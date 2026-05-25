Позывной — «Бес»: республика простилась с героем СВО

«Хрустальное перо» в День татарской печати, прощание с Рустамом Мурзиным — события недели от «7 дней»

Фото: скриншот из программы «7 дней» на ТНВ

Более четырех лет военкоры ТНВ регулярно совершают командировки в зону проведения специальной военной операции. За это время подготовлено свыше 300 сюжетов, специальных репортажей, фильмов. Героями материалов становятся добровольцы, мобилизованные бойцы, контрактники — офицеры и рядовые. Со многими завязались по-настоящему дружеские отношения. Боевые действия не обходятся без потерь. В июне 2024 года погиб Ильнур Хаертдинов — «Фаза», при жизни ставший легендой и ангелом-хранителем для десятков раненых воинов, вывезенных им с поля боя под обстрелом на верном мотоцикле. В мае этого года стало известно о гибели и его боевого товарища — Рустама Мурзина, участника СВО под позывным «Бес». Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ на прошлой неделе, — в обзоре «Реального времени».

«Цель одна: победить и вернуться домой с победой»

Впервые съемочная группа ТНВ встретилась и пообщалась с начальником радиостанции татарстанского добровольческого батальона «Тимер» в апреле 2023 года. «Бес» — позывной Рустама Мурзина, который вместе с боевыми товарищами участвовал в боях за населенный пункт Работино на Запорожском направлении.

Впервые съемочная группа ТНВ с бойцом с позывным «Бес» встретилась в апреле 2023 года. скриншот из документального фильма «ZV-2» военкора ТНВ Зуфара Давлетшина

«Заключил контракт и пошел выполнять свой гражданский долг — защищать Родину на этих рубежах. Цель одна: победить и вернуться домой с победой», — подчеркнул он тогда.

Позже были новые встречи. Военкоры ТНВ и «Бес» пересекались в разное время и в разных точках линии соприкосновения. Где-то удавалось пообщаться в формате интервью, иной раз — просто обменяться рукопожатием и парой фраз на ходу.

— Он из тех, про кого хочется говорить — настоящий, — подчеркивает военкор ТНВ Зуфар Давлетшин.

В июле 2024 года Рустам Мурзин был удостоен госнаграды от Республики Татарстан. скриншот из программы «7 дней» на ТНВ

В июле 2024 года — новая встреча. Рустам Мурзин — один из удостоенных госнаграды от Республики Татарстан. Тогда же, после награждения, уже начальник связи батальона рассказал о том, откуда взялся его позывной. На фронт офицер отправился вместе с другом — псом по кличке Бес. Тот стал Бесом-младшим, поскольку хозяин получил такое же боевое имя. Службу несли вместе. Верный пес не раз и очень ответственно заступал в ночное дежурство.

В прифронтовой зоне не раз бывала и семья Рустама Мурзина. Жена, дочь, сын, тесть. Сообщение о гибели бойца грянуло как гром. Страшная весть пришла в дни празднования Дня Победы. Прощание с героем состоялось на родной земле — в Альметьевске, где в мирное время он нес службу в МЧС.

— Он всегда брал на себя всю ответственность, всегда во всем первый… Любил людей, всегда помогал, последнее отдавал, людям, семье… героем был, — на церемонии прощания рассказала об отце его дочь Камилла.

Кукмор — город, ковавший победу в тылу

— В Год воинской и трудовой доблести мы продолжаем рассказывать о вкладе Татарстана в Победу, — ввел в одну из следующих тем выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий — депутат Госсовета республики, председатель Союза журналистов РТ, генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов. И добавил: — Еще в 2022 году раис Рустам Минниханов учредил почетное звание «Предприятие трудовой доблести». Оно присуждается предприятиям и заводам, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции. Это звание имеет огромную ценность для сохранения военно-исторического и трудового наследия промышленных предприятий, увековечения памяти о массовом трудовом героизме и самоотверженности работников. Предприятиями трудовой доблести уже стали Вертолетный завод, КАПО имени Горбунова, КМПО, Оптико-механический и Пороховой заводы, «Татнефть», «Татэнерго», «Сетевая компания», Зеленодольские ПОЗиС и завод имени Горького, «Радиоприбор». В начале мая раис вручил еще три свидетельства о присвоении этого заслуженного звания. Среди них — Кукморский завод металлопосуды, в годы войны это была артель с типичным для того времени названием — «Сталь». Почетный статус носит и Кукморский валяльно-войлочный комбинат.

Хлеб, сушеный картофель, шапки, валенки шли из Кукмора на фронт широким потоком. взято из сайта виртуального музея Великой Отечественной войны Республики Татарстан

К весне 1941 года поселок Кукмор уже являлся центром самых разных промысловых артелей. Здесь шили шапки и рукавицы, валяли валенки, изготавливали кирпич и медную посуду.

Несмотря на скромные размеры населенного пункта, на фронт в годы Великой Отечественной войны отсюда ушли 18 тыс. мужчин. На их места на производствах, выпускавших нужную и фронту, и тылу продукцию, встали женщины и дети.

Сание Шарафетдиновой в 1941 году было всего 13 лет. Шестиклассницу назначили почтальоном. Учебу пришлось на время оставить. Доставка весточек с фронта, пособий и писем была важнее. Как признается вдова ветерана: «Весточки с фронта приходилось многим читать самой. Было тяжело читать похоронки на мужей, сыновей, отцов. Женщины плакали. Мне приходилось их успокаивать».

