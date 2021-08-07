«Это невосполнимая утрата для всего ТНВ»

В Казани прощаются с ветераном татарстанского телевидения Талгатом Сабитовым

Коллектив телерадиокомпании «Новый Век» понес тяжелую утрату. Сегодня на ТНВ провожают в последний путь своего коллегу Талгата Сабитова, который внес огромный вклад в развитие татарстанского телевидения и радиовещания. «Он останется в нашей памяти очень доброжелательным человеком и большим профессионалом. Жаль, что такие люди уходят» — с горечью говорят о нем на телеканале, где Сабитов проработал всю жизнь заместителем гендиректора сначала по общим вопросам, затем по радиовещанию. Редакция «Реального времени» выражает свои соболезнования родным Талгата Фатхулловича и сотрудникам ТНВ, которые с большой теплотой вспоминают о нем в нашем материале.

«Его имя навсегда вписано в историю республиканского телевидения и радиовещания»

Тяжелый день сегодня на ТНВ, здесь прощаются с одним из ветеранов телевидения Талгатом Сабитовым, всю жизнь посвятившим развитию главного национального телеканала республики.

Коллеги отзываются о нем не иначе, как с большой любовью и уважением. Талгат Фатхуллович скончался на 72-м году жизни на фоне осложнений из-за перенесенной болезни. «Проклятый ковид» — сетуют его друзья. На телеканале Сабитова знали, как человека, полностью преданного своей профессии, досконально знающего техническую сторону ТВ. Зрители привыкли к звездам экрана, любят и узнают их, но иногда забывают о тех профессионалах, которые остаются за кадром и благодаря которым живет телевидение.

Сабитов пришел в медиасферу в 1979 году, в должности заместителя председателя Госкомитета ТАССР по телевидению и радиовещанию. Работал заместителем председателя телерадиокомпании «Татарстан».

«Его имя навсегда вписано в историю республиканского телевидения и радиовещания, многие десятилетия он щедро отдавал свои силы, знания и опыт развитию отрасли. Талгат Фатхуллович — полноправный соавтор масштабных достижений республиканского телерадиовещания. От ламповых приемников до цифровой камеры, от кинопленки до HD-вещания — в каждом из этапов развития ТВ был его личный весомый вклад» — отметили на ТНВ.

С участием Сабитова происходили важные события в истории становления татарстанского телевидения — от трансляций спортивных соревнований мирового масштаба до выхода в эфир первой в Татарстане спутниковой телерадиокомпании «Новый Век».

С момента основания ТНВ в 2002 году он был заместителем генерального директора телерадиокомпании, сначала по общим вопросам, а с 2004 года до ухода на пенсию — по радиовещанию.

В том, что сегодня татарстанцам (и не только) доступен золотой фонд татарской музыки, огромная заслуга Талгата Фатхулловича, который организовал масштабную работу по сохранению народных песен и композиций. Радиостанция «Яна гасыр» (ныне «Болгар радиосы») долгое время было единственным круглосуточно работавшем на татарском языке радио на территории Татарстана в FM-диапазоне.

Даже после выхода на пенсию Сабитов продолжал работать на телевидении, трудился инженером отдела внестудийных средств. Коллектив телерадиокомпании «Новый Век» скорбит об утрате и вспоминает о нем, как о большом профессионале своего дела.

«Талгат был надежным, работал честно и открыто»

— Это был здоровый, полный сил мужчина, хотя ему и было уже за 70, был подвижный, активный человек. Жаль, что такие люди уходят. Он один из основателей ТНВ и ГТРК Татарстан. Очень обязательный человек, который многое сделал и для радио, и для телевидения в Татарстане. В нашей памяти он останется очень спокойным, доброжелательным человеком и большим профессионалом. Жаль, что он вовремя не вакцинировался. Мы его уговаривали, он уже согласился, но... Если бы успел, может, не умер бы. Долго боролся с болезнью, но она все равно его доконала. Я очень сожалею, потому что это был близкий мне человек, который всегда помогал мне в трудную минуту, — с болью говорит о друге и коллеге генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов.

Для татарстанского телевидения Сабитов сделал очень многое, говорит глава ТНВ. Руководил техническим переоснащением канала, работал над цифровизацией всех архивов. Был человеком дела.



