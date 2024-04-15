Оренбург — масштабы бедствия глазами журналистов ТНВ

Татарстан спешит на помощь, «Алга» — наши на передовой, подготовка к навигации-2024: итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Большая беда объединяет: Татарстан одним из первых направил колонну с гуманитарным грузом в терпящую бедствие Оренбургскую область. Вместе с волонтерами в тонущий регион выехала съемочная группа программы «7 дней». О том, что предстало глазам наших коллег, а также что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

«Не дамба, а земляной вал»

В Оренбургской области весенний паводок превратился в настоящее стихийное бедствие. Еще в самом конце марта был введен режим повышенной готовности. Но к тому, что произошло в апреле, быть готовыми оказалось просто нереально: в Орске произошло повреждение дамбы, а шестого числа конструкция, не выдержав напора прибывающей воды, рухнула вовсе.

Эвакуированы тысячи человек, сотни вынуждены оставаться в пунктах временного размещения. Повреждено множество домов. Многие люди потеряли и жилье, и практически все имущество. Встали предприятия. По оценке губернатора Оренбургской области, ущерб от весеннего паводка 2024 года в региона может превысить 40 млрд рублей.

По поручению президента России Владимира Путина в зону катастрофы отправились главы МЧС и Минстроя РФ. Ирек Файзуллин, оценив характер и масштаб катастрофы, отметил, что у него есть ряд вопросов: «Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба. Дамба миллиард рублей не стоит, 10 километров… С огромной скоростью, огромная масса воды надавила не на дамбу, а на земляной вал», — высказал он свое мнение.

Ирек Файзуллин: «Дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба». Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним: ранее, в качестве одной из основных вероятных причин катастрофы называлось то, что грызуны в конструкции проделали в конструкции несколько отверстий, а вода лишь довершила начатое мышами.

«Всем сестрам по серьгам и по заслугам, конечно, раздадут позже, но людям надо помогать сегодня, они в большой беде. Наши сограждане со всей страны оказывают помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области. Подчеркнем. В зоне подтопления пять татарских деревень: Гайнуллино, Тукай, Узембаево, Нарбулатово, Малохалилово. Татарстан откликнулся на беду одним из первых. Колонны с гуманитарным грузом идут в Оренбургскую область непрерывно», — подчеркнул с экрана ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета Татарстана и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

Татарстан одним из первых откликнулся на призыв помочь терпящему бедствие региону. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В грузах — питьевая вода, средства личной гигиены, надувные лодки, продукты питания, вещи. На призыв о сборе гуманитарной помощи откликнулось множество и компаний, и просто неравнодушных татарстанцев. Формирование гуманитарных поездов продолжается. А на месте природного бедствия работает съемочная группа программы «7 дней».

Дети — героям СВО

Война расставляет жизненные приоритеты неумолимо и жестко. И один из ключевых — воспитание молодежи. За период с распада СССР выросло не одно поколение, мерилом всего в жизни для которых является иметь всего и побольше: красивая машина, карманы набитые деньгами, последние модели гаджетов и модные вечеринки.

Сегодня цели меняются и на передний план выходят созидание, творчество, взаимопомощь. Один из ярких примеров — казанский лицей №146. Директор учебного учреждения — Диляра Каримова, вместе с коллегами, делают многое для правильного воспитания детей. Ученики вместе со знаниями, получают прививку национального достоинства, стремление творить добро и помогать людям. В том числе и парням, несущим службу в зоне Специальной военной операции.

Ученики пишут письма и собирают ценные грузы для фронта, где сегодня немало и выпускников этого лицея. Часть детских подарков в зону СВО отвезла съемочная группа программы «7 дней». По словам и наблюдениям наших коллег, в именном татарстанском батальоне «Алга» к письмам детей относятся очень трепетно. Читают вместе. Бережно хранят.

В батальоне «Алга», к письмам детей относятся очень трепетно. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Алга» — значит вперед. Боевое формирование ни разу за все время участия в боях не позволяло себе отступать. Трепало сильно. Особенно под Угледаром. Тогда в батальоне случились самые тяжелые потери. Боец с позывным «Шаман» — нештатный командир бронегруппы с болью вспоминает то время, когда под обстрелом вытаскивали раненых с поля боя. Чтобы такого не повторялось, чтобы всегда точно знать диспозицию врага, бойцы освоили электронных помощников: квадрокоптеры-разведчики и дроны-камикадзе. Главным «орнитологом», как полушутя называют сослуживцы властителя «птичек» в батальоне, бугульминец с позывным «Маля». Республике и волонтерам он передает через журналистов большое спасибо за помощь и присланную технику.

