Триллион с четвертью в консолидированный бюджет России

Татарстан — лидер в ПФО и один из крупнейших налогоплательщиков в федеральный бюджет России: главные события недели от программы «7 дней»

Любопытную статистику приводит агентство деловой информации «Рейтинги и новости». Согласно опубликованным ежегодным отчетностям Росстата и Минфина, в очень и очень непростом 2022 году, Республика Татарстан направила в консолидированный бюджет России 1 триллион 260 миллиардов рублей налогов, сборов и обязательных платежей. В Приволжском федеральном округе это самый значимый результат и один из крупнейших в масштабах страны. Подробнее об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

Выгодно ли быть регионом-донором?

И так, триллион с четвертью — общий объем средств, направленных Татарстаном в бюджет РФ. Республика традиционно — один из регионов-доноров в России.

Для сравнения о масштабах и значимости суммы налогов, сборов и платежей из Татарстана: это в 34 раза больше, чем за тот же год перечислила Республика Марий-Эл, в 22 раза превышает результат Мордовии, в 17 раз больше, чем внесли в федеральную копилку и Кировская область, и Республика Чувашия, в 11 раз больше результата Ульяновской области и втрое больше соседнего Башкортостана.

Наверное, можно гордиться, но есть некоторый осадочек… Дотационные регионы, не особо напрягаясь, получают поддержку из федеральной казны, чтобы выровнять «бюджетную обеспеченность». Что это значит? Что немалая часть налогов и сборов, поступивших в государственный бюджет, и которая могла бы быть направлена на развитие промышленности и поддержку сельского хозяйства, предпринимательства, бизнеса, направляется в регионы, не способные себя прокормить самостоятельно.

Примеры? Пожалуйста: Дагестан — 80 млрд рублей дотаций, Якутия — 56 млрд, Камчатский край — 44 млрд, Чечня — 36 млрд, Алтайский край — 32 млрд, Ставрополье — 26 млрд, Бурятия — 24 млрд, Крым — 22 млрд, Тыва — 20 млрд. В десятке самых нуждающихся в поддержке оказался и Башкортостан с почти 19 млрд господдержки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Я могу понять Якутию, Камчатку, там экстремальные условия для жизни, Чечня и Дагестан — тоже понятно, это очень непростые регионы поддерживать их необходимо, но как в этом списке оказался огромный по территории, богатейший по запасам природных ресурсов, с развитыми отраслями промышленности Башкортостан не могу понять. Порылся в интернете и обнаружил что наши соседи стали дотационным регионом в далеком 2016 году еще при Хамитове, — недоумевает с экрана ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

Он присоединяется к мнению коллеги по депутатскому корпусу республики Марата Галеева о том, что «российское законодательство, налоговая система никак не стимулирует регионы становиться донорами, и сложилась парадоксальная ситуация быть дотационным выгодно. Как бы ты не работал, гарантированный минимум ты всегда получишь».

Возможно, именно в этом и неготовность регионов страны к развитию? Зачем что-то делать, если можно просто попросить? И получается, что из 89 регионов России лишь 19—20 не только самодостаточны, но и являются донорами. К слову, в числе доноров и четыре новых. «Может быть, нас, кормильцев России, когда-нибудь услышат в федеральном центре и сделают так, что быть регионом-донором станет очень выгодно»? — высказывает робкую надежду Ильшат Аминов.

Воспитание молодежи

В том, что это важно — сомнений нет. Патриотическое воспитание, любовь к Родине — что может быть более значимым? Именно об этом на прошлой неделе, на заседании депутатской фракции «Единая Россия» Госсовета РТ и шла речь. О работе, проводимой в школах, доложила замминистра образования и науки республики Алсу Асадуллина.

— Безусловно сегодняшняя ситуация требует совершенно других подходов и делается, по словам Алсу Мунибовны, очень много. Но, как справедливо подчеркнул заместитель председателя Госсовета Татарстана, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Камалтынов после выступления заместителя министра образования, — патриотическое воспитание детей не стоит сводить только к военно-патриотическому. Понятие патриотизм гораздо шире и глубже, — отметил Ильшат Аминов.

Фото: gossov.tatarstan.ru

В противном случае возникают перекосы. И вот уже не школа, а маленькие солдаты с автоматами, марширующие и участвующие в реконструкции сражений. За всем этим как-то забывают инициаторы подобных мероприятий, что патриот — это не только камуфляж и оружие в руках, а еще и крепкий тыл — люди, работающие на благо общества, и те, кто стремится сделать свою страну еще успешнее, богаче, красивей.

— Я все жду, когда же мы начнем возвеличивать и воспитывать человека созидающего, творца, архитектора новой жизни. Нефтяник, строитель, сборщик КАМАЗов, конструктор самолетов, ученый, открывающий новые горизонты — должны стать примером патриотизма для наших детей, — уверенно заявляет ведущий программы «7 дней». И с ним сложно не согласиться.

