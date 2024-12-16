XII Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы»: из поколения в поколение

Главное культурное событие Татарстана, новые дороги и онкология — не приговор: итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Реальное время

С главного национального события 2024 года в области культурной жизни республики начали на этот раз новый выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» наши коллеги с телеканала «Новый век». Речь идет о состоявшихся в минувшие выходные масштабном концерте и церемонии вручения XII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп ТНВ, в обзоре «Реального времени».

Премия о народной любви к артисту

О значимости Национальной премии «Болгар радиосы» для Татарстана говорит уже хотя бы тот факт, что билеты на завершающее событие, которое состоялось в субботу в КРК «Пирамида», были полностью раскуплены еще за месяц до этого красочного шоу.

«Ажиотаж, честно говоря, даже нас удивил. Концертов татарской эстрады в эти предновогодние дни проводится много. Как говорится, на разный вкус и кошелек», — признался ведущий программы «7 дней», генеральный директор ТНВ, председатель Союза журналистов РТ и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов.

Ильшат Аминов: «Ажиотаж, честно говоря, даже нас удивил. Концертов татарской эстрады в эти предновогодние дни проводится много». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За время существования премии, она дала путевку в жизнь и на большую сцену многим нынешним звездам татарской эстрады. И, как подчеркнул Ильшат Аминов, отличие этой премии от других «в ее открытости и отсутствии предвзятости к исполнителям».



— Ведь Национальная премия «Болгар радиосы» — это признание профессионального уровня не только исполнителя, но и авторов текстов и композиторов. И главное — она свидетельствует, прежде всего, о признании радиослушателей главной радиостанции республики, о народной любви к певцу или певице, — отметил он.

Национальная премия не закостенела в одних рамках. Здесь не боятся экспериментировать, открывать не только новые имена исполнителей, но и новые направления в татарской эстраде.

Билеты на грандиозное шоу были раскуплены задолго до самого события. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В этом году, изюминкой грандиозного концерта Милли премии «Болгар радиосы» стали победители детского конкурса вокалистов «Сайлян» детского телеканала «ШАЯН». Была продемонстрирована преемственность поколений, пути сохранения культурного кода татарской нации, который передается потрясающим, талантливым детям телеканала «ШАЯН». Я уверен, в будущем они вольются в новую элиту татарского народа», — отметил ведущий программы «7 дней». И добавил: «Это надо было видеть и слышать». Для тех, кто не смог попасть на сам концерт, возможность увидеть и услышать, как все происходило, предоставляет телеканал «Новый век».

Сразу три новые дороги

«Мне кажется, в истории республики еще никогда не было такого объема строительства дорог, как в этом году», — заявил с экрана Ильшат Аминов. И в подтверждение тому — открытие сразу трех дорожных объектов.

Рустам Минниханов: «Благодаря серьезной федеральной программе мы реализуем стратегические проекты». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мы о таком даже мечтать не могли. Благодаря серьезной федеральной программе мы реализуем стратегические проекты», — подчеркнул на церемонии открытия одного из новых объектов дорожной инфраструктуры республики раис Татарстана Рустам Минниханов. И ввод под Новый год в эксплуатацию в Татарстане трасс, имеющих огромное экономическое и социальное значение, стал уже доброй традицией.

На сей раз с участием Рустама Минниханова открыли движение на Горьковском шоссе Казани, полностью перекроили развязку в сторону Иннополиса и Буинска и кардинально решили острый дорожный вопрос для жителей города-спутника Казани Зеленодольска. Автором проекта дорожного строительства «Большой Зеленодольск» был еще в годы работы в Татарстане нынешний вице-премьер России Марат Хуснуллин. К слову, он в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия реконструированного Горьковского шоссе. Присоединился к торжеству и министр транспорта России Роман Старовойт.

Обновленное шоссе стало шире, избавилось от светофоров, а значит, стало более скоростным. Для безопасности пешеходов созданы удобные переходы. взято с сайта kzn.ru

Реализация проекта, стоимостью 27 млрд рублей состоялась в рамках курируемой президентом федеральной программы. Как подчеркнул Марат Хуснуллин, республика в масштабах страны — один из лидеров по темпам ее реализации: «В Казани уже превышен показатель, поставленный президентом нашей страны Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», — обеспечение не менее 85% дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии. А на региональных дорогах в Татарстане превышен показатель в 50% нормативного состояния — он достиг уже 52%».

Обновленное шоссе стало шире, избавилось от светофоров, а значит, стало более скоростным, а для безопасности пешеходов созданы удобные переходы.

12 декабря движение было запущено сразу на трех новых объектах дорожной сети Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй реализованный проект — «Большой Зеленодольск» не менее важен. Направление вдоль федеральной трассы М-7 на город-спутник Казани активно застраивается жильем, и создание новой развязки и дороги, обновленное Горьковское шоссе были жизненно необходимы. Воплотить мечту многих тысяч людей в жизнь, удалось за два года.

