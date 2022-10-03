С возвращением домой: Россия стала больше на четыре региона

Присоединение бывших регионов Украины, частичная мобилизация и духовность: события недели от программы «7 дней»

Фото: скриншот видео

Два взаимосвязанных события стали главным центром внимания на прошлой неделе: воссоединение Донецкой и Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией и частичная мобилизация в стране — первая с 1941 года. Оно и понятно: вошедшие в состав государства территории необходимо защищать, и сам факт присутствия на этих территориях дополнительной 300-тысячной группировки войск — серьезный сдерживающий фактор для горячих голов. Подробнее об этом, а также о других событиях, попавших в объективы камер наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», — в обзоре от «Реального времени».

И это — навсегда!

30 сентября. Россия. Москва. Кремль. Историческое событие: подписано соглашение о добровольном вхождении в состав России новых регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. И как подчеркнул Владимир Путин: Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной, но добровольного решения миллионов жителей новообретенных регионов не предаст. И то, что отныне они часть России, это — навсегда. Что бы и насколько яростно ни пытались по этому поводу кричать и доказывать объединенный Запад, США и прочие, все еще кажущиеся себе мировыми гегемонами государства и их объединения. Россия действует и дальше намерена действовать в полном соответствии с базовыми принципами Устава ООН, декларирующего равноправие и право на самоопределение народов мира.

«Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер — она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой!» — позже, на огромном митинг-концерте на Красной площади, собравшем свыше 180 тыс. человек, подчеркнул со сцены президент России. Патриотические мероприятия состоялись практически во всех регионах страны. В Казани тысячи людей собрались в Парке Победы.

Фото: Максим Платонов

Впервые с 1941 года

Впервые с начала Великой Отечественной войны Россия объявила о частичной мобилизации. Резервисты и люди, прошедшие срочную службу и находящиеся в запасе, с 21 сентября 2022 года начали получать повестки. Всего на просторах России «под ружье» встанут 300 тысяч человек.

К сожалению, не все проходит гладко: где-то имеют место недоработки на местах, путаница, взвинтили цены нотариусы и магазины, торгующие тем, что может понадобиться защитникам Отечества. Но главная беда — дефицит информации: кто подлежит призыву? Как и где будет проходить подготовка призванных? Где предстоит нести службу? На кого ляжет бремя расплаты по кредитам по большей части семейных людей, строивших планы на годы вперед и никак не рассчитывавших на то, что доведется снова надеть камуфляж? Не останутся ли семьи без поддержки на тот период, когда воин будет находиться далеко от дома? Ответы на эти вопросы из первых уст постарались собрать наши коллеги из программы «7 дней».

Международный выставочный комплекс «Казань Экспо», на время превратился в войсковую часть. Именно здесь развернулась одна из точек сбора резервистов и мобилизованных. Рашид Исхаков отслужил более 10 лет назад. Сейчас вновь примерил форму. Ощущения — не те, что в 18. Но Родина сказала «надо». Время до распределения по подразделениям скрашивают музыка и сотовые телефоны — возможность зарядить мобильные устройства предусмотрена. Как и возможность пообщаться с родными и близкими. Ограничения на то, чтобы выйти за пределы еще пока не казармы, предусмотрены.

Всего ли достаточно у защитников Отечества? Не нужно ли чего-то еще? Поинтересоваться бытом мобилизованных на днях приезжал президент Татарстана Рустам Минниханов. Лидер республики возглавляет призывную комиссию, он посетил и расположение в «Казань Экспо», и палаточный городок в Казанском танковом училище. 73 палатки способны разместить до 2,5 тысячи человек. Рустам Минниханов оценил качество питания мобилизованных, узнал о нуждах. Позже поднятые солдатами и офицерами вопросы обсудили на заседании призывной комиссии. В частности, проблему получения юридических консультаций, прохождения медкомиссии.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

По части снабжения у призванных вопросов нет. Но на местах — в районах республики уже работают инициативные группы, собирающие для мобилизованных теплые вещи, белье, медикаменты. Азнакаевские бабушки достали прялки и вяжут носки.

