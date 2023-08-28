Табу на стройку: как остановить жилищный хаос в столице Татарстана?

В чем причины запрета на выдачу новых разрешений на строительство под Казанью — события недели в программе «7 дней»

Дорожный коллапс, нехватка социальной инфраструктуры, перегрузка коммуникаций. Проблемы растущих словно грибы после дождя микрорайонов под Казанью можно перечислять бесконечно. Вот только знать о проблемах и найти пути их решения — совершенно разные вещи. О том, какие пути ищут в масштабах республики, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре «Реального времени» свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

Одно из самых резонансных решений

Речь идет о временной приостановке раисом Татарстана выдачи разрешений на строительство жилья в окрестностях Казани. В обозримом будущем планируется аудит по выдаче разрешений за последнее десятилетие.

На самом деле впервые о необходимости наведения порядка в строительстве жилых массивов в примыкающих к столице Татарстана муниципалитетах Рустам Минниханов отметил в своем выступлении около полутора лет назад. Причина в том, что возводя многоэтажки и продавая в них квартиры, застройщики совершенно не заботятся ни о логистике людей, заезжающих в это жилье, ни о наличии поблизости должной инфраструктуры: школ, детсадов, медучреждений, спортивных объектов, рабочих мест и многого другого, формирующего то, что называется комфортными условиями проживания. И подобный подход совершенно не устраивает ни новоселов, ни руководство республики.

Тем не менее строительство квартир продолжалось, продолжала ухудшаться и ситуация, формируя самый настоящий урбанистический коллапс. А транспортные узлы на трассе Казань — Боровое Матюшино и Куюки и вовсе получили в народе меткое прозвище «Адово кольцо» — место, где с раннего утра уже пробки. Сегодня не только остановлен бесконтрольный рост «Адова кольца», но и начат поиск ответственных за сложившуюся проблему, решений уже сформировавшихся, а так же назревающих сложностей. Кроме того, отныне и впредь, внесением корректив в генпланы и проекты планировок территорий будет заниматься институт планирования и муниципалитеты, а выдача разрешений на строительство будет исключительно на основании этих документов, учитывающих интересы не только застройщиков, но и людей, которым предстоит на вновь застраиваемых территориях жить.

Компания всегда пользовалась возможностью усилить технологическое оснащение. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сделано в России

Более того — в Татарстане. Речь идет о «Соллерс-Алабуге» — компании, несмотря на сравнительно небольшой возраст, с богатейшей историей. Сотрудничество с «УАЗом», итальянским «Фиатом», японским «Исудзу», американским «Фордом» и вот, наконец, выход на производство коммерческих автомобилей полностью отечественной компоновки под собственным брендом.

Не самое простое решение, на пути к которому было бы в разы больше проблем и сложностей, если бы не изначальная ориентация руководства компании на отечественные решения. И если на многих совместных производствах, покидая российский рынок, бывшие партнеры из-за рубежа, отключили оборудование от программного обеспечения, то здесь этот номер не удался: предприятие всегда контролировалось российским собственником и АСУ всегда стояли отечественного исполнения. Кроме того, компания всегда пользовалась возможностью усилить технологическое оснащение. И сегодня процедура наладки производства коммерческого «Соллерс-Атлант» обошлась меньшими затратами и без нервотрепки.

Компания продолжает развитие. Недавно, с участием раиса Татарстана, «Соллерс» открыл Центр продуктового развития на территории технопарка «Идея» в Казани. Эксперты получили возможность дистанционно контролировать и корректировать производственные процессы. И это лишь один из множества реализованных компанией цифровых процессов, призванных повысить эффективность производств.

За 95 лет жизни он сумел сделать настолько много, что его вклад можно сравнить в эффективностью целого научно-исследовательского института. скриншот realnoevremya.ru из видео ТНВ Татарча/YouTube.com

Мирфатых Закиев

Минувшая неделя была ознаменована печальным событием: Татарстан простился с блистательным ученым и исследователем Мирфатыхом Закиевым. Увлеченный и талантливый, он многое сделал для развития татарского языкознания и тюркологии, потенциала республиканской высшей школы.

За 95 лет жизни он сумел сделать настолько много, что его вклад можно сравнить с эффективностью целого научно-исследовательского института. Разработка системы подготовки педагогических кадров в РТ — его заслуга.

И методика преподавания татарского языка в школах выстроена именно на основе трудов академика, заслуженного деятеля науки и лауреата Госпремии Татарстана. Не только в Татарстане, но и во всем тюркоязычном мире. Он — один из тех, кто стоял у истоков создания Академии наук Татарстана.

Школа, прощай!

Речь не о словах, которые произносят, покидая родные классы, шагнувшие во взрослую жизнь старшеклассники, а о том, что школы закрываются. Причем часто неожиданно, полутайным решением местных властей.

В августе 2021 года, съемочная группа программы «7 дней» побывала в Мишкинском районе Башкортостана, там был открыт памятник Гази Загитову — тому самому, который в дни взятия Берлина в годы Второй мировой войны, за 3 часа до известных всем Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, водрузил красное знамя над поверженным Рейхстагом. Одно из сорока, развевавшихся над зданием, символизируя падение гитлеровского режима.

На малой родине героя почитается место его захоронения, его имя носят местный краеведческий музей, а также школа. Вот только в этом году школа не откроет 1 сентября свои двери. Местные власти — те самые люди, которые 2 года назад говорили теплые слова на открытии памятника герою, без особой огласки и обсуждения с жителями, приняли решение о закрытии учебного учреждения.

Дмитрий Резнов/realnoevremya.ru

Не самый крупный населенный пункт Янагушево, угасающий постепенно, как это сегодня нередко происходит в глубинке, тем не менее живет. Почти 25 учеников готовились вновь отправиться в классы, чтобы получать знания в стенах, носящих имя великого земляка, но… Без деревенского схода — единственного, кто может определить судьбу школы, власти приняли решение: закрыть.

И это не единственная школа, которую постигла печальная судьба. В деревне Татарбаево та же ситуация. Построенная в начале 1980-х и рассчитанная на 300 учеников, в 2023 году, она была готова принять лишь 30 школьников. Два года назад в деревню пришел газ. Вот только до школы он так и не был дотянут. А тратить по миллиону в год на уголь, для района оказалось слишком дорого.

Люди бьют тревогу, пишут письма во всевозможные инстанции, но пока безуспешно. Символично, что в 2012 году в округе были закрыты почти все школы, где велось преподавание татарского языка. Школы в Янагушево и Татарбаево в 2023-м пополнили список. Что вдвойне символично, произошло это в год, объявленный в Башкортостане «Годом полезных дел»…

Подробнее обо всем этом, а также о 80-летии компании «Татнефть» и юбилее Рафката Кантюкова, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 28 августа, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.