Третий введенный в тот же день в эксплуатацию дорожный объект — развязка у Иннополиса. Мало того, что она сделала путь до наукограда быстрее и удобнее, так еще и у водителей большегрузов появился повод облегченно выдохнуть: решилась извечная проблема вскарабкивания зимой по скользкой дорожной ленте груженых тяжелых авто на развязочный мост.

Работа по улучшению дорожной сети республики продолжается. Уже в обозримом будущем планируется открытие обхода Набережных Челнов и поселка Сокуры, пойдут машины по участку дороги «Шали — Бавлы», выходящему на трассу М-5. И все это гармонично вписывается в масштабную дорожную карту экономического роста, где Татарстану отводится роль ворот между Азией и Европой.

Онкология — не приговор

«Несмотря на то, что наука давно шагнула вперед и многие болезни современности стали излечимы, а о некоторых некогда смертельных недугах мы и вовсе сейчас знаем лишь по историческим фильмам, в нашем обществе до сих пор крепко сидит один пустивший глубокие корни стереотип. Рак — это смертельный приговор, и лечи его не лечи, результат будет один. Этот миф многим навязывает чувство обреченности. До сих пор люди продолжают искать исцеление не в официальной медицине, а в чудо лекарствах, надеются на знахарей и колдунов», — с горечью отметил ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов. Между тем, ранняя диагностика и профилактика онкологических заболеваний позволяют избавиться от опасного недуга и жить полноценной жизнью.

В 2024-м число выявленных онкобольных в Татарстане превысит 20 тыс. человек, при этом более 60% из этого числа — заболевшие, у которых недуг выявлен на самых ранних стадиях. предоставлено пресс-службой Минздрава РТ

Наши коллеги побывали в онкологическом диспансере, ознакомились с историями пациентов и тем, как ангелы в белых халатах возвращают и здоровье, и веру в жизнь.

Один из пациентов — уже немолодой мужчина, о своем диагнозе узнал случайно: сломал ногу и оказался в тяжелом состоянии в диспансере. Поражение внутренних органов злокачественной опухолью проходило бессимптомно и незаметно. Первичное возникновение злокачественной опухоли в простате, затем поражение костной системы. Операция длилась несколько часов. Очаг новообразования удалили, провели химиотерапию, пораженная метастазами кость была заменена на титановый имплантат отечественного производства. Случай непростой, но врачи справились. Теперь все зависит от самого пациента: предстоит заново учиться ходить и внимательнее относиться к собственному здоровью.

Только в этом отделении республиканского онкодиспансера ежегодно проводится более 50 операций по замене костей опорно-двигательного аппарата. Лет 10—15 назад подобное хирургическое вмешательство казалось чем-то фантастическим для казанских медиков и было доступно только в федеральных медицинских центах. Сейчас врачи Татарстана и Самары сами успешно применяют на практике эти сложнейшие методы лечения. Во многом уникальные. Но жизненно необходимые. По статистике каждый четвертый пациент онкологии имеет костные поражения. Раньше, чтобы сохранить пациенту жизнь, шли на ампутацию. Сегодня — стремятся сохранить не только саму жизнь, но и ее полноценность.

Онкология как направление медицины в Казани насчитывает уже более 80 лет. Все начиналось с двух коек для «одержимых опухолями», а сейчас резвившееся в целое научно-медицинское направление, сосредоточенное не только на диагностике, но и на предотвращении самого факта возникновения тяжелого заболевания с помощью профилактики и превентивных мер, распознавании на генетическом уровне предрасположенностей и принятии мер по недопущению развития опасности. А если и случилась болезнь, то не просто удаление поврежденных органов, а реконструкция и восстановление — пластическая составляющая уже давно стала неотъемлемой частью современной онкологии.

Для справки: онкологические заболевания — вторые (после сердечно сосудистых) по причинам смерти в мире. Только в республиканском онкологическом диспансере в 2023 году на учет поставлены 18 тыс. пациентов. В 2024-м уже точно число заболевших перешагнет за отметку 20 тыс. человек. Динамика положительная, но более 60% из этого числа — заболевшие, у которых недуг выявлен на самых ранних стадиях, когда противостоять онкологии можно эффективнее, а главное — без настолько тяжелых последствий для организма пациента. А сами врачи-онкологи подчеркивают: «Существует только одна волшебная таблетка, — это внутренняя бдительность и самоконтроль. Это фраза еще античных времен. Никто не позаботиться о вашем здоровье так, как вы можете это сделать за себя сами».

Подробнее обо всем этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 16 декабря. В передаче также расскажут о том, как в республике встретили День Героев Отечества, и кто они — герои нашего времени, о переносе рассмотрения скандального законопроекта Клишаса — Крашенинникова о ликвидации сельских советов, об уникальной Евдокиевской церкви в Казани, которой без малого 300 лет, и еще одной жемчужине Татарстана — Елабужском музее-заповеднике, которому в этом году исполнилось 35 лет.

