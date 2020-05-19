Ильшат Аминов: «Журналисты, как врачи, ни на минуту не остановили свою деятельность»

Председатель Союза журналистов Татарстана поздравил работников отрасли с Днем татарской печати

В этот день, 19 мая, празднуется День печати Республики Татарстан. Как отмечает глава Союза журналистов республики и гендиректор телерадиокомпании «Новый Век», сегодня работники отрасли находятся в особых условиях — журналистика в период борьбы с новым коронавирусом не остановилась, а ее работники также находятся на передовой этой борьбы и подвергают свою жизнь риску. При этом СМИ также оказались в числе наиболее пострадавших от пандемии отраслей, что хорошо понимают и в руководстве республики.



Сегодня мы отмечаем День печати Республики Татарстан в особых условиях. Но именно сейчас, как никогда в последние годы, стало понятно, насколько наша профессия важна, востребована и необходима людям. Журналисты, как врачи, ни на минуту не остановили свою деятельность. Телеканалы, радиостанции, газеты, интернет-издания объединили своих зрителей, слушателей, читателей. Оперативная и объективная информация стала так же необходима, как глоток свежего воздуха. А хорошие новости — как долгожданное лекарство от болезни. Мы, журналисты, — на передовой в борьбе за жизнь, здоровье и настроение наших граждан: объясняем, как уберечь себя от инфекции, ведем репортажи из «красных» зон, помогаем людям принимать правильные решения.



Да, мы рискуем своим здоровьем, безопасностью близких людей. Но мы знали, какую профессию выбирали. Именно в таких чрезвычайных условиях становится понятно, чего стоит каждый из нас как человек и профессионал. И я с гордостью могу подтвердить, что наше журналистское сообщество проявило высочайшую гражданскую ответственность. Искренне хочу сказать спасибо каждому, кто с честью и без оглядки на чрезвычайные обстоятельства выполняет свою работу.

Конечно, кризис, вызванный пандемией, сказался на всех средствах массовой информации. Мы знаем это, ищем любые возможности, чтобы помочь сохранить все многообразие информационного поля республики и рабочие места для многих тысяч профессионалов отрасли. Отрадно, что наши проблемы хорошо понимают и в руководстве республики. Президент Татарстана Рустам Минниханов на днях направил письмо исполняющему обязанности премьер-министра РФ Андрею Белоусову с предложением включить СМИ в список отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения COVID-19. И это внушает надежду.

Оптимизм, вера в себя и свою Родину — такая же составляющая нашей профессии, как умение владеть пером и микрофоном. Я уверен, что этот непростой период в жизни страны и республики скоро закончится и сводки из больниц исчезнут из передовиц. Мы сможем снова работать в обычном ритме. Встречаться лично, а не в онлайн-режиме. Брать «живые» интервью и чаще рассказывать о позитивных изменениях в разных сферах нашего бытия. И, наконец, будем отмечать праздники ярко и весело, как всегда. От всей души желаю вам, коллеги, доброго здоровья, неиссякаемой энергии, радости творчества и вдохновения!