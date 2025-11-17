Бабушки-мошенницы и кибержулики: как не стать жертвой

Кадровые перестановки, «эффект Долиной» и 4,5 млрд рублей для мошенников — события недели от программы «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Со слегка переиначенных строк из песни Владимира Высоцкого и темы масштабных перестановок в структуре татарстанских министерств на этот раз начал выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре «Реального времени».

Большие кадровые перемены

«Правительство Татарстана — это вам не спокойная равнина, «здесь климат иной, идут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад». Эти строки из песни Владимира Высоцкого мне пришли на ум после лавинообразных увольнений функционеров разного уровня из министерств и ведомств Татарстана после назначения министров», — кратко охарактеризовал происходящие в кабинетах министерств и ведомств процессы ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов республики и депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов.

Денис Лулаков уже через день после ухода из Минмолодежи трудился на новом рабочем месте: помощником главы Зеленодольского района РТ. взято из телеграм-канала мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева

Вновь назначенный министром молодежи Азат Кадыров расстался сразу с двумя заместителями своего предшественника, проработавшими в Минмолодежи без малого по три года. Денис Лулаков уже через день трудился на новом рабочем месте: помощником главы Зеленодольского района РТ. Второй экс-зам главы министерства Айгуль Сабирова пока взяла паузу.

В Миндортрансе также стало на два заместителя меньше. С формулировкой «в связи с истечением срока действия срочного договора» команду Фарита Ханифова, переназначенного на пост министра транспорта и дорожного хозяйства, покинули ранее курировавший вопросы транспорта Айрат Садыков (проработал в должности три года) и Артем Чукин, более 10 лет отвечавший за вопросы дорожного хозяйства.

В Миндортрансе не продлили контракт сразу с двумя заместителями министра. скриншот с сайта Гугл.карты

В Минкульте республики также перестановки. Ирада Аюпова не продлила контракт директора «Татаркино» Миляуши Айтугановой, руководившей предприятием с 2017 года. «Новым руководителем «Татаркино» станет — неожиданно для всех, только не для меня — тридцативосьмилетний музыкальный продюсер Ильяс Гафаров. Прежде всего о нем известно, что в последние годы он активно сотрудничал с ведомством Ирады Хафизяновны, реализовал несколько резонансных культурных проектов, например «Таткультфест», музыкальный лейбл «Ямми Мьюзик» и другие. Фактически министр культуры сделала ставку на своего, взращенного в совместных проектах молодого креативного менеджера культуры, который призван строго в русле культурной политики министерства придать новое дыхание кинопроизводству в Татарстане. Впрочем, Ильяс Гафаров, по данным сайта, все еще числится и директором Центра прототипирования Казанского государственного института культуры. И в этом загадка», — счел необходимым расставить акценты Ильшат Аминов. Сменилось руководство и в одном из главных учреждений Минкульта — Национальном музее РТ. Здесь на смену Алисе Вяткиной назначен известный историк и активист Айрат Файзрахманов. Впрочем, похоже, что это только начало: «Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова анонсировала в скором времени ряд новых громких отставок и назначений в культурных учреждениях республики», — напомнил ведущий программы «7 дней».

Бывший первый замминистра образования Андрей Поминов теперь директор Института физики КФУ, правда, пока с приставкой и. о. скриншот с сайта КФУ

Отметилось перестановками и Министерство образования РТ. Первый зам Ильсура Хадиуллина Андрей Поминов теперь уже экс-чиновник. С недавних пор он, правда, пока с приставкой и.о., директор Института физики КФУ.

«Очевидно, что вновь назначенные министры правительства Татарстана получили полный карт-бланш на формирование своих новых управленческих структур, свободных от обязательств и прежних обязательных креатур. Налицо новый этап развития власти в Татарстане. И у меня нет сомнений, что эти изменения продолжатся», — выразил уверенность Ильшат Аминов.

