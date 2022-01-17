«КАМАЗ-Мастер» принимает поздравления: татарстанская команда на Дакаре вновь не оставила шансов соперникам

Чем удивлял 44-й Дакар, как республика готовится противостоять «омикрону» и главные темы Гайдаровского форума: итоги недели от программы «7 дней»

Новогодние праздники без привычных сугробов и елок: «КАМАЗ-Мастеру» не привыкать к песчаным пейзажам аравийских пустынь и настоящей традицией для поклонников татарстанской команды стало поднимать бокалы не только за наступивший год, но и за очередную победу кумиров. В гонке, стартовавшей в самом начале 2022 года, экипажи татарстанской команды заняли четыре лидерские позиции, не пропустив на пьедестал почета соперников. И именно эта тема стала заглавной в первом выпуске информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей в эфир телеканала «Новый век».

44-й по счету Дакар

В 44-й раз по счету и в третий раз в аравийской пустыне проходили в январе этого года очередные гонки серии Дакар. Команда «КАМАЗ-Мастер» прибыла на состязания в качестве действующего чемпиона. Открыть гонку доверили пятикратному победителю ралли-марафона — Эдуарду Николаеву. Также покорять трассу вышли экипажи Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова и Антона Шибалова.

Как отмечают наши коллеги из программы «7 дней», для соперников татарстанской команды заветная мечта — не то, чтобы выиграть гонку, но хотя бы оставить «глотать пыль» хоть один из татарстанских экипажей. В этот раз эта мечта для них вновь осталась недостижимой. Практически на каждом этапе «КАМАЗ-Мастер» был первым, а к завершению ралли-марафона стало понятно, что к заветному пьедесталу никому приблизиться и не получится: все четыре лидерские позиции прочно закрепились за татарстанцами.

Уже на этой неделе триумфаторы, которых успели поздравить с очередной заслуженной победой и президент России, и президент Татарстана, возвращаются на родину. А программа «7 дней» решила напомнить о наиболее ярких моментах гонок и о том, чем 44-й ралли-марафон смог удивить и его участников, и поклонников гонок грузовиков.

Первые четыре места — максимальный результат для команды. Фото: kamazmaster.ru

Техники «КАМАЗ-Мастера» в этом году превзошли сами себя. На всем протяжении ралли, особо серьезных поломок не случилось. Впрочем, Дакар уникален тем, что это соревнования «с человеческим лицом», и даже самые ярые соперники, если видят, что у конкурентов реально произошло что-то из ряда вон — обязательно остановятся, чтобы помочь. Невзирая на потерю времени, и, возможно, лидерских позиций.

Руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин отметил, что в этом году число участников было особенно масштабным. Также заметно, что именно сейчас в заездах представлено особенно много грузовиков нового поколения, в том числе — гибридных. Французская команда и вовсе представила автомобиль будущего — грузовик на водородном топливе. Уже в будущем году на новой машине они планируют составить серьезную конкуренцию команде из России о чем и заявили во всеуслышание.

Впрочем, КАМАЗ тоже не застыл в своем развитии. На 44-м ралли, татарстанцы также представили ряд новаций: форсированный в 2,5 раза двигатель, увеличенный общий объем трех сообщенных баков.

За всеми стартами и финишами с тревогой и верой наблюдали дома — в Набережных Челнах. И пусть картинка онлайн-трансляции оставляла желать лучшего, увидеть и почувствовать победный финиш это ничуть не помешало. Первые четыре места — максимальный результат для команды.

Звучат утверждения, что в структуре вновь зафиксированных заражений новая форма смертельно опасной болезни занимает уже долю в 40%. Фото: Максим Платонов

«Омикрон» наступает

Новый штамм COVID-19, уже успевший обрасти сказками и легендами, продолжает наступление на мир. Россия — не исключение. Звучат утверждения, что в структуре вновь зафиксированных заражений новая форма смертельно опасной болезни занимает уже долю в 40%. Может — это действительно так, а может — нет: «точных цифр у нас нет и не будет до тех пор, пока он практически полностью не станет доминирующим», — делится собственными наблюдениями Михаил Любимов.