— Что удивительно, он как-то пришел ко мне и говорит: «Я не совсем хорошо понимаю все цифровые технологии, новые веяния, дайте любую работу, а сюда пусть молодежь идет». То есть он сам предложил. Некоторые цепляются за должность, а он, несмотря на то, что нормально все тянул, хотел дать возможность молодым. Вот такой был человек, совершенно уникальный в этом смысле. Талгат был надежным, как автомат Калашникова. Всегда работал очень честно, открыто, тщательно, и любую пробоину грудью закрывал, за что я его очень ценю, уважаю и люблю. Для меня это серьезная потеря, я этого не скрываю, — с горечью отметил Аминов.

Заместитель гендиректора ТНВ по киновещанию Леонард Давлетшин знал Сабитова с давних пор, с первого дня своей работы на ТНВ.

— Он всегда был высокопрофессиональным специалистом, который радел за свое дело. Работал не щадя себя, очень ответственно. Жалко, что такие люди уходят. Это невосполнимая утрата для всего ТНВ! Когда видел его в последний раз всего несколько дней назад, мы с ним очень приветливо пообщались, тогда еще не было никаких симптомов болезни. Он был жизнерадостным, любил свою работу, несмотря на пенсионный возраст, и продолжал работать с душой. Большая потеря для всех нас, — говорит Давлетшин.



«Фатхуллыч был хорошим другом и радиоинженером»

Николай Фишбейн, друг и коллега Сабитова знает его дольше всех. Вместе они проработали в сфере телерадиовещания несколько десятилетий:

— Фатхуллыч был положительным, очень общительным, хорошим другом и радиоинженером. Мы с ним работали на передвижной телевизионной станции, прошли все. И на Спартакиаде-79 поработали, это была репетиция Олимпиады-80. И на самой Олимпиаде, в одной из ПТС Гостелерадио СССР. Транслировали из Крылатского гребной канал и стрельбу из лука. Мы вообще работали все время вместе. Был такой момент, когда у нас главный инженер ушел на пенсию, Талгата Фатхулловича мы сами уговорили пойти начальником. У него получалось заниматься не только оборудованием, но и документацией. Всегда умел находить общий язык с коллегами, к нему очень хорошо все относились.

Данил Гиниятов, заместитель исполнительного директора ТНВ, также с большим уважением отзывается о Сабитове:

— Я работал с ним со дня прихода в телерадиокомпанию. Он тогда был заместителем председателя комитета радио и телевидения по технике. Последние годы довольно часто общались, работали над организацией больших телетрансляций. Порядочный, неконфликтный, добродушный. Ему еще жить да жить! Известие о его смерти стало шоком. В считанные дни. Я даже не знал, честно говоря, что он болел. Светлый был человек, очень светлый.



— С Талгатом Фатхулловичем связан самый первый день моей работы на республиканском телеканале. Он в буквальном смысле открыл мне утром дверь с улыбкой, сказал: «Добро пожаловать!» и «Ничего не бойся». Вместе с мэтрами телевидения Николаем Фишбейном, Лией Загидуллиной окружил бесконечным вниманием и заботой, как и мой проект Информационного центра ГТРК «Татарстан». Вообще, в команду менеджмента, позднее и ТНВ, где все творческие, самодостаточные и эмоциональные люди, он вносил уникальную атмосферу некой стабильности, взвешенности, спокойствия что ли, — вспоминает коллегу и одного из наставников Марина Коновалова, ранее работавшая коммерческим директором ТНВ.

По ее словам, в нем всегда было «принятие людей, некое смирение в момент тревожных рабочих моментов, отзывчивость, преданность и служение телевидению до последнего вздоха». Собеседница нашего издания называет Сабитова профессионалом с большой буквы и просто очень душевным человеком. Она приносит глубокие соболезнования всем его родным и коллегам. Говорит: «Всегда был, есть и будет в моей памяти с благодарностью»



— Несмотря на то, что Талгат Фатхуллович занимал руководящие должности, был начальником ПТС, никогда не ставил себя выше остальных работников. Всегда был готов помочь. Ровно относился к людям. Выручал, помогал, очень человечным был, — отзывается о шефе телеоператор Андрей Корсинский.