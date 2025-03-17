Сергей Чебнев — Герой России посмертно и за что Малую Локню называют «Курской «Брестской крепостью»

Жизнь и подвиг комбата Чебнева, журналисты в гостях у «богов войны» — артиллерии, вместе — на спасение снежных барсов и другие новости недели от программы «7 дней»

Фото: скриншот из видеосюжета ТНВ

Они держали оборону 12 дней. Под командованием нашего земляка — Сергея Чебнева, воины трех полков не пропустили украинских боевиков к Курской АЭС. О последнем бое подполковника, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый Век» на завершившейся неделе, — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Курская «Брестская крепость»

«Коварство и цинизм врагов, еще больше убеждают нас в правоте того, что мы делаем на Курщине и на Украине, и в том, что Победа в любом случае будет за нами. Татарстан вносит свою весомую лепту в общее дело», — с этих слов начал новый выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» на телеканале «Новый Век» ее ведущий Тимур Бикмурзин.

Из Татарстана на фронт с начала специальной военной операции отправились больше 38 тыс. человек — мобилизованных и по контракту. взято с сайта kremlin.ru

На днях, на встрече с президентом России Владимиром Путиным, раис Татарстана Рустам Минниханов привел цифры: из республики на СВО ушли более 38 тысяч человек. Татарстанцы достойно несут службу, проявляя мужество и героизм. Многие отмечены государственными наградами. 15 бойцов и офицеров удостоены звания Герой России. Семеро — посмертно… В их числе подполковник Сергей Чебнев.

Последний бой герой принял в августе прошлого года в Курской области, под населенным пунктом Малая Локня. Скромный населенный пункт был как воздух нужен захватчикам — именно через него пролегает дорога в направлении к Курской АЭС — одной из стратегических целей атаки. После эвакуации персонала и заключенных, местная исправительная колония, под руководством взявшего на себя командование Сергея Чебнева, была превращена в неприступную крепость. Это место, откуда 12 дней российские воины отражали постоянные атаки и контратаковали сами, в народе получило меткое определение «Курская «Брестская крепость».

Последний бой герой принял в августе прошлого года под населенным пунктом Малая Локня. скриншот из видеосюжета ТНВ

18 августа, очередной десант врага попытался с боем пробиться и закрепиться в тылу у возглавляемых подполковником Чебневым подразделений. Офицер, спасая жизни солдат и гражданских, лично возглавил контратаку штурмовой группы. Отчаявшись остановить российских штурмовиков, ВСУ ударили минометами и дронами-камикадзе. Ценой собственной жизни подполковник Чебнев смог сохранить более 300 бойцов Российской Армии и мирных жителей.

С тяжелыми боями тогда российским воинам пришлось отступить. Однако задача не пустить захватчиков дальше, не дать атаковать АЭС и другие стратегически важные цели была достигнута: задержав наступление ВСУ под Малой Локней, подполковник Чебнев и вверенные ему подразделения позволили выстроить надежную линию обороны.

В марте уже текущего года, бойцы 9-го мотострелкового полка освободили село. Тогда же удалось обнаружить останки Сергея Чебнева, тело которого тогда, в горячке боя, не удалось эвакуировать.

Звезду Героя России вдове Сергея Чебнева вручил президент России Владимир Путин. скриншот из видеосюжета ТНВ

6 марта, в день, когда подполковнику должно было исполниться 46 лет, из рук президента России Владимира Путина золотую звезду Героя России получила вдова офицера Ольга.

Родившийся и выросший в Набережных Челнах, Сергей Чебнев во время учебы был на хорошем счету. Из всех предметов особенно выделял историю. Когда пришло время определяться с профессией, даже несмотря на то что в 1990-е армия переживала не лучшие времена, отправился в Казань — поступать в Танковое училище. После того, как завершил службу в армии, с женой решил остаться в Калининграде. Но в Татарстане бывал часто. Проведывал маму и сестру, заглядывал в родную школу пообщаться с учителями.

Когда началась частичная мобилизация, сам отправился в военкомат и настоял на призыве. А родным сказал, что пришла повестка. За время службы, выполняя боевые задачи по освобождению территорий ДНР, ЛНР и Харьковской области, был удостоен ордена Мужества, медалей За отвагу и Суворова. Затем оказался в Курской области.

«Мы жили с обычным папой, мужем — он оказался героем, будем продолжать его дело», — получая золотую звезду из рук президента, отметила Ольга Чебнева.

