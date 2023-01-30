Волонтерство и благотворительность: как татарстанцы помогают бойцам в тылу и зоне СВО

Духовный выбор человека, встреча Владимира Путина и Рустама Минниханова, «Зенит» — 11-кратный победитель Кубка России: события недели от программы «7 дней»

Фото: Артем Дергунов

В четверг на прошлой неделе в Госдуме состоялись Рождественские образовательные чтения. Главным докладчиком выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, тема: «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Основной вопрос для обсуждения — национальная идея, как фундамент для совместной деятельности. В работе чтений приняли участие представители всех традиционных конфессий России, в том числе Казанской митрополии, мусульманской и иудейской общин. Татарстанцам было о чем рассказать коллегам. Например, о том, насколько мощно население республики откликнулось на необходимость помощи воинам, участвующим сегодня в СВО, а также населению освобожденных территорий. Об этом, а также о других наиболее значимых темах, по мнению наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

По велению души

В Татарстане и общественные организации, и религиозные общины, и объединившие силы неравнодушные граждане, а многие и в индивидуальном порядке ведут важную и нужную работу по сбору и передаче в зону соприкосновения и на освобожденные территории всего того, в чем сегодня нуждаются бойцы и люди, вынужденные жить в зоне вооруженного столкновения.

Мария Ефремова — обычная жительница республики. Искренне верующий человек. Любящая мама. И женщина просто не способная пройти мимо тех, кому нужна помощь. Боль и нужду других людей, воспринимает как свою собственную. И именно потому на собственной легковушке она уже не в первый раз отправляется в зону СВО, везя в салоне и просторном багажнике все то, что смогла собрать сама и с помощью других неравнодушных татарстанцев.

Что заставляет ее отправляться в путь, длиной в тысячи километров, подвергаться опасности попасть под обстрел, рисковать собственной жизнью? «Там исключительные люди, невозможно жить как раньше, они ждут, они верят в нас, в нашу поддержку», — говорит сама Мария.

Недавно доставленный ею груз состоял из медикаментов и медоборудования — того, что было необходимо для работы медицинского батальона одного из подразделений, оказывающего врачебную помощь и местному населению. Также она везла гостинцы и необходимые вещи для жителей Донецкой Народной Республики.

Фото vk.com/sofia.hram

Даты отправки в зону СВО — не по какому-то графику. Как только собирается объем, который способна увезти ее машина, женщина отправляется в путь. Сбор того, что необходимо мирным жителям и воинам, несущим службу, идет по всем возможным каналам: через соцсети, помогают прихожане храма, куда Мария с дочерью Ксенией, ходят уже несколько лет. Кроме того, волонтер, едва вернувшись с линии соприкосновения, ездит по республике и встречается с другими неравнодушными татарстанцами. В Большом Фролово, например, прямо во дворе, готовят самодельные окопные свечи. В Балтасях местные умельцы сами освоили изготовление печек-буржуек.

А потом — вновь в дорогу. Тысячи километров дорог, часть которых разбита прилетевшими минами и снарядами ВСУ, мимо разрушенных нацистами населенных домов и населенных пунктов, через блокпосты и опасности угодить под очередные обстрелы — туда, где верят и ждут. Под Новый год помогала собирать средства и доставить для воинов УАЗ. Там он станет санитарной машиной. Сейчас завершен сбор средств на пикап для группы быстрого реагирования.

Еще один татарстанский волонтер — Галина Зуглова, вместе с другими неравнодушными занимаются казалось бы скромной и малозаметной работой: изготавливают теплые стельки для обуви из старых шуб, дубленок, курток. Мелочь? Нет! Это помогает уберечь здоровье и жизнь солдат в холодное время.

В Казанском храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии каждый день собираются по десятку и более человек — шьют носилки, тоже делают теплые стельки, собирают вещи для сирот из детдома в Перевальске. Первую партию гуманитарной помощи отправили перед Новым годом. Сейчас готовится к отправке новая партия — луганские малыши попросили кроме теплых вещей еще и игрушки.

Фото kremlin.ru

Глава — Раис Республики Татарстан

На прошлой неделе Владимир Путин встретился с Рустамом Миннихановым. Речь во время встречи шла о социально-экономической ситуации в Татарстане, о реализации крупных инфраструктурных проектов, о том, какая поддержка оказывается вновь присоединенным регионам России и как идет развитие промышленности в Татарстане в новых макроэкономических условиях.

