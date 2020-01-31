«Библиотеки и админресурс — это не наш путь»: «Татмедиа» начало реорганизацию

Высокие рейтинги ТНВ, необходимость перезагрузки и новые медийные реалии

Татарстанские СМИ, входящие в структуру агентства «Татмедиа», должны пройти перезагрузку и реорганизацию с учетом новых реалий развития медиарынка. В 2020 году республиканским изданиям будет о чем рассказывать своей аудитории — грядет целый ряд крупных проектов. Однако надо задуматься о том, как донести информацию максимально удобным для этой аудитории способом. Об этом и не только говорили сегодня на расширенной итоговой коллегии республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», которая стала первой для новых руководителей агентства и АО «Татмедиа» Айдара Салимгараева и Шамиля Садыкова.

«ТНВ всегда устойчиво входит в первую тройку»

Итоговую коллегию республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» открывал доклад нового руководителя Айдара Салимгараева. Его выступление носило интерактивный характер — периодически глава «Татмедиа» просил участников заседания поделиться своим мнением по тем или иным вопросам, проголосовав в режиме реального времени.

К примеру, глава агентства решил выяснить, какие онлайн-издания чаще всего читают представители «профессионального сообщества», собравшиеся на коллегии. Так, 55,2% проголосовали за «БИЗНЕС Online», на втором месте оказалось ИА «Татар-информ» с 17,9%, далее — «Реальное время» с 8,96%.

Согласно же статистике, озвученной Салимгараевым до голосования, десятка наиболее читаемых онлайн-изданий республики выглядит несколько иначе: «БИЗНЕС Online», KazanFirst, «РБК Татарстан», «Татар-информ», «Комсомольская правда», «Татмедиа», «Вечерняя Казань», ProKazan, «Реальное время» и «События».

Выступление Айдара Салимгараева носило интерактивный характер — периодически глава «Татмедиа» просил участников заседания поделиться своим мнением по тем или иным вопросам, проголосовав в режиме реального времени. Фото tatarstan.ru

Следом аналитикой — но уже в части телесмотрения — поделился гендиректор АО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов.

— Те изменения, которые сейчас происходят в нашем обществе, они различны, но большой упор мы делаем на обработку и анализ данных. Один из интересных объектов для анализа — это телесмотрение. Если судить по нашим приставкам, доля ТНВ в региональном телевидении всегда устойчиво входит в первую тройку. Мы наблюдаем огромный отрыв даже от российских каналов, — рассказал Нурутдинов.



«Мы слабо рассказываем об этом»



Как справедливо заметил глава аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров, 2020 год обещает стать весьма напряженным для республиканской отрасли медиа.

— Грядут важные события в жизни страны и Татарстана. В их числе <…> обсуждение поправок к Конституции РФ, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне: на нас лежит большая ответственность по защите исторической справедливости, тем более что мы все чаще видим попытки наших недругов переписать историю. Этот год особенный для нас с учетом 100-летия образования ТАССР, кроме того, предстоит Всероссийская перепись населения, а также выборы президента республики, — заявил чиновник.

Также Асгат Сафаров указал на то, что сейчас в обществе наблюдается серьезный запрос на объективную журналистику. По его словам, читатели ждут от СМИ не только освещения проблемных ситуаций, но и поиска их решений через публичное обсуждение и информирование о принятых мерах.

В качестве примера руководитель аппарата президента РТ привел освещение нацпроектов в республиканской прессе — в этой части уже накопился ряд претензий, причем от главы Татарстана Рустама Минниханова.

— Мы слабо рассказываем об этом, и здесь мы находимся в зоне критики Рустама Нургалиевича. СМИ не отвечают на вопрос о практической пользе нацпроектов для каждого жителя республики. Механического перечисления цифр и показателей недостаточно, — заявил Асгат Сафаров.

Напомним, в «Реальном времени» национальным проектам посвящен специальный раздел.

«Если судить по нашим приставкам, доля ТНВ в региональном телевидении всегда устойчиво входит в первую тройку. Мы наблюдаем огромный отрыв даже от российских каналов», — рассказал Айрат Нурутдинов. Фото tatar-inform.ru

«Вы не можете отставать от этих реалий»

Помимо этого, руководитель аппарата президента РТ заявил о необходимости реорганизации СМИ Татарстана.

— Я хотел бы обратиться к руководителям АО «Татмедиа» с такой просьбой: коллеги, нам давно пора научиться распределять информационные потоки по целевым аудиториям, каналам и формам доставки. Все мы наблюдаем смещение в сторону платформ, поэтому СМИ так важно присутствовать на различных площадках — в подкастах, на YouTube, на сервисах «Яндекса». Один из ведущих трендов 2020 года заключается в том, что медийная среда полностью перейдет на мобильный формат. Вы не можете отставать от этих реалий. На сегодняшний день требуется реорганизация и дальнейший перевод районных газет на мобильные платформы, — высказался Асгат Сафаров.

Эту тему в своем докладе продолжил гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, согласившийся с необходимостью кардинальных изменений в работе республиканских СМИ.

— Самое главное слово — перезагрузка. Мы должны думать о том, что нужно все менять. Это касается АО «Татмедиа» — наших СМИ, газет, журналов, телеканалов. Мы сами решили начать все эти перемены, так как всегда нужно начинать с себя самого, — заявил Шамиль Садыков. — Перед Новым годом мы провели аудит и сократили 30 человек, ввели новую управленческую модель, новые годовые KPI, число заместителей уменьшилось в два раза. В будущем подобная работа будет касаться и филиалов. Оптимизация управленческого состава позволит нам создать новые творческие вакансии — для журналистов, эсэмэмщиков. Нам нужно идти в этом направлении, поскольку неправильно, когда у нас очень много начальников и мало журналистов.

Шамиль Садыков согласен с необходимостью кардинальных изменений в работе республиканских СМИ. Фото tatarstan.ru

«Найти реального, живого читателя»

Как рассказал глава акционерного общества, поскольку «Татмедиа» включает в себя «очень много СМИ», было принято решение создать «пять сетевых линеек».

— Это сделано для того, чтобы легче было воспринимать, понимать, строить и продавать рекламу. Первая — единый новостной агрегатор «Татмедиа»: у нас более 100 сайтов, мы их объединили на одной административной панели, установили там интегрированный счетчик, новостную ленту. На базе «Татмедиа.ру» будет формироваться единый новостной портал. Вторая линейка — это телесеть «Татарстан 24». Третья — газетный комплекс «События недели», затем «Радиосы кунел» и сеть из трехсот профилей в соцсетях, — поделился Садыков.

Еще один серьезный фронт работы агентства — журналы. По словам руководителя АО «Татмедиа», главный ориентир сейчас — поиск «реального, живого читателя».

— Должны быть цепляющие обложки и хороший контент. Библиотеки и админресурс — это не наш путь. Ключевой момент касается распространения. К слову, за счет оптимизации был сформирован специальный отдел, который будет заниматься тем, чтобы журналы были доступны везде, — резюмировал Садыков.