Журналист с начала пандемии практически не покидает «красные зоны» татарстанских COVID-госпиталей и свою оценку реальной картине противостояния коронавирусной инфекции дает не только на основе официальных и около официальных данных, но еще и базируясь на личных наблюдениях. И он уверен: «до этих времен — повторяю — недалеко, в Москве начинается пятая волна, здесь у нас в Татарстане мы можем ожидать ее уже в январе». И добавляет: «Абсолютно очевидно уже сегодня, что все сферы нашей жизни испытают это на себе. Не имеет большого значения тяжелее или нет будет омикроновый ковид — его невиданная заразность способна остановить целые отрасли человеческой деятельности. Кем бы вы ни были, где бы вы ни работали — вы непременно почувствуете это. Кто примет на себя первый удар? Конечно, медицина».

Врачи, о героизме которых совсем недавно говорили все, и о работе которых почти забыли сейчас, когда шквал обращений пусть немного, но снизился, сегодня, в эти самые дни, часы, минуты, что остаются до очередного коронавирусного шквала, готовятся к его встрече. Руководство республики уже распорядилось о том, чтобы медучреждения были готовы оперативно развернуть дополнительные койки, чтобы в госпиталях было достаточно медикаментов, аппаратов ИВЛ и кислорода к ним, чтобы в республике был сформирован запас средств индивидуальной защиты и позаботилось о том, чтобы каждый желающий внести личный вклад в снижение опасности распространения коронавируса — мог пройти процедуру вакцинации и ревакцинации без проволочек. О том, что и как делается еще, — можно узнать в материале, который выйдет в эфир программы «7 дней».

Будут ли ужесточаться меры противодействия инфекции — том числе об этом шла речь на Гайдаровском форуме, в работе которого принял участие президент РТ Рустам Минниханов. Фото: tatarstan.ru

Бизнес: риск неопределенности

В последние пару лет, с учетом непрекращающейся пандемии, риск неопределенности стал постоянной неизвестной в уравнении экономического успеха или неуспеха любого представителя сектора реального сектора экономики. Рассуждать о том, как строить эффективную конструкцию, сулящую прибыль предприятию и, соответственно — государству, становится все сложнее. Казалось бы, эпидемия новой коронавирусной инфекции — фактор постоянный, который можно и нужно учитывать в бизнес-модели. Но как просчитать глубину и масштаб его воздействия? Когда будет очередной всплеск заболеваемости, какие и чем грозящие штаммы появятся следом, будут ли ужесточаться меры противодействия инфекции, и если да, то в каком виде: ограничения работы бизнеса, действия предприятий, логистики между регионами и странами?

В том числе об этом шла речь на традиционном Гайдаровском форуме в Москве, в работе которого принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Как оценить ситуацию в экономике России в концепции «центр — регионы»? С помощью того же маятника, который по оценке многих экспертов давно качнулся в сторону бо́льшей централизации и сокращения полномочий и возможностей регионов. Мы говорим о том, что страна постепенно выходит из ковидного кризиса, но, когда присматриваемся повнимательнее к цифрам, видим, что рост идет в основном за счет крупных агломераций Москвы и Санкт-Петербурга. С другой стороны, когда во время пандемии у регионов возникали бюджетные проблемы, в этот период федеральный центр быстро принимал необходимые решения. И это один из немногих плюсов централизации», — отмечают наши коллеги из программы «7 дней».

Недостатков у системы — хватает. Об этом говорят и цифры, приведенные председателем счетной палаты РФ Алексеем Кудриным. Так, согласно данным, собранным возглавляемым им ведомством, 9 регионов страны дают 59% всех доходов федерального бюджета. На 16 регионов приходится 72% налоговых платежей. Иными словами, на оставшиеся 69 регионов приходится всего 28% государственных доходов. Попытки компенсировать потоки в федеральную казну за счет регионов-доноров, опустошают казну последних, существенно снижая возможности к дальнейшему их развитию. Одно из последних неоднозначных решений федерального центра — уравнивание налогообложения добычи высоковязкой нефти из трудно извлекаемых месторождений к добыче нефти классическим способом. Татарстану такое решение обошлось в 30 млрд рублей в год.

