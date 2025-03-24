Дикие псы, или Где черта между гуманностью к животным и безопасностью для людей?

11 лет Крымской весне, медики на СВО и как новый законопроект о безвозвратном отлове бездомных собак разделил общество: новости недели от программы «7 дней»

Фото: Реальное время

Случаи нападения в первую очередь сбившихся в стаи бездомных собак на людей происходят все чаще. Последствия — ужасны. В конце февраля уже этого года в Краснодарском крае два пса в буквальном смысле этого слова лишили лица девятилетнего мальчика. В ноябре 2024-го стая собак в Татарстане растерзала шедшую на работу женщину. Все это стало импульсом для работы Госдумы над законом, ужесточающим требования к владельцам домашних животных, а местным органам дающим право принимать решение о регулировании численности одичавших бродячих зверей. Законопроект немедленно нашел как поддержку, так и ярых противников. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век» на завершившейся неделе, — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Человек собаке друг?



«На меня в очередной раз подали жалобу в органы. На этот раз зоозащитники». С этих слов начал новый выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий, генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета республики, председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов. И пояснил за что: за критику принятого Госдумой закона, регулирующего обращение с животными.

Ильшат Аминов: «Я действительно считаю абсурдным положение, предписывающее после отлова и стерилизации домашних животных заново выпускать их в прежнюю среду обитания». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Поясню, я действительно считаю абсурдным положение, предписывающее после отлова и стерилизации домашних животных заново выпускать их в прежнюю среду обитания. Стерилизованное животное как будто перестает испытывать голод, не сбивается в стаи, не представляет реальную угрозу для слабых женщин и детей. Каждый день мы получаем информацию о нападениях на людей в наших городах, — подчеркнул свою неготовность отказаться от мнения Ильшат Аминов. Но съемочная группа ТНВ все-таки отправилась, чтобы собрать мнения представителей разных сторон диалога и попытаться подвести резюме.

Одна из первых точек остановки — приют «Кот и пес». «Приют переполнен. Здесь и домашние питомцы, от которых отказались, и уличные агрессоры, которые здесь на перевоспитании. Новых практически не берут — не хватает средств. Стерилизация, содержание, специалисты — статья в бюджете есть, а всего остального нет. И что будет со старыми постояльцами дальше, никто не знает», — поделились впечатлениями от увиденного наши коллеги.

Приют «Кот и пес переполнен». Новых животных практически не берут — не хватает средств. Реальное время / realnoevremya.ru

Альберт Галиев, руководитель приюта «Кот и пес», напоминает: в 2018 году, был принят закон №428, который как раз-таки менял подход от безвозвратного отлова, но… «…Он ни к чему не привел, получается, что мы возвращаемся опять туда, к тому же самому», — недоумевает он.

— Был один закон, появился другой, возможно, появится тот же или третий, повод для законопроекта всегда при этом один и тот же — бродячих собак стало больше. И как следствие, они все чаще нападают. Закон «Об ответственном обращении с животными», принятый с большими спорами в 2018 году, окончательно забуксовал в регионах. Он предполагает принцип ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в среду обитания бесхозных собак). Но вот уже 17 субъектов Федерации на своем уровне этот закон изменили, а теперь предлагается закрепить эти нормы на федеральном уровне, — отмечают наши коллеги.

Число бездомных животных растет. Законодатели уверены: необходимо повысить эффективность контроля за домашними питомцами. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

О чем идет речь? О том, что необходимо повысить эффективность контроля за домашними животными, в том числе с помощью административной ответственности для нерадивых хозяев, которые взяли живую игрушку, а когда надоела — вышвырнули ее на улицу. Если собака осталась без дома, согласно новому закону ее ждет или пожизненный приют, или, если повезет, новый хозяин, или… А вот этот пункт и стал тем самым камнем преткновения, разделившим общество на два непримиримых лагеря: «Если животное не найдет место жительства в течение 30 дней, властям разрешат использовать право на усыпление», — кратко пересказали его суть журналисты ТНВ.

