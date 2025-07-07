«Татарстан — территория счастливых семей»: лозунг недели в республике

Какая она, современная семья, и что такое период отчаянья работодателей — события недели от программы «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

«Семейная неделя» как предисловие ко Дню семьи, любви и верности — одному из самых молодых федеральных праздников. Что происходит с институтом семьи в России — данные ВЦИОМ и наблюдения наших коллег. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп ТНВ на минувшей неделе, — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Наш ответ Дню святого Валентина

«Насколько я помню, еще в далеком 2008 году мы решили дать достойный ответ загнивающему Западу с его разнузданным, скоромным Днем святого Валентина, чуждым нашим традициям, и тогда завели свой праздник для влюбленных», — напомнил ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета Татарстана, председатель Союза журналистов республики Ильшат Аминов.

Федеральный статус семейный праздник, отмечаемый 8 июля, приобрел лишь в 2022-м. К слову, раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать и провести мероприятия, приуроченные ко Дню семьи на самом высоком уровне. И мероприятий этих предполагается немало: более 600! Причем часть уже состоялась в рамках предваряющей основные торжества «Семейной недели».

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать и провести мероприятия, приуроченные ко Дню семьи на самом высоком уровне. взято с сайта tatarstan.ru

Сам праздник «был призван бороться с многолетним кризисом семьи, который наблюдается в России. Исследование аналитического центра ВЦИОМ, проведенное в мае этого года, к сожалению, подтвердило: кризис только углубляется», — отметил Ильшат Аминов. Так, еще в 2005 году 39% опрошенных в качестве мотива создания семьи отмечали «продолжение рода». В 2025 году такой ответ на тот же вопрос дали лишь 25%. «Социологи говорят: происходит отделение родительства от брачных обязательств, связка «брак — дети» постепенно ослабевает», — добавляет ведущий программы «7 дней». И акцентирует внимание на еще одном моменте: «Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, демограф Юрий Васильевич Крупнов заявил в феврале этого года, что уже 40% всех российских семей — это матери-одиночки. За последние 20 лет матерей-одиночек стало в два раза больше».

Это в масштабах страны. А что происходит в Татарстане? Ответ на этот вопрос отправилась искать съемочная группа ТНВ.

Как отмечают работники ЗАГС, согласно статистике, в последнее десятилетие возраст вступления в брак заметно вырос: девушки примеряют подвенечное платье в 24—27 лет, мужчины заводят семьи после 30. Раньше средний возраст молодоженов был около 20 лет. Сегодня же во главе угла стоит карьера.

Как отмечают работники ЗАГС, согласно статистике, в последнее десятилетие возраст вступления в брак заметно вырос. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сами свадебные церемонии стали менее пышными. Число гостей уменьшается: предпочтение отдается празднованию в узком семейном кругу.

Еще немного статистики, подготовленной ВЦИОМ: лишь 45% опрошенных на вопрос «Почему люди вступают в брак?» ответили: «Чтобы быть с любимым человеком». Минус 5% за 10 лет. Зато стремительно набирает вес ответ: «Потому что так принято, в соответствии с религиозными и национальными традициями», за те же 10 лет популярность этого ответа выросла с 5% до 16%.

В целом по стране отмечается снижение количества заключаемых браков. Но, как отмечает начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова, это связано с тем, что сейчас в брак вступают те, кто родился в 2000-х годах, когда в стране отмечалось резкое падение рождаемости. Выход из последствий демографической ямы нулевых ожидается уже через 2—3 года. Зато, согласно статистике, Татарстан в лидерах ПФО по числу многодетных семей: их 55 тыс., что вдвое больше, чем 10 лет назад. А по числу разводов республика в хорошем смысле антилидер.

В Татарстане многое делается для поддержки семей. В республике в настоящее время действует 60 мер поддержки семей с детьми. И в основном это именно республиканские и муниципальные программы. Лишь шесть из них — федеральные.