Когда началась частичная мобилизация, Сергей Чебнев отправился в военкомат и настоял на призыве. скриншот из видеосюжета ТНВ

По инициативе раиса Татарстана Рустама Минниханова, школе №56 г. Набережные Челны было решено присвоить имя Героя России Сергея Чебнева. Руководство школы с радостью поддержало предложение. Сейчас решается вопрос об установке бюста героя на пришкольной территории — будущие поколения должны знать о подвиге земляка.

В гостях у «богов войны»

Продолжая тему СВО, ничуть не уменьшая заслуг выпускников Казанского танкового училища, не стоит забывать о том, что в столице Татарстана существовало еще одно, не менее легендарное высшее военное учебное заведение — Артиллерийское училище, «которое, увы, не сохранилось. Как и почему, мы сейчас вдаваться в подробности не будем. Остановимся на том факте, что и его выпускники вносят свой весомый вклад в общую Победу», — подчеркнул с экрана ведущий программы «7 дней».

В 2022 году на полигоне Танкового училища был сформирован и прошел слаживание артдивизион. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Осенью 2022 года, одновременно с подготовкой мотострелковых полков мобилизованных татарстанцев, на полигоне Казанского танкового училища был сформирован и прошел слаживание артиллерийский дивизион. «Офицеры, которые когда-то заканчивали это образовательное учреждение, до сих пор несут службу либо возвратились обратно, когда Родине понадобилась их помощь. За эти два с половиной года дивизион оказывал огневую поддержку на различных участках фронта. Порой кажется, что они за счет отдаленности от линии боевого соприкосновения, находятся в относительно безопасном положении. Но это не так. Вражеские разведчики прежде всего выискивают именно сокрушительные пушки и гаубицы, так как ущерб, наносимый их меткими ударами, самый ощутимый», — отметил Тимур Бикмурзин. Недаром с первых лет появления артиллерии как рода войск артиллеристов стали называть «богами войны».

В гостях у артиллеристов на линии соприкосновения СВО побывала съемочная группа программы «7 дней». Как оказалось, этой зимой испытаний бойцам добавляли не только противники, но и капризы природы. В дни, когда журналисты находились в пункте временной дислокации артдивизиона, погода расхулиганилась не на шутку: 20-градусные морозы сменились снежными буранами. Но погода не в силах повлиять на армейские будни. Более того, иногда аномалии бывают даже на руку: вьюги не позволяют подняться в небо вражеским БПЛА и слепят разведку — самое время для ротации и пополнения запасов боеприпасов и продовольствия.

В гостях у артиллеристов на линии соприкосновения СВО побывала съемочная группа программы «7 дней». предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Боец с позывным Гена в мирной жизни работал в строительной компании. Навыки пригодились и на службе. Но есть и то, к чему и за два с половиной года боев привыкнуть крайне сложно. Например — к атаке дронов.

Цезарь — на СВО практически с самого начала. Тоже за время службы навидался всякого. Совсем недавно вернулся из отпуска. Признается: снова покинуть родных было непросто, но здесь ждут боевые товарищи, которых подвести никак нельзя. И его, и еще нескольких бойцов-артиллеристов в дни работы на ПВД съемочной группы «ТНВ» от имени раиса Татарстана наградили медалями ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Сейчас все эти парни, а также командир взвода водителей с позывным Хитрый, старшина батареи Санта и множество других бойцов, пишут новую историю. А местные жители встречают их с радостью. Глеб Афонин — начальник отдела жизнедеятельности местного сельского поселения признается: ждали Российскую Армию с 2014 года. В то, что теперь точно все меняется к лучшему, верили и тогда, когда в окрестностях поселка Чернухино, в ЛНР, кипели кровопролитные бои. И когда изгнанные с этих земель ВСУ продолжали издалека забрасывать многострадальные населенные пункты снарядами. Сейчас перемены уже заметны невооруженным глазом: строятся новые дороги, восстанавливается жилье и инфраструктура, начинают работать в нормальном режиме соцобъекты.

Дипломатия снежного барса

«Никогда здесь не обитал, но в ареал своей защиты захватил и Татарстан. Белый барс, ирбис... Ак барс стал символом — государственным символом нашей республики. В природе редчайшее животное, находящееся на грани исчезновения. В России в прошлом году их насчитали всего — 87 особей. Малая численность, скрытый образ жизни, недоступные места обитания — все это факторы, которые не дают ученым точно сказать, сколько же осталось на земле этих красивых и сильных животных. В Казани завершилась Международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий», — ввел в следующую тему выпуска ведущий программы Тимур Бикмурзин.

