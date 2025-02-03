«Время героев»: новые возможности для ветеранов СВО

Старт новой республиканской кадровой программы, репортаж из моноязыковой Перми и другие итоги недели от программы «7 дней»

Фото: скриншот сайта ТНВ

Вслед за федеральной инициативой, в регионах России стартуют местные аналоги российской кадровой программы «Время героев», призванной дать дорогу, в том числе во власть, ветеранам и участникам специальной военной операции. О том, какие возможности открываются для героев в гражданской жизни, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век» на минувшей неделе, — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Мирная жизнь героев СВО

Ветерана СВО Айрата Хасанова съемочная группа программы «7 дней» застала на встрече с учениками казанского лицея №146. По четвергам в учебном учреждении традиционно проходят «деловые завтраки» — встречи с людьми, готовыми поделиться своими историями.

Ветераны СВО, вернувшиеся к мирной жизни, должны получить возможность реализовать себя. предоставлено Зуфаром Давлетшиным

До начала СВО Айрат руководил цехом на одном из казанских предприятий. Осенью 2023 года ушел добровольцем на спецоперацию. Охотился на вражеские дроны. Затем нес службу начальником службы радиоэлектронной борьбы. Был тяжело ранен. Изрешеченная осколками правая нога и возраст сейчас дают о себе знать и трудоустроиться было непросто. «Трудоустройство нужно, потому что на пенсию по инвалидности в 20 тысяч рублей не проживешь. Мы все уходили от семей. По двое трое детей. На эти деньги не проживешь. Все равно нужно трудоустройство», — говорит ветеран.

Учитывая богатый довоенный управленческий опыт, Айрат Хасанов, узнав о федеральной программе «Время героев», долго не размышлял: подал заявку одним из первых, но… «Я тоже прошел тестирование. Но я понимаю, что среди 20 тысяч человек есть молодые, умницы, на войне я встречал их. Я понимаю, что я проиграю ему».

Богатый жизненный опыт ветеранов СВО может и должен пригодиться для воспитания молодого поколения. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Заинтересованный в проекте Татарстан создал свой — аналогичный проект: «Сейчас мы эту программу запускаем, скоро сайт должен заработать. Программа, общественный совет будут созданы. Все это делается под личным руководством Рустама Минниханова, поэтому коллеги мы этот проект будем реализовывать. Программа направлена на подготовку руководителей в органах государственной и муниципальной власти, из числа участников СВО. Вот такие инициативы помогают ветеранам находить свое место в обществе, создают пространство в их реинтеграции, позволяют им становиться лидерами в различных сферах», — подчеркнул руководитель Аппарата раиса Республики Татарстан Асгат Сафаров.

Ветераны инициативу восприняли с энтузиазмом. Татарстан — один из опорных регионов страны, и где, как не здесь воплощать подобные начинания? «Буду стараться. Хочу приносить пользу обществу», — выразил готовность в числе первых войти в программу офицер с позывным «Слово» — замполит одного из батальонов мобилизованных в Татарстане.

В том, что люди с четкой гражданской позицией и богатым жизненным опытом нужны во всех сферах, в том числе и в системе образования, уверена директор лицея №146 Диляра Каримова. Более того: «Мы уже ждем такого человека. Выпускника нашего лицея. Он хочет быть физруком», — поделилась она.

Асгат Сафаров: «Такие инициативы помогают ветеранам находить свое место в обществе, создают пространство в их реинтеграции, позволяют им становиться лидерами в различных сферах». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

О другом уровне адаптации ветеранов к мирной жизни говорят и представители бизнеса республики. Вместе с руководством Татарстана они разрабатывают свои проекты в части возвращения ветеранов к мирному труду. Рабочих рук не хватает. Компании готовы предложить обучение и достойную оплату труда. При единичных обращениях, предприниматели готовы обучить за свой счет. При массовой подготовке и переподготовке специалистов, не обойтись без поддержки государства: нужны помещения, оборудование, преподаватели, материалы. И эти моменты активно обсуждаются на всех уровнях. Идет поиск решений. «Руководство понимает, что скоро специальная военная операция закончится. Ребята возвратятся к мирной жизни. Кто-то вернется на прежнее место работы. Но некоторые, увидев в себе потенциал в иной сфере, возможно, что-то захотят поменять в своей жизни. Вот тут уже готовы инструменты помощи. Только выбирай», — выражают уверенность наши коллеги — журналисты программы «7 дней».