— Вот у меня есть статистика с 2018 года: 2 миллиона человек пострадали, из них 600 — дети. До какой поры мы будем мириться с этим? Бродячих собак забирают и возвращают в то же место. Понятно, что они группируются… — возмущена депутат Госсовета РТ Татьяна Ларионова. Как призналась депутат, она и сама на себе испытала, что такое агрессия собаки. И это взрослый человек. «Ну давайте поставим на весы жизнь ребенка и жизнь собаки. О чем здесь говорить?» — приводит она аргумент, с которым сложно поспорить.

«С 2018 года от агрессии собак пострадали 2 миллиона человек, из них 600 — дети», — привела цифры Татьяна Ларионова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Общественники уверены, законопроект во многом справедлив, но… Новая система столь же несовершенна, как и то, что наличие пластиковой бирки на ухе собаки, обозначающей, что она прошла стерилизацию, не равнозначно тому, что пес — безопасен. И основное: новый закон не решает первопричины проблемы: бездомные собаки — результат безответственности самих людей — их хозяев.

Ветеринарное управление, в чье ведение передают контроль за соблюдением закона, — выбор несколько странный. Их зона ответственности — сельхозживотные, а не домашние питомцы. «Необходим федеральный закон, который будет четко регулировать условия разведения собак. Владельцев животных следует обязать чипировать и регистрировать собак, прежде чем их продавать, чтобы в случае их выброса на улицу можно было легко отследить нарушителей», — озвучили чаянья зоозащитников журналисты. Волонтеры, спасающие «хвостиков» с улиц и ищущие им новых хозяев, уверены, что эвтаназия — зло, попросту разрушающее многолетние усилия и масштабную работу сотен, а то и тысяч людей: «Этот закон однозначно трагедия, это перечеркивает всю работу волонтеров, которые все это время делали свою работу, к нам приходят дети, мы говорим про гуманность к животным. Разве они захотят приходить туда, где подвергают животных эвтаназии?» — поделилась мнением Светлана Ким — руководитель приюта «Щенячий патруль».

Что касается законодателей, то они уверяют, что и сами любят животных. И в новом законе речь не про убийство собак, а про то, как максимально эффективно выстроить систему, чтобы животное вновь не оказалось на улице, где будет вынуждено искать пропитание, сбиваться в стаи с себе подобными, чтобы стать сильнее и нападать на слабых. В том числе — людей.

— Мы будем искать компромиссное гуманное к животным решение. Это обязательное условие. И безопасность учитывать. Мы за то, чтобы не возвращать, и мы будем думать как: приюты это или еще что-то. Мы не за эвтаназию, мы за то, чтобы были условия защиты людей, — подчеркнул депутат Госдумы РФ Айдар Метшин.

Тем временем в Казани уже прошел пикет «Животные тоже имеют право на Жизнь». Пикетирующие требуют построить в городе муниципальный приют. Некоторые регионы уже отклонили законопроект об эвтаназии животных. Так, например, произошло в Петербурге. В любом случае, предстоит еще несколько чтений законопроекта. Тогда будет ясно, будет ли найдена та самая золотая середина между гуманностью и безопасностью.

Ангелы-хранители на передовой СВО

Так сами бойцы нередко называют военных медиков — тех самых людей, которые, часто рискуя собственной жизнью, выносят раненых солдат и офицеров с поля боя, делают сложнейшие операции под ударами дронов и обстрелами, чтобы вернуть матерям, женам и детям их родных, защищающих Родину на полях сражений. Съемочная группа ТНВ во время очередной командировки к линии соприкосновения подготовила сюжет о людях, часто остающихся за кадром, но делающих для победы очень и очень многое.

Во время командировок к линии соприкосновения СВО журналисты ТНВ не раз встречались с военными медиками. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Мобилизованный из Казани боец с позывным «Яшка» до призыва работал начальником отдела одного из строительных магазинов. За два с половиной года на фронте прошел путь от помощника пулеметчика до оператора БПЛА, получил звание младшего сержанта. 31 января машина, перевозившая расчет, наехала на мину. Все остались живы, но работы фронтовым медикам досталось немало.

Сапер из Набережных Челнов с позывным «Искандер» оказался под атакой БПЛА. Итог — ранение в ногу. И вновь поставить бойца в строй смогла фронтовая медицина.

