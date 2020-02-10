Китайцы в «Пламени», коммерция на Победе и прощание с Хайруллиным — итоги с программой «7 дней»

Ключевые события недели в Татарстане от наших коллег на ТНВ

Фото: Илья Репин

Бизнесмен, политик, меценат, стремился не просто успеть везде, а опередить события, быть на острие процессов и в курсе всего. Вертолет был для него жизненной необходимостью и рабочим инструментом, а стал тем, что эту жизнь оборвало. В Казани в минувшие выходные в последний путь проводили депутата Государственной думы, основателя крупнейшего и современнейшего не только в Татарстане, но и в России агропромышленного холдинга, благотворителя и патриота Татарстана и России Айрата Хайруллина. О том, как прощались с Айратом Хайруллиным, и других событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

Жесткая посадка

Обычный сверхнасыщенный день: встречи с раннего утра, совещания, облет полей и территорий мегаферм. В селе Чувашский Брод Алькеевского района, ставшем последним местом на карте Татарстана, где Айрата Назиповича видели живым, бизнесмен бывал иной раз по два раза в неделю. Каждого сотрудника каждой из четырех расположенных в этом районе мегаферм Хайруллин знал лично. Да и сам Алькеевский район для него — родной. В селе Нижнее Алькеево родился его отец, живет родня. И помнят Айрата Хайруллина здесь не как мультимиллионера, а человека, который, несмотря на то, что многого добился в жизни, наравне со всеми копал картошку, пахал землю, убирал урожай.

Когда съемочная группа прибыла в Чувашский Брод, снег даже не успел еще замести на земле следы от вертолета и протектора сапог, в которых бизнесмен прилетал сюда. Потом было совещание на мегаферме в Каргополе, после которого вертолет взял курс в сторону Лаишевского района.

А в 16.21 стало известно, что винтокрылая машина не отметилась в пункте назначения. Чуть позже поступила информация, что Bell 407, принадлежавший компании «Восток Транс», совершил жесткую посадку на лед в 6 километрах от Лаишево. Айрат Хайруллин — погиб. Его помощник и пилот — в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Проводить товарища и соратника пришли президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Фото president.tatarstan.ru

В субботу в здании Татарской государственной филармонии состоялась церемония прощания с Айратом Хайруллиным. Соболезнования родным и близким погибшего адресовали глава правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, проводить товарища и соратника пришли президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, коллеги по работе в Госдуме РФ и сотни других людей.

«Человек прожил яркую жизнь: она была короткая, но оставила глубокий след в жизни татарстанцев. Этот человек был большим знатоком. Создал крупное производство. Самое главное — он любил людей. Многим помогал: больным, инвалидам, малоимущим. Фонд специальный создал и через него поддерживал людей. Тяжелее всего сегодня его отцу, жене, родственникам. Я пожелал им терпения. И память об этом человеке навсегда останется в памяти тех, кто его знал и с ним общался», — подчеркнул на церемонии прощания Фарид Мухаметшин.

Айрата Хайруллина похоронили на татарском кладбище в поселке Мирный, рядом с матерью.

Иоанн Васильевич разделяет конфессии

Так назвали свой очередной материал наши коллеги из программы «7 дней», что выходит в эфир на телеканале «Новый век». Не успели еще улечься страсти вокруг памятника, установленного первому российскому царю в Чувашии, как очередная волна «обсуждений» охватила Астрахань. Почему слово «обсуждения» в кавычках? Да дело в том, что опрос, запущенный в регионе под названием «Голосование о создании на территории города культурно-исторического комплекса, посвященного присоединению Астраханского ханства к России и установке памятника основателю русской Астрахани царю Ивану IV Грозному», вроде бы и проходил всенародно, но — в закрытом режиме. То есть, нажав кнопку, голосующий не имел возможности увидеть результата. Иными словами, придется верить любому результату и цифрам, которые будут представлены по итогам «подсчета».