История Победы, которую пытаются переписать

«Нам еще предстоит защищать историю нашей Великой Победы. Это стало понятно после инаугурационной речи американского президента Дональда Трампа, который на голубом глазу заявил, что США победили фашизм и коммунизм. Это уже не первая попытка приписать себе решающую роль в победе над гитлеровской Германией. Американские потери во второй мировой войне составили 500 тысяч человек, СССР — более 20 миллионов, ни один сапог интервента не ступал на землю американского континента, но это неважно. Переписать историю в угоду политической конъюнктуре очень заманчиво. Трамп не стесняется. Честно говоря, и нам не стоит. Ложь надо разоблачать открыто и честно. Мир должен знать правду», — уверен ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

Ильшат Аминов: «На инаугурационной речи Дональд Трамп на голубом глазу заявил, что США победили фашизм». Реальное время / realnoevremya.ru

В минувшие выходные Россия встретила 82-ю годовщину одного из поворотных моментов Великой Отечественной и второй мировой войны в целом — разгрома советскими войсками немецко-фашистских орд под Сталинградом. 27 января 1944 года из фашистской блокады был полностью освобожден Ленинград, а 27 января 1945-го советские воины освободили узников нацистского концентрационного лагеря в Освенциме.

Свое 99-летие встретил на днях ветеран Великой Отечественной войны Алексей Комлев. День Победы он встретил в 19-летнем возрасте. Ветеран — один из тех, кого чествовал и кому вручил юбилейные медали по случаю приближающегося 80-летия Дня Победы раис Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов вручил ветеранам ВОВ и труженикам тыла медали к юбилею — 80-летию великой Победы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Съемочная группа программы «7 дней» заглянула к ветерану в гости. Как поделился Алексей Комлев, старается держать себя в форме: по утрам боксирует. Регулярно участвует в общественных мероприятиях.

На фронт призвался он в 1943 году. Тогда ему не было и 18 лет. Первый Прибалтийский фронт, потом второй Дальневосточный. После 9 мая 1945 года, война для ветерана не закончилась: отправился сражаться с японцами. В Казань перебрался в 1953-м. В Танковое училище. Позже его закончили сын, а затем и внук. Высокие гости в скромной «хрущевке» бывают часто. Не забывает и родня. 2 февраля — на день рождения приезжали сын (сейчас полковник несет службу в Ярославле) и внук.

Семья, из которой сам ветеран, была большая — 9 детей. Сейчас в живых лишь двое: он сам — старший, и сестра. Жену похоронил 19 лет назад. Сейчас хозяйством заведует дочка.

Церемония вручения памятных медалей ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На торжественное мероприятие с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова, собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда. Все те, кто прошел и ужасы войны, и голод, и тяготы восстановления страны из руин после Победы. На их глазах состоялся и развал СССР, и новое возрождение России.

Азату Мухутдинову 12 февраля исполнится 101 год. Он — труженик тыла. Сергей Карпенко пережил голодные и холодные ужасы блокадного Ленинграда. В августе 1942 года, вместе с детским домом, его удалось эвакуировать под Ульяновск. Позже поднимал целину, строил Байконур, вернулся в Казань. Отучился в Государственном институте прикладной оптики и работал на оптико-механическом заводе, потом окончил факультет журналистики КГУ и возглавил редакцию заводской газеты.

Рустам Минниханов: «Наша задача воспитать молодежь на образцах патриотизма, сберегать историческую память». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как отметил Рустам Минниханов: «Наша задача воспитать молодежь на образцах патриотизма, сберегать историческую память». И эти люди, их жизнь, и есть те самые наглядные примеры и образцы. Но люди стареют, болеют, уходят. Бережно хранить историческую память помогают музеи. В музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском кремле, фонды растут год от года. Родственники ветеранов до сих пор приносят личные вещи героев. И той войны — Великой Отечественной, и специальной военной операции.

Многонациональный, но моноязыковой город Пермь

Съемочные группы ТНВ регулярно отправляются в путь, чтобы узнать, чем живут и что волнует представителей татарского народа, живущих в самых разных городах и регионах огромной России. На прошлой неделе наши коллеги вернулись из города Перми. Для многих народов и этносов эта земля — исторически родная: коми, пермяки, удмурты, русские, татары… Но вот момент, на который обратили внимание журналисты: в образовательной системе многонационального города совсем не нашлось места для изучения родных языков представителей тех самых многочисленных народов, что в нем проживают.

В образовательной системе многонациональной Перми не нашлось места для изучения родных языков представителей тех самых многочисленных народов, что в нем проживают. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Знаете ли вы, что одна из самых ярких достопримечательностей, неизменно привлекающих туристов, приезжающих в Пермь не только со всей России, но и из-за рубежа — памятник в честь рабочих соликамского сользавода — «Пермяк соленые уши» — принадлежит авторству пермского татарина Рустама Исмагилова?

