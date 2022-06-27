Татарстан — один из российских лидеров по развитию электронной торговли
Новая экономическая модель, Татарстан — пилотный регион в е-commerce и параллельный импорт. События недели от программы «7 дней» на ТНВ
Экономическая модель дальнейшего развития России не может оставаться прежней. Меняется геополитика, макроэкономические условия. Часть декларируемых сегодня инструментов, таких как «промышленная ипотека», программы и инициативы правительства, своей актуальности не теряют, но все они станут лишь частью масштабного, четкого, обоснованного экономического плана, что предстоит проработать с перспективой на ближайшие 5—10 лет. Существенная роль в этих процессах отводится электронной коммерции и Татарстану, уже сегодня являющемуся одним из лидеров в стране по темпам развития е-commerce. Об этом, а также других событиях, попавших в объективы камер наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», — в обзоре от «Реального времени».
Времени на раскачку нет
Об этом говорили на недавнем Петербургском международном экономическом форуме. А также о том, что не стоит питать никаких иллюзий о нормализации отношений с Западом. Хотя Россия по-прежнему открыта для диалога и экономика нашей страны остается не запертой для взаимовыгодных отношений. Открыта для добросовестных и надежных партнеров: Китая, Индии, Турции, ОАЭ и многих других государств мира. В том числе и европейских компаний, решившихся не поддаваться массовой русофобской истерии и продолжающих бизнес с Россией.
И здесь Татарстану предстоит сыграть свою важную роль. И в качестве ворот в Россию для исламского мира, и в качестве одного из крупных отечественных логистических хабов, а также как одному из регионов огромной страны, где большое значение уделяется новациям. И в промышленности, и в электронной коммерции. Между прочим, по итогам 2021 года, объем оборота на рынке электронной торговли в глобальном масштабе вырос к 2020 году почти на 17% и составил $4,9 трлн. В России темпы даже выше мировых: с 2,69 трлн рублей в 2020-м до 4,1 трлн в 2021-м. Прогноз на 2025-й — 10,9 трлн рублей.
Почти четверть объемов е-коммерции в ПФО приходится на Татарстан. За год оборот маркетплейсов в республике вырос с прежних 16,8 млрд рублей до 99,5 млрд. Иными словами — почти в шесть раз! И все говорит о том, что тенденция в обозримом будущем сохранится. Об этом говорят и сами представители татарстанской коммерции. Селлеры, так называют себя сами электронные коммерсанты, отмечают удобство инструмента. За год число е-коммерсантов в Татарстане выросло в семь раз: с 3 291 представителя в 2020-м до 22 398 — в 2021-м.
Для большей эффективности бизнесу, развивающемуся в онлайн-пространстве, не только помогут зарегистрироваться на электронных площадках, но и выделят персонального менеджера, окажут поддержку с продвижением и будут сопровождать до первой продажи. Более того, в Центре электронной коммерции в Казани еще и предоставляется возможность бесплатно и совершенно официально, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» и нацпроекта «Демография», обучиться на менеджера по работе с маркетплейсами. В перспективе создание в республике еще и бондовых складов. Это будет пилотный проект в е-коммерции в стране. И Татарстан готов стать первым регионом, где подобный проект будет реализован.
Параллельный импорт
21 июня 2022 года Госдумой России принят закон «О внесении изменений в статью 18 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Иными словами, в дополнение к постановлению Правительства РФ от 29 марта 2022 года «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности…», в России был легализован параллельный импорт. Иными словами, в период действия закона импортеры не будут привлекаться к гражданско-правовой ответственности при завозе в страну товаров и продукции в обход официальных каналов дистрибуции.
