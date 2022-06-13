В Татарстане с опозданием завершили посевную кампанию

Обзор главных событий недели от программы «7 дней» на телеканале «Новый век»

В Татарстане завершилась посевная, несмотря на сложные погодные условия. Май холодно встретил посев, и первые дни лета проводили весну ливнем и градом. Республику на минувшей неделе в буквальном смысле топило три дня. Под водой оказались сотни садовых участков. Но, как утверждают аграрии, такие дожди влияют на растения только благоприятно. Однако погода все же сдвинула сроки — не только посевной, но и заготовки кормов для скота. О том, как оценили риски погодных условий в Балтасинском районе, где прошел так называемый День сенажа, а также о других событиях и явлениях, которые привлекли внимание команды из программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «ТНВ», — в обзоре «Реального времени».

Сезон заготовки кормов

В республике стартует заготовка кормов, а вот посевная уже завершилась. Как подчеркивают корреспонденты программы «7 дней», посевная в этом году шла с задержкой, но к финишу подошла с неплохим результатом. Сев яровых зерновых и зернобобовых культур прошел с опозданием на 7—10 дней. С опозданием в две недели пришлось сеять и сахарную свеклу.

Однако весенние заморозки все же повлияли на формирование озимых культур — от частичного повреждения до полной гибели. Обморожение на стадии кущения замедляет рост и снижает количество ростков. Холодный и дождливый май не только задержал развитие озимых, но и способствовал тому, что в бой пошли сорняки, а это значит, необходима дополнительная химобработка. А вот последняя «сырная» неделя, по словам аграриев, напротив, оказалась плодотворной.

Запаздывает на несколько дней и заготовка кормов, но это не так критично. Один из самых важных моментов для начала заготовки кормов — наличие техники, позволяющей в течение короткого периода времени заготовить корма без потерь их питательности. По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рафаэля Фаттахова, с 30 мая по 3 июня в республике прошла приемка кормозаготовительной техники. Выездные проверки определили высокую готовность в хозяйствах Актанышского, Арского, Атнинского, Балтасинского, Буинского, Высокогорского, Заинского, Кукморского, Мамадышского, Мензелинского, Муслюмовского, Нурлатского, Сабинского, Сармановского, Тукаевского районов. Неудовлетворительная подготовка кормоуборочного комплекса оказалась в хозяйствах Альметьевского, Верхнеуслонского, Менделеевского, Пестречинского, Черемшанского районов.

С 30 мая по 3 июня в республике прошла приемка кормозаготовительной техники. Фото agro.tatarstan.ru

В тесной кооперации с федеральными программами

Говорили на минувшей неделе и о необходимости восстановления технологического суверенитета страны. На заседании совета Ассоциации содействия цифровому развитию, где побывали журналисты программы «7 дней», обсуждался вопрос создания в республике стартап-студий в рамках федерального проекта «Платформа университетского предпринимательства». Как отмечают корреспонденты, разговор со всеми заинтересованными сторонами о новой роли науки и высших учебных заведений Татарстана в экономике и развитии технологического предпринимательства оказался предметным, конструктивным и полезным.

Татарстан — один из наиболее мощных, промышленно развитых и самодостаточных регионов России. В любой презентации инвестиционного потенциала республики можно услышать об особой экономической зоне промышленного типа «Алабуга», новом IT-городе Иннополисе, технополисе «Химград». Но в этом перечне достижений, инвестиционных и инфраструктурных возможностей далеко не на первом месте стоят вузы. Если разобраться, здесь самая благоприятная и привлекательная среда для изобретений и разработок, развития наукоемкого малого бизнеса.

А что действующие федеральные университеты — КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ? Именно эти вузы должны стать основой промышленного и технологического потенциала Татарстана и всей России. Однако реальность иная, говорили участники заседания, которое в этот раз прошло в стенах Казанского института культуры. Перед началом заседания Рустаму Минниханову презентовали местный инжиниринговый центр, который произвел на президента впечатление. Глава республики призвал технические вузы такой подход взять на вооружение. Ведь креатив, нестандартное мышление — это то, что сейчас необходимо. В текущих реалиях вузы не могут оставаться просто высшей школой, говорил президент Татарстана. Они должны превратиться в полноценные научно-исследовательские центры, выполняющие важнейшие прикладные задачи для экономики.

В текущих реалиях вузы не могут оставаться просто высшей школой, говорил президент Татарстана. Фото tatarstan.ru

И действовать нужно не в отрыве, а в тесной кооперации с федеральными программами. Поэтому Татарстан в лице своих самых мощных и крупных федеральных вузов должен активно включиться в формирование национальной сети из 50 университетских стартап-студий. Известно, что 15 из них планируют создать уже в этом году. В Татарстане рассчитывают, что две из них появятся в республике. Одна из них — «Восточная» с центром в Нижнекамске будет использовать кадровые и промышленные ресурсы Закамья. Ее индустриальными партнерами станут крупнейшие предприятия нефтехимии и нефтепереработки, а титульным направлением будут малотоннажная химия, разработка и эксплуатация нефтяных месторождений, биотехнологии.

Вторая стартап-студия — «Западная» с центром в Казани. Здесь будут генерировать разработки в таких областях, как химия, робототехника и машиностроение, генная инженерия, IT-технологии, фармацевтика. Индустриальным партнером стартап-студии определен КАМАЗ. Инвестиции в одну студию — 100 млн рублей (соответственно, в год затраты бюджета составят 1,5 млрд на все 15 студий по всей России).

Но дело не только в деньгах. Рустам Минниханов ставит вопрос более глобально: татарстанские федеральные вузы должны стать главным центром, где формируются инновации и прогрессивные технологии.

О битве ритуальщиков в Челнах

Еще одна тема, вокруг которой то и дело вспыхивают скандалы в Набережных Челнах, попала в объективы камер команды программы «7 дней». «Могилу трактором обратно закапывали», «Драка на кладбище: гробовщики в Челнах не смогли поделить могилу», «Похороны отложили из-за драки копателей могил», «Челнинцы волокли гроб до могилы по снегу из-за нечищеных дорог» — такие заголовки стали появляться в различных средствах массовой информации с начала этого года. Подобных публикаций уже несколько десятков.

Речь идет о скандалах и инцидентах на набережночелнинском кладбище, которые, как выяснилось, идут как минимум с 2015 года. Но широкую огласку получили сейчас, так как руководитель одной из частных ритуальных компаний автограда и представитель муниципального предприятия вступили в открытый конфликт: стали делить кладбищенскую землю и деньги родственников усопших.

Руководитель одной из частных ритуальных компаний автограда и представитель муниципального предприятия вступили в открытый конфликт. Фото: chelny-biz.ru

В ситуацию вмешались правоохранительные органы и антимонопольная служба. УФАС по Татарстану признало наличие сговора между муниципальной службой и двумя частными фирмами. Прокуратура выявила превышение полномочий руководителем кладбища, воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. По семи выявленным эпизодам по трем статьям Уголовного кодекса дело передано в суд.

Обо всем этом подробнее, а также о том, как в деревнях и районных центрах прошел один из самых любимых праздников татарстанцев — Сабантуй, смотрите в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на «ТНВ» 13 июня, в 13.00, или на сайте телеканала.