Инициатором установки памятника стал известный православный олигарх, владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев, который даже, говорят, готов оплатить половину стоимости работ. При этом еще в прошлом году активисты всемирного форума татарской молодежи высказывались резко против: «Для многомиллионного татарского народа Астрахань — важнейший очаг формирования нации, центр его истории и культуры. При этом фигура Ивана Грозного всегда была и останется для многих народов нашей страны зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия. В исторической памяти он останется таковым, несмотря на решения, повлиявшие на судьбу страны и Астраханского края», — отмечали они.

Возникает вопрос: зачем вообще было столь резко поднимать вопросы, грозящие вбить клин в многовековой союз народов и конфессий, вместе составляющих многонациональный народ России. Фото istoriia.ru (Астрахань, гравюра из книги А. Олеария «Описание путешествия в Московию», 1634 г.)

Администрация региона, в том числе и после того, как представители мусульманской общественности обратились за третейской помощью в Москву и Казань, все-же заняла взвешенную позицию, отметив, что результаты голосования — не станут определяющими при принятии окончательного решения, что будут рассмотрены мнения всех сторон. Но возникает вопрос: зачем вообще было столь резко поднимать вопросы, грозящие вбить клин в многовековой союз народов и конфессий, вместе составляющих многонациональный народ России.

Чувашия: неожиданное назначение

Журналисты программы «7 дней» не смогли обойти вниманием кадровые перестановки в Чувашской Республике. Тем более что, как отметил ведущий Тимур Бикмурзин, Татарстану совсем не безразлично, чем живут соседи. Прежний глава региона — Михаил Игнатьев не ушел в отставку, а был снят. С позором. После целой серии скандалов: то он собирался «мочить журналистов», посмевших критиковать власть, то заставлял «прыгать, как собачку», офицера МЧС… Опять-таки история с установкой памятника Иоанну Грозному, что едва не расколола общественность столицы республики на два враждующих лагеря.

И вот на смену ему пока с приставкой и.о. назначен теперь уже бывший депутат Госдумы Олег Николаев. Фигура, о которой в Чувашии «отзываются в целом хорошо: скромный и в то же время упертый сельский парень, строитель по специальности, который сделал карьеру от монтажника до успешного бизнесмена, а дальше пошел в политику. А вот по политической части к Николаеву есть вопросы, в том числе у чувашской общественности». Причина — неоднозначный закон о добровольном изучении родного языка в национальных республиках, одним из авторов которого он является. Инициатива весной 2018 года в самой Чувашии вызвала бурю негодования — подчеркивают журналисты. «Особенно среди местных националистов, которые охарактеризовали законопроект как «предательство национальных интересов Чувашии и всех других народов», — отметил Тимур Бикмурзин и отправился в соседний регион, чтобы узнать, как сами жители Чувашской Республики восприняли неожиданное назначение.

По сообщению Минздрава РТ, все пассажиры, вернувшиеся 31 января из китайского города Санья, — здоровы. Фото Максима Платонова

Россия: новых случаев коронавируса — не выявлено

Тема коронавируса, впервые проявившегося в Китае и с тех пор обнаруженного уже в нескольких десятках государств, не сходит с главной ленты мировых новостей уже больше двух недель. Главное, связанное с этим событие в России, — отсутствие новостей. До сих пор подтвержденными в стране остаются лишь два случая заболевания. По сообщению Минздрава РТ, все пассажиры, вернувшиеся 31 января из китайского города Санья, — здоровы.

Но мер предосторожности никто снижать не намерен. В республике, как и в целом по России, по-прежнему действует национальный план по предупреждению завоза и распространения смертельно опасной инфекции. Введен временный запрет на получение гражданами КНР групповых туристических и рабочих виз. В случае если болезнь будет выявлена у тех граждан Поднебесной, кто сейчас находится в РФ, они могут быть депортированы или изолированы и помещены под карантин. Китайским студентам татарстанских вузов продлили каникулы до 2 марта. Те же, кто успели вернуться в Россию до выхода приказа Минобразования РФ, пришлось смириться с помещением под контроль медиков. Сейчас 14 человек размещены в детском лагере «Пламя». Власти региона и руководство от медицины подчеркивают: это не карантин, а именно медицинское наблюдение, и как только пройдет инкубационный период (а это случится 14 февраля), они смогут вернуться в общежития и к образовательному процессу.

