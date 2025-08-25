Рывок на 17 позиций: экономическое чудо Бавлов

Бавлы в середняках, «РОСТКИ-2025», поддержка ветеранов СВО — события недели от программы «7 дней»

На этот раз в роли студии для свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» была выбрана земля, что первой в Татарстане встречает рассвет. Это место, где расположен самый «длинный» мост, где разница во времени на двух берегах, что он связывает, составляет два часа. Что привлекло внимание наших коллег в городе Бавлы и какие еще события попали в объектив их телекамер — в обзоре программы «7 дней» от «Реального времени».

Город, что первым встречает рассвет

«Именно бавлинцы первыми встречают солнце в Татарстане. Это связано с географическим положением района на востоке республики. И команда «7 дней» сегодня тоже здесь на горе в ожидании рассвета над нашей родиной», — этими словами начал выпуск программы «7 дней» ее ведущий, генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета республики и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

Команда «7 дней» на горе в ожидании рассвета. скриншот видео с канала ТНВ

Как только не называют Бавлы — и «татарская Шотландия», и «самый удаленный от Казани город», и «край родников и гор», и «медовый край» — все верно. Но совершенно невозможно выбрать что-то одно. Ведь эта земля еще и город по-настоящему сильных духом людей. И яркий пример тому — Марат Ильясов — сегодня основатель, руководитель и основная движущая сила реабилитационного центра с говорящим названием «Я смогу». И в этой короткой фразе и личная история самого Марата и его семьи, и тех людей, кому он и его соратники смогли помочь.

19 лет назад, после страшной аварии, Марат Ильясов — молодой парень, был полностью парализован. Врачи утешительных прогнозов не давали. А сам Марат и его мама не сомневались: он сможет не просто снова встать на ноги, но и вернуться к жизни, полной ярких красок. Никакого чуда: колоссальный упорный труд, поддержка и вера близких, годы изнуряющих тренировок.

Добившись успеха сам, сегодня Марат помогает людям. В одиночку это было бы почти неподъемной задачей. Но случилась судьбоносная встреча: зашел генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, нашлись единомышленники, и вот, сегодня «Я смогу» — целая команда. А сам Ильясов совершенствует систему — самостоятельно разрабатывает тренажеры, помогающие встать на ноги тем, кому, как и ему самому когда-то, пришлось очень тяжело. В планах у инженера-механика по первому образованию и медика по второму — тиражирование передвижного реабилитационного центра. Первая «ласточка» уже создана. Причем первая не только в Татарстане, но и в России. Мечта и цель — добраться до самых отдаленных деревень, чтобы помогать тем, кому это действительно нужно, и кто, как и он сам, не опускает руки.

Бавлинский район совершил прорыв, поднявшись в рейтинге социально-экономического развития Татарстана сразу на 17 позиций. предоставлено пресс-службой АИР

Наиль Маганов в Бавлах бывает часто. Потому что это не только медовый, но и нефтяной край. И нефтяники активно участвуют в благоустройстве района и города, поддерживают социальные проекты. Сочетание федеральных и республиканских программ, при участии местного бюджета и грантов «Татнефти», дают мощный эффект. Многое меняется. Те, кто не был в Бавлах хотя бы несколько лет, сегодня с трудом узнают преобразившиеся улицы и общественные пространства. Один только открытый бассейн чего стоит. Он способен удивлять даже гостей из столицы — Москвы. Открываются новые производства, появляются новые рабочие места, открываются новые возможности. Не только связанные с нефтью, но и в пищевой промышленности. Местный молочный комбинат известен не только всей республике, но и в соседних регионах.

Богатая история, красивейшая природа, открытые и добрые, гостеприимные люди и пересечение федеральных трасс и маршрутов. Чем не еще один источник популяризации родного края. Об этом глава района Ильяс Гузаиров на днях говорил в своей презентации раису Татарстана Рустаму Минниханову и главе Правительства России Михаилу Мишустину. «Мы находимся на двух федеральных трассах, — сказал он Мишустину. — И если раньше нас проезжали, то теперь к нам заезжают, у нас есть событийный туризм, все это видят». И высокий гость презентацию оценил по достоинству: «Рустам Нургалиевич, как хорошо сказал коллега — раньше нас проезжали, а теперь к нам заезжают! Мне кажется, это надо сделать лозунгом для малых городов», — подчеркнул он.

