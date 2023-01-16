Генерал Мороз: погодные аномалии по всему миру и в Татарстане

Температурные качели, рост платежей за ЖКУ, военные врачи в зоне СВО: события недели от программы «7 дней»

«Зона рискованного земледелия» — это в том числе и о Татарстане. То засухи, то проливные дожди, то оттепели в середине зимы, то лютые морозы. С темы погодных аномалий начали свой первый в 2023 году выпуск наши коллеги из информационно-аналитической программы «7 дней», что выходит в эфир на телеканале «Новый век». На чем еще акцентировали внимание съемочные группы — в обзоре свежего выпуска программы на страницах «Реального времени».

Природные капризы

Температурные качели, когда из года в год не знаешь, чего ожидать от матери-природы, условия, к которым приходится приспосабливаться. Наверняка многие были бы не против отказаться от подобной «традиции», но такое не в силах человека.

Этой зимой погодные аномалии разошлись по всему миру. В США число жертв сначала морозов и снега, а затем сменивших их штормов и ливней исчисляется десятками. В Европе, напротив, аномально тепло. В Италии даже вновь открыли пляжный сезон. Люди старшего поколения с тревогой поглядывают на небо: если зимой тепло, то не аукнется ли это в летний период очередным капризом от природы — или небывалой засухой, или, наоборот, резким похолоданием и потоками воды.

А что у нас? «Ультраполярное вторжение пережил за последнюю неделю Татарстан. Температура оказалась ниже нормы на 16—20 градусов. Да что Татарстан, практически вся территория нашей страны оказалась в объятиях мороза. В четверг был зафиксирован исторический минимум -73 в поселке Ессей Красноярского края. А вот в нашей республике столбики термометров опускались до отметки «-41 градус», — поделился с экрана ведущий программы Тимур Бикмурзин.

Все эти годы тут ведут наблюдение за природой и погодой и бережно хранят данные для последующих сравнений. Фото kpfu.ru

В итоге врачи в травмпунктах, кроме порезов и переломов, активно занимались пациентами с обморожениями, коммунальные службы сбились с ног, «залечивая» разрывы и аварии, медики в поликлиниках сообщают о росте распространения простудных и инфекционных заболеваний. Гриппа, например.

Чтобы понять, чего ждать от погоды дальше, на какие прогнозы рассчитывают аграрии республики, и увидеть, как менялся температурный режим в последние десятилетия, съемочная группа программы «7 дней» отправилась на одну из старейших метеостанций страны, ту, что работает в составе Казанского федерального университета.

История метеостанции насчитывает более двух веков. Все эти годы тут ведут наблюдение за природой и погодой и бережно хранят данные для последующих сравнений. Те падения столбиков термометров за отметку в -30 специалисты называют крупной аномалией. Температура оказалась на 16—20 градусов ниже нормы. Впрочем, бывали в Казани и более лютые морозы. По словам доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимура Аухадеева, рекорд 31 декабря 1978 года, когда в столице Татарстана было зафиксировано -45,3 градуса, не побит до сих пор. То явление здесь называют «ультраполярным».

Сергей Аксаков в своих «Воспоминаниях», не указывая точных значений, отмечал, что в Казани (где писатель и видный общественный деятель учился) бывали столь суровые зимы, что замерзала в термометрах ртуть, а птицы падали замертво.

К слову, об опасном природном явлении синоптики предупреждали заранее. И продлевали прогноз. Самый лютый мороз в начале 2023-го отмечался в Бавлах и Муслюмово, там столбик термометра опускался до -42 градусов. В целом по республике 78 человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью из-за переохлаждения. 33 из них оказались в больницах. Один человек погиб.

В мечети «Ярдем» одноименный благотворительный фонд в самые холодные дни был готов согревать людей теплом души и горячими обедами. Бесплатно. Сотни обогретых людей. Вполне возможно, что и сотни спасенных жизней.

В мечети «Ярдем» одноименный благотворительный фонд в самые холодные дни был готов согревать людей теплом души и горячими обедами. Фото vk.com/kazan_yardem_mechet

Без устали пришлось работать и спасателям. В морозы отмечен резкий всплеск случаев отравления угарным газом. Три дня — четыре случая. Все массовые, когда страдали целыми семьями.

В целом по республике установлен исторический максимум электропотребления. За два дня морозов перерасход пятикратный.

