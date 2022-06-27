Татарстан — один из российских лидеров по развитию электронной торговли

Новая экономическая модель, Татарстан — пилотный регион в е-commerce и параллельный импорт. События недели от программы «7 дней» на ТНВ

Фото: Максим Платонов

Экономическая модель дальнейшего развития России не может оставаться прежней. Меняется геополитика, макроэкономические условия. Часть декларируемых сегодня инструментов, таких как «промышленная ипотека», программы и инициативы правительства, своей актуальности не теряют, но все они станут лишь частью масштабного, четкого, обоснованного экономического плана, что предстоит проработать с перспективой на ближайшие 5—10 лет. Существенная роль в этих процессах отводится электронной коммерции и Татарстану, уже сегодня являющемуся одним из лидеров в стране по темпам развития е-commerce. Об этом, а также других событиях, попавших в объективы камер наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», — в обзоре от «Реального времени».

Времени на раскачку нет

Об этом говорили на недавнем Петербургском международном экономическом форуме. А также о том, что не стоит питать никаких иллюзий о нормализации отношений с Западом. Хотя Россия по-прежнему открыта для диалога и экономика нашей страны остается не запертой для взаимовыгодных отношений. Открыта для добросовестных и надежных партнеров: Китая, Индии, Турции, ОАЭ и многих других государств мира. В том числе и европейских компаний, решившихся не поддаваться массовой русофобской истерии и продолжающих бизнес с Россией.

И здесь Татарстану предстоит сыграть свою важную роль. И в качестве ворот в Россию для исламского мира, и в качестве одного из крупных отечественных логистических хабов, а также как одному из регионов огромной страны, где большое значение уделяется новациям. И в промышленности, и в электронной коммерции. Между прочим, по итогам 2021 года, объем оборота на рынке электронной торговли в глобальном масштабе вырос к 2020 году почти на 17% и составил $4,9 трлн. В России темпы даже выше мировых: с 2,69 трлн рублей в 2020-м до 4,1 трлн в 2021-м. Прогноз на 2025-й — 10,9 трлн рублей.

Почти четверть объемов е-коммерции в ПФО приходится на Татарстан. За год оборот маркетплейсов в республике вырос с прежних 16,8 млрд рублей до 99,5 млрд. Иными словами — почти в шесть раз! И все говорит о том, что тенденция в обозримом будущем сохранится. Об этом говорят и сами представители татарстанской коммерции. Селлеры, так называют себя сами электронные коммерсанты, отмечают удобство инструмента. За год число е-коммерсантов в Татарстане выросло в семь раз: с 3 291 представителя в 2020-м до 22 398 — в 2021-м.

Почти четверть объемов е-коммерции в ПФО приходится на Татарстан. Фото: Максим Платонов

Для большей эффективности бизнесу, развивающемуся в онлайн-пространстве, не только помогут зарегистрироваться на электронных площадках, но и выделят персонального менеджера, окажут поддержку с продвижением и будут сопровождать до первой продажи. Более того, в Центре электронной коммерции в Казани еще и предоставляется возможность бесплатно и совершенно официально, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» и нацпроекта «Демография», обучиться на менеджера по работе с маркетплейсами. В перспективе создание в республике еще и бондовых складов. Это будет пилотный проект в е-коммерции в стране. И Татарстан готов стать первым регионом, где подобный проект будет реализован.

Параллельный импорт

21 июня 2022 года Госдумой России принят закон «О внесении изменений в статью 18 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Иными словами, в дополнение к постановлению Правительства РФ от 29 марта 2022 года «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности…», в России был легализован параллельный импорт. Иными словами, в период действия закона импортеры не будут привлекаться к гражданско-правовой ответственности при завозе в страну товаров и продукции в обход официальных каналов дистрибуции.