К слову, еще один пример — компания «Татнефть». Ее генеральный директор, Наиль Маганов, инициировал и обеспечил поддержку проекта по экологическому воспитанию детей, причем детей всех возрастов — от детсадовцев до студентов вузов. Как ведется эта работа, увидели и сняли, чтобы рассказать всем, наши коллеги из программы «7 дней».

Иностранцы в помощь бойцам СВО

Пока объединенная Европа строит козни в отношении России, на территории нашей страны идут обратные процессы: не только коренные жители РФ, но и представители самых разных национальных диаспор объединяют свои усилия, чтобы помочь воинам, находящимся сейчас на передовой, и жителям освобожденных от неонацизма территорий. И это совсем не обязательно политики или активные общественные деятели, хотя и им огромное спасибо, но сейчас речь идет о представителях малого бизнеса, которые создали настоящий неофициальный союз.

Причем участники этого союза не просто собирают гуманитарную помощь, а регулярно — по 2-3 раза в месяц, сами отправляются в зону СВО, чтобы навестить бойцов и лично передать им именно то, что больше всего нужно воинам, то, о чем они сами просят. Заявки собирают и лично — во время поездок, и принимают сообщения от командования подразделений. Объединяют усилия с профсоюзами, с другими неравнодушными и адресно доставляют запросы. Особо подчеркивают: речи о том, что солдатам чего-то не хватает, не идет. Но если есть возможность дать больше, чтобы выполнение боевых задач стало еще хоть чуточку легче.

Фото: Динар Фатыхов

Узнав о том, что торговцы на рынках собирают гуманитарную помощь для воинов, часто к инициативе присоединяются и покупатели. Кто-то приобретает специально упаковку носков. Кто-то приносит блиндажные свечи. Азербайджанцы, китайцы, вьетнамцы… сотни представителей десятков национальностей, объединенных общим стремлением помочь. Просто потому, что это — важно и это — правильно.

Первый отпуск

Татарстанцы, мобилизованные в зону СВО осенью прошлого года, приезжают в республику. В отпуск. Встречи с родными и близкими, эмоции, слезы радости. Кадры бойца из Менделеевска, который приехал домой и, не став дожидаться дочерей из школы, сам отправился к ним в учебное учреждение, облетели соцсети. Но это лишь одна история, лишь один эпизод. Эмоциональный. Яркий.

Динар, с позывным «Бакс», — в недавнем прошлом бизнесмен, встретился со съемочной группой программы «7 дней» в парке Победы. Сам боец говорит, что это неспроста: символ, что скоро все воины вернутся домой с победой. Иначе просто быть не может. А сейчас — короткая передышка и снова туда — где друзья, где свист снарядов и пуль. Где «своих не бросаем» — не просто слова, а смысл жизни. И даже если случилось непоправимое, своих не бросают — делают все, для того, чтобы солдат вернулся и вечный покой обрел дома.

Боец с позывным «Колдун» родом из Альметьевска. Там — внештатный медик. До мобилизации работал в «Татнефти». Жена. Двое детей. Кадры возвращения домой тоже облетели интернет. Говорит, что работа, которую там сегодня выполняют воины из России и Татарстана, — необходима. Хотя бы ради детей, которые и родились под обстрелами Донецка и Луганска, и что такое мирное небо не знают. Не видели.

Фото: Динар Фатыхов

Встреча еще с одним бойцом из Альметьевска пошла у журналистов не по плану: воина зазвали в кафе. Не для того, чтобы угостить. Там уже несколько месяцев местные женщины плетут маскировочные сети и костюмы. На передовую солдат поедет с обновкой — один из маскировочных костюмов дошел до адресата досрочно. Сам боец раньше работал на буровых в и георазведке. Потом на траулере в Тихом океане. Вернулся на землю и узнал о мобилизации. Сам отправился в военкомат, а затем — на передовую. «Нашим дедам чуть-чуть не хватило доделать работу, сейчас закончим», — уверенно говорит он.

Боец из Менделеевска первое, что сделал, приехав в отпуск, — отправился в местный волонтерский центр. Поблагодарить. За маскировочные сети. За посылки с родины. За теплые и добрые слова в письмах.

— Все наши герои в скорые времена вернутся в свои части. То, что мы поняли — через полгода боевой работы они продолжают смотреть на мир через свое сердце. Главное, чтобы сердце общества билось в один такт вместе с теми, кто сейчас далеко, — завершает свой сюжет Татьяна Тимошенко.

Подробнее обо всем этом, а также о том, почему растет число смертей на дорогах Татарстана, о том, чем живет сегодня Арский педагогический колледж и как в республике прошел Навруз, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 27 марта, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.