Как разводят покупателей жилья

Похоже, что приобретение жилья на вторичном рынке у пожилых людей рискует превратиться в «красный маркер». Виной тому — растущее количество случаев, когда добросовестные приобретатели, годами копившие на жилье мечты, влезшие в кредиты, перепроверившие документы, проведшие сделку через нотариуса и банк, в итоге теряют все. История с квартирой Ларисы Долиной обернулась настоящей эпидемией, получившей свои пусть пока и неофициальные, но уже вполне узнаваемые и понимаемые имена: «эффект Долиной» и даже «БабкоОПГ». Случаев — сотни, ущерб — на миллиарды рублей, но главное — оказавшиеся совершенно не защищенными от нового вида мошенничества люди. В числе пострадавших и казанская семья, что вместо новоселья потеряла 5 миллионов рублей и уже два года мыкается по съемным квартирам, безнадежно взывая о справедливости.

Похоже, что приобретение жилья на вторичном рынке у пожилых людей рискует превратиться в «красный маркер». Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Три раза встречались с продавцом до подписания договора, сделали платную юридическую проверку, показавшую, что все чисто…» — делится с журналистами наболевшим глава семейства Динар Ахмадуллин.

Семья с двумя детьми решила расширить жилплощадь: переехать из «двушки» в «трешку». Риелторы были с обеих сторон. Собственница выбранной квартиры — пенсионерка, решила перебраться в дом. Подписала документ о том, что сделку совершает в трезвом уме и твердой памяти. Сговорились на сумме в 4,8 млн рублей. И вот деньги переданы через банк, а для мечтавших о новоселье Ахмадуллиных начинается ад: вместо акта передачи жилья перед носом закрывается дверь квартиры, которая должна была стать их домом. «Ключи не отдам. Меня обманули мошенники. Я отдала все деньги. Обращайтесь в суд», — все, чего удалось добиться от продавца.

Вместо акта передачи жилья и новоселья перед носом честно перечисливших озвученную продавцом квартиры сумму просто закрывается дверь. Реальное время / realnoevremya.ru

В суд Ахмадуллины обратились, и первая инстанция встала на сторону Динара и его семьи. Психиатры пришли к выводу, что пенсионерка-продавец была вменяема, осознавала, что делает и под влиянием не находилась. Но был еще психолог, которая выдала, что у бабушки было «состояние повышенного эмоционального напряжения, которое привело к резкому скачку ситуативной тревоги».

Журналист ТНВ недоумевает: «Почему мнение психолога выше мнение психиатра? Как через месяц после сделки можно оценить состояние потерпевшей? Правильно, только с ее слов. На основании тех самых слов была составлена кассация в прокуратуру. А прокуроры посчитали — ничего доказывать она не должна, она же сказала, и этого достаточно, чтобы вернуть дело на пересмотр».

Всплыло и еще несколько моментов, о которых рассказали журналистам: якобы есть в показаниях информация о том, что продавец изначально собиралась оспаривать сделку. Более того, вроде как даже получила плату за то, чтобы довести сделку до конца, — 940 тыс. Так ли это — задача выяснить правоохранительным органам. А факт заключается в том, что чистые перед законом люди потеряли деньги, возможность жить в своей квартире и веру в справедливость.

И таких пострадавших много: в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге. «Сотни пенсионеров прибегают в суд: обманули, деньги забрали, а жить-то где-то надо — верните квартиру! И суды стали раз за разом возвращать», — отмечают наши коллеги.

Пенсионеров жалко. Если, конечно, они сами действительно стали жертвами мошенников, а не решили с подачи чьего-то злого гения подзаработать на доверчивых гражданах. Но разве те, кто покупает квартиру у собственника, четко следуя всем буквам закона, заслуживают того, чтобы обобранными и растерянными в итоге оказаться всей семьей на улице без гроша в кармане?

