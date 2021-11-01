Перепись населения, новые ковидные ограничения и антиQRщики — итоги недели в программе «7 дней»

Обращение Минтимера Шаймиева, автоматчики Башкортостана против литературно-музыкального автопробега из Татарстана: что еще попало в объективы программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

«Цифровой концлагерь», «геноцид» и другое словоблудие политиков-антиваксеров. В республике, как и по всей России, стартовали ковидные выходные. Какие запреты и ограничения призваны стать барьером на пути распространения смертельно-опасной болезни? Об этом и других ключевых событиях недели по мнению наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век», — в традиционном обзоре «Реального времени».

Перепись — как проявление воли

«Если человек искренне заботится о своей нации, то это будет отражено и в его повседневной деятельности, и в переписном листе»: на прошлой неделе Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев обратился ко всем татарстанцам и соотечественникам с обращением по поводу переписи населения. Обращением, которое легко найдет отклик в душе у любого человека вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Действительно, как можно говорить о том, что ты часть народа, если скромно или даже стыдливо молчать о том, кто ты есть? Как можно утверждая, что ты — сын или дочь народа, всеми силами избегать возможности зафиксировать эту принадлежность? Идет перепись населения. Ответить на простые вопросы — всего несколько минут времени. Нет желания открывать дверь людям, которых не знаешь — есть возможность заполнить анкету на переписном участке или на портале Госуслуг.

— Сошлюсь на себя: если я родился татарином, считаю себя татарином, то, не поддаваясь посторонним мнениям, смело участвую в переписи и на деле показываю уровень своего национального самосознания, — подчеркивает Минтимер Шарипович, ссылаясь на собственный пример .

Минтимер Шаймиев обратился ко всем татарстанцам и соотечественникам по поводу переписи населения. Фото: tatarstan.ru

И добавляет: «Если кто-то, поддавшись каким-то уговорам, агитации, поступает по-другому — значит, у него не хватает быть воли тем, кем он родился, или он подстраивается под непонятные обстоятельства». Отказаться от собственной крови, истории и памяти многих поколений предков — предательство не только по отношению к самому себе, но и к будущим поколениям — собственным детям, внукам, правнукам, небрежным росчерком пера вычеркнутым из истории народа, преданного из-за чьей-то минутной слабости.

Вооруженный эскорт

То, что произошло на территории соседнего Башкортостана, напоминало больше не сопровождение, а почти боевую операцию. Литературно-музыкальный автопробег, организованный республиканским «Радио китап», в братской республике встретили… автоматчики.

Чем вызвана такая «горячая» встреча, больше подпадающая под определение — операция силовых структур? Чем так не угодили людям в погонах или тем, кто отдал им приказ, мирные граждане России, ехавшие из одного региона страны в другой с миссией познакомить соотечественников с новинками татарской литературы и песенным творчеством? Вопрос открытый.

Некоторое недоумение вызывает у наших коллег из программы «7 дней» и публикация на страницах издания «Комсомольская правда Уфа», опубликовавшего у себя на страницах официальный ответ пресс-службы Росгвардии Башкортостана: «Экипаж вневедомственной охраны получил информацию о совершении правонарушения. С целью проверки был осуществлен выезд на место, где была обнаружена автомашина с госномерами соседнего региона…».

— Прямо триллер какой-то, как будто не в России дело происходит… То есть машину с журналистами остановили не случайно и потом организовали им почетное сопровождение, — недоумевает ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

И добавляет: «Некоторые местные чиновники, по словам участников автопробега, грубо заявляли журналистам, что им нечего делать в их районе и им просто не дадут возможности заехать».

Стоит отметить, что автопробег, не смотря ни на что, до столицы братского Башкортостана все-таки состоялся: и книги довез, и выступления были. Что же касается причины нелюбезной встречи, то…

— Некоторые чиновники приносили свои извинения и, пожимая плечами, показывали пальцем куда-то вверх, давая понять, что, увы, не по их вине так получилось. Ведь они понимали, что главной задачей автопробега было установление новых дружеских и творческих связей, — отмечает Тимур Бикмурзин.

И высказывает надежду: «Время все рассудит, недобрые люди как грязная пена сойдут, не оставив следа, и наша вековая дружба засияет новыми красками, и мы будем ездить в гости друг к другу не под дулом автоматов, а с чак-чаком и баурсаком в руках».

