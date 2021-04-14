«Культура должна быть вне политики» — депутаты осудили срыв концертов татарских звезд в Башкирии

Пострадавшим исполнителям предложить выступить на альтернативных площадках в своей республике

Фото: Максим Платонов

В Татарстане ремонт школьных пищеблоков начнется 1 июня и завершится к началу учебного года, на эту программу выделен 1 млрд рублей. Сейчас горячим питанием обеспечены 98% учащихся. На заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам заслушали отчеты о деятельности органов исполнительной власти в области образования и культуры. Когда появятся сертифицированные учебники по татарскому языку и литературе для татарских школ, почему у сельских педагогов пропала субсидия за газ, как республика готовится «отыграть» 22 место в российском рейтинге качества образования и чем ответили в Минкульте на отмену концертов татарских артистов в Башкирии — в материале «Реального времени».

Обеспеченность детскими садами составляет 94%

Обеспеченность детсадами в Татарстане составляет 94%, на сто процентов отличились только 33 муниципалитета. Первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов рассказал, что в республике в прошлом году построили 22 детских сада на 5 тысяч мест с лишним. Работают 749 детских садов с татарским языком воспитания и обучения, 9 — с марийским, 46 — с чувашским, 13 — с удмуртским и 1 — с мордовским языками.



Замминистра напомнил, что в связи с эпидемиологической ситуацией был отменен ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классе по обязательным предметам русский язык и математика — только для тех выпускников, которые не планировали поступать в вузы. Аттестаты о среднем общем образовании получили почти 17 тыс. выпускников 11 классов школ, аттестат об основном общем образовании — более 37 тыс. выпускников девятых классов.

Средний балл по ЕГЭ по сравнению с двумя предыдущими годами повысился по 8 предметам и снизился по трем — информатике, биологии и немецкому языку.

Проведена большая работа по созданию условий для развития инклюзивного образования, сейчас в школах обучаются более 12 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с переходом на дистанционное обучение все школы республики были подключены к скоростному интернету. В рамках благотворительных акций им были переданы почти 1,4 тыс. гаджетов, которые достались детям из малоимущих семей. Горячим питанием обеспечены 98% учащихся, его получают все ученики начальной школы. При этом 68 процентов из них питается два раза в день.

Замминистра остановился на вопросе развития национального образования. Сейчас в школах ведется обучение на пяти языках — русском, татарском, удмуртском, чувашском, марийском, семь языков являются предметом изучения (плюс к перечисленным — мордовский и иврит). В федеральный перечень учебников включены 89 учебников по татарскому языку и литературе. Учителям татарского языка и литературы в 2020 году за подготовку победителей и призеров олимпиад предоставлено 13 грантов на общую сумму 1,5 млн рублей. Лучшие 20 школ и 20 детских садов, ведущих обучение на родном языке, получили денежную премию по 500 тыс. рублей.

В рамках нацпроекта «Образование» республике было выделено из федерального центра 1,1 млрд рублей, а всего на образование направлено 1,8 млрд рублей.

Падение доходов связано с пандемией

Первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова напомнила, что с марта по август 2020 года учреждения культуры были закрыты для посещения. С этим связано падение доходов и невыполнение ряда показателей, в том числе по объему оказания платных услуг. Тем не менее, после снятия карантина посещаемость учреждений культуры составила 82%, и это, по словам замминистра, самый высокий показатель в России. Финансирование отрасли из расчета на одного жителя республики составило более 4,1 тыс. рублей, что выше среднего показателя по стране на 17%.

В минувшем году было построено 20 сельских домов культуры, капитально отремонтированы 10 музыкальных школ, музыкальными инструментами обеспечено 14 образовательных организаций. Открыты Национальная библиотека и Набережночелнинский драмтеатр. Несмотря на сложный год, в театрах поставлено 92 премьерных спектакля, 38 из них — для детско-юношеской аудитории.

Из-за эпидемиологической обстановки культурные учреждения освоили новый для себя онлайн-формат: проведено 18,5 тыс. мероприятий, которые посмотрели более 2 млн человек.

Наиболее уязвимым в период пандемии оказалось направление регионального и международного сотрудничества. Все мероприятия с конца марта были отменены. Тем не менее ТГАТ им. Г.Камала провел театрально-образовательный форум «Науруз» онлайн, в нем приняли участие видные деятели театрального искусства и педагогики из 33 регионов России и 4 стран зарубежья.

Учебниками по татарскому языку обеспечат к 2022 году

После докладов настал черед депутатов задавать вопросы. Гендиректор ТНВ Ильшат Аминов спросил, что мешает ликвидировать дефицит сертифицированных учебников по татарскому языку и литературе для татарских школ?

