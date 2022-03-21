Ковид — забыт? Инстаграм, сахар, гречка: что волновало людей на прошлой неделе

Коронавирус никуда не делся, но его затмили другие темы. Ключевые события недели — в обзоре программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Редакция информационно-аналитической программы «7 дней», что выходит в эфир телеканала «Новый век» — обновила студию. И именно отсюда в этот раз рассказывал о ключевых событиях минувшей недели ведущий передачи — генеральный директор ТРК, председатель Союза журналистов РТ и депутат Государственного совета республики Ильшат Аминов. Что именно попало в объективы наших коллег — в обзоре от «Реального времени».

COVID-госпиталь в РКБ — закрыт

На прошлой неделе было принято решение о закрытии временного ковидного госпиталя в РКБ. Эпидемия, согласно статистике, идет на спад. При этом надо помнить, что COVID-19 еще не ушел окончательно. Согласно той же статистике, ежедневно в Татарстане заболевают по 500 человек. 4-5 из них — умирают.

В оставшихся госпиталях по-прежнему принимают тех, кто заболел новой коронавирусной инфекцией. Пытаются лечить, используя весь накопленный за время пандемии опыт. На больничные койки попадают и те, кто по-прежнему, не взирая на уже 2 года бушующую эпидемию, продолжают верить антиваксерам, и те, кто вакцинировался. Справедливости ради стоит отметить, что те, кто получил обе прививки, переносят болезнь гораздо легче и быстро идут на поправку. Сам Ильшат Аминов — живой тому пример. И он с благодарностью вспоминает о врачах, спасавших и его тоже.

Как отметил президент России Владимир Путин, «коллективный Запад» фактически объявил стране экономическую войну. Фото kremlin.ru

5 530 санкций против России

Наша страна стала абсолютным рекордсменом по числу введенных против нее санкций. Для сравнения, прежними обладателями этого сомнительного «титула» становились Иран (3 616 санкций), Сирия (2 608), КНДР (2 077). Против Венесуэлы были введены 651 санкция, Мьянма удостоена 510 санкций, а Куба — 208.

Как отметил президент России Владимир Путин, «коллективный Запад» фактически объявил стране экономическую войну, стремясь нанести удар не только по экономике в целом и отдельным отраслям, но и буквально по каждому жителю России. «Главная её цель понятна — дестабилизировать обстановку в нашей стране, взорвать изнутри Российское государство. Пока получается наоборот, общество вынуждено объединиться, забыть на время все разногласия, чтобы противостоять внешней агрессии», — подчеркнул Ильшат Аминов.

Он также отметил, что в России всегда было так, что в сложные времена, население огромной страны забывает о любых разногласиях, о том, кто к какой национальности или религии относится, становится единым народом огромной страны — России. И именно об этом говорил недавно Владимир Путин. А еще он объявил о грядущем увеличении размеров социальных выплат гражданам, поддержки бизнесу и наделении дополнительными полномочиями регионов страны.

Татарстан — экономически самодостаточный регион. Он обладает мощным промышленным потенциалом, способным производить в буквальном смысле все: от носков до самолетов и от грузовиков, до лекарств, широкий ассортимент продовольственной и нефтехимической продукции. И все эти предприятия успешно работают, стабильно платят налоги. Но есть нюанс: подавляющее большинство этих предприятий интегрированы в мировую экономику, что создает определенные риски в период, когда против России введены тотальные экономические санкции. Это уже успел прочувствовать на себе КамАЗ. Дефицит импортных запчастей может привести к сокращению объемов производства на 40%. Об этом Рустам Минниханов на днях сообщил во время совещания президенту Владимиру Путину.

«Татхимфармпрепараты» работают в штатном режиме, производя 131 наименование лекарств. Фото: пресс-служба президента РТ

«Татхимфармпрепараты» работает в штатном режиме, производя 131 наименование лекарств, в том числе 60, входящих в перечень жизненно-необходимых. Цены на них регулирует государство. В рамках замещения импортных лекарств и объемы, и ассортимент планируется расширить.

Освобождаемые западными компаниями ниши осваивают отечественные производители. Тот же «Нэфис Косметикс» имеет все шансы укрепить свои позиции на российском рынке. Компания не только не собирается сокращать объемы производства, но, и намерена наращивать штат.

Зеленодольский электротехнический завод приступил к сборке ячеек для распределительных пунктов на основе российских и татарстанских комплектующих. Это ответ на родившиеся на Западе ограничения России в доступе к электронике. Ведь можно не просто говорить об импортозамещении, но и о создании собственного технологического уклада. К слову, работать в этом направлении начали задолго до санкций. Это — вопрос государственной безопасности. И, стоит отметить, продукция отечественного производства не только не уступает в качестве зарубежным аналогам, но и превосходит их. Главные мешающие факторы на настоящий момент: растущие цены на сырье и процентные ставки на заемные средства. Но эти трудности — явление временное и решаемое. «Сейчас пришло время ответственных и судьбоносных решений. Достаточно смелых. И их должен сделать каждый на своем месте. Руководители страны и главы регионов, директора заводов и обычные специалисты. Инициатива не просто поощряется, а даже жизненно необходима. Татарстан имеет хорошие основы для устойчивой работы. Но работать придется усердно и много», — подчеркивает журналист программы «7 дней».

