Трагедия в Казани, учителя-герои и охота на ведьм

Хронология событий в 175-й гимназии, поддержка семей погибших и пострадавших, недопущение подобных трагедий — в обзоре программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Минувшая неделя оказалась поистине страшной: недавний выпускник одной из казанских гимназий, вооруженный охотничьим ружьем с несколькими сотнями патронов и самодельными взрывными устройствами, хладнокровно расстрелял детей и учителей. Погибли семь школьников и двое преподавателей, два десятка человек, часть из которых в тяжелом состоянии, находятся в больницах. За их жизни сражаются врачи. Почему это произошло, как удалось не допустить еще больших жертв и как предотвратить массовую истерику, когда людям враг начинает чудиться в любом владельце охотничьего оружия. Об этом, а также о других событиях минувшей недели — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век».

Ураза-байрам в атмосфере всеобщей скорби



— На протяжении всего священного месяца Рамазан мусульмане возносили молитвы Всевышнему, совершая милосердные дела. К великому сожалению, последние дни Рамазана были омрачены в Казани чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы. Мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых. Президент отметил, что будет сделано все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Пусть же Ураза-байрам вновь наполнит наши сердца верой, любовью и милосердием! — с этими словами обратился к верующим по случаю Ураза-байрама ведущий программы, гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

Страшная трагедия в казанской гимназии №175, унесшая жизни девяти человек и разделившая мировосприятие на «до» и «после» 700 учеников, во время нападения бывших на уроках и оказавшихся в эпицентре стрельбы и взрывов, перевернула сознание миллионов людей по всему миру. Общая молитва в последний день священного месяца Рамазан звучала о здоровье пострадавших и упокоении погибших.

Восемь минут

Столько от первого выстрела до задержания преступника длилось организованное 19-летним парнем, возомнившим себя богом, нападение на гимназию. В здании и на спортивной площадке учебного учреждения в это время находились 714 учеников.

Скриншот видео

9.15. Фигура в черном плаще, маске и с ружьем в руках идет по казанской улице, проходит мимо детского сада и даже здоровается с женщиной, не обратившей на разгуливающего по городу с оружием человека ни малейшего внимания.

9.27. Человек в черном у дверей школы. Еще на подходе он стреляет в случайно оказавшуюся неподалеку девушку. Промахивается. Из здания выходит бывший учитель математики, а в настоящее время — заведующий хозяйственной частью, Муланур Мустафин и получает два точных выстрела. Мужчина чудом не погиб. Сейчас за его жизнь продолжают бороться врачи.

Вахтер успела заблокировать турникет, нажать тревожную кнопку, а сама спрятаться под столом. Но злоумышленник уже на первом этаже гимназии и движется дальше. В коридоре натыкается на Венеру Айзатову — дежурного учителя младших классов, всю свою жизнь проработавшую в школе. Она погибает на месте. 12 мая учителя похоронили на кладбище в поселке Константиновка. Больше никогда она не останется после работы, чтобы в свое свободное время позаниматься с отстающими по программе учениками…

Вскоре в школе раздается взрыв. Стрелок заложил и подорвал самодельное устройство под дверью на первом этаже.

Фото: Максим Платонов

Директор школы в это время по системе оповещения объявляет чрезвычайную ситуацию, требует спрятаться в кабинетах и запереть все двери. Дети прячутся под партами. Учителя — люди, призвание которых учить, давать детям путевку в жизнь, самоотверженно перекрывают входы, готовые до последнего защищать учеников.

Преступник мечется по этажам, пытаясь ворваться в запертые классы. На третьем этаже ему это удается, но на пути встает учитель английского языка Эльвира Игнатьева. Девушка, которой было всего 26 лет, как рассказали очевидцы, закрыла собой пытавшегося выскочить в коридор ученика.

Единственный класс, который не успели закрыть — кабинет №310. Там проходил урок 8-й «А». Преступник открывает огонь по детям. Некоторые в панике прыгают в окна. Злоумышленник стреляет им вслед и потом еще несколько выстрелов делает из окна, но промахивается.

Еще через несколько минут стрелок вышел из школы с поднятыми руками и сдался сотрудникам Росгвардии, которые были около школы уже через три с половиной минуты после срабатывания тревожной кнопки.