Чтобы край по-настоящему стал центром туристического притяжения, предстоит сделать еще немало. Бавлам не хватает хорошей гостиницы, нужно нарастить уровень системы общепита, расширить событийную линейку. Уже сейчас в этом направлении сделано немало: фестиваль автокараванеров в будущем году отметит пятилетие, а еще только здесь можно по-настоящему полностью окунуться в татарский быт и аутентичную татарскую кухню, побывав в гостевом доме у Шамиля Гафурова.

И это — только часть составляющих успеха района. Успеха, позволившего за небольшое время подняться в рейтинге социально-экономического развития Татарстана сразу на 17 позиций, заняв позиции крепкого середняка. И главное достояние этой земли — люди. Достаточно создать условия и обеспечить поддержку хотя бы на начальном этапе, чтобы пробудить в них интерес, творческую и деловую жилку. И опыт показывает: куда и в чем расти — еще есть.

«РОСТКИ-2025»

Современный Татарстан — земля с богатейшей историей. Тот же Бавлинский район в X—XIII веках входил в состав Волжской Булгарии. Позже — в Золотую Орду. И тогда эта территория была частью Великого Шелкового пути, соединяющего Восток и Запад, связывающей сразу несколько цивилизаций. Прошли века и тысячелетия, а путь торговли, диалога, партнерства — сохраняется. На прошлой неделе Казань в очередной раз приняла международный форму «РОСТКИ»: Россия — Татарстан — Китай.

«РОСТКИ» собрал более 10 тыс. участников из 68 регионов России, КНР и еще 40 государств. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Впервые форум «РОСТКИ» состоялся три года назад. За это небольшое время, он вырос и окреп: на сей раз собрал более 10 тыс. участников из 68 регионов России, КНР и еще 40 государств. И, как подчеркнул Рустам Минниханов, этот форум: «…одно из важнейших событий в сотрудничестве, объединяющий делегатов, экспертов и партнеров, Россия и Китай — давние друзья, развивающие стратегические двусторонние отношения».

«Под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и президента Российской Федерации, несмотря на изменчивую международную обстановку, китайско-российские отношения стабильно двигаются вперед», — дополнил его слова генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

Сян Бо: «Несмотря на изменчивую международную обстановку, китайско-российские отношения стабильно двигаются вперед». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В ходе переговоров на высшем уровне, состоявшихся два года назад, общегосударственные задачи российско-китайского сотрудничества определены на период до 2030 года. Уже сегодня отношения между государствами, в том числе и торговые, достигли беспрецедентного уровня. Подтверждение намерений — визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Казань на саммит БРИКС, и анонсированный визит президента России на саммит ШОС — буквально через неделю. Татарстан — одно из связующих звеньев этих процессов. Как иллюстрация бурно кипящих взаимовыгодных процессов (рост товарооборота между Татарстаном и Поднебесной до 3,3 млрд рублей) и то, что от общего объема иностранных инвестиций в экономику республики вложения Китая составляют 90%.

Первый прямой логистический центр открылся в Казани в мае текущего года. Сегодня ежедневно через него из Поднебесной в Москву проходит по 100 тонн грузов. Треть потом возвращается в Поволжье.

Форум от приветственного формата быстро перешел к деловой повестке. скриншот трансляции

Сам форум от приветственного формата быстро перешел к деловой повестке: за 3 дня — более 70 сессий по 17 ключевым направлениям: межгосударственный диалог, промышленность, образование, экономика, финансы, транспорт, туризм, культура. Уровень внимания — федеральный. Советник президента России Игорь Левитин у стенда выставки провел совещание, касающееся вопросов логистических маршрутов. На соседней площадке — Чрезвычайный и полномочный посол КНР провел встречу с китайскими предпринимателями.

Рустам Минниханов официальным встречам посвятил весь день. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Раис Татарстана официальным встречам посвятил весь день. На настоящий момент у республики уже подписаны межправительственные соглашения с восемью регионами Китая. Меморандум о намерениях был подписан с Уханем и соглашение о сотрудничестве — с провинцией Хубэй.

Одной из точек дальнейшего роста сотрудничества двух стран обещает стать Центр поддержки китайских инвестиций. Открытие филиала Союза китайских предпринимателей, уже работающего в Москве, планируется в обозримом будущем.

Антон Алиханов: «Товарооборот между Россией и Китаем отличается сбалансированностью — экспорт и импорт сопоставимы по своим объемам». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как отметил на пленарном заседании глава Минпромторга России Антон Алиханов: «По итогам прошлого года был достигнут рекордный объем товарооборота — почти $245 млрд. Россия заняла седьмое место в рейтинге государств-основных торговых партнеров Китая. При этом наш товарооборот отличается сбалансированностью — экспорт и импорт сопоставимы по своим объемам».