Для поддержки семей мобилизованных сограждан в Татарстане создан оперативный штаб. Там собирают данные о финансовом положении и потребностях тех, кто остался ждать воинов. Работают центры психологической поддержки. Не остались в стороне и религиозно-духовные центры.

Минувшая неделя завершила этап частичной мобилизации в российских регионах. С понедельника стартовала боевая подготовка: слаживание, отработка ситуаций в различных условиях, работа в парах, тройках, отделением, взводом, ротой. Через месяц начнется служба на новой территории. Третий эшелон — это работа в тылу, на территориях, вошедших в состав России. Это тоже важно и нужно.

А президент России подчеркнул, что ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, когда повестки получили и те, кто не подлежал призыву по возрасту, по состоянию здоровья, по месту работы, должны быть исправлены и не допускаться впредь. Владимир Путин подчеркнул: в зоне СВО необходимы «прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных Силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Фото: shooting-rt.ru

Большой спорт в условиях санкций

Парадокс в сложившихся геополитических условиях, когда даже спорт стал инструментом политико-экономического воздействия на нашу страну: россиянин остается главой международной спортивной федерации, а во главе российской сборной встает иностранец. Но не об этом речь, а о скандале в не самом публичном, но одном из тех видов спорта, где россияне традиционно сильны, — стендовой стрельбе. И татарстанцы здесь традиционно в первых рядах. Для информации, из трех олимпийских наград две — татарстанские, и завоеваны они Светланой Деминой и Василием Мосиным.

Чиновничьи междоусобицы стали причиной того, что прошедшие все предварительные этапы республиканские спортсмены оказались вдруг за бортом финала Кубка России (к слову, проведение которого планировалось в Татарстане).

В мае Тетюши принимали командный чемпионат России. Уступили только сборной Москвы. В июле еще один — в Верхнеуслонском районе. В личном зачете наши стрелки оказались вне конкуренции. И здесь же в конце сентября должен был состояться финал Кубка России по стендовой стрельбе. Вот только к участию в нем татарстанские спортсмены допущены не были. Таково решение Стрелкового союза России. Причина — неучастие стрелков из Татарстана в параллельных состязаниях Стрелкового союза.

Руководитель Стрелкового союза — председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината, один из богатейших россиян и президент Международной федерации стрелкового спорта (несмотря на санкции) Владимир Лисин. Решение Лисина подвешивает все достижения татарстанских спортсменов и оставляет открытым вопрос их участия в сборной страны.

Фото: president.tatarstan.ru

Мечеть «Рауза»

В Советском районе Казани, на ул. Сеченова, на прошлой неделе открыли новую мечеть. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Инициатором строительства Дома Аллаха стал Радик Гайзатуллин — министр финансов РТ. Название мечеть получила в честь его мамы, недавно отметившей 90-летие.

Как отметил сам Радик Гайзатуллин, начало строительства стало возможным с одобрения президента и при поддержке неравнодушных соотечественников.

— В первую очередь я хотел бы поблагодарить нашего президента, у нас тут была земля. Я, посоветовавшись с Рустамом Нургалиевичем, получив его благословение, приступил к возведению мечети, — отметил он и особо подчеркнул, что все получилось благодаря поддержке неравнодушных людей: — Большой вклад внесли Наиль Ульфатович Маганов, Альберт Кашафович Шигабутдинов, Рустем Нургасимович Сультеев, Гузелия Мухарямовна Сафина, Зуфар Фанилович Гараев, Шафагат Фахразович Тахаутдинов, Альберт Шамилович Фахрутдинов.

Проектирование мечети доверили «Татинвестгражданпроекту». Двухэтажное здание, вознесшее минареты к небу, обладает величественным молельным залом, классами для занятий, оснащенными современной аппаратурой, женской половиной с отдельным молельным залом и классами.

Обо всем этом, а также о том, как сегодня идет развитие городов и как живет Мария Пирожкова — ветеран войны из Билярска, которую съемочная группа программы «7 дней» ранее снимала в полуразрушенном доме, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 3 октября ровно в 13.00, или на сайте телеканала.