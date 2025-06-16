Выборы раиса Татарстана: дата определена
Татарстан готовится к главному политическому событию года, День России в зоне СВО, а также другие события недели от программы «7 дней»
Когда будем выбирать раиса республики и как теперь будем избирать мэров? На заседании Госсовета Татарстана определена дата предстоящих выборов главы республики. Выдвижение кандидатов на должность уже стартовало. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп ТНВ на минувшей неделе, — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».
Рустам Минниханов: «Договорились, если вместе»
На минувшей неделе, на очередном заседании Госсовета РТ, была официально утверждена дата проведения выборов раиса Татарстана. Свое волеизъявление жители республики смогут сделать 14 сентября.
Символично, что в День России — 12 июня, стартовал период выдвижения кандидатов на должность руководителя региона. Для Татарстана этот день важен еще и как дата первых выборов президента Республики Татарстан. Они состоялись 34 года назад — 12 июня 1991 года. Выдвижение кандидатов на должность раиса РТ продлится ровно 30 дней — до 12 июля.
На прошлой неделе, во время встречи действующего раиса республики Рустама Минниханова с координаторами фонда «Защитники Отечества» (она состоялась в минувший понедельник — в День социального работника, на площадке реабилитационного центра «Восхождение»), Рустам Нургалиевич дал свое согласие на участие в предстоящих выборах. Одна из социальных координаторов — супруга участника СВО, мать троих детей Римма Садыкова передала лидеру Татарстана привет от мужа и его сослуживцев, поблагодарила за поддержку и обратилась с просьбой: «Вы — наш главный защитник Татарстана. Очень бы хотела, чтобы вы приняли участие в предстоящих выборах». На что Рустам Минниханов ответил: «Договорились, если вместе».
«Раис Татарстана — должность особая. Он не только обязан защищать всех жителей республики, вне зависимости от национальности и конфессиональной принадлежности, он наделяется обязанностями лидера татар всего мира, и это очень важная и одновременно очень тяжелая ноша. Раис Татарстана — это еще и большая ответственность за членов своей команды, без которой невозможно реализовывать сложнейшие проекты», — подчеркнул ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов РТ и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов. И добавил: «Мы все должны пойти на выборы вместе с Миннихановым, чтобы продолжить развитие нашей республики, которая сегодня стала одним из передовых регионов России и, поверьте, лучшим местом нашей страны для жизни и развития».
День России
12 июня в Татарстане, как и по всей стране, с размахом отметили День России. «Это день гордости за страну, ее многовековую историю и культуру, свершения соотечественников, которые прославляют и защищают Родину», — с этих слов начал свое обращение в связи с празднованием раис Татарстана Рустам Минниханов. Он также подчеркнул: «Многообразие культур, языков и традиций 194 народов, живущих в России, является бесценным достоянием нашего Отечества».
Особый акцент глава республики сделал на специальной военной операции и татарстанских воинах, несущих ратную службу: «Наши земляки мужественно сражаются за мир на родной земле. Мы гордимся и всей республикой поддерживаем защитников Отечества и их семьи! Татарстан, являясь опорным регионом страны, как и в годы Великой Отечественной войны, будет и далее работать на Победу!» — отметил он.
Съемочная группа программы «7 дней» встретила День России вместе с бойцами и офицерами в зоне СВО. Там, где уже давно люди перестали делиться по возрастному, национальному, классовому или религиозному основаниям, где куда важнее сила воли, сила духа и сила долга. Где доверяешь братьям по оружию по-настоящему. Где ценишь человека, и самого тебя ценят за реальные дела и человеческие качества. Нормальные человеческие качества — те самые, что воспеты в книгах и кинолентах еще советского периода: «Офицеры», «Они сражались за Родину» и т. п. И главный лейтмотив — сила в правде, в братстве, в поддержке друг друга, в том, чтобы не прятаться за спины других и всегда помнить слова Шолохова, что ненависть к врагам — на кончиках штыков, а любовь к Родине — в сердце.