В РТ работает оперативный штаб УФАС, контролирующий ситуацию на рынке медикаментов и не позволяющий бизнесу нажиться на беде, необоснованно поднимая цены.

Заработать на Великой Отечественной войне

Очередной юбилей Великой Победы — не за горами, и коммерсанты уже оживились, предчувствуя возможность заработать. У станций метро появились первые продавцы пилоток. Цена — 500 рублей за штуку. Под так называемые «проекты» активно набирается персонал, соблазняемый посулами «заработать на Победе 100 тыс. за неделю». Один из жителей Набережных Челнов выставил объявление о продаже куклы из Освенцима. За 4,6 млн рублей.

Журналисты программы «7 дней» попытались выяснить подробности «бизнеса на крови». И начали с этого самого объявления. Как выяснилось в переписке, кукла досталась нынешнему владельцу от прадеда. И это не первая его попытка продать реликвию. Летом гражданин вместе с семьей собирается эмигрировать из страны и, чтобы не потерять уникальный предмет, выставил куклу на продажу на «Вебсторе». Предлагали до 35 тыс. долларов, но мужчина решил, что кукла должна остаться в России и снял ее с торгов там, чтобы выставить на российском интернет-аукционе, дабы иметь возможность лично передать новому владельцу.

Один из жителей Набережных Челнов выставил объявление о продаже куклы из Освенцима. За 4,6 млн рублей. Фото avito.ru

Съемочная группа встретилась с реальными узниками концлагерей, чтобы узнать их мнение о ситуации. Сегодня самым молодым из них — за 80 лет. Но даже те, кто оказался в концентрационных лагерях совсем малышами, помнят все, что пережили. И спекуляцию такими предметами иначе как грехом не называют.

О том, кто еще и как пытается собрать легкие деньги на памяти о Великой Отечественной войне, журналисты программы спросили у экспертов — антикваров, историков, ученых.

Кровавый понедельник

Под этим, пусть неофициальным, названием в новейшую историю современной России вошел казалось бы обычный день — 4 февраля 2002 года. 18 лет назад двое солдат, проходивших срочную службу в ульяновской бригаде ВДВ, совершили вооруженный побег, убив по пути 9 человек и угоняя машины.

Их смогли остановить только под Буинском. Ценой жизни сотрудников МВД Татарстана. Спустя годы журналисты программы «7 дней» вновь воссоздали события того страшного дня. От места, где раньше стоял прикрывающий западную границу республики контрольный пост милиции, от которого началась погоня за не отреагировавшей на требование остановиться машиной, к площадке у заправки, где погиб успевший передать приметы нарушителей младший сержант Ильнар Хайруллин. Обычный парень, только что ставший отцом. Вместе с ним под автоматный огонь попали два внештатных сотрудника — Олег Сайкин и Сергей Шурбин.

По оперативным следам днем убийц задержать не удалось. Был объявлен план перехват. Обследовался каждый двор Буинска, а преступники скрывались у села Лащи и там попытались пробраться к железной дороге, где были остановлены сотрудниками милиции Шамилем Абдрахмановым, Гамилем Загрутдиновым и Азатом Шайдуллиным… При задержании беглецов-десантников погибли 7 сотрудников милиции. 7 жизней в обмен на то, чтобы рвущиеся к полуторамиллионой Казани вооруженные дезертиры были остановлены и не смогли причинить еще большего зла.

В Буинске героев помнят и каждый год собираются вновь, чтобы почтить память земляков.

Подробнее об этих событиях можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 10 февраля, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.