Разве те, кто покупает квартиру у собственника, четко следуя всем буквам закона, заслуживают того, чтобы обобранными и растерянными в итоге оказаться всей семьей на улице без гроша в кармане. Реальное время / realnoevremya.ru

Как не стать жертвой «БабкоОПГ»? Президент ассоциации «Гильдия риелторов РТ» Анастасия Голяшева рекомендует обращать внимание на ряд моментов: «Это срочность сделки, сделка предлагается по цене ниже рыночной, продавец настаивает на наличной оплате. И продавец — одинокий человек». Совпало все или хоть что-то из этого списка — лучше воздержаться от покупки. Даже если квартира — мечта.

Первый проректор Казанского инновационного университета, доктор юридических наук, профессор Игорь Бикеев выступает за то, чтобы вообще при сделках, связанных с недвижимостью, был предусмотрен «период охлаждения», это когда деньги не передаются сразу покупателю, а на несколько недель замораживаются на счету. Пауза поможет проявить «подводные камни», если у одной из сторон намерения нечисты.

4,5 миллиарда рублей за 10 месяцев

Именно на эту сумму и только в 2025 году кибермошенники ограбили татарстанцев, используя лишь телефоны, интернет и доверчивость наших земляков. Для информации: в 2024 году, за аналогичный период, жители республики отдали мошенникам 4,7 млрд рублей.

За 10 месяцев 2025 года кибермошенники ограбили татарстанцев на 4,5 млрд рублей. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Больше всего пострадавших среди работающих женщин в возрасте от 25 до 45 лет. «Как пояснили специалисты и представители правоохранительных органов на прошедшей в среду пресс-конференции, посвященной мерам противодействия распространенным схемам мошенничества, аферисты практически ежедневно придумывают что-то новое. Их фантазии нет предела, а граждане по-прежнему цепенеют от страха перед лжесотрудниками ФСБ, милиции, финансовых и других органов. И пожалуй, главное, чем абсурднее схема обмана, тем больше ей верят граждане», — подчеркивает журналист программы «7 дней».

Все начинается со звонка. Из полиции, ФСБ, банка, службы доставки, государственных или коммерческих служб. Легенда может быть какой угодно: якобы замеченная безопасниками банка подозрительная активность на ваших счетах, кто-то от вашего имени перечислил деньги в запрещенную организацию, пришло письмо, не застал на месте курьер, кто-то прислал цветы, вы выиграли приз, случилась беда с близким и пр. Главное для мошенника — получить доступ к вашим персональным данным. И здесь мошенники начинают тонкую психологическую игру: давят на доверие, якобы пытаются помочь, но при этом давят, манипулируют, просто не дают задуматься... И вот несчастная жертва уже сама переводит деньги на «безопасный счет», называет код из СМС или доверчиво устанавливает рекомендованную программу. В итоге вы не просто потеряли все, но еще и оказались в долгах.

Все начинается со звонка. Из полиции, ФСБ, банка, службы доставки, государственных или коммерческих служб... сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

А всего-то стоит задуматься и вспомнить о том, что банки, а тем более правоохранительные органы не будут звонить, к тому же еще и требовать коды. Они не пришлют к вам курьера или такси за пакетом с деньгами и не начнут рекомендовать зайти на какой-то там сайт. И уж тем более не будут требовать ничего не говорить близким.

Ежедневно, и только по Татарстану, жертвами таких афер становятся до 10 человек. В масштабах страны речь идет о сотнях и тысячах пострадавших. Раскрываемость таких преступлений — всего 16%. А это значит, что даже с помощью правоохранительных органов вернуть практически собственноручно отданные мошенникам средства как минимум крайне сложно. Главное оружие против мошенников: светлый ум и здоровая подозрительность. Сомневаться и стремиться перепроверять то, что вызывает подозрение, — это нормально и правильно, это возможность полностью сломать всю игру киберманипуляторов.

Подробнее об этом, а также о том, как в республике развивается технологическое предпринимательство, с какими проблемами сталкивается волонтерское движение, о татарском кино в соседнем Башкортостане, новом витке истории для татарской школы в Самаре и других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 17 ноября, в 13:00, или на сайте телеканала.