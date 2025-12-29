Люди, явления и самые яркие события года в итоговой программе «7 дней»

Фото: Реальное время

Уходящий — как всегда продуктивный и результативный, по традиции сложный и трудный год открытий и достижений и при этом год преодоления и вызовов — 2025-й. И пусть не удивляют такие, на первый взгляд противоречивые определения и оценки. Так и должно быть в республике, которая развивается, работает и поступательно движется вперед. Каким он останется в истории и нашей памяти? Об этом в обзоре итоговой информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Коротко о главном

Экономическая, социальная и политическая стабильность: три столпа, на которых строится благополучие республики. Без сомнений, одним из центральных событий уходящего года в Татарстане стали выборы раиса республики. Явка — почти 76%. Уровень одобрения и поддержки населением действующего главы региона — Рустама Минниханова — впечатляет: 83,28% избирателей отдали голоса за сохранение существующего вектора развития Татарстана под руководством раиса республики Рустама Минниханова!

Одним из центральных событий уходящего года в Татарстане стали выборы раиса республики. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Надо говорить, что сделали. И не я сделал, а мы. Я — это ваш собирательный образ. Каждый из вас вносит свою лепту, долю… — озвучил ключевой посыл Рустам Минниханов еще во время активной фазы избирательной кампании.

Развитие республики — дело каждого, и успехи в любом направлении и отрасли — достижение всех, кто действует единой командой. И эти успехи впечатляют: даже в условиях непростой внешнеполитической обстановки и общего замедления экономических процессов многие отрасли получили новый импульс развития. В том числе за счет внутренних ресурсов и солидной собственной научно-образовательной платформы.

83,28% избирателей отдали голоса за сохранение существующего вектора развития Татарстана под руководством раиса республики Рустама Минниханова. взято с сайта tatarstan.ru

Так, в республике наблюдается устойчивый рост энергопотребления, что явно свидетельствует об активном развитии промышленности и экономики в целом. Более того, в самой энергетике успешно развивается собственный электротехнический кластер, внедряются татарстанские разработки и технологии и в генерации, и в сетевом хозяйстве. Запуск в Татарстане уникального производства силовой кабельной арматуры стал событием федерального масштаба, как и первая в отечественной истории установка на действующем объекте российской кабельной муфты напряжением 500 кВ на Нижнекамской ГЭС. Профессионалы отрасли иначе как «высший пилотаж» об этом событии не отзываются.

Запуск в Татарстане уникального производства силовой кабельной арматуры стал событием федерального масштаба. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В нефтепереработке и нефтехимии также не обошлось без ярких событий. Один из самых высокотехнологичных нефтеперерабатывающих комплексов России и мира — АО «ТАИФ-НК» ввело в эксплуатацию не имеющую аналогов установку производства концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона (КОГГ), что позволило увеличить глубину переработки нефтяного сырья, повысить долю извлечения высококачественных светлых нефтепродуктов и получить совершенно новый востребованный металлургами продукт и одновременно снизить процент отходов и уровень нагрузки на окружающую среду. Кроме того, именно в Нижнекамске ТАИФ готовит к открытию собственный научно-исследовательский центр.

АО «ТАИФ-НК» ввело в эксплуатацию не имеющую аналогов установку производства концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона (КОГГ). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Компания СИБУР в минувшем году уже ввела в строй собственный научно-исследовательский и образовательный центр СИБУРИНТЕХ-Нижнекамск. На самом НКНХ введен в эксплуатацию новый этиленовый комплекс ЭП-600.

Комплекс ТАНЕКО в июле с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова и вице-премьера РФ Александра Новака дал старт работе новой установки гидрокрекинга. К слову, ТАНЕКО с того момента единственный в России нефтеперерабатывающий комплекс с двумя установками гидрокрекинга.

2,5 миллиона грузовых автомобилей сошли с конвейера автогиганта КАМАЗ за всю историю комплекса. взято с сайта tatarstan.ru

Не отстают и машиностроители. Объем отгруженной отраслью продукции в Татарстане превысил 1,5 трлн рублей. 2,5 миллиона грузовых автомобилей сошли с конвейера автогиганта КАМАЗ за всю историю комплекса. А в этом году предприятие встретило свое 55-летие. Указом президента России Владимира Путина генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Сергею Когогину было присвоено звание «Герой Труда». Церемония вручения награды состоялась в конце декабря в Московском Кремле.

Казанский авиазавод им. С.П. Горбунова приступил к летным испытаниям полностью импортозамещенного авиалайнера Ту-214.

КАЗ им. С.П. Горбунова приступил к летным испытаниям полностью импортозамещенного авиалайнера Ту-214. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Республика вновь вошла в топ-3 в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов страны. Впереди — только Москва. Одной из лучших в России признана и ОЭЗ «Алабуга». Продолжается активное развитие сети индустриальных парков и муниципальных промплощадок. Порядка 100 подобных структур уже получили аккредитацию Минэкономики и успешно развиваются.