К слову, это была последняя встреча двух президентов — России и одного из регионов огромной страны. Теперь должность высшего должностного лица Республики Татарстан будет именоваться «Глава — Раис Республики Татарстан». В минувший четверг Госсоветом РТ, большинством голосов утвердил изменения в Конституции республики. Теперь она приведена в полное соответствие с федеральным законодательством.

Процесс переименования глав субъектов, называвшихся президентами, в России стартовал еще в 2010-м. Первым об отказе называться президентами, призвав последовать своему примеру, заявили руководители ряда кавказских республики. Потом был резонансный закон о запрете главам регионов России называться президентами, подписанный Дмитрием Медведевым и одобренный Госдумой и Советом Федерации. Татарстан смог отодвинуть исполнение закона, опираясь на действующий Договор о разграничении полномочий с федеральным центром.

В декабре 2015-го, Владимир Путин, во время традиционной пресс-конференции, сам снял дальнейшее муссирование темы. Но в сентябре 2021 года, Павел Крашенников и Андрей Клишас внесли в Госдуму новый законопроект, все же ставящий точку на президентствах в регионах. Документом, правда, с учетом исторических, национальных и иных традиций, к наименованию должности «глава», регионам дозволялось добавить дополнительное название. В итоге, после долгих обсуждений и споров, в Татарстане не единогласно, но сошлись на наименовании «Глава — Раис Республики Татарстан». В обозримом будущем состоится официальное переименование.

Фото tatarstan.ru

Чемпион в 11-й раз

Казанский волейбольный клуб «Зенит» в 11-й раз в своей истории выиграл Кубок России. На настоящий момент это — самый титулованный волейбольный клуб страны.

На прошлой неделе чемпионов пригласили в казанский Кремль, где их чествовал президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Настоящие ценители игры меня точно поймут! Без Казани современный российский волейбол уже невозможно представить. И дело не в количестве побед ( хотя некоторые игроки уже сами сбились со счета какой по счету у них этот Кубок), а сам «Зенит» не просто в ранге топ-клуба, а самый титулованный в России волейбольный клуб. Меняются поколения игроков и тренеров, Казань всегда на вершине», — подчеркивает журналист программы «7 дней» в своем материале. И с этим утверждением невозможно не согласиться. Да, на тренерском мостике уже нет легендарного Владимира Алекно, его у руля команды сменил Алексей Вербов. Покинули площадку Вильфредо Леон и Мэтью Андерсон, но по-прежнему блистают Максим Михайлов и Александр Волков, а усилили команду Мика Кристенсен и Сэм Деру.

Волейбол в республике в целом — сверхпопулярен. По самым скромным подсчетам, в Татарстане этим видом спорта активно занимаются свыше 50 тыс. человек. А сколько любителей-волейболистов, а сколько ярых болельщиков на трибунах? Даже не сотни тысяч — миллионы! И победами волейболистов гордится вся республика. Об этом героям встречи, тренерскому составу, попечителям команды, во время встречи в казанском Кремле говорил Рустам Минниханов.

К слову, победа в Кубке России — не первая в минувшем сезоне. В самом конце 2022-го, «Зенит» стал лучшим во Всероссийской спартакиаде, не оставив шансов грозному питерскому тезке — «Зениту» из Северной столицы.

На внимание со стороны республики, чемпионы пожаловаться не могут. В минувшем году, при поддержке руководства Татарстана и лично президента Рустама Минниханова, был полностью обновлен Центр волейбола в Казани. Что дальше? Ждем новых ярких игр и новых побед.

Подробнее обо всем этом, а также о том, какие страсти кипели на трибунах, состоявшихся в Казани Единых игр Специальной Олимпиады для взрослых и детей с особенностями интеллектуального развития, а также о болельщице хоккейной команды «Ак Барс» с 67-летним стажем и том, как со 103-м днем рождения, самую верную поклонницу игры татарстанских хоккеистов поздравил нападающий команды Данис Зарипов, а также о том, как и что делают в Татарстане для сохранения национальной культуры и ремесел, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 30 января, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.