Выборы раиса Татарстана: дата определена

Татарстан готовится к главному политическому событию года, День России в зоне СВО, а также другие события недели от программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Когда будем выбирать раиса республики и как теперь будем избирать мэров? На заседании Госсовета Татарстана определена дата предстоящих выборов главы республики. Выдвижение кандидатов на должность уже стартовало. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп ТНВ на минувшей неделе, — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Рустам Минниханов: «Договорились, если вместе»

На минувшей неделе, на очередном заседании Госсовета РТ, была официально утверждена дата проведения выборов раиса Татарстана. Свое волеизъявление жители республики смогут сделать 14 сентября.

На очередном заседании Государственного совета Республики Татарстан была официально утверждена дата проведения выборов раиса Татарстана. взято с сайта tatarstan.ru

Символично, что в День России — 12 июня, стартовал период выдвижения кандидатов на должность руководителя региона. Для Татарстана этот день важен еще и как дата первых выборов президента Республики Татарстан. Они состоялись 34 года назад — 12 июня 1991 года. Выдвижение кандидатов на должность раиса РТ продлится ровно 30 дней — до 12 июля.

На прошлой неделе, во время встречи действующего раиса республики Рустама Минниханова с координаторами фонда «Защитники Отечества» (она состоялась в минувший понедельник — в День социального работника, на площадке реабилитационного центра «Восхождение»), Рустам Нургалиевич дал свое согласие на участие в предстоящих выборах. Одна из социальных координаторов — супруга участника СВО, мать троих детей Римма Садыкова передала лидеру Татарстана привет от мужа и его сослуживцев, поблагодарила за поддержку и обратилась с просьбой: «Вы — наш главный защитник Татарстана. Очень бы хотела, чтобы вы приняли участие в предстоящих выборах». На что Рустам Минниханов ответил: «Договорились, если вместе».

Во время встречи действующего раиса республики Рустама Минниханова с координаторами фонда «Защитники Отечества» Рустам Нургалиевич дал свое согласие на участие в предстоящих выборах. взято с сайта tatarstan.ru

«Раис Татарстана — должность особая. Он не только обязан защищать всех жителей республики, вне зависимости от национальности и конфессиональной принадлежности, он наделяется обязанностями лидера татар всего мира, и это очень важная и одновременно очень тяжелая ноша. Раис Татарстана — это еще и большая ответственность за членов своей команды, без которой невозможно реализовывать сложнейшие проекты», — подчеркнул ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов РТ и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов. И добавил: «Мы все должны пойти на выборы вместе с Миннихановым, чтобы продолжить развитие нашей республики, которая сегодня стала одним из передовых регионов России и, поверьте, лучшим местом нашей страны для жизни и развития».

День России

12 июня в Татарстане, как и по всей стране, с размахом отметили День России. «Это день гордости за страну, ее многовековую историю и культуру, свершения соотечественников, которые прославляют и защищают Родину», — с этих слов начал свое обращение в связи с празднованием раис Татарстана Рустам Минниханов. Он также подчеркнул: «Многообразие культур, языков и традиций 194 народов, живущих в России, является бесценным достоянием нашего Отечества».

Рустам Минниханов: «Это день гордости за страну, ее многовековую историю и культуру, свершения соотечественников, которые прославляют и защищают Родину». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Особый акцент глава республики сделал на специальной военной операции и татарстанских воинах, несущих ратную службу: «Наши земляки мужественно сражаются за мир на родной земле. Мы гордимся и всей республикой поддерживаем защитников Отечества и их семьи! Татарстан, являясь опорным регионом страны, как и в годы Великой Отечественной войны, будет и далее работать на Победу!» — отметил он.

Съемочная группа программы «7 дней» встретила День России вместе с бойцами и офицерами в зоне СВО. предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Съемочная группа программы «7 дней» встретила День России вместе с бойцами и офицерами в зоне СВО. Там, где уже давно люди перестали делиться по возрастному, национальному, классовому или религиозному основаниям, где куда важнее сила воли, сила духа и сила долга. Где доверяешь братьям по оружию по-настоящему. Где ценишь человека, и самого тебя ценят за реальные дела и человеческие качества. Нормальные человеческие качества — те самые, что воспеты в книгах и кинолентах еще советского периода: «Офицеры», «Они сражались за Родину» и т. п. И главный лейтмотив — сила в правде, в братстве, в поддержке друг друга, в том, чтобы не прятаться за спины других и всегда помнить слова Шолохова, что ненависть к врагам — на кончиках штыков, а любовь к Родине — в сердце.

В помощь фронту

Победа куется и на передовой, и в тылу. С самого начала специальной военной операции тысячи татарстанцев включились в работу по обеспечению бойцов всем необходимым. На фронт потянулись колонны с продовольствием, предметами первой необходимости. Одеждой, специальным снаряжением. Многие лично отправляются к линии соприкосновения, чтобы адресно доставить груз. Другие прикладывают все свои силы, чтобы помочь в реабилитации бойцов, вернувшихся из зоны СВО с тяжелыми ранениями.

С самого начала специальной военной операции тысячи татарстанцев включились в работу по обеспечению бойцов всем необходимым. предоставлено группой "Солдатка аш"

Три года назад, в феврале 2022 года, Алексей с позывным Грозный стал одним из участников группы помощи «Матрешка» — начал на «буханке» возить гуманитарные грузы в помощь бойцам. Затем активно включился в процессы сбора гуманитарной помощи в Татарстане. Спустя время, когда стало ясно, что с одеждой и продовольствием на фронте порядок, организовал с другими активистами сборку дронов. Найти молодых инженеров, готовых взяться за эту непростую работу, оказалось непросто, но если не опускать руки, то нет невыполнимых задач. Энтузиасты скооперировались вокруг общей идеи и лидера — Анастасии. Методом проб и ошибок создали первый квадрокоптер, потом собрали станцию РЭБ. Сейчас трудятся уже над десятой версией высотного беспилотного разведчика самолетного типа. Разработка — собственная.

Часть волонтеров лично отправляются к линии соприкосновения, чтобы адресно доставить груз, другие прикладывают все свои силы, чтобы помочь в реабилитации бойцов, вернувшихся из зоны СВО с тяжелыми ранениями. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Один из активистов группы с позывным Сатурн — ветеран СВО. На фронт отправился в 60 лет. Сумел убедить и военный комиссариат, и медкомиссию, что возраст настоящему патриотизму не помеха. Отправился на передовую. Попал под Сватово — в самые горячие дни. Подрыв на мине. Травматическая ампутация стопы. Но руки не опустил и сейчас реализует себя в волонтерстве, помогая тем, кто остался на линии соприкосновения. Раз в две недели возвращается туда — на фронт, с гуманитарными грузами.

Три года назад даже возраст не помешал доценту КФУ Евгению Жемкову отправиться на фронт. скриншот сайта Казанского Федерального университета

Три года назад возраст не смог остановить и доцента КФУ, успешного специалиста в сфере промышленного дизайна Евгения Жемкова. Смог убедить и Минобороны, и врачей, что и в 62 способен принести пользу армии. Экипировался на собственные средства и вскоре оказался под Изюмом, что в Харьковской области. Контузия напомнила и о возрасте, и о болезнях. Но сам ветеран СВО уверен: для него бой еще не закончен, а потому включился в общественную деятельность, связанную с поддержкой ветеранов СВО и нуждами фронта.

Татьяна Краснова — руководитель проекта «Танцы на колесах», много лет помогает детям и взрослым с нарушениями опорно-двигательного аппарата поверить в себя, обрести надежду и найти гармонию. Сегодня в числе тех, кто постигает искусство танца, ветераны СВО, вернувшиеся домой после серьезных ранений. «Я призываю этих ребят не сидеть дома, не замыкаться в себе», — говорит она.

Три непростых года не ослабили нас, а только сделали сильнее, создав единый кулак фронтов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все они были приглашены на традиционное вручение государственных и республиканских наград. Один из тех, кто был удостоен медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», — доброволец с позывным Шаман. Он приехал на малую родину в отпуск и был приглашен в казанский Кремль.

«Быть полезным для общества, быть полезным своей совести, когда она есть, быть полезным стране, когда ей непросто. Три года назад тысячи неравнодушных патриотов, для которых границы дома и родной земли определяются в иных масштабах, принимали для себя нелегкое решение. Кто-то ушел на фронт добровольцем, кто-то стал активным помощником для наших бойцов там, на передовой. Три непростых года, но они не ослабили нас, а только сделали сильнее, создав единый кулак фронтов», — подчеркивает журналист программы «7 дней» Ленар Валеуллов.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 16 июня, в 13.00, или на сайте телеканала. А еще о том, с какими результатами татарстанские школьники сдали ОГЭ и ЕГЭ, о том, что татарский язык вновь обретает популярность у молодежи, о росте интереса к России и к русскому языку в мире, а также о том, как федеральный Сабантуй развернулся в сердце Республики Саха — городе Якутске.