Татарстанский агропром входит в топ-3 среди российских регионов. Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

Агропромышленный комплекс Татарстана уверенно удерживает позиции в топ-3 среди всех регионов страны. Успешно поставлять продукцию местных фермеров и крупных хозяйств на прилавки не только соседних регионов, но и по всей стране, а также за ее пределы помогает развитая логистика.

В республике продолжается масштабное дорожное строительство: в этом году с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра РТ Алексея Песошина торжественно введена в эксплуатацию новая дорога — обход села Сокуры, что в Лаишевском районе.

Не менее 3 млн квадратных метров жилья ежегодно вводится по всему Татарстану. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Не менее 3 млн квадратных метров жилья ежегодно вводится по всему Татарстану. Реализуются масштабные программы по благоустройству и обновлению социальной инфраструктуры. Только инициированная раисом Татарстана программа «Наш двор» охватила собой интересы более чем 1,5 млн татарстанцев по всей республике. К слову, Татарстан — лидер среди регионов ПФО по индексу качества городской среды. Впрочем, в сельских районах комфорту жизни населения уделяется ничуть не меньшее внимание. Об этом на площадке Всероссийского форума малых городов и исторических поселений, что проходил в Казани, прямо заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Саму столицу Татарстана в 2025 году посетили свыше 5 млн туристов. И люди приезжали не только ознакомиться с красотами 1000-летнего города, но и на крупные международные события: форумы, съезды, спортивные состязания.

Столицу Татарстана в 2025 году посетили свыше 5 млн туристов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

И практически каждый гость с удивлением и восторгом отмечал: Татарстан — уникален. В том числе и многообразием культур, религий, народов, проживающих здесь в мире и согласии. В марте текущего года, на встрече с Рустамом Миннихановым, на этом заострил внимание и Владимир Путин.

Только за последние 5 лет свои двери по всей республике открыли более 100 школ и детских садов. Система здравоохранения Татарстана по праву считается одной из ведущих в России и по инновационности, и по оснащению, и по качеству оказания помощи населению. Кроме того, Татарстан остается одним из самых спортивных регионов страны. И речь не только о профессиональном спорте, но и о стремительно развивающемся любительском.

Татарстан остается одним из самых спортивных регионов страны. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В числе первых республика и в плане культуры. И одна из успешно реализуемых задач — сделать объекты культуры максимально доступными для каждого жителя и гостя Татарстана. С первых дней после официального открытия популярнейшим местом стало новое здание театра им. Г. Камала.

За всеми успехами и достижениями республики — люди. Жители Татарстана каждый день доказывают личным опытом, что во имя благой цели можно и нужно объединяться. Так, тысячи татарстанцев сегодня защищают безопасность Родины в зоне проведения СВО. А республика с первых дней спецоперации активно поддерживает и бойцов, и жителей освобожденных территорий. Сотни гуманитарных конвоев отправлены к линии соприкосновения. Идет активное восстановление подшефных республике городов Лисичанска и Рубежного.

В одном строю

— Как вы знаете, президентом России Владимиром Путиным уходящий год был объявлен Годом защитника Отечества. В нашей республике решено продолжить мероприятия по сохранению исторической памяти, укреплению гражданской солидарности. Посвящая будущий год всем поколениям защитников Отечества и труженикам тыла, Рустам Минниханов объявил 2026 год в Татарстане Годом воинской и трудовой доблести. И это решение тесно переплетается с решением президента России Владимира Путина объявить будущий год Годом единства народов России, — подчеркнул ведущий информационно-аналитической программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов республики и депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов.

Рустам Минниханов объявил 2026 год в Татарстане Годом воинской и трудовой доблести. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Татарстане, как и по всей стране, состоялись многочисленные торжественные мероприятия. И не только. Были отремонтированы действующие, построены и открыты новые памятники, установлены бюсты героям и мемориальные доски, увековечивающие память защитников Отечества. Одним из самых ярких событий стало шествие «Бессмертного полка». Впервые за три года оно вновь собрало людей разных поколений — более 150 тыс. человек — только в Казани. В одном строю шли убеленные сединами участники Великой Отечественной войны, родные и близкие героев, не доживших до Победы или ушедших из жизни уже в наши дни, но оставшихся в памяти благодарных потомков, труженики тыла, воины-интернационалисты, участники специальной военной операции с портретами однополчан, отдавших жизнь за Родину.

Более 150 тыс. человек собрал «Бессмертный полк» только в Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В октябре, во время послания Госсовету, Рустам Минниханов подчеркнул:

— Объединяя поколения, 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. На переднем рубеже — участники специальной военной операции, среди которых тысячи татарстанцев.