Сегодня труженице тыла 98 лет. Но в памяти навсегда остались те тяжелые годы. Разнеся почту, вместе с другими детьми и подростками Сания отправлялась на другие работы: предстояли ночные смены на зернотоке и сенокосах, а в зимнее время — валка и доставка леса на санях. Жили впроголодь. Все, что могли (и даже больше!), отправляли бойцам: все для фронта, все для Победы!

Только в Кукморском районе за годы войны прошли лечение и реабилитацию более 600 раненых бойцов. общественное достояние

А от линии фронта в район прибывали эвакуированные сограждане. Ош-Юмьинская школа была переоборудована в детский дом для сирот с Украины и из Белоруссии. Разворачивались госпитали. Только в Кукморском районе за годы войны прошли лечение и реабилитацию более 600 раненых бойцов.

Хлеб, сушеный картофель, шапки, валенки шли широким потоком. Жителями района было собрано несколько миллионов рублей на приобретение для фронта самолета. Сложно поверить, но валяльно-войлочная фабрика, большая часть сотрудников которой ушли воевать, силами всего 400 человек за годы войны дала фронту полтора миллиона пар новых валенок. И 6 миллионов пар были здесь восстановлены и починены. В 2024 году, в признание трудового подвига предприятия в годы Второй мировой войны, фабрике было присвоено почетное звание «Предприятие трудовой доблести». Эта высокая награда вручается производствам, внесшим значительный вклад в достижение Великой Победы.

Валяльно-войлочная фабрика за годы войны дала фронту 1,5 млн пар новых валенок, 6 млн пар были здесь восстановлены и починены. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Высокое звание «Предприятие трудовой доблести» 7 мая было присвоено и «Кукморскому заводу металлопосуды» — в годы Великой Отечественной войны это была артель «Сталь». Для фронта артель изготавливала не только посуду и необходимую утварь, но и наладила производство кованых телег и саней. Позже было освоено и производство запчастей для тракторов. И все это небольшим коллективом и всего на одной плавильной печи.

Сейчас, спустя восемь десятилетий, жители Кукморского района вновь объединяются для помощи фронту. Четыре общественные организации, вобравшие в себя людей разных возрастов и профессий, готовят гуманитарные грузы для бойцов СВО.

«Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо»: более 1 200 заявок

— От серьезной аналитики — до современных медиапроектов в интернете. В Татарстане подвели итоги главного профессионального конкурса в сфере журналистики и массмедиа — «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо». Более 1 200 заявок. Сотни журналистов, редакций, операторов, ведущих, блогеров и медиакоманд. И за каждой работой — ежедневный труд людей, которые формируют информационную повестку республики. Символично, что церемония награждения прошла 19 мая — в День печати Татарстана, — так подвел к следующей теме выпуска ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов, а еще подчеркнул: — Это был не просто профессиональный праздник. Скорее серьезный разговор о будущем журналистики.

Ильшат Аминов: «Сегодня особенно востребована настоящая журналистика — с проверкой фактов, ответственностью за слово и пониманием последствий каждой публикации». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Скорость потребления информации в современном обществе растет. Медиа переживают серьезную и масштабную трансформацию. Социальные сети диктуют новые форматы, а ИИ не только генерирует тексты, но и создает изображения и видео, которые порой сложно отличить от настоящих.

— Именно поэтому сегодня особенно востребована настоящая журналистика — с проверкой фактов, ответственностью за слово и пониманием последствий каждой публикации. Потому что в эпоху фейков главным дефицитом становится доверие, — подчеркнул Ильшат Аминов.

На «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо» в этом году поступило более 1 200 заявок. Лейсан Садыкова / realnoevremya.ru

Конкурс «Хрустальное перо» на сей раз объединил не только классические СМИ: телевидение, радио, печатные издания, но и новые медиа — блогеров, авторские проекты, персональные медиабренды.

Как отметил председатель Союза журналистов республики: «Сегодня лидер мнений — уже не обязательно человек из большого СМИ. Иногда это журналист с телефоном, который умеет быстро, честно и понятно говорить со своей аудиторией. Но вместе с новыми возможностями приходят и новые вызовы. Как конкурировать с коротким, «клиповым» контентом? Как удерживать внимание зрителя, не превращая журналистику в бесконечный поток развлечений? И главное — как сохранить профессиональные стандарты в мире, где информацию публикуют быстрее, чем успевают ее проверить? Ответ, кажется, очевиден: побеждать не скоростью, а качеством. Не громкостью заголовков, а доверием аудитории.

Лучших из лучших мастеров пера на прошлой неделе чествовали в Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На передний край определения профессионализма журналиста выходит осознание ответственности за контент. Каждый репортаж, каждый эфир — влияние на общество. А каждая история — люди, продолжающие верить профессионалам слова. И лучших из лучших мастеров пера на прошлой неделе чествовали в Казани.

Подробнее о том, кто стал обладателем престижной профессиональной награды в этом году, а также о том, на какие вопросы успел ответить за 7 минут Герой России генерал Александр Лапин, какие грузы доставлены для продолжающегося восстановления подшефных Татарстану Лисичанска и Рубежного — городов в ЛНР, о том, как Академия наук Татарстана встречает свое 35-летие, и других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 25 мая, в 13:00, или на сайте телеканала.