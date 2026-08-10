Как кризис меняет онлайн-торговлю?

Атаки на маркетплейсы, наши на СВО, поисковики возвращают легенду — ПЕ-2: события недели от «7 дней»

Фото: Реальное время

Еще недавно считалось, что точечные удары возмездия способны остудить пыл противника и заставить его думать о последствиях. Однако теперь беспилотники ВСУ все чаще долетают до густонаселенных районов, а жертвами становятся не военные, а гражданские сотрудники промзон, в том числе складов маркетплейсов. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп телеканала «Новый век», — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

17 атак за 2 месяца

«Враг действует нагло и вероломно. За июль — август атакам вражеских дронов подверглись 17 распределительных центров известного маркетплейса в 12 регионах страны. Татарстан, как один из главных логистических центров, также переживает болезненные налеты БПЛА, которые пока по большей части отражает. Но наши враги не успокаиваются. И это не проходит бесследно», — подчеркнул с экрана ведущий программы «7 дней» на ТНВ Тимур Бикмурзин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Селлеры ищут, куда переместить свои товары из ставших опасными логистических центров. Вот только свободных коммерческих площадей все меньше, а цены на них все выше. Кто-то сбывает все оптом в ущерб прибыли. Другие решают уйти с интернет-площадок и возвращаются к прежним методам хранения, торговли и доставки. Но сил и времени на подобный переход хватает не у всех. Растет число банкротств. Сами маркетплейсы признают: в разы увеличились сроки доставки и, как следствие, выросло число отказов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что думают аналитики и эксперты рынка о настоящем и будущем электронной торговли — в материале наших коллег.

Воюют героически

Ведущий программы «7 дней»: «На прошлой неделе было документально подтверждено то, что в принципе мы и так знали: НАТО напрямую участвовало в наведении террористических ударов ВСУ по нашим, в том числе гражданским объектам. Я, конечно, не верю, что в Североатлантическом военном блоке всерьез рассчитывают на то, что Украина, даже поддерживаемая коллективным Западом, сможет нанести России поражение на поле боя. Однако продолжать агонию конфликта, европейские чиновники, выделившие Киеву сотни миллиардов евро в нынешних реалиях, просто вынуждены. Иначе эти средства в виде кредитных облигаций просто обнулятся после капитуляции Киевского режима».

скриншот из программы «7 дней» на ТНВ

Тем временем бойцы и офицеры из Татарстана продолжают делать свою трудную, опасную, но необходимую работу: героически воюют, ежедневно перемалывая врага, продвигаясь по всей линии боевого соприкосновения от Херсона и до Харьковского направления. Татарстанский флаг на шевронах встречается во всех родах и видах войск: мотострелков, танкистов, связистов, медиков, артиллеристов, операторов БПЛА.

скриншот видео с канала ТНВ

Военкоры ТНВ на прошлой неделе работали вблизи линии соприкосновения, в подразделении, по большей части сформированном из выходцев из Татарстана. Более 300 человек несут службу на самом острие одного из сложнейших направлений.

«Война не окончена, пока не найден последний солдат»

Поисковое движение — одно из самых массовых в России. А Татарстан — в числе лидеров по активности среди регионов страны. С августа 1981 года, когда отряд филологического факультета казанского университета начал поисковую экспедицию в Долине Смерти в Мясном бору в Новгородской области, ведет свою историю «Снежный десант». Студенты пришли туда по следам Мусы Джалиля и Второй ударной армии, в которой поэт-герой служил, участвуя в Любанской операции, целью которой был прорыв блокады Ленинграда весной и летом 1942 года. С тех пор найдены и захоронены сотни тысяч останков советских солдат и офицеров, погибших в Долине Смерти.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

На днях татарстанские поисковики вернулись из нескольких экспедиций 2026 года: с острова Шумшу Сахалинской области, и с территории Волгоградской области. Там они нашли массовое захоронение узников концлагеря — 193 человека.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Один из тех, кто стоял у истоков поискового движения Республики Татарстан — Александр Коноплев. 40 лет он занимается этим делом, начав студентом мехмата КГУ. А теперь поставил поиск на профессиональные рельсы. А еще он и его соратники работают над воссозданием из обнаруженных на местах сражений обломков сбитых боевых машин, легендарной «Пешки» — одного из самых массовых самолетов СССР в годы войны — ПЕ-2.

Электронная доска почета

5 000 предприятий республики представили для участия в запущенном в Татарстане уникальном цифровом проекте «Электронная доска почета» информацию о своих лучших сотрудниках. «Основой стабильности и развития государства всегда являлся и является человеческий капитал. Страна держится на людях, на их руках, на добросовестной отдаче своему делу», — подчеркивает ведущий программы «7 дней».

Реальное время / realnoevremya.ru

Платформа уже объединила данные о пятнадцати тысячах передовых работников всех отраслей республики.

7% ВРП Татарстана

Речь о строительном комплексе республики. Во второе воскресенье августа, современные зодчие встречают свой профессиональный праздник — День строителя. «К слову, в этом году торжества в России приобретают особое значение с учетом того, что они юбилейные: исполняется ровно 70 лет с момента первого празднования», — отмечает ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Объем работ, выполненных строителями в прошлом году, в денежном выражении составил 1 трлн 25 млрд рублей. Прогноз на текущий год — около 1 трлн 80 млрд рублей. Средняя заработная плата в строительной сфере Татарстана по итогам первой половины 2026 года достигла 97,6 тыс. рублей, а общая численность работников выросла примерно на 3% по сравнению с прошлым годом.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Уже пятый год подряд ежегодно в республике вводится более 3 млн квадратных метров жилья. В 2025 году была преодолена планка в 3,5 млн квадратных метров. И есть предпосылки к тому, что рекордный показатель в 2026-м будет превзойден.

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»

Эта фраза, приписываемая первому крупному русскому ученому-естествоиспытателю и великому реформатору русского языка Михайло Ломоносову, не теряет своей актуальности. Более того, с нового учебного года, в российских школах вводится единая программа по истории для 5—9-х классов с фиксированным набором часов и без права для методистов менять порядок изучаемых тем. Знание истории — это ключ к мировоззрению поколений и, как писал русский философ и публицист Петр Чаадаев, ключ к пониманию народов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Продолжая рассказ об институтах Академии наук Республики Татарстан, ТНВ на в новом выпуске информационно-аналитической программы «7 дней», сосредоточился на Институте истории им. Шигабутдина Марджани.

Подробнее об этом, а также о других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 10 августа, в 13:00, или на сайте телеканала.