, льготные кредиты стали для кого-то спасением, — обрисовал ситуацию минувшего года руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

По его словам, благодаря принятым мерам рост подписки на печатные издания составил 20% к аналогичному периоду 2019 года. Совокупный объем выпущенной продукции вырос на 14% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее в целом за последние годы подписные тиражи снизились. Салимгараев отметил, что у печатных СМИ есть запас роста в розничных продажах. Развивать СМИ на национальных языках — чувашском, удмуртском, татарском — одна из приоритетных задач в Татарстане, добавил он.

За последний год татарстанцев больше всего интересовала тема деятельности власти и социальная сфера, а затем уже — здоровье и медицина. Официальные аккаунты во время пандемии показывали уверенный рост аудитории. СММ редакции начинает жить своей собственной жизнью. Среди мессенджеров быстрее всего растет Telegram — 98% опрошенных говорят о том, что заходят в соцсети, чтобы узнавать новости, сообщил руководитель «Татмедиа».

Радиостанции чувствовали себя наиболее стабильно в прошлом году. По статистике, которую привел Салимгараев, в 2020-м лидерами прослушивания стали «Европа Плюс», «Ретро ФМ», «БИМ-радио», «Авторадио». Появились новые татароязычные радиопроекты.

В этом году в республике намерены открыть большую медиашколу, которая поможет решать новые проблемы, заполнять смысловые пробелы, пояснил Салимгараев. Он обратил внимание на «неготовность власти оперативно формулировать видение ситуации, с одной стороны, и с другой стороны — на «поверхностное восприятие и трактовку медийного сообщества».



Былую популярность печатных СМИ уже не вернуть, считает Айдар Салимгараев. Однако пока еще 40% людей в мире и 38% россиян продолжают ежедневно читать газеты и журналы. Правда, руководитель «Татмедиа» обратил внимание на проблемы подписки на периодику, особенно в сельской местности — не только в Татарстане, но и по всей стране. Отделения «Почты России» работают по два-три дня в неделю, прессу сельчане получают с серьезной задержкой.

«Многие редакции, чтобы сохранить читателей, вынуждены создавать службы альтернативной подписки и сами занимаются дистрибуцией изданий», — констатировал Салимгараев.

Важно сохранить печатную периодическую продукцию, которая пользуется популярностью, особенно в районах Татарстана, нужно развивать издания на родных языках, привлекать детей и молодежь к контенту с национальной составляющей, согласился руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров.

Свежая газета вместе с булкой

На коллегию в Татарстан приехал из Свердловской области главный редактор газеты «Ревдинский рабочий» Евгений Зиновьев. Это издание в 2018 году стало знаменитым на всю страну благодаря своеобразному сочетанию заголовков на первой полосе — они формируют некое единое, чаще всего шутливое послание. «Нас многие ругали, мы попрали все каноны, но известность мы получили, от нас стали просить чего-то подобного», — признался Зиновьев.

В прошлом году у газеты вырос подписной тираж на 7%, а розничные продажи — на четверть, рост подписчиков в соцсетях составил 37% (как и в прошлом году по отношению к 2018-му). Рекламный продукт вырос процентов на 15, заметил гость из Ревды.

С «Почтой России» газета не работает, у нее «негуманные расценки», отметил Зиновьев. Издание выстроило собственную систему доставки, набирает почтальонов, платит им зарплату, а также работает с маленькими местными магазинчиками. Львиная доля продаж газет и журналов идет через хлебные киоски. «Хотим договориться, чтобы пекарни выпустили сорт хорошего черного хлеба и назвали «Ревдинский рабочий хлеб», — сказал главный редактор.

Он понимает, что перспектив у газеты нет, поэтому «Ревдинский рабочий» открыл сайт, где растут все показатели, в том числе посещаемости. Издание работает только на онлайн-продукты, а газету формирует из того, что уже опубликовано на сайте, сообщил Евгений Зиновьев.

