Итоги «7 дней»: «Золотые маски», день государственности Татарстана и чествование спортсменов

Триумф мастеров сцены республики, чемпионы Игр БРИКС и служба по контракту — итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Предоставлено пресс-службой Камаловского театар

Сразу шесть самых престижных театральных премий России — «Золотых масок» — в этом году достались театрам Татарстана. В том числе впервые в истории премии главная награда «Лучший драматический спектакль» досталась национальному театру. Подробнее об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Через неделю, после революции

«Добрый день, дорогие сограждане, на этой неделе у нас праздник. А вы и не знали. 25 июня день возрождения нашей государственности», — с этих слов начал выпуск ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ и председатель Союза журналистов республики Ильшат Аминов.

Ильшат Аминов: «На этой неделе у нас праздник. А вы и не знали». Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 1920 году была провозглашена Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика. А предтечей появления на территории бывшей Российской империи, которую небезосновательно называли «тюрьмой народов», стала Декларация прав народов России. Она была одним из первых документов, принятых молодой советской властью, и подписана 15 ноября 1917 года — спустя неделю после революции.

Документ, закрепляющий:

равенство и суверенность народов России,

право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования собственного государства,

отмену всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений,

свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих Россию,

был подписан народным комиссаром по делам национальностей Иосифом Джугашвили (Сталиным) и председателем Совета Народных Комиссаров Владимиром Ульяновым (Лениным).

Затем создали Комиссию по делам национальностей. А вскоре были образованы и первые республики.

Триумф национальных театров Татарстана

Ключевым событием минувшей недели, по крайней мере, культурной жизни страны, стало определение обладателей самой престижной театральной премии России — «Золотой маски». В Москве впервые церемония не удержалась в стенах а выплеснулась настоящим карнавалом на главную пешеходную улицу столицы — Арбат.

Что касается самой премии, то здесь победу праздновали татарстанцы: сразу шесть «Золотых масок» отправились в республику. Три из них достались театру кукол «Экият», одну — специальный приз «За сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя» — получил ТЮЗ имени Габдуллы Кариева, еще две украшают галерею славы театра имени Галиасгара Камала, в том числе главная награда — за «Лучший драматический спектакль». Стоит отметить, что в истории премии это первый случай, когда этот приз уходит национальному театру.

Фарид Бикчантаев: «20 лет шел не к награде, а к материалу. А он очень непростой». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Как сказал Фарид Бикчантаев, 20 лет он шел не к награде, а к материалу. А он очень непростой. Спектакль, вслед за дилогией известного татарского писателя Махмуда Галяу, который был расстрелян в годы сталинских репрессий, повествует о страшном голоде 1887 года в Поволжье сопровождавшемся голодомором. Вторая часть повествует о времени первой переписи населения Российской империи 1897 года. Тогда целыми деревнями люди эмигрировали в поисках лучшей для себя доли. Причиной массового переселения татар в Турцию стала и жесткая политика императора Александра III по отношению к мусульманам Поволжья и Урала. В период его правления был взят серьезный курс на то, чтобы с помощью миссионеров обратить татар в христианство. Слух о том, что перепись нужна для того, чтобы выявить и крестить всех мусульман, вселял в людей страх. Во многих деревнях Поволжья вспыхнули бунты», — пояснил Ильшат Аминов.

Среди встречающих возвращающихся в Казань триумфаторов от мира театра, была и съемочная группа программы «7 дней». А позже, вместе с героями, журналисты побывали и в святая-святых каждого театра — закулисье. О чем рассказали герои — можно узнать из сюжета наших коллег.

Чемпионы Игр БРИКС в казанском Кремле

Не только театралов чествовали на прошлой неделе, но и спортсменов. В казанском Кремле победителей недавно завершившихся Игр стран БРИКС поздравил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Татарстанцев — чемпионов Игр БРИКС чествовали в казанском Кремле. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Для информации: в итоговом списке стран — участниц Игр представлены 82 государства. Состязания по 27 видам спорта проходили в Татарстане на 17 объектах. Представители 43 стран не смогли положить в свою копилку ни одной награды. Лидерами зачетов стали Россия, Беларусь, Китай, Узбекистан и Бразилия.

В копилке российской сборной в сумме 509 медалей, в том числе 101 — бронза, 142 — серебро и 266 — золото. Свою лепту в этот результат внесли и спортсмены из Татарстана: 38 золотых медалей завоеваны нашими земляками. И именно с ними встретился лидер Татарстана.

«Спортивным маршем» из фильма «Вратарь» 1936 года встречали спортсменов-героев в казанском Кремле.

Рустам Минниханов — спортсменам: «38 медалей высшего достоинства вы внесли вклад в общую копилку России». Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Несмотря на обстановку в мире, вы продолжаете тренироваться, продемонстрировали мастерство, веру в победу, 38 медалей высшего достоинства вы внесли вклад в общую копилку России», — приветствовал медалистов Рустам Минниханов.

Отдельных слов благодарности заслуживают и волонтеры, и организаторы состязаний, и службы, которые все эти дни незаметно, но эффективно поддерживавшие все в идеальном рабочем состоянии и не допустившие ни сбоев, ни даже приостановок хода многочисленных спортивных баталий.