Но царица полей — пехота: штурмовые группы. Штурмовик с позывным «Галстук», отправился на фронт из Лаишевского района. Смешной позывной — дань любви в мирной жизни классического стиля одежды. Воюет с июля прошлого года. Воюет успешно. Потому, что Родина попросила. Ждет победы и мечтает вернуться домой, где мама — в прошлом педагог начальных классов, встретит эчпочмаком.

Трудности легкой промышленности

На прошлой неделе раис Татарстана с рабочим визитом посетил Китай. Рустам Минниханов, в сопровождении делегации из РТ, побывал в крупном промышленном центре Поднебесной — провинции Цзилинь.

Рустам Минниханов, в сопровождении делегации из РТ, побывал с рабочим визитом в китайской провинции Цзилинь. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Китайско-Российские партнерские отношения находятся в активной фазе развития. Важную роль в этих процессах укрепления сотрудничества играют связи на региональном уровне. И в этом направлении особое место отводится российско-татарстанско-китайскому форуму «РОСТКИ», впервые состоявшемуся в минувшем году и готовящемуся в текущем вновь собрать гостей и участников.

Что касается товарооборота, то он также растет: между Россией и Китаем по итогам 2023 года он превысил 240 млрд долларов США, между Китаем и Татарстаном — 3 млрд долларов. И есть куда еще расти. Причем речь идет не только о том, чтобы активно закупать продукцию, технологии, сырье, изделия в Поднебесной для поставок в нашу страну, но и в Китае ожидают большей активности российских и татарстанских инвесторов, расширения списков интересных предложений в самых разных отраслях и направлениях. В легкой промышленности, сегодня активно восстанавливающейся и осваивающейся в освобожденных европейскими брендами рыночных нишах. Каков потенциал развитию легкой промышленности в Татарстане и с какими трудностями приходится сталкиваться отрасли сегодня, узнавали наши коллеги.

Одежда — один из столпов национальной культуры, наряду с литературой, языком, обычаями, искусством, праздниками, кухней. В этом уверен основатель известного бренда одежды Тимерхан Зятдинов. И пришедшие из глубины веков элементы национальной одежды, с помощью привнесения современных ноток востребованы и популярны. Да, на раскрутку и продвижение новых брендов потребуется время, но оно того стоит — уверен предприниматель. И именно сегодня самое время для того, чтобы рискнуть.

Того же мнения Николай Казаев и Эмиль Сиразиев. Специализация у предпринимателей от легкой промышленности — разная: первый создает модную женскую одежду, второй сосредоточен на нише спортивной одежды. Объединяет их не только выбранное направление деятельности, но и площадка, на которой работают: казанский технополис «Химград», где сформировался своеобразный швейный кластер из десятка предприятий с общей выручкой порядка миллиарда рублей в год.

Мастера легкой промышленности уверены: можно достичь и большего результата, но… Нужно объединяться не только территориально, но и усилиями. Если бы на базе «Химграда» получилось создать швейный технопарк, с площадкам для коллективного пользования и другими инструментами, доступными для всех участников рынка — дела бы пошли куда бодрее. Например, объединится нескольким предпринимателям и создать общий раскройный цех. Для одного бизнеса — ноша неподъемная. Сообща создать и пользоваться — была бы польза для всех.

Кадров в легкой промышленности сегодня не хватает, ссузов — нет. . Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще одна беда — отсутствие профильных ссузов. Кадровый голод коснулся и легкой промышленности. Не хватает швей. Рабочие руки предприниматели переманивают друг у друга. Нужен системный подход — сходятся во мнении участники рынка. Работа предстоит сложная, кропотливая, небыстрая. Но вера в то, что все получится — есть. И это внушат оптимизм.

Навигация-2024

В конце минувшей недели прозвучали первые «звоночки» старта навигации-2024: запущена паромная переправа Аракчино — Верхний Услон. С 28 апреля обещает стартовать полномасштабное речное движение.

На прошлой неделе начала работать паромная переправа Аракчино — Верхний Услон. Максим Платонов / realnoevremya.ru

И грядущий сезон обещает для татарстанского речного флота стать особенным: на маршруты выйдут два новых «Метеора» на 122 пассажира каждый: «Муса Джалиль» и «Михаил Девятаев». Сейчас суда проходят завершающий техосмотр на заводе им. Горького. А по мере увеличения количества судов будет шириться и география маршрутов. В планах на сезон — Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары.

Съемочная группа программы «7 дней» побывала на площадке АО «Флот РТ» и узнала о том, как готовятся суда к предстоящему сезону.

Об этом, а также о том, как восстанавливается городская инфраструктура в подшефных Татарстану Лисичанске и Рубежном, чем известен Валерий Тигр — предприниматель, меценат и активист, и о других событиях минувшей недели подробнее можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 15 апреля, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.