В Казани состоялась Международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Конференция собрала ученых с мировыми именами. В Казань съехались представители 12 стран (Китай, Индия, Кыргызстан, Казахстан, Бутан, Непал, Афганистан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Россия и Монголия), в которых обитают эти красивые и сильные хищные кошки. Цель — договориться о том, как спасти Ак барса от вымирания, обсудить предпринимаемые разными государствами меры, оценить успехи и вывести общую формулу, ведущую к успеху. Например, в России по инициативе Татарстана в Республике Алтай на средства «Татнефти» был построен научно-исследовательский центр изучения и разведения снежных барсов.

В Казань съехались представители 12 стран — ареала обитания ирбиса. Реальное время / realnoevremya.ru

Как признавались организаторы конференции, собрать столь представительный форум было непросто: в работу по визовой поддержке включился МИД, помогло научное сообщество, огромную роль в подготовке сыграла Межрегиональная ассоциация «Ирбис» и ее руководитель Али Узденов. Представительство высоких гостей было внушительным. Губернатор Республики Алтай Андрей Турчак принял участие в работе конференции вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. От Минприроды приехал заместитель министра Мурад Керимов. Приехал спецпредставитель президента России в ШОС Бахтиёр Хакимов. Другие страны прислали представителей своих природоохранных ведомств и департаментов по сохранению биоразнообразия, от Кыргызстана присутствовал заместитель министра экологии страны.

Конференция в Казани стала местом обмена опытом и выстраивания новых проектов по спасению снежного барса. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Участников конференции поприветствовал телеграммой Владимир Путин. Все мы помним, с каким вниманием президент в свое время отнесся к вопросам охраны амурского тигра и белого медведя — теперь он взял на контроль спасение снежного барса. Свое приветствие участникам конференции направил и глава МИД России Сергей Лавров.

В научном центре, построенном на средства «Татнефти», уже живут четыре барса — троих привезли из Кыргызстана, одну самочку — из уральского зоопарка. В комфортабельных, очень просторных вольерах ирбисам предстоит жить и по возможности размножаться. А в обширной, хорошо оборудованной лаборатории будут работать ученые. При непосредственном участии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета планируется изучение генома барса, определение генов, позволяющих ему приспособиться к разреженному воздуху и холоду. Кроме того, изучат биологию ирбиса, его этологию (особенности поведения). Ведь в силу того, что живет эта кошка в труднодоступных местах, до сих пор ирбис — зверь таинственный и многого о нем мы не знаем. Центр, который Татарстан построил и запускает на Алтае, призван раскрыть тайны «хозяина гор».

Подписано масштабное соглашение, о сотрудничестве в области изучения, защиты и повышения популяции снежных барсов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Одним из значимых событий конференции стало подписание соглашения о сотрудничестве в области изучения, защиты и повышения популяции снежных барсов между представителями Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Академии наук Татарстана, ИФМиБ КФУ, Ассоциации «Ирбис» и Минэкологии республики. И там же, на площадке конференции, «Татнефть» передала консорциуму стратегических партнеров сертификат на построенные компанией объекты центра «Снежный барс».

В горах России сегодня обитают лишь 87 гордых барсов. Но и это уже успех. Для сравнения: 10 лет назад их оставалось всего 15! Сейчас столько насчитывает поголовье в одной только Тыве. Семь барсов обнаружено в Бурятии, 11 — в Саянах Красноярского края. Больше всего барсов на Алтае — 54. У кого перенимать лучший опыт тоже есть — Китай смог увеличить популяцию снежных барсов в стране до 4 тысяч. Подсчеты в Монголии показали около тысячи диких барсов. Однако ученые уверены, что столь масштабные популяции в России и не приживутся. Животные эти очень обособлены и к чужакам в своих немаленьких охотничьих угодьях относятся ревниво. Эксперты предполагают, что порядка 150 диких кошек для тех ареалов, что привычны барсам в их естественной среде обитания, по крайней мере, в ближайшие годы — вполне посильная и достаточная задача.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 17 марта, в 13:00, или на сайте телеканала. А также о том, как простились с легендой — Софией Губайдуллиной, о поддержке национальных писателей и о том, как в необычно теплом марте в Татарстане развернулся настоящий лыжный бум.