В Татарстане, к слову, втором по активности прививочной кампании регионе России, вакцинировано 61,4% от плана. Фото: Максим Платонов

«Приходится делать людям больно, чтобы потом им жилось хорошо»

Слова хирурга Жени Лукашина из «Иронии судьбы» — бессмертного произведения Эльдара Рязанова, как нельзя лучше подходят под то, что происходит сегодня по всей стране. Пандемия COVID-19 продолжает лютовать. Десятки тысяч новых случаев заболевания, сотни новых смертей каждый день. Правительство страны и регионов вынужденно вводит новые запреты и ограничения. Да, людям, внезапно получившим целую неделю выходных, мучительно больно соблюдать рекомендацию ограничить выходы на улицу, общение с другими людьми, походы в магазины, театры, торговые центры и другие общественные места. Многим не по душе то, что пропуском служит QR-код. Особенно тем, кто по-прежнему свято верит в собственную исключительность и неподвластность любым болезням, а то и в теорию всемирного заговора, нацеленного на него лично. Мания величия довольно забавная штука: она, конечно, тешит самомнение, но только вакансию «Наполеона» едва ли получится поделить на всех.

Тем временем в Великобритании и Германии при достижении вакцинацией порога в 70% кривая смертности населения от новой коронавирусной инфекции резко поползла вниз. В Татарстане, к слову втором по активности прививочной кампании регионе России, вакцинировано 61,4% от плана. Динамика — обнадеживающая. Вот только расслабляться рано. Меры, предпринимаемые в республике, одни из наиболее жестких в России: с 30 октября все невакцинированные татарстанцы в возрасте 60+ должны находиться на обязательной самоизоляции. Попасть в места массового посещения: кафе, рестораны, торговые центры, спортивные учреждения — бассейны и фитнесс-центры, аквапарки и т. д., а также объекты розничной торговли площадью свыше 150 квадратных метров, можно будет только по QR-коду или справке о перенесенном в последние полгода заболевании коронавирусом.

Под запретом все зрелищно-массовые мероприятия, в том числе детские. Закрыта ночная торговля в магазинах и системе общепита. Исключение составляют только точки в железнодорожных и авто- аэровокзалах, а также придорожные кафе, аптеки и АЗС. Вплоть по 7 ноября не будут действовать выставки и ярмарки, кроме тех, что проходят на улице.

«Это не место для скопления детей — в торговых центрах», — подчеркнула Марина Патяшина. Фото: Максим Платонов

— Мы ограничиваем вход и нахождение детей в торговых комплексах без сопровождения родителей или законных представителей. Это не место для скопления детей — в местах в торговых центрах, — подчеркнула руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

— Весь этот период будет осуществлять свою работу ряд предприятий и учреждений: предприятия непрерывного цикла, организации, обеспечивающие жизнедеятельность республики. Они не выходят на выходные дни в силу необходимости осуществления деятельности, — приводят слова Лейлы Фазлеевой наши коллеги из программы «7 дней».

С окончанием «ковидных выходных» будут сняты не все ограничения. Более того: с 15 ноября станет обязательным предъявление QR-кода для посещения спортивных и культурных мероприятий. При этом каждый обязан будет иметь с собой документ для подтверждения личности и соответствия предъявленному коду. На общественном транспорте планируется усилить борьбу с теми, кто игнорирует требование носить в общественных местах маску.

Тем временем в республике разворачивается масштабная кампания с производителями и потребителями фальшивых QR-кодов и липовых сертификатов о вакцинации. Кстати, это деяние подпадает под категорию «подделка документов» и грозит реальным уголовным наказанием.

К антиваксерам — ярым противникам вакцинации — присоединились антиQRщики. Фото: Максим Платонов

АнтиQRщики

В России новое протестное движение. К антиваксерам — ярым противникам вакцинации — присоединились антиQRщики. Это те, кто выступает против, как они сами это называют, «цифрового концлагеря и геноцида», говоря иными словами — ограничений для непривитых граждан: тех самых, кто пока еще, или до сих пор «не знал», «не думал», «не успел». 16 ноября в Верховном суде республики состоится рассмотрение заявления группы представителей оппозиционных политических объединений по этому поводу.

Справедливости ради стоит отметить, что часть антиQRщиков подчеркивают, что они не против вакцинации как таковой, но «против ограничения свободы», — конец цитаты. «Хотя, создается впечатление, что так называемым «политикам-антивакцинаторам» все равно против чего выступать. В начале октября был устроен пикет у здания правительства против учений Всемирной организации здравоохранения, которые проходили в Казани. В прошлом году они говорили, что никакого вируса вообще не существует, потом выступали против ношения масок и перчаток, против локдауна, сейчас против обязательного наличия QR кодов, иногда прерываясь на скандалы во время избирательной кампании. Но я лично считаю, что эти политиканы просто ловят волну народного ковидного недовольства в угоду своим узким интересам», — высказывает предположение ведущий программы «7 дней». Понять насколько верно это предположение, съемочная группа ТНВ отправилась к авторам заявления.

Подробнее о том, что узнали журналисты о позиции антиQRщиков, о пандемийной ситуации в соседней Чувашии и трагедии со взрывом в жилом доме в Набережных Челнах, о народных промыслах и скандальном Алишере Валееве, можно посмотреть в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир телеканала ТНВ 1 ноября ровно в 13:00, или на сайте телеканала.