Особо подчеркивается: ввод параллельного импорта не означает разрешения на ввоз и реализацию в России контрафакта: «Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них», — отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Правила параллельного движения товаров и продукции — пока в проработке. Но предприниматели уже готовятся к вновь открывающимся возможностям. В частности, производственное объединение «Зарница», ставшее героем сюжета наших коллег из программы «7 дней», с начала оголтелой санкционной антироссийской войны, уже успело переориентироваться с западных поставок недостающей электроники на китайские аналоги. Сейчас же они и вовсе стремятся к полной независимости от импорта. К слову, Артур Абдульзянов — председатель совета директоров ПО «Зарница», депутат Госсовета РТ и председатель ТРО общероссийской организации «Деловая Россия» уверен, что и США, и другие страны, инструментами параллельного импорта активно пользуются. Просто не заявляют об этом. Уверен он и в том, что предпринимательское сообщество мира найдет способы взаимодействия, что бы там ни пытались вводить и ужесточать официальные власти.

«Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций», — отметил Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Артур Николаев — первый заместитель председателя правления — директор Департамента развития и поддержки предпринимательства ТПП РТ считает, что таможенные органы все равно будут вынуждены обращаться к правообладателям. По крайней мере, информировать. Да и страны, компании, желающие дружить и сотрудничать с Россией, были, есть и будут.

Что будет на территории ЗЯБа?

В Набережных Челнах вопроса о том, что такое «ЗЯБ», не возникнет: Завод ячеистых бетонов. Он был построен еще до появления КАМАЗа и самого города, собственно, с использованием изготовленного здесь бетона. Поселок одноименный расположен поблизости. В нем живут семьи тех, кто раньше работал на заводе. Само предприятие обанкротилось и больше не существует. А вот территория, а это 29 гектаров площади, есть. Причем в самом центре автограда.

Владелец у земли уже имеется. Есть и план предстоящей застройки. Жилой. С зелеными зонами, пешеходными и велодорожками. Но горожан в этих планах устраивает не все: хочется больше зелени и территорий для семейного отдыха. И арт-пространств для молодежи.

Сегодня на месте бетонного завода — руины. В планах превратить бетонные джунгли в жилой комплекс. Многоквартирные дома, высотой от 9 до 16 этажей, пешеходные связки между дворами и улицами, велодорожки, островки парков и скверов. Но этого слишком мало — уверена инициативная группа. И стоит отметить, городские власти и застройщики готовы к диалогу. Предлагают компромиссы, выслушивают предложения. Возможно именно в таком диалоге и родится нечто совершенно необычное для, чего уж греха таить, довольно невзрачного в архитектурном плане города.

В деревне Альвидино Пестречинского района открыли бюст последнего защитника Брестской крепости — Петра Михайловича Гаврилова. Фото: t.me/rustamminnikhanov

22 июня, ровно в 4 часа…

22 июня — не красный день календаря. Не праздник и не выходной. Но нет в России ни одной семьи, где бы не помнили: именно в этот день в далеком 1941 году началась Великая Отечественная война.

Сегодня это — День памяти и скорби по погибшим и искалеченным войной. Войной, которая длилась 1 418 дней и унесла только по официальным данным 26 миллионов жизней.

81-й год прошел с момента начала Великой Отечественной войны. Все меньше остается героев-ветеранов и тех, кто ковал Победу в тылу. Но память — жива. И она увековечивается в камне. Один из памятников открыли именно 22 июня на родине героя в деревне Альвидино Пестречинского района — бюст последнего защитника Брестской крепости Петра Михайловича Гаврилова.

В церемонии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. «Мы должны воспитывать наших детей на примерах таких героев, каким был Петр Михайлович Гаврилов. Его любовь к Родине, доблесть в боях — достойный пример для молодежи», — подчеркнул он в своем выступлении. «Сегодня, в наше историческое время, когда кто-то пытается переписать историю, сносит памятники нашим доблестным воинам-освободителям, здесь, на территории Пестречинского района, исторической родине нашего героя, открывается бюст. Это трогательно и волнительно, потому что в Республике Беларусь, в Бресте имя Петра Михайловича знают все», — дополнил лидера Татарстана почетный консул Республики Беларусь в России Константин Анисимов, также приехавший на церемонию.

Обо всем этом подробнее, а также о том, как в республике проходит приемная кампания в вузы и ссузы, как встретили «Валда Шинясь» («Светлый день») — национальный праздник мордовского народа, смотрите в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 27 июня в 13:00, или на сайте телеканала.

