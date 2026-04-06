Трагедия в Нижнекамске: причины, вопросы, расследование

«Одна из крупнейших техногенных аварий по числу пострадавших в России за последние годы» — так охарактеризовали трагедию на «Нижнекамскнефтехиме» СИБУРа оперативные службы в комментарии для ТАСС. Число жертв выросло до 7 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести, десятки обратились за медицинской помощью. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре «Реального времени».

Вторник. Разгар рабочего дня

Напугавший жителей громкий звук, похожий на взрыв, прокатившаяся по Нижнекамску ударная волна, оставившая часть квартир, находящихся за километры от эпицентра событий, без окон, и зловещий столб черного дыма. Таким запомнят разгар рабочего вторника прошлой недели местные жители.

Жертв в самом населенном пункте удалось избежать. На нижнекамском нефтехимическом производстве СИБУРа тем временем шла эвакуация персонала, а к месту трагедии стягивались силы НАСФ и пожарные расчеты.

— Среди погибших командир отделения 29-й пожарной части 27-летний Марат Назипов. За помощью к медикам обратились 68 человек, из которых 24 были госпитализированы в медучреждения Нижнекамска, Казани и Москвы, — привел цифры ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов республики и депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов. И добавил: — Примета времени: в телеграм-каналах и социальных сетях после взрыва в Нижнекамске традиционно начали разгонять панику. Распространялись невероятные слухи о том, что идет экстренная эвакуация людей, что разрушены дома, происходит выброс продуктов горения химии, что воду пить местную ни в коем случае нельзя, так как произошло ее загрязнение.

В усиленном режиме работали мобильные экологические лаборатории Минэкологии, Роспотребнадзора, лабораторные комплексы «Танеко» и «Нижнекамскнефтихима». Результат многочисленных замеров: угрозы загрязнения воздуха нет.

К чести руководства СИБУРа, практически с первых мгновений трагедии по официальным каналам холдинга им было налажено постоянное информирование спецслужб, задействованных в борьбе с огнем и расследовании произошедшего, а также СМИ о происходящем. Администрация Нижнекамского района в столь же оперативном формате проинформировала население об отсутствии причин для паники, предоставила каналы для обращений пострадавших от ЧС. В тот же день началась работа по решению проблем жителей домов, пострадавших от ударной волны.

Предполагаемую причину трагедии в своих сообщениях озвучило руководство СИБУРа. Средства массовой информации, ссылаясь на компанию, передали: «Причиной чрезвычайного происшествия на «Нижнекамскнефтехиме» стало воспламенение газовой смеси с последующим взрывом при ремонтных работах на производстве синтетического каучука. При работах по ликвидации последствий по разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима» от не установленного на сегодня источника произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом».

Проверкой этой версии и в целом расследованием всех возможных причин трагедии занимаются компетентные органы. По статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» возбуждено уголовное дело Следственным комитетом России.

— Возникает много вопросов, ответить на которые предстоит следствию, — отмечает Ильшат Аминов. И добавляет: — Это тяжелые вопросы. И главный вопрос, на который нужно ответить, — не явился ли взрыв следствием грубейшего нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ. Когда произошла разгерметизация оборудования, ремонт был начат на работающей установке? Если да, почему производство на этом участке не остановили? Если остановили, почему не приняли меры, чтобы удалить горючие соединения, и только потом не приступили к ремонту? Если на установке в результате разгерметизации возникла взрывоопасная газовая смесь, почему не сработали соответствующие датчики контроля? Не явилась ли разгерметизация оборудования результатом превышения сроков эксплуатации или снижения качества и нарушения регламентов контроля и технического обслуживания оборудования? И, наконец, кто конкретно санкционировал проведение этих ремонтных работ и несет персональную ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности на особо опасном производстве?

Как подчеркивает ведущий программы «7 дней», и с ним сложно не согласиться:

— Ответить на эти вопросы необходимо, чтобы свести к минимуму возможность повторения трагедии. Не зря говорят, что все регламенты и правила техники безопасности на производстве написаны кровью, за ними судьбы и здоровье людей.

Сейчас остается верить и надеяться на то, что те пострадавшие, кто сейчас находится в больницах, как можно скорее и без тяжких последствий пойдут на поправку. СИБУР пообещал взять на себя все расходы по лечению и реабилитации этих людей, а также выплатить компенсацию. Поддержку в организации похорон, а также денежную помощь получат семьи погибших в результате трагедии.

Председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов вечером в день трагедии сообщил, что общая мощность нижнекамского предприятия составляет около 3 млн тонн продукции в год. Остановленное производство занимает порядка 6% от общего объема — около 180 тыс. тонн в год. И особо подчеркнул: «Но фокус сейчас не на тоннах, а, повторю, на людях».

Новый ректор КГМУ

Первого апреля исполняющим обязанности ректора Казанского государственного медицинского университета назначен экс-министр здравоохранения Татарстана, депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов. Коллективу его представили премьер-министр республики Алексей Песошин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Айрат Закиевич официально назначен исполняющим обязанности ректора. Он опытный руководитель, прекрасно знающий регион, систему управления и нормативно-правового регулирования, с глубоким пониманием задач, которые стоят перед отраслью образования. Уверен, под его руководством университет сохранит достигнутые позиции и, конечно, продолжит свое развитие, — сказал на представлении министр здравоохранения России.

