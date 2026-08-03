В прицеле — Wildberries: почему укронацисты бьют по маркетплейсу?

Гвардии 430-й мотострелковый полк, парадоксы приемной кампании — 2026, битва за урожай — события недели от «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Военного значения не имеет, но почему ВСУ с маниакальной настойчивостью атакуют склады Wildberries? Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп телеканала «Новый век», — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Психологическая атака

Открывая новый выпуск программы «7 дней», ее ведущий — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов задался вопросом, который волнует многих: почему украинские нацисты так настойчиво бьют своими БПЛА по логистическим центрам крупного маркетплейса Wildberries. На прошлой неделе целью ВСУ стал объект маркетплейса в Зеленодольском районе Татарстана. Атаку отбили.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Естественно, «Вайлдберриз», как любой маркетплейс бытовых, строительных, хозяйственных товаров, одежды и обуви, в военном смысле никакого значения не имеет. Тогда зачем это делают украинские националисты и тратят на это огромные военные ресурсы? Объяснение у меня есть: это новая стратегия киевской хунты. И вот в чем ее суть: маркетплейс «Вайлдберрис» — это место работы десятков тысяч мелких и средних предпринимателей по всей стране. Задача врага нанести экономический и, что важно, психологический урон максимальному количеству людей и вызвать широкое недовольство граждан России ходом специальной военной операции. И главное — показать им уязвимость и незащищенность, — высказал предположение Ильшат Аминов.

430-й гвардейский

27 июля Президент России Владимир Путин присвоил 430-му мотострелковому полку почетный статус «гвардейский». Напомним, войсковое подразделение было сформировано в Татарстане, и в нем не раз бывала съемочная группа ТНВ.

В поздравлении лидера государства говорится: «Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Убежден, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Направил свои поздравления и раис Татарстана Рустам Минниханов. «Это признание особых боевых заслуг доблестного мотострелкового формирования, высокая оценка вашего беспримерного мужества и стойкости, проявленных при выполнении сложнейших боевых задач в ходе специальной военной операции», — отметил главы республики.

Трудностям вопреки

С начала года в столице Татарстана закрылось больше компаний, чем появилось новых. Работу прекратили более 10 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Новых бизнесов открылось около восьми тысяч. Минус две тысячи компаний — в экономическом балансе города. Больше всего потерь в торговле, сфере услуг и строительном секторе. В исполкоме столицы называют две главные проблемы: высокая налоговая нагрузка и дорогие кредиты из-за жесткой ставки Центробанка.

Реальное время / realnoevremya.ru

Но есть и те, кто уверен, что кризис открывает «окно возможностей». И, кстати, они убеждены, что возрождение деловой активности и нового предпринимательства начнется именно с деревни — с сельской глубинки. Тимур Бикмурзин встретился с предпринимателями, которые не боятся бросить вызов трудностям.

Битва за урожай

Каждый год для наших аграриев — это настоящий экзамен на прочность: то капризы погоды, то рекордный урожай и падение цен, то дефицит горючего. Сельское хозяйство — отрасль стратегическая, но максимально зависимая от внешних факторов. И сейчас начинается решающая фаза.

Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

Раис Татарстана поставил четкую задачу: завершить уборку зерновых до конца августа. На счету буквально каждый погожий день. Чтобы оперативно убрать зерно и защитить урожай от дождей, в районах работают зерносушильные комплексы. Правда, половина из них, как и тяжелая техника в полях, зависит от своевременных поставок дизельного топлива. Впрочем, в республике этот вопрос уже решен: по поручению Рустама Минниханова компании «Татнефть» и ТАИФ выделили аграриям 140 тысяч тонн льготного горючего по фиксированной цене.

Муниципальные форумы: реальные дела

В эти дни в районах республики проходят муниципальные форумы, на которых обсуждается, что было сделано в эти сложные годы и какие у нас планы на будущее. А сделано — немало.

Около миллиона татарстанцев сейчас получают меры социальной поддержки. В республике сегодня действуют 65 таких программ. В том числе адресная помощь оказывается более чем 59 тысячам многодетных семей. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» позволяют закрепить медработников на селе. Педагоги могут рассчитывать на программу «Земский учитель», а с сентября текущего года, кроме грантов, надбавок и жилищных сертификатов, 500 молодых педагогов будут получать по 90 тысяч рублей ежегодно.

— Мы практически каждый день видим, как преображаются наши дворы, парки, скверы. Капитальная реконструкция и новые современные зоны отдыха создаются с акцентом на спорт, детский досуг и комфорт для старшего поколения. 55 социальных проектов Татарстана стали победителями Всероссийского конкурса, что позволило привлечь 3,9 миллиарда рублей федеральных грантов. В 2026 году на благоустройство направлено более 4,5 миллиарда рублей. Программа «Наш двор» охватила 5 851 двор, обновленные дворы получили более 1 миллиона 650 тысяч жителей. В 2025 году благоустроено 677 дворов, а в 2026 году — еще 560. Ежегодно ремонтируется свыше тысячи километров дорог, а с 2025 года заработала программа обновления коммунальной инфраструктуры. Каждый год открываются новые объекты, строятся новые дороги, поликлиники, ФАПы, школы, садики, реконструируются и строятся дворцы культуры. Забота о людях и работа на результат — главный приоритет властей республики, — подчеркнул ведущий программы «7 дней».

«Инфляция баллов» и нехватка мест: приемная кампания — 2026

Казань — третья в рейтинге популярности среди абитуриентов. Лидерские позиции разделили Москва и Санкт-Петербург.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В столицу Татарстана в этом году со всех уголков мира приехали около 90 тысяч человек, стремящихся поступить в вузы. Между тем уже позади первая волна приемной кампании. 3 августа приказы о зачислении будут ожидать победители олимпиад и студенты целевых наборов (их по всей России — более 83 тысяч человек).

— Нововведением приемной кампании стал в этом году «день тишины». Поступающие не смогут вносить изменения в заявление и согласие на зачисление в дни публикации приказов о зачислении в вузы. Бюджетных мест стало больше, а вот платников, что называется, «сократили», — рассказал Ильшат Аминов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В материале ТНВ также отмечается, что высокие баллы на ЕГЭ в этом году не являются гарантией поступления. Ажиотажный спрос и нехватка мест привели к «инфляции» баллов. Практически та же картина в ссузах: тысячи выпускников девятых классов решили продолжить обучение в колледжах. Съемочная группа ТНВ отправилась в учебные заведения, чтобы узнать, каковы шансы получить профессию мечты у вчерашних школьников.

Подробнее об этом, а также о других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 3 августа, в 13:00, или на сайте телеканала.