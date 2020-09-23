Анализ телесмотрения: федералы теряют позиции, а регионалы показывают рост

«Реальное время» проанализировало данные о телесмотрении каналов в Татарстане, представленные крупнейшим провайдером региона «Таттелеком», и сделало вывод о том, что в августе федеральные лидеры июля начали заметно терять свои позиции, а республиканские телеканалы, такие как ТНВ, наоборот, сохранили и даже улучшили свои показатели. Подробности — в нашем материале.

Первый канал теснит «Карусель»

Для начала следует уточнить, что полученные нашим изданием данные собираются по итогам непрерывного мониторинга телевизионных приставок IPTV «Таттелекома», число которых измеряется десятками тысяч устройств, а распределение приставок на территории Республики Татарстан — 28% в городах и 72% в малых населенных пунктах (п.г.т, поселки, села, деревни). С помощью IPTV-приставок татарстанцы смотрят более 200 телеканалов.

Если мы посмотрим на график средней доли в смотрении телеканалов в августе текущего года и сравним его с июльскими показателями, то увидим, что картина телесмотрения в Татарстане претерпела заметные изменения.

К лидеру июля — детскому телеканалу «Карусель» — в августе присоседился Первый канал. Оба получили одинаковую долю 6,9% и возглавили топ августовского списка. Следом идет телеканал НТВ, показавший снижение доли с 6,8% в июле до 6,7% в августе. Далее в списке находится ТНВ с заметным приростом: если в июле его доля составляла 6%, то в августе она достигла уровня 6,3%.

В свою очередь, региональный коллега ТНВ телеканал «Майдан» продемонстрировал в августе небольшой рост. Так, июльская доля «Майдана» составляла 3%, а в августе этот показатель достиг 3,1%.

Улучшение показателей ТНВ и стабильность «Майдана»

В то же время график будничной доли телеканалов демонстрирует несколько иную картину. Здесь на первом месте находятся сразу два телеканала — НТВ с показателем 7,4% (второе место в июле с долей 7,3%) и Первый канал (третье место в июле с долей 7,2%).

Второе место в будни так же делят два телеканала — июльский лидер рейтинга телесмотрения «Карусель» и заметно улучшивший свои позиции ТНВ. Сейчас оба имеют долю 6,8%, тогда как в июле показатель главного татарстанского телеканала составлял 6,3%, а главного детского канала — 7,4%. В свою очередь, «Майдан» демонстрирует стабильность по будничным показателям — его доля как в июле, так и в августе составляет 2,8%.

Если мы посмотрим на августовский график за выходные, то здесь на первом месте так же, как и в июле, находится «Карусель», однако телеканал продемонстрировал падение на 0,2 пункта — в июле его доля составляла 7,3%, а в августе 7,1%.

На втором месте находится Первый канал с долей 5,9% (6% в июле), на третьем расположился «Домашний» с долей 5,6% (5,3% в июле), а на четвертое место поднялся ТНВ, сохранивший долю 5,2%. Выход татарстанского телеканала на четвертое место произошел благодаря тому, что из числа лидеров в выходные выпал канал НТВ, показывавший в июле долю 5,5% и потерявший в последнем месяце лета 0,3 пункта.

Доля телеканала «Майдан» в выходные дни августа заметно подросла и составила 3,5% (в июле этот показатель составлял 3,3%).

Борьба за лидерство в городах и на селе

Помимо этого, «Таттелеком» предоставил общие доли телесмотрения различных телеканалов в городах Татарстана (28% устройств) и малых населенных пунктах (72% устройств) за август. В первом случае, так же как и в июле, на первом месте находится Первый канал (доля 8,3%), на втором — «Карусель» (доля 6,6%), а на третьем «Россия 1» (доля 6,3%). ТНВ демонстрирует в городах долю 2,5%, оставив позади «Россию 24» и ТВ3.

В малых населенных пунктах несомненным лидером является ТНВ с внушительной долей 7,7%. Отметим, что татарстанскому телеканалу за месяц удалось улучшить свои показатели и увеличить долю на 0,4 пункта (в июле она составляла 7,3%).

Заметный рост показывает и телеканал «Майдан»: его августовская доля по малым населенным пунктам составляет 3,7%, тогда как в июле этот показатель находился на уровне 3,5%.

*поселки, п.г.т, села, деревни

Развлекательный контент уступил новостям

Интересные выводы можно сделать исходя из информации провайдера о телепередачах, которые пользовались наибольшей популярностью у зрителей ТНВ в августе.



Если посмотреть на усредненные данные, то в этом рейтинге лидируют вечерние «Новости Татарстана». Сразу за ними следуют развлекательные и юмористические программы («Головоломка», «Юмористическая программа»), которые еще в июле находились на лидирующих позициях.



Напомним, в июле топовую позицию занимал проект «Видеоспорт», посвященный популяризации автоспорта в РТ. Далее шла «Головоломка», а третье место занимала «Юмористическая программа». Таким образом, можно сделать вывод о том, что в августе зрителей ТНВ больше начал интересовать новостной контент, нежели развлекательный.