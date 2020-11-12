«Одна из наших целей — вырастить новую смену для ТНВ»

Два года со дня начала вещания отмечает сегодня телеканал «ШАЯН ТВ»

Сегодня два года со дня создания отмечает детский телеканал «ШАЯН ТВ». Запущенный в 2018 году при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова, канал теперь может похвастаться совокупным охватом зрителей в 14,6 миллиона человек — это и сам эфир, и сайт shayantv.ru, канал на YouTube, мобильное приложение. Канал победил в номинации «Открытие года» ежегодной национальной детской премии «Главные герои», а также участвовал в премии «ТЭФИ-Kids».

«Пандемия нам помогла»

Как рассказала главный редактор канала Рамиля Сахабутдинова, основная цель «ШАЯН ТВ» — популяризация татарского языка, создание для него соответствующей среды. Попасть на канал, по ее словам, достаточно легко — это и кастинги, и различные конкурсы. На пресс-конференцию в «Татар-информ» она пришла с несколькими ведущими, которые рассказали о своем пути на экран.

Зиля Хабибуллина поведала, что попала на телевидение в шесть лет и для нее главное — это постоянное общение с людьми. Эльдар Гиниятов вспоминал, как получил первую зарплату и тем самым поразил маму. Казавшийся скромным, у микрофона Аяз Аглиуллин рассказал о своей передаче «Банкы»: в ней нужно выполнять забавные задания и переносить не менее смешные «наказания».

Зиля Хабибуллина поведала, что попала на телевидение в шесть лет и для нее главное — это постоянное общение с людьми

Всего на канале 35 ведущих, однако этим числом «производственников» младшего возраста не ограничиваются. По словам Сахабутдиновой, на «ШАЯН ТВ» учатся блогеры, монтажеры, переводчики. Они сами могут снимать контент и с помощью друзей и взрослых выкладывать его в Сеть. К примеру, у Хабибуллиной сейчас есть проект «Топ-5 youtube-каналы».

Отдельно Сахабутдинова отметила, что в развитии канала им помогла пандемия: «Ведь дети постоянно используют гаджеты, так что мы начали снимать с помощью «Скайпа» и других программ». За счет этого расширилась география участников. Редактор канала считает, что на «ШАЯН ТВ» готовится смена для ТНВ, это своеобразная школа журналистики.

У канала четыре героя — мальчик Шаян, девочка Биби, котенок Мияу и игрушка-собака Робот Маэмай. Уже по ним понятно, что основная аудитория канала — малыши. Как указывают руководители, главная целевая группа — дети в возрасте до 10 лет. Как объяснил контент-редактор Рузаль Ахмадиев, фокус на младшем возрасте связан еще и с тем, что многие дети постарше уже «насмотрелись» каналов вроде «Карусели», им не так-то просто «перескочить» на татарские передачи. Впрочем, выходят на «ШАЯН ТВ» передачи и для подростков — вроде программы «Калеб» (в ней гостями становятся молодые поэты, музыканты, танцоры, режиссеры) или «Яшьләр тукталышы», появившейся еще на ТНВ.



Сахабутдинова подчеркнула, что сам канал анимацией не может заниматься в полную силу — он сотрудничает со студиями и готов оплачивать их работу

«Наш канал смотрят не только жители Татарстана»

Коснулась Сахабутдинова и темы мультипликации. Она подчеркнула, что сам канал анимацией не может заниматься в полную силу — он сотрудничает со студиями и готов оплачивать их работу. Однако среди 20 программ, которые делает «ШАЯН ТВ», есть и те, где активно используется анимация. Выручают, конечно, и переводные работы — за два года на татарском озвучено 7000 документальных фильмов, сериалов и мультфильмов, причем это переводы не только с английского и русского, но и португальского. Из-за вопросов копирайта немногое из этого можно выпустить в интернете, отдельно руководители канала отмечают сериал «Пчелография» — оказывается, в его производстве участвовали татары, так что «ШАЯН ТВ» теперь не только показывает его по телевизору, но и выкладывает в Сеть.

Сложнее с театрами — хоть спектакли и снимаются на камеры, но директора театров просят выпускать постановки в эфир спустя два года, мол, это влияет на посещаемость. «Мы объясняем, что наш канал смотрят не только жители Татарстана», — рассказала Сахабутдинова.

Кроме того, «ШАЯН ТВ» ведет конкурс детской песни «Балачак җыры», по его результатам выбрано пять новых песен, на которые скоро будет выпущен клип.

Кроме того, «ШАЯН ТВ» ведет конкурс детской песни «Балачак җыры»

Второй год проводится музыкальный фестиваль «Сәйлән» — трансляция гала-концерта пройдет сегодня.

А сейчас канал запустил флешмоб «Яраткан шигырь» — всем желающим предлагают поделиться любимым стихотворением с хештегом #яратканшигырь. Одним из первых участников стал Марат Ахметов. Заместитель председателя Государственного совета РТ не только прочитал любимые строчки на камеру, но и подарил каналу 35 планшетов.