— В подавляющем большинстве подписываются и покупают газеты пенсионеры, старше 60 лет — это наши подписчики. Но газета может развиваться не как источник информации, а как носитель смысла, как модный аксессуар. Если у какого-то бизнесмена признаком хорошего тона считается держать на столе «Коммерсант» или «Ведомости», то мне бы хотелось, чтобы у жителей Ревды торчал из сумочки «Ревдинский рабочий». Найти смыслы — наша задача, — уверен уральский гость.

Признать значимость и дать льготы

«Люди хотят получать информацию с бумаги, а ученые пришли к выводу, что чтение на бумаге тренирует клетки мозга и развивает интеллект», — приводила данные исследований главный редактор «Казанских ведомостей» и президент Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ Венера Якупова.

— Кризис чтения связан с тем, что печатная продукция стала менее доступной. На наших глазах разрушаются каналы распространения прессы, исчезают киоски. В Татарстане должны быть современные сети распространения печатной продукции. Мы хотим, чтобы вы нас поняли, поддержали и признали бы этот бизнес социально значимым, приняли комплекс мер, чтобы этот социально важный бизнес не просто выживал, а расцветал в республике, обратилась к руководству Татарстана Якупова.

Она привела в пример Воронеж, где уже несколько лет работает содружество издателей и распространителей, а сам город стал лидером по распространению печатных СМИ в стране. «Это произошло потому, что власть услышала и приняла меры», — считает главред газеты.

Она предложила в Год родных языков сформировать в общественной среде моду на чтение. В ряде стран, в том числе в США, Великобритании Франции, Норвегии Швеции, насчитывают более 25 форм поддержки чтения, сообщила Якупова.

«Несколько лет назад была крупная сеть «Роспечати» Олега Дерипаски — почти 5 тыс. киосков. Однако появился заграничный интересант, который интересовался ее покупкой. Государство увидело в этом угрозу национальной безопасности, наложило вето, а у Дерипаски пропал интерес к бизнесу», — рассказал директор ООО «Агентство торговли» Зуфар Хакимзянов. Он напомнил про аналогичную сеть «АиФ», у которой тоже возникли свои проблемы. «Сотни тысяч людей ушли из этой отрасли. Федеральные сети отказываются от печатной продукции», — констатировал Хакимзянов. Он отметил, что молодежь не знает такого удовольствия — читать, необходимо его максимально пропагандировать.

По мнению Хакимзянова, чтобы киоски не исчезали, необходимо снижать арендные ставки для газетных павильонов, увеличить сроки аренды земельных участков, нужны льготы по налогообложению, надо компенсировать логистические затраты, вводить льготные тарифы по энергопотреблению, субсидировать строительство павильонов.

«Эпоха телевидения только начинается»

Республиканские телеканалы продолжают развитие: например, «Татарстан 24» перешел на двуязычное вещание, отметил Айдар Салимгараев. В этом году в республике запускают телепроект, ориентированный на юго-восток Татарстана. В то же время растут затраты на доставку сигналов, ужесточаются лицензионные требования, растут запросы операторов кабельных каналов на качество сигналов, фактически местное телевидение стало неокупаемым, скорее социальным, чем коммерческим проектом, — перечислил основные проблемы руководитель агентства.

Он отметил, что лидерами по продвижению в интернете в прошлом году стали телеканалы ТMTV, «Новый Век», «Майдан». Региональное и местное телевидение в цифровую эпоху сталкивается с наиболее серьезным вызовом, подчеркнул Салимгараев.

Одностороннее информирование людей не работает, без диалога со зрителем делать востребованный продукт уже невозможно. Нужен креативный подход, который приносит эффективные результаты и необязательно дорого стоит, заметил Асгат Сафаров.

— Наступает эпоха телевидения, она только начинается, сегодня все занимаются визуализацией контента, от блогеров до детских журналов, — привел иную точку зрения гендиректор ТРК «Новый Век» и глава Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

Емкость телевещания ТНВ — почти 7 млн абонентов в 418 населенных пунктах РФ, потенциальная аудитория ТНВ — 27 млн человек, привел статистику Аминов. Параллельно ТНВ вышло в соцсети, рост подписчиков отмечают и в «Инстаграме» — 25%. Телеканал только приступил к проекту в «ТикТоке», где у него 3700 подписчиков, а в «Телеграме» — пока 870.