Главная задача медработника в условиях боевых действий — вынести раненого с поля боя и сделать все, чтобы сохранить ему жизнь. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сами военные врачи на передовой не имеют никакого иммунитета. Более того, дроноводы врага специально выцеливают медиков, идущих вслед за штурмовыми бригадами. Пытаются уничтожить санитаров и врачей, чтобы те не могли спасать солдат. А те, презрев свист пуль и грохот разрывов, нередко прямо в чистом поле оказывают первую помощь тем, кто получил ранения.

«Юлдуз» — ветеран второй чеченской — уроженец деревни Черемшан, что в Апастовском районе, никак не думал, что в свои 45 вновь окажется на фронте. Сейчас он — командир эвакуационной группы. Говорит, что путь к победе здесь длиннее, чем в той войне, а противник жестче и безжалостнее. Довелось оказывать помощь бойцам, оказавшимся в плену у укронацистов и подвергшихся там пыткам. «Зрелище не для слабонервных», — говорит он. Медик до сих пор помнит бои под Купянском и тех, кому помочь медицина оказалась бессильна.

Шаг за шагом ангелы-хранители на передовой вместе с бойцами приближают победу. скриншот сайта ТНВ

Бойцу с позывным «Гарай», что родом из Арского района, — начальнику медицинского пункта, и самому досталось тогда при эвакуации раненых воинов. Коллеги подлечили, и сегодня он снова в строю, чтобы своим нелегким трудом шаг за шагом, как и другие фронтовые ангелы-хранители, приближать победу.

Март 2014 года

11 лет миновало с событий, оставшихся в истории под именем Крымская весна. 11 марта 2014 года Верховный совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости, а 16 числа того же месяца на общекрымском референдуме было принято решение о статусе полуострова Крым и горда Севастополь. Спустя еще два дня в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым был подписан межгосударственный договор, воссоединивший Крым с Россией. Документ вступил в силу 21 марта — с даты его ратификации Федеральным собранием РФ.

Исторический момент — подписание межгосударственного договора, воссоединившего Крым с Россией. взято с сайта kremlin.ru

Ренат Валиуллин в 2014 году, будучи первым заместителем председателя Всемирного конгресса татар, оказался в самой гуще событий Крымской весны. «Основная моя миссия — работа с крымскими татарами. Неоднозначное восприятие было», — делится он сегодня воспоминаниями.

Большинство крымчан всегда и говорили на русском языке, и благосклонно к России относились. Но когда в Киеве проходили неонацистские факельные шествия, бесновались и убивали прямо на площади, вопили «москоляку на гиляку» и скакали по майдану, тень этого мракобесия, стараниями манипуляторов, пыталась закрепиться и на этой земле.

Владимир Путин: «Крым останется и русским, и украинским, и крымско-татарским, но никогда не будет бендеровским». взято с сайта kremlin.ru

— Крым останется и русским, и украинским, и крымско-татарским, но никогда не будет бендеровским, — подчеркнул в 2014 году Владимир Путин. То, что оставлять базу черноморского флота и жителей Крыма новой «власти» никак нельзя, было понятно всем.

Люди Крыма и Севастополя собирались на многотысячные митинги, говорили о необходимости присоединения к России. А провокаторы пытались раскачать события в свою пользу по майдановскому сценарию: с факелами, столкновениями, кровью. Внушали крымско-татарскому народу, что Россия не даст спокойно работать, что не дадут ни землю, ни возможность построить мечеть, пугали эхом репрессий 1944 года. Кто-то поддался на это, но у большинства возобладал здравый смысл. Крови удалось избежать. Ультранационалисты сегодня — там, где их и прикармливали: кто в Киеве, а кто уже и в Европе.

Крым и Севастополь, в том числе и стараниями Татарстана, расцветают. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

А Крым и Севастополь, в том числе и стараниями Татарстана, расцветают. Люди свободно путешествуют по всей огромной России. Дети учатся, а затем поступают в лучшие вузы, в том числе и казанские. Время все расставило по своим местам и наглядно показало, за кем была и остается правда.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 24 марта, в 13.00, или на сайте телеканала. А также о том, как в республике проходило избрание муфтия Татарстана, о рекордном республиканском ифтаре, собравшем 13 тыс. человек, о том, кто был признан лучшим учителем татарского языка и как сегодня развивается киноиндустрия.