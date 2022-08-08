Будущее народа: о чем шла речь на юбилейном съезде ВКТ

ВКТ собрался восьмой раз, новая ветка трассы М-7 и другие события недели от программы «7 дней» на ТНВ

Каким видит свое будущее татарский народ? Об этом шла речь на очередном съезде Всемирного конгресса татар. Организация, отмечающая в этом году свое 30-летие, собирается раз в 5 лет, объединив 1,5 тысячи делегатов из 76 регионов России и 35 стран мира. Об этом, а также других событиях, попавших в объективы камер наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», — в обзоре от «Реального времени».

Исэнмесез

Непростое значение традиционного татарского приветствия, а также сложная судьба самого татарского народа — второго по численности в России и далеко не самого малочисленного в глобальных масштабах. Миллионы человек, проживающих сегодня во всех уголках огромного земного шара. Людей, объединенных языком, культурой, историей.

«Мы видим свое будущее. Мы — исторически значимое целое, потому что самобытны, идем по своей орбите, но в едином многонациональном созвездии. Кем мы себя точно не видим, так это «сувенирным народом». Надо помнить, что нация не исчезает в одночасье, но, исчезнув, уже не восстановится никогда», — эти слова из авторской статьи президента Татарстана Рустама Минниханова, опубликованные в газете «Республика Татарстан» 25 июля 2020 года, неоднократно цитировались на съезде Всемирного конгресса татар.

Более 1,5 тысячи человек, представляющих татарские общины, землячества, сообщества в 76 регионах России и 35 странах мира, собрались на прошлой неделе в столице Татарстана, чтобы говорить о важном: необходимости, возможностях и способах сохранения языка и культуры, национальном образовании, религии, межнациональных браках и многом другом.



«Исэнмесез» — традиционное татарское приветствие, что дословно в переводе означает «живы ли?». Сохранить для будущих поколений язык, культуру, образование, саму нацию — живой, а не сувенирной — та сама задача, которую взял на себя созданный 30 лет назад Всемирный конгресс татар — организация, ставшая связующим звеном между татарами всего мира и их исторической родиной. Благодаря такому стремлению к единению и появилась в новой Конституции Республики Татарстан 14-я статья, гласящая: «Республика Татарстан оказывает содействие в развитии национальной культуры, языка, сохранении самобытности татар, проживающих за пределами Республики Татарстан».

Трудностей на пути встречалось немало. Но главное достижение взаимодействия ВКТ и республики в том, что где бы они не находились, большинство татар считают себя именно татарами — представителями единой нации, имеющей и свою историю, и национальную гордость. За татарский народ, Татарстан и Россию, неотъемлемой частью которой является республика.

Главной проблемой сегодня многие считают систему национального образования. Нынешние молодые люди часто или не знают татарского языка вообще, или владеют суррогатным, где половина, если не большая часть, слов заимствована из языка страны проживания: в России — русского, в Казахстане — казахского и т. д. Остро стоит вопрос создания национальных школ. Своими силами. «Татары — старательный народ, состоятельных людей и сейчас хватает. Находятся же деньги строить мечети — это очень нужное дело. Но открытие частных школ не менее полезное дело», — уверен председатель Союза писателей РТ, депутат Госсовета Татарстана Ркаил Зайдуллин. «У нас каждая мечеть должна стать не только местом для молитвы, не только местом изучения религии, а еще и местом изучения и сохранения традиций. Мы должны использовать все возможности», — дополнил его президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: tatar-congress.org

Планы на урожай

Уборочная страда в республике в разгаре. Помня как о рекордных 5 млн тонн в юбилейный для Татарстана год 100-летия Татарской АССР, так и о засухе 2021-го, прогнозы на грядущий урожай земледельцы делать избегают. Работают сутками в полях, собирая все до колоска, до зернышка и уже сейчас показатели многих хозяйств вызывают и удивление, и надежды.

Съемочная группа программы «7 дней» вышла в уборочную смену вместе с хлеборобами Тетюшского района.

Уступом, словно на параде, движутся по полю мощные машины — комбайны. Размерено вращаются барабаны, аккуратно работают ножи. В закрома хозяйства должно попасть все до зернышка — весь урожай-2022. Как признались сами комбайнеры — уборочная страда — и одно из самых сложных времен года, и в то же время — самых любимых времен года. Усталость от того, что приходится работать и днем, и ночью — приятная усталость. Каждый видит: вот он — результат работы.