Он также особо отметил:

— За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, 17 татарстанцев удостоены высокого звания Героя России. К сожалению, восемь из них — посмертно.

Неслучайно то, что 2025-й был объявлен Годом защитника Отечества, нашло горячий отклик и на линии соприкосновения СВО — там, где сегодня гремят выстрелы и грохочут разрывы.

Журналист ТНВ Зуфар Давлетшин сам неоднократно бывал в командировках в зоне СВО. предоставлено Зуфаром Давлетшиным

— Год защитника — это про всех: кто в тылу, кто здесь. Каждый занят своим делом. Каждый человек участвует. Все герои, все молодцы, — в разговоре с военкором ТНВ заявил боец с позывным Шеф.

— Вдохновение есть: былые победы и Великая Отечественная война. Вспоминаешь и вдохновляешься: мы молодцы, умеем, не забыли, — делится мнением воин с позывным Дархан. И добавляет: — Защищать Родину — самая лучшая работа!

Герои наших дней — бойцы и офицеры СВО могут быть уверены: их имена уже вписаны золотыми буквами в новейшую историю России. Об этом в своем послании Госсовету говорил и раис Татарстана Рустам Минниханов:

— В республике для увековечения подвига участников СВО идет работа по созданию мемориальных зон в парке Победы Казани и в муниципальных образованиях, а также музейной экспозиции, повествующей о вкладе татарстанских подразделений в освобождение Донбасса. Необходимо продолжить эту работу.

Герои, завершившие свою службу в боевых подразделениях, теперь имеют возможность продолжить жить и трудиться на благо Родины в мирной жизни. взято с сайта tatarstan.ru

А те герои, кто уже завершил свою службу в боевых подразделениях, теперь имеют возможность продолжить жить и трудиться на благо Родины в мирной жизни. Для них стартовали и реализуются кадровые программы: федеральная «Время героев» и республиканская «Батырлар. Герои Татарстана».

— Именно на таких, доказавших свою преданность Родине и близким будет опираться страна в будущем. Те, кто получил военное образование. Те, кто и без такового за эти три года быстро познал школу жизни через боевой опыт. Они смогут продолжить учиться и приносить пользу стране, — подчеркивает журналист ТНВ, сам неоднократно бывавший в командировках в зоне СВО Зуфар Давлетшин.

Год Красной Огненной Лошади

— До Нового года остается три дня. И для многих из нас в хлопотах и подготовке они пронесутся как три горячих коня. Именно под этим знаком по китайскому гороскопу мы будем встречать 2026-й, — напомнил с экрана Ильшат Аминов.

А точнее, символом 2026 года станет Красная Огненная Лошадь, символизирующая энергию, динамику и стремление к переменам. А съемочная группа программы «7 дней» отправилась в путь, чтобы в канун праздников встретиться с этими прекраснейшими животными.

Под знаком Лошади по китайскому гороскопу мы будем встречать 2026-й. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кучум не просто конь. Это самый красивый конь Татарстана. Масть — соловая, да еще и в яблоках. Порода — татарская. Обитает Кучум на Казанском ипподроме.

Для Татарстана конь особо ценен. Он часть тысячелетней истории. А конь огненный, рыжий еще и очень символичен:

— Рыжий конь — это конь, который олицетворяет восток, восход солнца. Мы, татары, постоянно в движении. В 6 лет кочевник уже может мастерски управлять лошадью. Много пословиц и поговорок пришло из глубины веков. Конь — это крылья мужчины, это важная составляющая нашей истории, это животное священное для нас, — подчеркивает кандидат филологических наук, заслуженный деятель искусств РТ Фанзиля Завгарова.

Рыжий конь — это конь, который олицетворяет восток, восход солнца. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Лошадь — это друг, партнер в спорте, уверен мастер-наездник международного класса Эдуард Большаков.

Любовь к скакунам передается в семье Большаковых из поколения в поколение. Отец — Геннадий Большаков — автор нескольких рекордов в конном спорте. Дед тоже всю жизнь посвятил работе с лошадьми. Сам Эдуард учился на инженера, получил высшее образование, устроился на завод. В пандемию оказался с конями в Швеции, да там и застрял. Пришлось выступать. На родину вернулся чемпионом и понял: лошади — это судьба.

Белогривые, кони рыжие, привередливые да лихие и летящие. В стихах и песнях кони разные, но всегда, во всех испытаниях, друг и товарищ, верный помощник, готовый подставить свою спину.

Для Татарстана конь особо ценен. Он часть тысячелетней истории. А конь огненный, рыжий еще и очень символичен. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Энергия огня — тюркского, исламского. Смелость, нестандартность, энергия продолжится в Татарстане. Эта энергия притянет новые возможности для нашего региона и для Казани в частности, — уверена в своем прогнозе на 2026 год преподаватель китайской астрологии Бацзы Наталия Гурьянова.

