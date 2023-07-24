Какие профессии интересны современной молодежи?

Приемная кампания-2023, эпос «Возрождение», год батальону «Алга»: события недели в программе «7 дней»

Фото: Ринат Назметдинов /realnoevremya.ru (архив)

Крестный ход по случаю 444-й годовщины явления Казанской иконы Божией Матери, приемная кампания в вузах Татарстана и фестиваль на древней болгарской земле. Обо всем этом, а также о других событиях, привлекших внимание наших коллег, — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век» от «Реального времени».

Фестиваль «Возрождение: эпос в современном прочтении»

Минувшая неделя оказалась богата на события историко-культурного и религиозного плана. Так, православные Татарстана, а вместе с ними и всей России, в минувшую пятницу встретили 444-ю годовщину явления Казанской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых в мире икон.

В республике приурочили к событию крестный ход, в котором приняли участие тысячи верующих не только из Татарстана, но и со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья, а также 25 архипастырей Русской православной церкви.

С праздником всех православных поздравили раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев и другие.

А в выходные на территории древнего Булгара развернулось действо под именем «Возрождение — эпос в современном прочтении» — фестиваль, появление которого состоялось с легкой руки Минтимера Шаймиева.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Государственного Советника Республики Татарстан

Год назад впервые под открытым небом и именно в Болгаре, у стен Черной палаты, при поддержке фонда «Возрождение», была представлена опера «Кара Пулат». Особого шарма постановке добавило то, что возрождение легенды татарского эпоса состоялось на том самом историческом месте, о котором в нем идет речь.



Сам фестиваль объединил художников, актеров, дизайнеров, работающих с культурным кодом в десятках регионов РФ — от Якутии и Калининграда до Сочи и Карелии и даже из-за рубежа. Только посетителей за 10 дней, площадка собрала более 40 тысяч. На форуме вновь раскрывали и бессмертное произведение Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», и уникальные школы исторической вышивки, и оригинальные подходы к живописи, и дизайнерские решения в создании одежды. А в Казанском кремле в дни фестиваля так же развернулась экспозиция работ современных художников и мастеров, творящих в стекле, фарфоре, камне, эмали, резьбе, создающих оружие и лаковые миниатюры — и с применением многовековых технологий, и в совершенно новых технологиях.

«Первый фестиваль «Возрождение: эпос в современном прочтении» завершается календарно, но совершенно точно будет продолжаться не только во времени, но и в сердцах художников, мастеров, творцов, способных создавать новую архитектуру смыслов. Ведь когда легенды оживают — это верный признак того, что наступает новое время», — отмечает журналист программы «7 дней».

Год добровольческим батальонам из Татарстана

Год назад на территории республики были укомплектованы два именных батальона: «Алга» и «Тимер». Если быть точнее, то комплектование началось в июне 2022-го, 8 июля подразделения отправились на учебный полигон в Оренбургской области, а позже, уже оттуда — в зону проведения специальной военной операции. Первым на передовую выдвинулся батальон «Алга», а чуть позже — «Тимер».

Максим Платонов/realnoevremya.ru

С бойцами «Алги» программа «7 дней» встречалась неоднократно. Буквально неделю назад съемочная группа вернулась из очередной командировки в зону СВО где, конечно же, вновь побывала в расположении батальона.

Первый день рождения подразделения бойцы встретили на позициях. За год пережито многое: сражения, потеря друзей и отправка раненных, капризы погоды, наступления и новые освобожденные территории. Полевой медик под позывным Док и сам едва не стал пациентом для своих коллег. Спасла медаль. Ее, сразу после награждения, военврач положил в кармашек бронежилета и, как оказалось, заслуженная награда стала еще и спасительницей. В ней застрял осколок.

Те, кто восстанавливается после ранений, рвутся снова туда — на линию соприкосновения. Там боевые друзья и опасная, но нужная и важная работа — Родину защищать.

Самые востребованные профессии

Мода на профессии — меняется: юристы и экономисты сдают позиции в пользу рабочих специальностей: инженеров, энергетиков, строителей, нефтепереработчиков и нефтехимиков…

По всей стране завершается работа приемных комиссий. Сроки приема заявлений в 2023-м сокращены, зато возникло больше возможностей: документы представить в выбранный вуз можно как лично и в бумажном виде, так и онлайн — через сервисы университетов, институтов и колледжей. Бюджетных мест в вузах страны в текущем году выделено почти 630 тысяч. Плюс особые условия для участников СВО и их детей. В Татарстане бюджетных мест — 21 тысяча.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Согласно статистике, попавшей в руки наших коллег из программы «7 дней», из гуманитарных наук сложнее всего будет поступить на бюджетные места на факультеты журналистики и лингвистики. Куда больше шансов у тех, кто выберет направление «биология», «лечебное дело» и «лабораторная диагностика».

Как отмечает ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Александр Бибик: «Интерес меняется: абитуриенты все больше и больше выбирают инженерные направления. Раньше это были юрист, экономист, сейчас меняются задачи и государство и рынок меняются. Прикладные науки, то же IT».

В почете медицина и специалисты-универсалы: инженеры, программисты и технологи в одном лице. Или химики — IT-специалисты. К слову, число направлений, связанных с информационными технологиями, становится все больше. В одном только КНИТУ открыто 33 новых направления, так или иначе, связанных с IT. Вырос заказ на инженеров обороны. Причем выпускникам сразу гарантированы и трудоустройство, и бронь на оборонных предприятиях.

Отмечается и резкий всплеск интереса к средне-специальным образовательным учреждениям. Если недавно в целом по стране общее число обучающихся в ссузах едва дотягивало до 900 тыс. человек, тот сегодня оно далеко перешагнуло за отметку в миллион. И это при том, что средний балл претендующих на обучение сегодня составляет 4,8.

Подробнее обо всем этом, а также о том, почему мусорную реформу можно считать провалившейся, что такое истинные семейные ценности, а также о непростом старте футбольного «Рубина» в Премьер-лиге РФ можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 24 июля, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.