«Это только кажется, что развитие семей — дело личное. Комфорт жизни: удобство дворов и красота парков, строительство детсадов и школ, развитие системы здравоохранения — это все направлено и на развитие каждой отдельной семьи. Что касается физического здоровья — люди, находящиеся в браке, здоровее, да и сама семейная жизнь способствует увеличению продолжительности жизни», — уверены наши коллеги с ТНВ.

Новый термин для рынка труда

«Период отчаянья у работодателей» — такой новый термин появился на днях в качестве характеристики состояния на рынке труда. Кадровый голод, по мнению экспертов, в стране достиг своего максимума.

Год назад в Казани приглашений на работу было 14 тыс., сегодня чуть больше 8 тыс. Реальное время / realnoevremya.ru

«По данным Росстата, которые были опубликованы в среду, безработица в России в мае 2025 года составила 2,2%, что соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года. В экономически развитом Татарстане на начало года показатель был 0,16%, в некоторых районах республики ситуация еще хуже», — отмечает ведущий программы «7 дней». Казалось бы, это хорошая новость, но у работодателей просто нет резерва для привлечения кадров. «Положа руку на сердце, рабочих рук не хватает везде, работать просто некому. И когда национал-патриоты всех мастей кричат «Долой мигрантов!», они демонстрируют запредельное экономическое невежество. Без мигрантов в России встанут целые отрасли», — подчеркивает Ильшат Аминов.

Воспитывать собственные кадры — достойный вариант. Но молодежь часто находится в творческом поиске и далеко не всегда готова надолго задерживаться на одном рабочем месте. Иной раз в трудовой книжке появляется по три и более новые записи в год. Да и сами запросы к месту работы у нового поколения серьезно изменились. Интересует не только размер заработной платы, но и атмосфера в коллективе, график работы, эстетика офиса и множество других моментов — одним словом, вайб.

Молодежь часто находится в творческом поиске и далеко не всегда готова надолго задерживаться на одном рабочем месте. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«На рынок труда сейчас выходит новое поколение со своими не очень удобными и понятными для работодателей представлениями и ожиданиями. Поэтому необходимо искать новые механизмы для привлечения и удержания сотрудников. Целевые программы — это хорошо забытое старое. Сейчас они вновь возрождаются», — уверен руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

На днях ситуацию на рынке труда обсуждали на «Деловом понедельнике» в столичной мэрии. Главное: цифры не в пользу рынка: гонка зарплат затихает, вакансий становится меньше. Для сравнения: год назад в Казани приглашений на работу было 14 тыс., сегодня — чуть больше 8 тыс. Почти половина вакансий (40%) — в промышленности, около 10% — в медицине, столько же — в образовании, чуть меньше — в сфере торговли и услуг, около 9% — транспорт и логистика, чуть больше 8% — в строительстве и ЖКХ. С одной стороны, часть потребностей в кадрах удалось закрыть, с другой — найти нужных специалистов стало еще сложнее. Да и с тем, что количество вакансий уменьшилось, не все так радужно. Об этом рассказал директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин: «Снижение количества вакансий — это не признак снижения дефицита. Это признак «снижения» работодателей. Зачем заявлять, если все равно ничего на рынке не найдешь?»

На днях ситуацию на рынке труда обсуждали на «Деловом понедельнике» в мэрии Казани. предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Работа как место, где можно хорошо провести время — пообщаться и поработать, заниматься тем, что нравится делать. Место, где удобно и комфортно. Где делается акцент на удержании каждого члена команды, где изучаются настроения и стремления, есть возможности для карьерного роста и роста благосостояния. Современному работодателю приходится учитывать множество факторов, в том числе такие, что еще лет 15—20 назад могли бы показаться не имеющими никакого отношения к науке работы с кадрами.

