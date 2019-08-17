События недели: посадка Airbus в кукурузном поле, суд над Робертом Мусиным и секрет стобалльников

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Экстренная и успешная посадка самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном поле рядом с Жуковским практически сразу после взлета оказалась самым обсуждаемым событием уходящей недели. В Казани тем временем начался суд над VIP-банкиром Робертом Мусиным, Андрей Макаревич принял участие в «Том Сойер Фесте», а глава Минобрнауки РТ раскрыл секрет стобалльников. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле и спасение более 200 человек

В четверг утром пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», на борту которого находились 226 пассажиров, из-за попадания чаек в двигатели совершил жесткую посадку рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Лайнер сел на кукурузном поле без шасси с полными топливными баками.

Благодаря мастерству и героизму двух молодых пилотов, в частности Дамира Юсупова, ставшего КВС лишь год назад, никто из находившихся на борту не погиб. Причины ЧП расследует специальная комиссия российских авиационных органов и компании Airbus. Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, между тем, призвал принять все необходимые меры, дабы обезопасить аэропорты страны от стай птиц.

Мунир Хабибуллин совмещал руководство медучреждением с управлением коммерческой фирмой. Фото mfvt.ru

Главврача осудили за подпольное производство медоборудования



В Казани огласили приговор по делу бывшего главврача Республиканского детского психоневрологического санатория. Советским райсудом установлено: Мунир Хабибуллин совмещал руководство медучреждением с управлением коммерческой фирмой, которую сотрудники МВД поймали на производстве медтехники без лицензии для пациентов Удмуртии и Крыма.

Обвиняемому в незаконном производстве медицинских изделий в крупном размере согласно Уголовному кодексу РФ грозило наказание до 8 лет колонии. Суд пришел к выводу о возможности исправления бывшего главврача без лишения свободы и назначил ему наказание ниже низшего предела — два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

На восстановление лесного фонда в Татарстане направят 87 млн рублей



Татарстанским лесникам в этом году предстоит освоить 87 млн рублей по линии регионального проекта «Сохранение лесов» — продолжения нацпроекта «Экология». Деньги уже «практически выделены», идут закупки, а реализация инициативы явно опережает заявленные нормативы.

Сейчас в год в республике высаживается лишь около 61% от вырубленного за это же время объема лесного фонда. К 2024 году Минлесхозу придется добиться того, чтобы количество деревьев, «павших» естественной смертью, зараженных и усохших, а также вырубленных коммерческими и госзачистками, и число «свежеприбывших в полку» сравнялось.

Корпус «За чистые выборы» начал подготовку добровольцев к работе во время избирательной кампании в Госсовет РТ VI созыва. Фото Максима Платонова

За выборами в Госсовет РТ будет следить движение «За чистые выборы»



В середине недели общественная организация, корпус «За чистые выборы», начала подготовку добровольцев к работе во время избирательной кампании в Госсовет РТ VI созыва. На отдельных избирательных участках, которых в Татарстане около 3 тысяч, будут присутствовать до 25 наблюдателей от разных общественных и политических движений. В общей сложности ожидается до 50 тыс. наблюдателей.

Движение «За чистые выборы» было создано по инициативе молодых юристов перед выборами президента РФ в 2012 году. Независимые наблюдатели корпуса дают правовую оценку ходу избирательных кампаний разного уровня.

За жилыми кварталами Казани наблюдает более 8,5 тысячи видеокамер



В Казани за 7 месяцев этого года камеры видеонаблюдения помогли раскрыть 492 преступления. Жилищники подтверждают: камеры действительно помогают находить правонарушителей, а в некоторых случаях и упреждают нарушения. По программе «Безопасный город» технику монтируют в общественных местах, школах и детсадах. Есть она и в жилых кварталах — в городе установили 8 582 видеокамеры на 2 335 многоквартирных домах.

Автомобили с мотоциклами в этом году крадут чаще, чем в прошлом, рассказал Джавид Гасанов. Фото 16.мвд.рф

В Татарстане стали чаще красть автомобили и мотоциклы



Показатели раскрываемости угонов и краж автомототранспорта в Татарстане одни из самых высоких среди российских регионов. Однако автомобили с мотоциклами в этом году крадут чаще, чем в прошлом, рассказал начальник отдела по раскрытию угонов и краж автомототранспорта Управления уголовного розыска МВД по Татарстану Джавид Гасанов.

По итогам семи месяцев 2019 года в республике зарегистрировано 69 случаев краж транспортной техники, тогда как в январе — июле 2018-го их было 62. Внимание злоумышленников чаще всего привлекали отечественные автомобили — их было похищено 35. Раскрываемость преступлений составила почти 50% — 30 единиц техники возвращено владельцам.

В Казани оглашают обвинение главе «Татфондбанка»



14 августа в Казани стартовал суд над VIP-банкиром Робертом Мусиным. Его обвиняют в злоупотреблениях полномочиями с ущербом для «Татфондбанка» и кредиторов на 53 млрд рублей. Чтобы исключить конфликт интересов, на процесс подобрали гособвинителей, не замеченных в связях с ТФБ.

На суде Роберт Мусин держался отстраненно, не реагируя на малоприятные слова в свой адрес. У здания Вахитовского суда Казани его ждали бывшие вкладчики банка. Накануне они попытались пересадить Мусина в «клетку», провели пикет у казанского суда и Госдумы и услышали фабулу первого из шести эпизодов обвинения.



14 августа в Казани стартовал суд над VIP-банкиром Робертом Мусиным. Фото Максима Платонова

Андрей Макаревич на «Том Сойер Фесте» и сохранение исторического здания 1808 года постройки



Участники проекта по восстановлению исторической среды в Казани «Том Сойер Фест» завершают работу над вторым домом в этом сезоне. На этой неделе добровольцы впервые работали на объекте культурного наследия. В течение ближайших дней краской будет покрыт фасад дома Беркутова на улице Фатыха Карима, 11. Мэр Казани Ильсур Метшин и музыкант Андрей Макаревич посетили рабочую площадку и даже внесли свою лепту в восстановление дома Беркутова.

Между тем, житель одного из старейших деревянных домов Казани (1808 года постройки) Валерий Грязнов опасается, что после выселения его семьи из уникального особняка строение пойдет под снос. Сейчас здание по улице 1 Мая, 16 имеет охранный статус, так как входит в перечень исторически ценных градоформирующих объектов. К его спасению подключились помощник президента Татарстана Олеся Балтусова, ТРО ВООПИиК и Комитет по охране объектов культурного наследия.



На августовском педсовете в Казани раскрыли секрет стобалльников



На «Казань Экспо» состоялся августовский педсовет. Перед началом заседания министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов встретился с выпускниками-стобалльниками и ректорами ведущих казанских вузов. В 2019 году ЕГЭ сдавали почти 17 тысяч выпускников, 181 из них набрал 100 баллов — это больше, чем в прошлом (173 выпускника) и позапрошлом (117) годах.

На заседании была затронута тема преподавания родного языка. «Отдельно хочу отметить результаты выпускника татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани при Казанском федеральном университете Рамиля Багавиева, который набрал 399 баллов по результатам ЕГЭ, в том числе 100 баллов — по русскому языку. Все 11 лет школьник обучался на татарском языке, что свидетельствует о конкурентоспособности обучения на родном языке и ставит точку в дискуссии о качестве образования в национальной школе», — сказал Бурганов.