В том, что всего необходимого действительно достаточно, президент убедился лично. Фото tatarstan.ru

Не создавать ажиотаж

Не создавать ажиотаж призвал на миновавшей неделе татарстанцев президент республики Рустам Минниханов.

Санкции, введенные Западом против России, привели к тому, что люди стали в буквальном смысле этого слова сметать продукты с полок магазинов. Нередки случаи, когда, сами не отдавая себе отчета о том, зачем они это делают, люди скупают десятки, а то и сотни килограммов того же сахара. Старшее поколение оправдывается памятью о Великой Отечественной войне, среднее — воспоминаниями о голодных 90-х.

Рустам Минниханов подчеркивает: ситуация с продовольственной безопасностью в республике — под контролем. Созданы запасы основных товаров повседневного спроса. В том, что всего необходимого действительно достаточно, президент убедился лично, посетив распределительный центр одной из крупнейших сетей магазинов и тепличный комбинат «Майский».

60% продуктов на складе торговой сети — отечественного производства. Что касается овощей, то один только «Майский» в год их производит 43 млн килограммов. Общая ситуация с продовольствием в республике — стабильная.

— На данный момент запасов социально значимых продуктов питания хватит как минимум на два месяца, — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. — Такой период времени связан с лимитом площадей складов, где хранятся продукты питания. На сегодняшний день запасы в сетях увеличиваются.

Продукты — есть. Их — достаточно и хватит на всех. А рост цен спровоцирован самим населением. Чем активнее расхватывают лежащее на полках, тем быстрее меняются ценники. Спрос рождает предложение и цену — постулат, который действует во все времена.

О том, чего ждать и как решать возникающие на селе вопросы на минувшей неделе говорили в Казани на Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел. Фото tatarstan.ru

Агропромышленные перспективы

И в продолжение продовольственной темы: сразу несколько важных вестей, касающихся агропромышленного комплекса страны пришли из Москвы на прошлой неделе. Так, государство планирует выделить 2,5 млрд рублей на компенсацию части затрат, понесенных предприятиями на производство хлеба и хлебобулочных изделий.

Татарстан планирует увеличить на 8% объемы поддержки сельскохозяйственных предприятий.

На уровне правительства решается и особо злободневный для сельхозпроизводителей вопрос по обеспечению запчастями для импортной техники, ветпрепаратами, племенными животными и семенами.

О том, чего ждать и как решать возникающие на селе вопросы на минувшей неделе говорили в Казани на Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел. «Селяне верят, что если не ослабнет поддержка государства, то этот кризис также смогут пережить с минимальными потерями. Аграрный сектор, как правило, подвержен многочисленным рискам. Учитывая эту специфику, каждый фермер, разрабатывает свою тактику ведения дела», — отмечает журналист программы «7 дней».

Этими тактиками, а также практическим опытом решения актуальнейших задач и делились собравшиеся в столице Татарстана 500 предпринимателей из 40 регионов страны. Сельские бизнесмены страны.

Сергей Лавров подчеркнул: «столица Республики Татарстан исторически является местом мирного сосуществования различных культур». Фото tatarstan.ru

Казань — молодежная столица исламского мира

Казанью получен статус молодежной столицы Организации исламского сотрудничества. Событие — уникально для организации, объединяющей 57 стран на 4-х континентах. Хотя бы уже потому, что впервые в истории этот статус был присвоен стране-наблюдателю.

Главные задачи Организации исламского сотрудничества — расширение и укрепление солидарности между государствами-членами, охрана и защита общих интересов, объединение усилий с учетом задач, стоящих перед исламским миром в частности и международного сообщества в целом. В условиях беспрецедентного давления на Россию, это приобретает особое значение.

Церемония инаугурации Казани в качестве молодежной столицы исламского мира состоялась в Москве с участием многочисленных послов исламских стран. В своем выступлении министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул: «столица Республики Татарстан исторически является местом мирного сосуществования различных культур». Он также отметил, что работа Рустама Минниханова в рамках группы стратегического видения по-прежнему вносит значительный вклад в укрепление дружественных и деловых связей России с исламским миром.

В этом году республику ждет много важных событий, значимых для мусульман всего мира, и глобальных процессов в целом. Это заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», международный саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». В мае республика встретит 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Также планируется проведение 45 сессии комитета ЮНЕСКО.

Обо все этом, а также о том, какие еще события ждут Казань и Татарстан в целом в наступившем 2022-м году, какие соцсети смогут заменить заблокированный Инстаграм, о том, когда, как и где будут проходить традиционные сельскохозяйственные ярмарки, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 21 марта, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.