Особо подчеркивается: ввод параллельного импорта не означает разрешения на ввоз и реализацию в России контрафакта: «Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них», — отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Правила параллельного движения товаров и продукции — пока в проработке. Но предприниматели уже готовятся к вновь открывающимся возможностям. В частности, производственное объединение «Зарница», ставшее героем сюжета наших коллег из программы «7 дней», с начала оголтелой санкционной антироссийской войны, уже успело переориентироваться с западных поставок недостающей электроники на китайские аналоги. Сейчас же они и вовсе стремятся к полной независимости от импорта. К слову, Артур Абдульзянов — председатель совета директоров ПО «Зарница», депутат Госсовета РТ и председатель ТРО общероссийской организации «Деловая Россия» уверен, что и США, и другие страны, инструментами параллельного импорта активно пользуются. Просто не заявляют об этом. Уверен он и в том, что предпринимательское сообщество мира найдет способы взаимодействия, что бы там ни пытались вводить и ужесточать официальные власти.
Артур Николаев — первый заместитель председателя правления — директор Департамента развития и поддержки предпринимательства ТПП РТ считает, что таможенные органы все равно будут вынуждены обращаться к правообладателям. По крайней мере, информировать. Да и страны, компании, желающие дружить и сотрудничать с Россией, были, есть и будут.
Что будет на территории ЗЯБа?
В Набережных Челнах вопроса о том, что такое «ЗЯБ», не возникнет: Завод ячеистых бетонов. Он был построен еще до появления КАМАЗа и самого города, собственно, с использованием изготовленного здесь бетона. Поселок одноименный расположен поблизости. В нем живут семьи тех, кто раньше работал на заводе. Само предприятие обанкротилось и больше не существует. А вот территория, а это 29 гектаров площади, есть. Причем в самом центре автограда.
Владелец у земли уже имеется. Есть и план предстоящей застройки. Жилой. С зелеными зонами, пешеходными и велодорожками. Но горожан в этих планах устраивает не все: хочется больше зелени и территорий для семейного отдыха. И арт-пространств для молодежи.
Сегодня на месте бетонного завода — руины. В планах превратить бетонные джунгли в жилой комплекс. Многоквартирные дома, высотой от 9 до 16 этажей, пешеходные связки между дворами и улицами, велодорожки, островки парков и скверов. Но этого слишком мало — уверена инициативная группа. И стоит отметить, городские власти и застройщики готовы к диалогу. Предлагают компромиссы, выслушивают предложения. Возможно именно в таком диалоге и родится нечто совершенно необычное для, чего уж греха таить, довольно невзрачного в архитектурном плане города.
22 июня, ровно в 4 часа…
22 июня — не красный день календаря. Не праздник и не выходной. Но нет в России ни одной семьи, где бы не помнили: именно в этот день в далеком 1941 году началась Великая Отечественная война.
Сегодня это — День памяти и скорби по погибшим и искалеченным войной. Войной, которая длилась 1 418 дней и унесла только по официальным данным 26 миллионов жизней.
81-й год прошел с момента начала Великой Отечественной войны. Все меньше остается героев-ветеранов и тех, кто ковал Победу в тылу. Но память — жива. И она увековечивается в камне. Один из памятников открыли именно 22 июня на родине героя в деревне Альвидино Пестречинского района — бюст последнего защитника Брестской крепости Петра Михайловича Гаврилова.
В церемонии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. «Мы должны воспитывать наших детей на примерах таких героев, каким был Петр Михайлович Гаврилов. Его любовь к Родине, доблесть в боях — достойный пример для молодежи», — подчеркнул он в своем выступлении. «Сегодня, в наше историческое время, когда кто-то пытается переписать историю, сносит памятники нашим доблестным воинам-освободителям, здесь, на территории Пестречинского района, исторической родине нашего героя, открывается бюст. Это трогательно и волнительно, потому что в Республике Беларусь, в Бресте имя Петра Михайловича знают все», — дополнил лидера Татарстана почетный консул Республики Беларусь в России Константин Анисимов, также приехавший на церемонию.
Обо всем этом подробнее, а также о том, как в республике проходит приемная кампания в вузы и ссузы, как встретили «Валда Шинясь» («Светлый день») — национальный праздник мордовского народа, смотрите в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 27 июня в 13:00, или на сайте телеканала.
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