Профессия — Родину защищать

Летом 2022 года, когда в республике формировались первые именные добровольческие батальоны для отправки в зону СВО, подавляющее большинство добровольцев были взрослые, состоявшиеся в жизни, часто семейные люди. Многие имели хорошую работу или свой бизнес. Деньги были — не главное. Основным было убеждение, что это необходимо. Для Родины, для спасения братского украинского народа.

Но, конечно, оставалась тревога за родных, остающихся дома. За то, чтобы им не пришлось ни в чем нуждаться. И государство, а также родные регионы стараются приложить все возможные усилия для того, чтобы поддержать бойцов и офицеров, выбравших одну из самых важных и нужных профессий — защиту Родины.

Сегодня на территории Татарстана формируется новое войсковое подразделение. Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

«Сегодня машина пропаганды Запада нас сравнивает с террористами, напавшими на мирное государство с маленьким безобидным населением. Но не забывайте, пожалуйста, как это все начиналось в 2014 году. Переворот на кровавом майдане с убийством мирных жителей. 8 лет бомбежки Донбасса. Накачивание оружием и обучение сил ВСУ. Совместные учения войск НАТО и Украины с отработкой имитации пуска крылатых ракет по территории нашей страны. Активизация в несколько сотен раз работы артиллерии в последнюю неделю февраля 2022 года по территории Луганской и Донецкой народных республик. Угроза создания ядерного оружия. Не мы это начинали, но мы вынуждены это закончить. Во благо нашей государственности, во благо нашего будущего, во благо наших детей», — подчеркивает журналист программы «7 дней» Ленар Валеуллов.

Сейчас на территории Татарстана формируется новое боевое подразделение — «Батыр». Поток желающих влиться в его ряды, чтобы быть причастным к новым страницам истории России, страны с новыми землями, что настрадались под непрекращающимися бомбежками и обстрелами западным оружием — не иссякает. И за крепкие тылы переживать отправляющимся на службу — не придется.

Татарстан в плане мотивации героев сегодня в числе лидеров. 900 тыс. рублей — единовременной выплаты, плюс льготы для всей семьи подписавшего контракт. Для приезжих — возможность получить гражданство по упрощенной схеме.

Он мог бы остаться жить…

В конце мая в бассейне «Жемчужина» села Новошешминск произошла страшная трагедия: погиб 10-летний школьник Дима Матаков. Сегодня мать ребенка требует наказать виновных. Уголовное дело возбуждено, но многодетная семья не уверена, что оно будет доведено до конца.

Трагедии предшествовал целый ряд моментов, исключение хотя бы одного из которых могло бы предотвратить беду. Первое — детей одних пустили во взрослый бассейн. Второе — рядом с чашей не оказалось ни одного сотрудника, обеспечивающего безопасность. Впрочем, как отмечают сами пострадавшие, спасателей там не было никогда. Мальчика «можно было спасти, если бы в бассейне за детьми наблюдал хотя бы один сотрудник. Но там никого не было, ребенок захлебнулся и утонул, пока администратор делала маникюр, а медсестра была на обеде», приводят слова родных погибшего мальчика побывавшие на месте трагедии журналисты. Сегодняшний директор объекта, находящегося на балансе исполкома, руководит им всего несколько месяцев, и ответов на многие вопросы просто не имеет.

Дима и два его друга в тот день в местный бассейн решили отправиться спонтанно. Ни шапочки, ни тапочек, ни справки о состоянии здоровья с них не потребовали. Только оплата. Кассир — она же и администратор. Охрана на входе. И все. И когда мальчишки решили пройти во взрослый бассейн — никто не остановил. Было просто некому.

В конце мая в бассейне «Жемчужина» села Новошешминск произошла страшная трагедия: погиб 10-летний школьник Дима Матаков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда приехала съемочная группа, двое наблюдателей у чаши все же появились. Но, как выяснили журналисты, — они не спасатели, а наблюдатели. Случись беда — помочь готовы. Но сделано ли что-то, чтобы беды не повторилось? «Идут дети во взрослый бассейн — их никто не останавливает, такое возможно? Я даже не знаю, вообще их должны остановить, без сопровождения взрослых. Не останавливают, они же просто заходят. Да, так и есть», — возмущены происходящим собеседники съемочной группы.

Представителей администрации, как отмечают наши коллеги, они так и не дождались. Комментариев не получили даже по телефону.

Ни слов сочувствия, ни поддержки, ни хотя бы понимания от администрации бассейна семья погибшего мальчика, по их словам, так и не дождалась. Администрация района — напротив: оплатила похороны, помогает с ремонтом дома и ответственности с себя не снимает. Ведется следствие. Свою проверку проводит прокуратура. Родители хотят и требуют справедливости. Для общества не менее важно, чтобы подобных трагедий больше не было.

Подробнее об этом, а также о том, почему растет аварийность на дорогах и что готовы предпринимать в Госавтоинспекции, о юном казанском поэте, композиторе и исполнителе Ранеле Сафине и других событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 1 июля, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.