В помощь фронту
Победа куется и на передовой, и в тылу. С самого начала специальной военной операции тысячи татарстанцев включились в работу по обеспечению бойцов всем необходимым. На фронт потянулись колонны с продовольствием, предметами первой необходимости. Одеждой, специальным снаряжением. Многие лично отправляются к линии соприкосновения, чтобы адресно доставить груз. Другие прикладывают все свои силы, чтобы помочь в реабилитации бойцов, вернувшихся из зоны СВО с тяжелыми ранениями.
Три года назад, в феврале 2022 года, Алексей с позывным Грозный стал одним из участников группы помощи «Матрешка» — начал на «буханке» возить гуманитарные грузы в помощь бойцам. Затем активно включился в процессы сбора гуманитарной помощи в Татарстане. Спустя время, когда стало ясно, что с одеждой и продовольствием на фронте порядок, организовал с другими активистами сборку дронов. Найти молодых инженеров, готовых взяться за эту непростую работу, оказалось непросто, но если не опускать руки, то нет невыполнимых задач. Энтузиасты скооперировались вокруг общей идеи и лидера — Анастасии. Методом проб и ошибок создали первый квадрокоптер, потом собрали станцию РЭБ. Сейчас трудятся уже над десятой версией высотного беспилотного разведчика самолетного типа. Разработка — собственная.
Один из активистов группы с позывным Сатурн — ветеран СВО. На фронт отправился в 60 лет. Сумел убедить и военный комиссариат, и медкомиссию, что возраст настоящему патриотизму не помеха. Отправился на передовую. Попал под Сватово — в самые горячие дни. Подрыв на мине. Травматическая ампутация стопы. Но руки не опустил и сейчас реализует себя в волонтерстве, помогая тем, кто остался на линии соприкосновения. Раз в две недели возвращается туда — на фронт, с гуманитарными грузами.
Три года назад возраст не смог остановить и доцента КФУ, успешного специалиста в сфере промышленного дизайна Евгения Жемкова. Смог убедить и Минобороны, и врачей, что и в 62 способен принести пользу армии. Экипировался на собственные средства и вскоре оказался под Изюмом, что в Харьковской области. Контузия напомнила и о возрасте, и о болезнях. Но сам ветеран СВО уверен: для него бой еще не закончен, а потому включился в общественную деятельность, связанную с поддержкой ветеранов СВО и нуждами фронта.
Татьяна Краснова — руководитель проекта «Танцы на колесах», много лет помогает детям и взрослым с нарушениями опорно-двигательного аппарата поверить в себя, обрести надежду и найти гармонию. Сегодня в числе тех, кто постигает искусство танца, ветераны СВО, вернувшиеся домой после серьезных ранений. «Я призываю этих ребят не сидеть дома, не замыкаться в себе», — говорит она.
Все они были приглашены на традиционное вручение государственных и республиканских наград. Один из тех, кто был удостоен медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», — доброволец с позывным Шаман. Он приехал на малую родину в отпуск и был приглашен в казанский Кремль.
«Быть полезным для общества, быть полезным своей совести, когда она есть, быть полезным стране, когда ей непросто. Три года назад тысячи неравнодушных патриотов, для которых границы дома и родной земли определяются в иных масштабах, принимали для себя нелегкое решение. Кто-то ушел на фронт добровольцем, кто-то стал активным помощником для наших бойцов там, на передовой. Три непростых года, но они не ослабили нас, а только сделали сильнее, создав единый кулак фронтов», — подчеркивает журналист программы «7 дней» Ленар Валеуллов.
Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 16 июня, в 13.00, или на сайте телеканала. А еще о том, с какими результатами татарстанские школьники сдали ОГЭ и ЕГЭ, о том, что татарский язык вновь обретает популярность у молодежи, о росте интереса к России и к русскому языку в мире, а также о том, как федеральный Сабантуй развернулся в сердце Республики Саха — городе Якутске.
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