Руководитель телекомпании считает, что телевидению нужны мультиплатформы. К тому же аудитория лучше всего воспринимает визуализированный контент. Победит тот, кто предоставит интересный местный мультиконтент: те же радиостанции тоже визуализируют контент, а само радио становится лишь одной из платформ, уверен Ильшат Аминов. А линейное телевидение, по его словам, уже уступает телесмотрению по запросу.

— Количество платформ увеличивается, на каждой платформе нужно создавать сетку, взаимодополняющую аккаунты по интересам, которые требуют огромных ресурсов, которых нам не хватает, — обратился Аминов к Салимгараеву.

Он сказал, что на «Шаян ТВ» создают «фабрику тиктокеров» для детей и молодежи, приступили к созданию кинокомпании «Татарстан — 21 век» и онлайн-кинотеатра. Кроме того, необходимо готовить кадры со знанием национальных языков, для этого нужно продолжать сотрудничество с КФУ,

Ильшат Аминов обратил внимание и на другую проблему СМИ в целом — кадровую. Работники СМИ из высокооплачиваемых переместились в среднюю категорию. «Талантливые журналисты уходят в обслуживающий персонал, PR-менеджеры, спичрайтеры, где средняя зарплата выше, чем по рынку СМИ», — с сожалением констатирует Аминов. Сам руководитель телекомпании пообещал «сделать все, чтобы престиж журналистской профессии был восстановлен».

«Задача СМИ усложняется»

Фейки — одно из главных и печальных явлений ушедшего года, отметил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества и гендиректор «Городского агентства по телевидению и радиовещанию» (Санкт-Петербург) Александр Малькевич. Пандемия, по его словам, привела к тому, что сейчас идет борьба за интерпретацию, и в ней СМИ, к сожалению, проигрывают блогерам. Малькевич отметил почти некомпетентную, замедленную реакцию в целом по стране у большинства представителей власти, у которых нет времени на раскачку, чтобы проанализировать, что ответить в пресс-релизе, и через день или два сообщить важную ответную новость на фейковый вброс. «С «ТикТоком» бьем по хвостам, догоняем уходящий поезд, а должны навязывать свою повестку», — добавил гость Татарстана.

Он заметил, что предстоит сложный год втройне: нужно заниматься постоянно творческим реформированием, кроме того, год электоральный, надо действовать с поправкой на Единый день голосования, к тому же, как выразился Малькевич, идет «искусственное наращивание протестной активности».

— Задача СМИ усложняется. Каждые выходные нам теперь будут устраивать напряжение, выборы, и при этом мы должны заниматься творческим развитием, но так, чтобы это не навредило первому и второму направлению… Мы — фабрики по производству контента, неважно, на какой платформе он будет. Ни один блогер со смартфоном не сможет сделать качественно продукцию, которая создается на этих фабриках контента. Читатель будет пользоваться той платформой, к которой привык, и нам нужно быть там, — добавил спикер, подчеркивая, что профессиональные журналисты сейчас вынуждены бороться с людьми, которые не сравнятся с ними по уровню знаний и эрудиции.

Фабрики контента, мейкинга — все пристрастные, поддерживают ту или иную сторону, напрямую формируют повестку, отметил заместитель гендиректора АО «Интерфакс» и гендиректор «Агентства деловых коммуникаций» Николай Касьянов. Государственные СМИ обречены проиграть в конкуренции с новыми медиа, полагает Касьянов. Это подтвердил и опрос, который запустили во время коллегии, — с утверждением Касьянова согласились 46% ее участников. Касьянов привел пример, как глупые, бессмысленные видео (в том числе и с искажением, элементами анимации) набирают миллионы просмотров, потому что «прикольно». А поэтому СМИ необходимо опережать их со своим контентом, своими профессиональными экспертами, делать фронт-лайн.

1 / 67 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Екатерина Аблаева, фото: Максим Платонов