Территория у гимназии превратилась в мемориал памяти. Фото: tatarstan.ru

Восемь минут. Девять оборвавшихся жизней. Более 20 раненых. Ильназ Галявиев — такое имя носит преступник, на 2 месяца заключен в следственный изолятор. Впереди судебно-психиатрическая экспертиза и суд. За это время суду предстоит разобраться — каким образом и у кого он получил справку о психическом здоровье и смог приобрести дробовик. Уже известно, что свое нападение Галявиев тщательно планировал. Он дважды приходил в школу до того, как напасть на нее. Оценивал обстановку.

Территория у гимназии превратилась в мемориал памяти. Люди продолжают нести цветы и игрушки. 12 мая, когда республика провожала в последний путь жертв «казанского стрелка», как уже окрестили Галявиева, было в Татарстане объявлено днем траура. Стихийные мемориалы появились и в других регионах и городах России — возле представительств республики: в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Якутске, Керчи, Волгограде.

Представить к государственным наградам

За героизм и профессионализм, проявленный учителями и сотрудниками казанской гимназии №175, представить специалистов учебного учреждения к государственным наградам. Такое поручение отдал президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Списки достойных уже готовят.

Страшной бедой и варварским преступлением назвал лидер России трагедию в казанской школе. Он поручил правительству также рассмотреть меры по оказанию помощи и поддержки семьям погибших и пострадавших.

Как отметил Рустам Минниханов, в учебных учреждениях республики усилен контроль за безопасностью. Фото: kremlin.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов доложил главе государства о уже принятых мерах. Сама гимназия будет капитально отремонтирована. Банки заявили о готовности обнулить кредиты для всех семей пострадавших, а Ак Барс Банк уже это сделал. Детям, родителям, учителям также будет оказана психологическая помощь и возможность пройти реабилитацию в лучших оздоровительных учреждениях. Семьям погибших и пострадавших произвели выплаты. Как отметил Рустам Минниханов, в учебных учреждениях республики усилен контроль за безопасностью.

В самой гимназии отмечают, что четкость действий школьного коллектива в момент нападения не была случайной. «Мы знали, что делать», — практически в один голос заявляют педагоги 175-й гимназии — «Несколько раз в год у нас проходят учения». И в один голос благодарят за это директора — Амину Валееву, возглавившую школу с момента ее открытия — 2006 года. У многих педагогов этой гимназии здесь же учились собственные дети, но они, не поддаваясь панике и доминированию личного, в первую очередь спасали не их, а тех, кто был с ними в классе, порой ценой собственной жизни и здоровья.

Истерия и охота на «ведьм»

По-другому не назовешь то, что началось после казанской трагедии. В порыве негодования, часть населения начала требовать полного запрета на выдачу разрешений на приобретение охотничьего оружия, а добропорядочных владельцев объявить чуть ли не всех поголовно душевнобольными и убийцами. Другие заявляют о необходимости установления тотального контроля за детьми, забаррикадировать двери учебных учреждений и поставить вооруженную охрану. Люди уже забыли о том, как в начале пандемии набрасывались с кулаками на тех, кто не успел или не смог из-за внезапного дефицита купить маску. Кто-то утверждает, что при Советском Союзе все было иначе. Наверное, не помнят о том, как в 70-е Казань захлестнула волна подростковой преступности. Группировки делили районы. В 1978 году банда Тяп-ляп устроила показательное вооруженное шествие в районе Речного вокзала, избивая всех, кто попадался под руку. Убиты и искалечены были десятки человек.

Милиция, в конце-концов, с группировками и бандами справилась. Но что делать, если убивать начинает внешне тихий и ничем не примечательный человек? Он, как и сотни, если не тысячи молодых ребят по всей стране прямому общению предпочитал компьютер. Не ладил с родителями. Но так ли это необычно для 17-19 летних? О том, что в тихом парне живет лютый зверь никто не мог и предположить, пока тот не взялся за оружие.

В порыве негодования, часть населения начала требовать полного запрета на выдачу разрешений на приобретение охотничьего оружия. Фото: Максим Платонов

«Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани — искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии. Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь», — цитирует ведущий программы «7 дней» основателя мессенджера «Телеграмм» Павла Дурова.

Узнать мнения по этому поводу экспертов из сфер образования и обеспечения безопасности, охотников-любителей и профессионалов, подробнее ознакомиться с содержанием этих и других сюжетов, можно в свежем выпуске программы «7 дней», которая выйдет в эфир телеканала ТНВ 17 мая ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