Одно из последних неоднозначных решений федерального центра — уравнивание налогообложения добычи высоковязкой нефти к добыче классическим способом. Фото: kazanfirst.ru

«Очень бы хотелось качнуть этот маятник в сторону регионов, добавить им не только полномочий, возможностей, но и ответственности за результат. Только когда это будет и будет ли вообще в среднесрочной перспективе сказать сложно. Не только регионам, крупным предприятиям, но и малому бизнесу нужно привыкать работать в условиях текущей неопределенности. Что будет завтра в плане ковидных ограничений никто точно не знает, но при этом нужно планировать свою работу, инвестиционные затраты и так далее», — отмечает ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

Тем временем некоторые послабления в новогодние каникулы бизнес столицы Татарстана, и рестораторы в частности, получил. Приток гостей, насколько это возможно, отмечают казанские отельеры. Не сравнить с допандемийными временами, но все-же: порядка 140 тыс. человек за новогодние полторы недели, против 170 тыс. в 2020-м.

Столицу Татарстана в эти праздники украсили более 100 елочных городков, состоялись культурно-массовые и спортивные состязания, развивается направление экотуризма. Возможностей удивить и порадовать гостей у Казани, и Татарстана в целом, — предостаточно и в любые другие дни.

Безопасность — на волю случая

11 пострадавших, двое — погибших. Это — не данные по ДТП или пожарам. С начала года в Татарстане произошли шесть случаев отравления угарным газом. В чем причина происшествий и почему, в сравнении с 2021-м, отмечается двукратный рост — пока вопрос открытый. Точнее, известно, что 60% несчастных случаев произошло по причине нарушения тяги. Но вот кто виноват: сами жильцы или управляющие компании — тут мнения сторон разнятся.

«Старый дом, газовая колонка, холодная вода. Отсутствие горячей — это уже следствие. Следствие того, что самое страшное уже произошло. Так случилось и в доме по улице Шоссейной. Утечка газа, гибель людей и страх всех остальных жителей — краткая зарисовка ситуации на настоящее время по одному из адресов, где имел место несчастный случай.

Задача замены колонки, в случае выхода ее из строя, становится личной проблемой жильца. Фото: boilervdom.ru

Дымоходы и вентканалы к настоящему моменту уже прочистили. Местные жители отмечают, что дым и копоть летали по всем стоякам. «Тут и так понятно, что в дымоходе дело, дом то старый, ни разу не чистили», — уверена житель дома на ул. Шоссейной Альфия Юнеева.

В УК уверены, что в большинстве несчастных случаев виноваты сами жильцы: газовой колонкой нужно пользоваться только при достаточной тяге и при открытой форточке. Форточку-то открывать люди готовы. Но что делать с тягой, если дымоходы и вентиляционные каналы во многих домах постройки 50—80-х годов не чистились с момента их сдачи в эксплуатацию. Привести системы в порядок — задача управляющих компаний. И чистка должна проводиться периодически. Вот только реальная активность происходит лишь по факту выявления проблем, либо по обращениям (но не всегда).

Есть пробелы и в действующем законодательстве. Если установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения — задача регионов (согласно ФЗ «Об энергоснабжении»), то в отношении газового, в том числе водонагревательного оборудования правила не прописаны нигде. Соответственно, задача замены колонки, в случае выхода ее из строя, становится личной проблемой жильца. И даже если именно в вашей квартире и колонка, и плита, и все вентили — в полном порядке, это совершенно не является гарантом того, что вы в безопасности. Через стену, этажом выше или ниже, могут жить те, кто не хочет или не может найти средства на эти вопросы. Вот и получается, что безопасность была, есть и неизвестно сколько еще будет пущена на волю случая.

Подробнее обо всем этом, а также о том, какие законодательные нововведения вступили в силу с началом нового — 2022 года, и как республика готовится встретить 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 17 января, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.