Приходится пересматривать подходы и вузам. Энергоуниверситет в числе лидеров по такому показателю, как трудоустройство выпускников по специальности. Более 90% обучавшихся здесь остаются верны выбранной профессии. Но и здесь отмечают: без перемен не обойтись. И самой системе высшего образования в одиночку с этой задачей не справиться: «Например, нужно 100 инженеров и 15 экономистов, а вуз готовит меньше — и, конечно, дефицит. Тут нужно регулировать структуру приема. Появляются новые предприятия, и они нуждаются в конкретных кадрах. Но это с ходу не сделать! Нужно государственное регулирование, взаимодействие предприятий и вузов. В том числе целевое обучение», — уверен проректор по учебной работе КГЭУ Александр Леонтьев.

День ветеранов боевых действий

«Я думаю, не только у меня в последнее время возникает некая раздвоенность сознания. По утрам теперь часто не работает интернет, не летают самолеты, но зато делают свою черную работу беспилотники. В соседних регионах звучат взрывы, с десятками пострадавших. Идет очень тяжелая война на истощение. Гибнут молодые ребята! И в то же время по стране продолжаются массовые праздники, гремят салюты, концерты на площадях. Думаю, может, это не совсем правильно?» — поделился Ильшат Аминов.

Но есть памятные даты, достойные внимания. Одна из них отмечается 1 июля — День ветеранов боевых действий. Он посвящен истинным защитникам Отечества, тем, кто, отстаивая интересы Родины, принимал и принимает участие в вооруженных конфликтах на разных континентах. А 1 июля ветераны собираются у мемориалов, посвященных героям прошлых войн, чтобы отдать дань уважения тем, кто не вернулся из боя, и встретиться с товарищами по оружию.

1 июля — День ветеранов боевых действий. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вадут и Гульсиня Хакимовы вместе уже 68 лет. И большую часть из них — в путешествиях от гарнизона к гарнизону. Это сегодня минувшие годы можно вспомнить с улыбкой, а тогда бывало разное. Даже год пришлось провести в разлуке — в 1962-м, когда молодой лейтенант спецчасти стал участником военно-стратегической операции «Анадырь». Это был ответ СССР на действия США, разместивших ядерное оружие в Турции. Вадут и его боевые товарищи тайно, в трюмах торгового сухогруза, за 18 суток доставили советские ракеты, способные нести ядерные боеголовки, на Кубу, а потом 8 месяцев ждали, чем закончится противостояние двух ядерных держав. Тогда сторонам удалось договориться и конфликт так и не перерос в активную фазу. Сам Вадут рассказывает, что больше всего запомнились москиты, жара и встреча с Эрнесто Че Геварой.

И после Карибского кризиса в разных точках земного шара случались конфликты, в которых участвовали наши военные. В 1989 году — конфликт в Афганистане. Почти 10 тыс. татарстанских парней отправились исполнять интернациональный долг. 283 из них — отдали жизни. А многие ветераны и сегодня продолжают нести службу Родине, но уже в составе общественных организаций ветеранов. Помогают тем, кто сражается в зоне СВО.

Тысячи бойцов из Татарстана сегодня несут службу в зоне соприкосновения СВО. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Алексей Столяров — ветеран двух конфликтов: второй чеченской кампании и СВО. В 2023 году выбивал нацистов из Артемовска. Отправился на операцию добровольно.

Рустам Равилов в 2022 году, имея за плечами боевой опыт в обеих чеченских кампаниях, несмотря на старые раны и до сих пор не извлеченные осколки пули, подписал контракт и вновь отправился на передовую. Был снова ранен. Сейчас воспитывает курсантов танкового училища и активно работает с ветеранами.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 7 июля, в 13.00, или на сайте телеканала. А еще о том, кто вошел в предвыборный штаб действующего раиса республики Рустама Минниханова, о юбилее Марата Муратова и о том, как в Зеленодольском районе встретили старинный праздник славянской культуры — Ивана Купалу.