— Мы должны провести через соответствующие процедуры на федеральном уровне. Мы этим сегодня активно занимаемся, и надеюсь, что в течение года-двух закроем вопрос, — пообещал Андрей Поминов.

Заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов попросил его прокомментировать 22 место республики в российском рейтинге качества образования.

— Этот рейтинг касается исключительно общего образования. Туда не входит профессиональное и дополнительное образование. Там достаточно много позиций. Мы показали низкие результаты по двум позициям, связанным с объективностью проведения Единого государственного экзамена. Эта одна строчка опустила нас на 22 место.

Первый замминистра сказал, что считает этот рейтинг не совсем объективным, в нем «много чего не учитывается» и нет четких критериев оценки. Кроме того, еще два года назад, когда республиканское министерство пыталось рейтинговать муниципалитеты и образовательные организации, Рособрнадзор РФ счел эту практику некорректной. А тут вдруг Минпрос решил сам к ней прибегнуть.

Поминов отметил, что в ближайшее время в республике пройдет пробный ЕГЭ и министерство будет мониторить процесс. Фото: Максим Платонов

Поминов рассказал, что на прошлой неделе в Казань был приглашен идеолог этого рейтинга, директор Федерального института качества образования Сергей Станченко, который провел семинар для руководителей управлений и отделов образования республики. По словам замминистра, это было сделано для улучшения взаимопонимания.

— С одной стороны, мы довели до них наш опыт, с другой стороны, мы услышали их аргументацию и то, что необходимо нам в этом направлении делать. Я надеюсь, я уверен, что в будущем году мы покажем гораздо лучший результат.

Поминов отметил, что в ближайшее время в республике пройдет пробный ЕГЭ и министерство будет мониторить процесс.

На другое замечание Ахметова об оснащении школьных пищеблоков он заверил, что в республике планируется начать их ремонт с 1 июня и завершить до начала нового учебного года. На это выделен 1 млрд рублей. Также замминистра подчеркнул, что серьезное внимание уделяется организации поставок продуктов питания в учебные заведения.

Рамиль Тухватуллин поинтересовался, как идет процесс включения татарского языка как государственного в федеральные стандарты?

— Честно скажу, ощутимых результатов пока нет.

— Позиция центра какая? — допытывался Тухватулин.

Рамиль Тухватуллин поинтересовался, как идет процесс включения татарского языка как государственного в федеральные стандарты. Фото: Максим Платонов

— Позиция на сегодняшний день такая: возможности изучения родных языков в рамках действующей нормативно-правовой базы предоставлены. Но мы продолжаем общаться, продолжаем работать.

Зампредседателя комитета Людмила Рыбакова поинтересовалась, соответствует ли зарплата в отрасли майским указам и почему завотделами допобразования получают меньше педагогов допобразования? Поминов заявил, что майские указы в республике выполняются, а что касается второй части вопроса, то такое случается, например, в сельских учреждениях.

— Здесь надо принимать решение по этим конкретным случаям. Мы этим занимаемся, думаю, решение будет найдено.

Также он пообещал разобраться с вопросом отмены субсидий за газ, которые престали выплачивать педагогам, живущим в сельской местности. Случилось это из-за повышения зарплаты, после чего их доход вырос, и льгота перестала действовать.

Поминов пообещал разобраться с вопросом отмены субсидий за газ, которые престали выплачивать педагогам, живущим в сельской местности. Фото inovaco.ru

Артистам вместо концертов в Башкирии предложили площадки в Татарстане

В отличие от ее коллеги Юлию Адгамову вопросами не завалили. Депутат Ильшат Аминов лишь поинтересовался, предпринимаются ли Минкультом РТ какие-то шаги для того, чтобы не препятствовали нашим артистам выступать в соседней республике? Он имел в виду срыв концерта Фирдуса Тямаева в одном из сел Башкирии и отмену выступлений Ильсии Бадретдиновой. Адгамова ответила утвердительно. В частности, выяснилось, что министр Ирада Аюпова звонила башкирским коллегам.

— Мы встречались и разговаривали с министерством культуры Республики Башкортостан. Сегодня у нас как раз проводит гастроли их театр. С нашей стороны никаких ограничений нет. И мы также разговаривали с Фирдусом Тямаевым о том, что готовы предоставить площадки нашей обширной сети культурно-досуговых учреждений, чтобы они могли порадовать своим искусством наших жителей. В части ограничений по концертам на территории Башкортостана, то здесь необходимо отметить, что это взаимоотношения двух хозяйствующих субъектов. Министерство может оказать содействие только в части концертов на наших площадках, о чем мы договорились.

Адгамова отметила, что выдача маршрутного листа исполнителям не регламентируется министерством. И заявила, что «культура должна быть вне политики», а на территории Татарстана нет никаких ограничений для выступлений любых исполнителей.