В зооботсаду хищники, едва потеплело, выбрались на прогулки по снегу. А вот приматы не торопятся расставаться с выданными им при похолодании пледами и одеялами. Теплые вещи прописались на гамаках и лежанках обезьян.

Животноводы республики к капризам природы готовы всегда. Потому обошлось без особых последствий. Что касается аграриев, то они тоже совершенно спокойны. Начало зимы выдалось снежное, толщина покрова даже больше, чем обычно, и молодые ростки под естественным «одеялом» спокойно дожидаются весны, чтобы снова пойти в рост.

Перед тем как попрощаться со съемочной группой, синоптики дали небольшой прогноз на ближайшее время. Так, на Крещение, по их мнению, рассчитывать на морозы не стоит. Погода будет примерно такой же, как и несколько предыдущих лет. А вот до весны «прокатиться на качелях» погодных аномалий предстоит еще не раз — впереди ждут и морозы, и оттепели.

Рост затронул восемь видов коммунальных услуг: газ, электричество, тепло, водоснабжение и водоотведение, ТКО и пр. Фото realnoevremya.ru

В новый год — с новыми платежками

Если быть до конца точными, то стоимость коммунальных услуг выросла с 1 декабря. Индексация, которую изначально планировали на лето этого года, прошла досрочно (следующий рост ожидается летом 2024-го, не раньше).

Соответственно, уже в начале января жители Татарстана, как и в целом по всей России, увидели в своих почтовых ящиках платежки с новыми, в среднем подросшими на 9% цифрами (внутри региона рост тарифов может немного варьироваться, так, для Казани предельный рост услуг ЖКУ составляет 10%). Это меньше, чем фактический уровень инфляции, составляющий 13,9%, но все же не самый приятный подарок на Новый год.

Рост затронул восемь видов коммунальных услуг: газ, электричество, тепло, водоснабжение и водоотведение, ТКО и пр. Съемочная группа программы «7 дней» заглянула в платежки татарстанцев и готова рассказать, на сколько и по каким позициям выросла тарификация, а также кому и какие положены льготы.

На цифры оказывают влияние ряд факторов. И это не только регион, но еще и где находится дом — в сельской местности или в городе (во втором случае тариф будет выше), а также индивидуальное отопление в жилье или централизованное. Вода из подземного водозабора обойдется дороже, так как процесс более трудоемкий и затратный, нежели при поверхностном водозаборе.

В столице Татарстана электричество подорожало на 8,8%, холодное водоснабжение — на 10%, водоотведение — на 2,2%. Тепло выросло в цене на 6,5%. Газ — на 8,5%. Стоимость обращения с ТКО увеличилась на 4%. Руководство профильного комитета в республике отмечает, что, несмотря на рост суммы, подлежащей оплате, в среднем по ПФО, расценки на ЖКУ в Татарстане — одни из самых низких. Что же касается лидеров по росту расценок, то в республике это традиционно Казань, Азнакаево, Арск, Бавлы, Бугульма, Заинск, Зеленодольск, Иннополис, Набережные Челны, Нижнекамск, Аксубаево, Алексеевское, поселки Джалиль, Карабаш, Камское Устье — всего 29 районов и населенных пунктов.

Что же касается причин переноса срока увеличения тарифов на полгода раньше, то это связано с необходимостью ремонта изношенных сетей. За счет роста тарифов можно будет завершить хотя бы часть работ первостепенной важности.

По словам министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, все льготы на оплату ЖКУ для уязвимых категорий граждан сохранены и, более того, и федеральные, и республиканские льготники в январе могут рассчитывать на повышенные размеры льгот. Речь идет об участниках ВОВ, инвалидах и семьях, воспитывающих детей-инвалидов, людях, пострадавших от техногенных катастроф, ветеранах труда, многодетных и малообеспеченных семьях. Новым льготникам подать заявление на получение субсидии можно на сайте госуслуг РТ. Те, кто льготы уже получал ранее, продолжат их получать.

Врачи из Татарстана в зоне СВО

С августа 2022 года в зоне СВО в сменном режиме несли службу 76 медработников из нашей республики. До декабря они оказали помощь тысячам мирных жителей Лисичанска и других населенных пунктов Луганской республики.