Это только со стороны кажется, что быть комбайнером — легко: знай, крути руль, да вовремя освобождай накопивший золото полей бункер. Тут важно все: и скорость, и состояние самого поля. В этот раз ниву зацепил недавний ураган. Тяжелые колосья прибило к земле, и это нужно учитывать при настройке техники. А урожай обещает быть богатым — 5-тонный бункер комбайна набирается за считаные минуты. Грузовики едва поспевают сновать между полем и элеватором. 70 центнеров с гектара — это серьезная заявка на рекорд. А позади — бессонные ночи, ранняя распашка, чтобы сохранить ценную влагу в земле, внесение четко выверенных норм удобрений. И удобрения, и семена — свои — татарстанские.

И что еще важно. Крепнут хозяйства — возвращаются к жизни деревни. Там где еще несколько лет назад колыхался по ветру бурьян, сегодня кипит уборочная страда, а рядом — населенные пункты, где снова звучат голоса, приезжают жить целыми семьями. И не просто жить, а так, как в городе не снилось: с парками, набережными и разгуливающими павлинами. И зарплаты — достойные: сдельные — больше собрали — больше и получили. В хорошем урожае заинтересован каждый.

Фото: Минсельхозпрод Татарстана

Делу — время, а захочется отдохнуть где в городе — так и средств достаточно, и возможность есть. После того, как дела останутся позади. Сейчас — уборочная, затем ждет «чистый пар» — поля, где уже через пару недель начнется посев озимых культур — задел под урожай уже будущего 2023 года.

От Нижнекамска до Казани

81 километр современной дороги первой категории, 10 новых мостов, 6 транспортных развязок и 11 путепроводов. Минус 1,5 часа в дорогу. Все это — новая трасса, которая уже строится в обход Нижнекамска и Набережных Челнов.

Старт новая дорога берет у села Костенеево, отходя от действующей М-7, идет на юг до самой Камы, где в районе деревни Котловка (Елабужский район) будет построен мост. Постойте — скажут многие, ведь раньше речь шла о мосте в районе села Соколка, что в Мамадышском районе. Однако решению есть взвешенное и точно просчитанное объяснение: по вновь выбранному и утвержденному маршруту построить трассу получится быстрее, эффективнее и с гораздо меньшими затратами. Только в деньгах экономия составит порядка 23—40 млрд рублей. Особо подчеркивается то, что экономия в средствах — не значит ухудшение качества.

Сам мост в новом месте станет гораздо короче — всего около 800 метров. Выход на него будет более пологим, а значит предстоит выемка грунта в гораздо меньших масштабах.

За мостом трасса уйдет вправо в обход деревни Ильинка, слегка по касательной зацепит знаменитую Корабельную рощу. Взамен 19,5 гектаров (порядка 5 600 деревьев), которые придется вырубить под строительство трассы, будет проведена компенсационная посадка в 14 раз большего числа деревьев. И посажены они будут не где-нибудь, а здесь — же, благодаря чему роща не только не потеряет в площадях, но даже немного подрастет. Заденет трасса и село Афанасьево. Владельцы 10 участков с домами уже подыскивают варианты для переселения, а их прежние жилища будут выкуплены по рыночной цене.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Строительство новой дороги поможет разгрузить действующие трассы и наконец, привести в порядок многострадальную плотину ГЭС в Набережных Челнах. Есть и экологический эффект: сокращение времени нахождения в пути для 27 тыс. машин ежедневно — это серьезно.

А за Сосновым Бором новая дорога вновь вольется в М-7. К слову, вся эта трасса — лишь часть скоростного маршрута Казань—Екатеринбург. Иными словами, М-12 выйдет на М-7 и до поворота на Костенеево скоростной маршрут будет проходить по существующей челнинской трассе, далее по обходу Нижнекамска и Челнов, а после Соснового Бора — в сторону границы с Республикой Башкортостан. Этот участок предстоит расширить до четырех полос.

Работа над новым притоком трассы М-7 уже ведется. Под селом Шингальчи, что в Нижнекамском районе, за полтора года успели вынуть 1,5 млн кубометров грунта, местами уже начали обустраивать подушку под дорожное полотно. Толщина дороги — метр. Только асфальтобетон — 23 сантиметра. Качество под постоянным контролем лабораторий как подрядчиков, так и заказчиков.



О том, каково мнение министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова по вопросу, как избежать вспышек повышенного спроса и роста цен на отдельные категории продовольственных товаров, о том, как в Тетюшском районе выбирали самого лучшего электромонтера Татарстана, и кто стал обладателем «Хрустального пера 2022», смотрите в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 8 августа, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.