Форум в Татарстане стал одной из успешных и эффективных площадок взаимодействия между Россией и Китаем. Подтверждением тому — 34 подписанных соглашения о сотрудничестве в области промышленности, в энергетике, в логистике, науке и культуре. Следующие «РОСТКИ» соберут участников и гостей ровно через год — в августе 2026-го, что очень символично, ведь цифра 8 в Поднебесной — символ благополучия и процветания.

Татарстан — ветеранам СВО

«Татарстан реализует одну из самых масштабных в России программ поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей. По решению раиса Татарстана при заключении контракта в республике бойцы единовременно получают 3 миллиона 100 тысяч рублей — это одна из самых высоких выплат в стране. 80 процентов ветеранов СВО трудоустроены. В Татарстане действуют 16 льгот для наших ребят и их семей, охватывающих все сферы жизни», — отметил с экрана Ильшат Аминов.

А на юго-востоке Татарстана, в Бугульме, уже скоро откроется федеральный Центр реабилитации ветеранов СВО.

Татарстан реализует одну из самых масштабных в России программ поддержки военнослужащих — участников СВО. предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Журналисты программы «7 дней» узнали о том, как и кто помогает вернуться ветеранам специальной военной операции к мирной жизни.

Одной из первых точек на их пути стал Фонд защитника Отечества Республики Татарстан. Здесь в режиме нон-стоп на связи сотрудники, взявшие на попечение семьи погибших и пропавших без вести бойцов и офицеров спецоперации. Отдельная категория — ветераны СВО — те, кто демобилизовался по состоянию здоровья. Цель — социализировать героя, вернуть веру в себя, выбрать работу по душе. За каждым ветераном закрепляется куратор, готовый решить возникающие у героя вопросы и проблемы.

В госпитале для ветеранов войн кипит своя работа. Адель Уркунбаев в боях под Изюмом был серьезно ранен, потерял подвижность. Как признается сам ветеран: на начальном этапе реабилитации было тяжело и ему самому, и тем, кто с ним работал: «Капризный был. Все раздражало. Сначала долго привыкал к мирной жизни, потом к тому, что не на ногах гуляешь, а в коляске».

Сегодня он — на позитиве. За 2,5 года прогресс в реабилитации достигнут немалый. Клинические психологи госпиталя помогли вернуть веру в себя, а главное — простую истину: встать снова на ноги можно! Но только тогда, когда перестанешь себя жалеть и с желанием займешься собой.

Александру Антонову повезло с супругой — Натальей. Два года назад под Херсоном, близкий взрыв противопехотной мины лишил мобилизованного старшину зрения. 4 месяца госпиталя в Питере. И все это время она находилась рядом с любимым человеком. По возвращении пришлось продать дом в Лаишевском районе, где семья жила раньше. Ухаживать за участком, особенно в снежные зимы, Александр из-за травм уже не сможет. Администрация района помогла подобрать под новое строительство участок, оформить на него документы, провести коммуникации и восстановить дорогу. За год новый дом, учитывающий потребности ветерана СВО, вырос.

Ранение ноги, полученное под Бахмутом, уже два года не позволяет Антону Сергееву из Зеленодольска полноценно участвовать в жизни семьи. Восстановление, реабилитация… А там жена и двое детей. Помогают службы поддержки ветеранов СВО — оперативно реагируют на возникающие сложности. Сейчас дети ветерана отдыхают в детском лагере.

16 льготных программ позволяют бойцам на линии соприкосновения не беспокоиться за семьи, оставшиеся в тылу. Реальное время / realnoevremya.ru

16 льготных программ позволяют бойцам на линии соприкосновения не беспокоиться за семьи, оставшиеся в тылу. Скидки в ключевых сферах жизни — это важно, но еще важнее помощь в решении бытовых проблем. Об этом во время одной из командировок в зону СВО журналистам программы «7 дней» говорил боец из Татарстана с позывным «Сухой»: «Наши семьи столкнулись с проблемой: мужика дома нет. А быт вести нужно. Жены и родители не справляются. Спасибо республике, что помогают им, не бросают в беде мою семью».

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 25 августа, в 13.00, или на сайте телеканала. А еще о том, каким видит будущее родного края глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров, о достижениях и планах татарстанских промпарков, о том, как республика готовится встретить День знаний и день памяти великого татарского драматурга Туфана Миннуллина.