На следующей неделе врачей-героев соберут вместе в столице Татарстана. По инициативе депутата Госдумы РФ Татьяны Ларионовой, Минздрава и Федерации профсоюзов Республики Татарстан состоится их чествование.

Съемочная группа ТНВ, недавно вернувшаяся с передовой, имела возможность на месте увидеть, как практически в полевых условиях работали наши врачи. Часто без элементарных удобств: света, тепла, воды, под аккомпанемент разрывов снарядов и мин они спасали здоровье и жизни тех, кто нуждался в их помощи.

Как рассказывают сами медики, людей из освобожденных населенных пунктов ЛНР приходилось возить в окрестности Лисичанска. Так было безопаснее для самих пациентов и мобильной поликлиники, доставленной из Татарстана. Сначала люди относились настороженно — сказывалось время, когда в населенных пунктах зверствовали представители ВСУ. Да и пропаганда украинских властей свое черное дело делала: «такая пропаганда была против нас — литературы много, школьные книжки — волосы дыбом, жестко, с первого класса: Россия — враг», — рассказал журналистам Юрий Дзукаев — врач УЗИ ГКБ №7, приехавший сюда одним из первых, еще в августе прошлого года.

Потом стало проще, говорят врачи: местное население убедилось, что им действительно приехали помогать. Не оказывать услугу, а лечить. Несмотря на все трудности окружающей действительности, на обстрелы и грохот разрывов, обследовать и лечить на совесть. Дальше работало «сарафанное радио».

Сейчас эти люди дома — на родине. Вышли на свои привычные рабочие вахты в теплых и комфортных больницах и поликлиниках. А душой и сердцем — там: где грохочут разрывы, где на приеме маленькие дети с глазами многое повидавших взрослых. Там, где их помощь и участие по-прежнему нужны.

Мост через Каму станет новым отводом от трассы М-7 и частью объездной трассы. Фото vtk.rosavtodor.gov.ru

От Нижнекамска до Казани

Минус полтора часа на дорогу от нефтехимической столицы до столицы Татарстана. Так будет, когда завершится строительство нового моста через Каму.

Сегодня, чтобы из Казани добраться до Нижнекамска, приходится делать солидный крюк через Набережные Челны. Мост через Каму станет новым отводом от трассы М-7 и частью объездной дороги.

Съемочная группа программы «7 дней» была на месте масштабной стройки около полугода назад. Тогда велась масштабная подготовительная работа. К строительству самого перехода еще приступить не успели. Собственно моста не увидели журналисты и сейчас, но то, каким он будет и как проляжет над водной гладью, уже можно представить: строители приступили к возведению опор под пролеты. И на строительстве трассы тоже работа кипит.

Нижнекамский обход — это строительство 81 километра совершенно новых дорог, берущих начало от села Костенеево, что на Набережночелнинской трассе, мостовой переход через Каму у Котловки и Ильинки, затем через Альметьевскую трассу выход до Соснового бора, где она снова вливается в действующую М-7. Помимо всего прочего, эта трасса — еще и часть высокоскоростной магистрали Казань — Екатеринбург (участок, проходящий по РТ, имеет протяженность свыше 300 км).

На строительстве Нижнекамского обхода сейчас работают почти 1 000 человек и свыше 440 единиц техники. Работа кипит при любой погоде и почти круглосуточно. «Мы промерзаем до костей за считаные минуты. Как здесь работают люди — большая загадка», — честно признается журналист.

С высоты съемочной группе открывается весь масштаб работ: развязки — огромный «клевер» близ аэропорта Бегишево, два уже готовых моста через небольшие речушки, еще один мост — через реку Авлашку. Там тоже уже видны очертания перехода через воду.

У будущего моста через Каму раскинулся целый город мостостроителей. Сейчас идут работы на 18 опорах — на русле реки (длина моста над водой — почти 800 метров) и там, где от берега перекинется эстакада. Планируется, что мост будет достроен уже в будущем, 2024 году. Объемы и темпы предстоят колоссальные.

О том, что еще увидела съемочная группа программы «7 дней» на не останавливающейся ни на день масштабной стройке, о том, что за события и мероприятия готовятся в республике в рамках стартовавшего Года национальных культур и традиций, а также об истории усадьбы Михаила Николаевича Мусина-Пушкина, что украшает собой село Антоновка Спасского района Татарстана, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 16 января, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.