«Татары в Перми народ не пришлый, а народ коренной, обосновавшийся у подножья Уральских гор, еще в VI—VII веках нашей эры. Их этногенез историки связывают с волжскими булгарами, которые осели в Сылвенском поречье, где до сих пор археологи находят доказательные артефакты — остатки булгарской керамики, кожи, золота и серебра, предметы быта и оружия», — помогает погрузиться в историю татар в Пермском крае журналист программы «7 дней» Ильзира Юзаева.

Данир Закиров — профессор Пермского горного университета, заслуженный шахтер и энергетик России, всю свою жизнь посвятил изучению татарского феномена Приуралья. В многотомных научных трудах описаны несколько периодов этнической миграции. Только во времена Петра Первого на строительство городов и шахт на Урале были, причем по самым скромным подсчетам, переселены 300 тыс. человек. Именно татарские шахтеры открыли Березовский рудник. Из скромных артельных деревень, со временем выросли поселки, а потом и города. Это история и самого города Перми, построенного в том числе и татарскими переселенцами.

Пермские татары не только трудолюбиво добывали ресурсы и строили города, но и, в тяге к сохранению образованности, не скупились на учебные учреждения. В 1910 году в Перми действовало татарское мусульманское общество распространения грамотности. Работали двухклассные курсы для детей и взрослых. После Октябрьской революции, в Перми открылись татарские национальные школы и дошкольные учреждения, а осенью 1932 года — даже татарский педагогический техникум, где уже в 1934-м учились 226 человек. Но… После окончания Великой Отечественной войны, уже в середине прошлого века, вся система национального образования в городе была стерта. Детские сады и школы — закрыты. Дольше всех продержался педагогический техникум. Сокращенный до отделения, он просуществовал до 1955 года. Долгие десятилетия без национального образования стали периодом вынужденной ассимиляции.

В 2017-м забрезжил лучик надежды — Закон об обязательном изучении родных языков обещал хотя бы по два часа в неделю на изучение родного языка. Но… На дворе 2025-й, а в Перми, кроме русского языка, так и не преподается ни один из языков всего того многообразия проживающих здесь народов.

Для справки: согласно данным последней переписи населения, из 34 тыс. проживающих здесь татар, лишь 15 тыс. указали родным языком — татарский. Ребенок из говорящей на родном языке семьи, выходя в большой мир, в условиях дефицита общения на том же татарском, постепенно начинает его забывать. Со сменой поколений, носителей родного языка становится все меньше.

В 2021 году, казалось бы, дело сдвинулось с мертвой точки: администрация города выделила заброшенные здания бывшего детского сада в управление татарской общественности. Те приступили к капитальному ремонту. Восстановлены четыре из имеющихся восьми классов, а также столовая и спортивная школа. Работали всем миром, но… Ремонтный вопрос затянулся. То ли денег не хватило, то ли запала, еще и местный департамент образования, как отметили наши коллеги «по непонятным причинам, вдруг поменял свое решение, ровным счетом на противоположное» и где журналистам из Татарстана заявили, что подобных объектов в Перми вообще на сегодня не строится.

«Нам нужна помощь Татарстана. Меценат это огромная помощь. От него и моральная и материальная поддержка. В чем просьба: чтобы нам помогла администрация города и края и администрация Республики Татарстан. Их помощь будет в том, что они более плотно начнут работать с нашей городской администрацией. Да и чтобы она была не растянутой на десятилетия, а мощная и активная, быстрая, потому что поколение без школы вырастет, если мы эту тему растянем на 5—10 лет», — отмечают активисты татарской общественности Перми.

У татарских волонтеров Перми есть проект будущего здания, есть задумки и идеи. В марте прошлого года представители молодежного движения «Чак-чак» организовали и провели благотворительный концерт для сбора средств на строительство своей полилингвальной школы. Зал на 500 мест был полон. «Разве это не показатель того, какую важность для татар Перми имеет это учебное заведение?, — задается вопросом журналист.

«Бывает, у нас периодически у всех опускаются руки, но в разное время мы находим силы поддерживать друг друга. Ты говоришь, мы справимся, просто сделаем медленно, есть поддержка, есть желание поддержки со стороны людей, инстанций. Многие готовы помогать, но есть бюрократические какие-то моменты, которые останавливают это все», — делятся переживаниями местные активисты. Но надежда жива. В том числе надежда на поддержку Татарстана.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 3 февраля в 13:00, или на сайте телеканала. А также о том, какие вопросы были затронуты на состоявшемся в Казани региональном дне Всероссийского муниципального форума, о том, как чествовали татарстанских спортсменов — чемпионов России по регби и по баскетболу на колясках и других ключевых событиях минувшей недели, по версии наших коллег.