— Айрат Закиевич Фаррахов — знаковая фигура для здравоохранения республики и всей страны. С 2007 по 2013 год он занимал должность министра здравоохранения Республики Татарстан, в 2013-м — заместитель министра здравоохранения России. В период с 2014-го по 2016-й был заместителем министра финансов России. Является депутатом Государственной думы VII и VIII созывов. В системе здравоохранения Татарстана Айрат Закиевич сыграл важнейшую роль. Именно в период его работы на посту министра были построены 900 ФАПов, модернизированы РКБ и ДРКБ и появилась знаменитая 7-я горбольница имени Марата Садыкова. Сейчас перед Айратом Фарраховым стоят новые задачи: сохранить и преумножить образовательный потенциал медицинского университета, занимающего сегодня передовые позиции в стране, — подчеркнул и ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов.

Напомним, с 2009 по 2025 год ректором КГМУ был Алексей Созинов. Он возглавил Комитет по социальной политике в Госсовете Татарстана. Диана Абдулганиева стала врио ректора КГМУ.

Сход предпринимателей татарских сел

— Казань — один из крупнейших и важнейших деловых центров в стране, место встреч, конференций, форумов, — подвел к следующей теме выпуска Ильшат Аминов. Оправдала этот статус столица Татарстана и в апреле текущего года: — Только на минувшей неделе состоялись сразу два статусных мероприятия: на площадке «Казань-Экспо» в течение трех дней проходил всероссийский энергетический форум «Энергопром 2026» (в этом году форум впервые прошел в формате федеральной площадки), а КРК «Корстон» по традиции стал местом для проведения пленарного заседания и халяль-выставки Схода предпринимателей татарских сел.

На несколько дней в Казань приехала почти тысяча делегатов, представляющих 37 российских регионов, а также зарубежье. Организатором схода по традиции выступил Всемирный конгресс татар. Для участников события была подготовлена обширная деловая программа, включившая в себя, помимо круглых столов и совещаний, знакомство с деятельностью предприятий и фермерских хозяйств районов республики.

— Говорили не только об экономике и бизнесе, но затрагивали и важнейшие темы сохранения татарского языка, национальных обычаев, культуры, национального образования и идентичности жителей татарских сел по всей России и миру. А как иначе? Ведь собрались не просто предприниматели, а именно татары-предприниматели: братья по вере и духу, — подчеркнул с экрана Ильшат Аминов.

Инера и Хамидулла Таиповы — владельцы пекарни в Тюменской области. Булат Шафигуллин — в прошлом татарстанский работник телевидения, а сегодня руководит проектом «Татарский дворик» в Санкт-Петербурге и всерьез задумывается о возможностях расширить присутствие татарских производителей не только на Северную столицу, но и на Первопрестольную. Каирбек Наурузбаев, имам-хатыб из Челябинской области, однажды задумался о том, чтобы открыть небольшой халяль-магазин и халяль-кафе при мечети. Тогда это казалось несбыточной мечтой, сегодня — успешный проект, служащий объединению единоверцев.

А чтобы дела развивались еще быстрее, успешнее, нужно не так уж и много: вера, понимание, что ты — не один, и возможность встречаться, чтобы обсудить трудности, договориться о сотрудничестве, обменяться опытом. И именно такой площадкой стал сход предпринимателей татарских сел в Татарстане, проходящий под крылом Всемирного конгресса татар. А чтобы удачные решения показать лицом и сделать обмен опытом максимально эффективным, нужно не ограничиваться совещательной частью, а иметь возможность посетить и фермерские хозяйства, и потребкооперативы, и промпарки, и торговые предприятия. На этот раз гостей-коллег встречали фермеры Тукаевского и Сармановского районов Татарстана.



А основные мероприятия схода — выставка халяль-производителей и пленарное заседание — по традиции прошли на площадках комплекса «Корстон» в Казани. Почетным гостем события, и тоже традиционно, стал раис республики. Моментом пригласить Рустама Минниханова и всех желающих посетить их регион воспользовались татары Пермского края. И повод есть замечательный: село Малый Труев, что в Кузнецовском районе, в этом году принимает Всероссийский сельский Сабантуй. 27 июня Пермский край ждет желающих в гости.

Тут же звучит информация о том, что в 2026 году — юбилейном для Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля — памятники великим татарским поэтам будут открыты в Донецке, Омске, Нижегородской и Челябинской областях.

Одна из центральных тем форума — халяль. Символично, что в преддверии Схода Комитет по стандарту «халяль» ДУМ РТ прошел аккредитацию на соответствие ГОСТам России.

— Для миллионов мусульман по всей стране продукция, соответствующая требованиям халяль, — это знак доверия, чистоты и подтвержденной веры. Нам важно, чтобы за маркировкой халяль стояла реальная гарантия соответствия продукции заявленным требованиям. Для этого необходим компетентный источник, организация, обладающая не только профессиональными знаниями, но и высоким духовным авторитетом, — вручая сертификат Аббясу Шляпошникову, подчеркнул руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач.

Документ — подтверждение прав и возможностей Комитета продолжить работу по аккредитации уже татарстанских производителей продукции халяль. А это открывает для сертифицированной продукции дорогу, в том числе для официального экспорта в дружественные, имеющие строгие требования к соблюдению стандартов халяль государства. Уже сегодня география поставок охватывает 22 страны, и этот список продолжает расширяться.

— Халяль — это огромный рынок. Россия — крупный производитель качественной сельскохозяйственной продукции. Откуда возьмется экспорт? Экспорт — это прежде всего халяльная продукция. Будем ее продвигать, — подчеркнул в своем выступлении раис Татарстана Рустам Минниханов.

Подробнее об этом, а также о том, как республика и Россия готовятся к празднованию 140-летия Габдуллы Тукая, о том, какая судьба ожидает знаменитый Мергасовский дом в Казани, и о ходе регионального этапа национального чемпионата профмастерства для людей с инвалидностью — «Абилимпикс», а также других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней».