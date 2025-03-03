Как коллегия Минпромторга РТ превратилась в событие федерального масштаба

Об итогах года на всю страну: Минпромторг РТ отчитался по 2024 году, лаборатория инструментов воздушного боя и другие новости недели от программы «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Даже рядовые, казалось бы, события в Татарстане в последнее время приобретают федеральный масштаб. Подтверждением тому — итоговая коллегия Минпромторга РТ, что состоялась с участием министра промышленности и торговли России Антона Алиханова и раиса Татарстана Рустама Минниханова и собрала руководителей профильных министерств более чем 60 регионов страны. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век» на завершившейся неделе, — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Одна из ключевых тем — импортозамещение

«Одной из главных тем обсуждения на расширенной коллегии Минпромторга Татарстана стало импортозамещение и условия возможного возвращения иностранных компаний на российский рынок», — отметил ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов РТ и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов. На встрече также обсудили, что готов предложить стране и миру Татарстан, где и в чем пока не получается реализовать намеченные планы с желаемым размахом, а также о том, какие пути и методы решения есть у проблемы кадрового дефицита и причем тут новая федеральная программа господдержки.

Заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко представил доклад о работе промышленного комплекса РТ в 2024 году. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С докладом о результатах работы промышленного комплекса Татарстана в 2024 году выступил заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. 105% к уровню промышленного производства прошлого года — повод говорить об умеренном оптимизме на 2025 год. Нефтедобыча и нефтепереработка остаются опорой экономики Татарстана. «В этом году в нефтехимии ожидаются два важных события: пуск олефинового комплекса ЭП-600, который позволит удвоить выпуск этилена, и запуск производства гексена мощностью до 50 тыс. тонн в год», — сообщил докладчик. А наибольший рост по прошлому году показали отрасли судостроения, вертолетостроения, производства машин, оборудования, компьютеров и оптических изделий.

Говоря о результатах в автопроме, Олег Коробченко обратился к главе Минпромторга РФ с предложением ввести меры по защите интересов производителей отечественного специального транспорта: «Считаем, что во всех государственных контрактах, на крупных стройках и при добыче полезных ископаемых должна быть задействована отечественная техника». Аналогичное предложение касалось производителей зарядной инфраструктуры. «Уважаемый Антон Андреевич, мы в этом году ожидаем выхода новых правил государственной поддержки развития электрозарядной инфраструктуры. Для Татарстана это очень важно, так как у нас есть производители современных зарядных станций», — добавил глава Минпромторга Татарстана. Позже с просьбой защитить отечественный рынок полимеров от контрафакта выступил и генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин.

Антон Алиханов в Татарстане анонсировал пилотную госпрограмму по субсидированию закупок отечественной робототехники для промышленности. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Затронули и проблему кадрового дефицита — на производствах Татарстана не хватает 11 тыс. человек. Компании многое и сами делают для создания лучших условий труда, создаются и реализуются жилищные программы — как один из эффективных инструментов привлечения и сохранения специалистов. Олег Коробченко акцентировал внимание на необходимости большего объема общежитий при техникумах и колледжах, а также повсеместном развитии программ дуального образования, уже успешно реализуемых, например, на ТАИФ-НК, как способе дать будущим специалистам погрузиться в профессию и будущие коллективы, причем с оплатой труда, а не искать временного приработка в системах доставки и т.д.

Еще одна возможность снизить накал кадрового голода — воспользоваться новой, пилотной госпрограммой по субсидированию закупок отечественной робототехники для промышленности: «Заложен 1 млрд рублей на так называемые скидки на закупку роботов. С учетом этого скидка может достигать 50% от начальной цены», — анонсировал глава Минпромторга РФ. Уже в марте на федеральном уровне планируется провести отбор заявок.

Куда расти в этом направлении у России есть: «В тройку мировых лидеров входят Южная Корея, где насчитывается 1 012 роботов на 10 тысяч человек, Сингапур (770 роботов на 10 тысяч человек) и Китай (470 на 10 тысяч). Россия от них отстает очень сильно: 12 роботов на 10 тысяч человек, — заметил Алиханов. — У нас огромная дорога по вхождению в топ стран по уровню роботизации. Мы только запускаем этот инструмент, но если будет востребован, то лимиты увеличим. Хочу призвать участвовать производителей роботов и потребителей. В течение первого года робот окупается и достается предприятию бесплатно. Нужно работать с кадрами, но без автоматизации и без технических решений вперед не уйдем».

Дважды пришлось корректировать планы по сборке в Казани самолетов Ту-214. взято с сайта tatarstan.ru

Сбавлять темпы приходится и в области авиастроения. Уже дважды пришлось корректировать планы по сборке в Казани самолетов Ту-214. Сначала к 2025 году планировалось спустить со стапелей 10 бортов, позже сократили аппетиты до 4, но в реальности сейчас проходят испытания всего 2. «Я помню, как много первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, а потом и раис республики Рустам Минниханов бегали по высоким московским кабинетам, пытаясь спасти от уничтожения казанский авиапром. Минтимер Шарипович всегда подчеркивал, что у такой большой страны, как Россия, должны быть собственные крылья, но его, увы, никто тогда в федеральном центре не слышал, точнее не хотел слышать. Да и то сказать, тридцать лед разваливали самолетостроение в России, а теперь хотят по щелчку пальцев восстановить утраченное. Так не бывает. По щучьему велению и моему хотению не получится», — с горечью констатировал Ильшат Аминов.

«Те вопросы, которые беспокоят, мы донесли. Уверен, что их никто без нас решать не будет», — позже расставил точки в вопросе возрождения и развития отечественного авиапрома раис Татарстана Рустам Минниханов.

В целом работой промышленного кластера Татарстана министр промышленности и торговли России Антон Алиханов остался доволен. Он похвалил республику за высокие результаты. «Вам удается выдерживать опережающие темпы в обработке (республика входит в топ-4 по объемам отгрузки продукции) и быть в числе лидеров в рейтинге эффективности промышленности. Татарстан является одним из участников многих программ, из них на предприятия республики было направлено больше 280 млрд рублей. Сотни проектов поддержаны через Фонд развития промышленности — суммарно на 53 млрд рублей. Региональный фонд предоставляет займы. Быстро развивается промышленная инфраструктура — тут Татарстан лидер. Автор федеральных инициатив, более 30 технопарков и кластеров, и тут Татарстан на одном уровне с Москвой и Московской областью. Важен индустриальный уклон, диверсифицированная структура экономики», — резюмировал глава Минпромторга России.

Фронтовая лаборатория БПЛА

«Отличительная черта современной высокотехнологичной войны, как показывает практика, очень быстрые изменения средств и способов ведения боевых действий. Сегодня на фронт поставляются тысячи беспилотных дронов, гусеничных платформ, средств связи, станций подавления электронных средств, и Татарстан здесь в лидерах. Но суровые реалии нынешней битвы таковы, что наши бойцы вынуждены сами дорабатывать беспилотные агрегаты под конкретные условия боевых действий», — ввел в тему следующего материала ведущий программы «7 дней».

Бойцы из Татарстана в прифронтовой зоне создали целую лабораторию по совершенствованию своих БПЛА и изучению трофейной техники. Реальное время / realnoevremya.ru

Съемочные группы ТНВ регулярно отправляются в командировки к линии соприкосновения СВО. И там, в одном из батальонов, сформированных из мобилизованных на территории Татарстана, бойцы создали целую лабораторию по совершенствованию своих БПЛА, а также изучают трофейную технику и находят уязвимости в летательных аппаратах врага.

Из Татарстана на передовую уходят различного вида БПЛА: для наблюдения, для доставки грузов, для уничтожения техники и живой силы противника. Реальное время / realnoevremya.ru

Недостатка в инструментах воздушного боя у татарстанцев на фронте нет. В республике четко знают, что именно нужно на передовой, и при формировании очередных партий груза с малой родины обязательно на передовую отправляют и различного вида БПЛА: для наблюдения, для доставки грузов, для уничтожения техники и живой силы противника. А уже здесь, на месте, спецы боевого подразделения «докручивают» технику под конкретные потребности — увеличение эффективности применения. Группа инженеров под названием «Горизонт» в полевых условиях успешно наладила эту непростую, но нужную работу. Работу, которая с каждым днем приближает главный день для каждого бойца на фронте и для тех, кто ждет их дома, — день победы.

20 лет программе «7 дней»

Минувшая неделя отмечена сразу двумя круглыми датами: 10 лет исполнилось интернет-газете «Реальное время», а информационно-аналитическая программа «7 дней» отметила 20-летие со дня выхода в эфир первого выпуска.

Информационно-аналитическая программа «7 дней» отметила 20-летие со дня выхода в эфир первого выпуска. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Вы знаете, были времена, когда мы не могли даже мечтать о том, что в кадре, рядом с ведущим могут появиться виртуальные модели, меняющиеся картинки, голограммы, экраны, графические надписи, самые современные, так сказать, «игрушки» телевидения. Все было очень незамысловато и очень просто. Но эта простота касалась только внешней оболочки. Внутри было ой-ей как горячо! Я сидел за столом, а передо мной был один ноутбук. Но то, что мы выдавали в эфир, всегда вызывало огромный общественный резонанс. Телевидение тогда было рупором справедливости, закона и защитником общечеловеческих ценностей! Это время я часто вспоминаю с особой теплотой и ностальгией. Да, мы были другими, более молодыми, более веселыми, более открытыми, более отважными, а в чем-то даже бесбашенными, я бы сказал. За эти 20 лет мы, конечно же, стали старше, мудрее, более опытными и осторожными. Как говорят у татар: тот, кто обжегся чаем, дует на воду. И все же у программы, которая на этой неделе отметила свой 20-летний юбилей, мне кажется, есть еще потенциал, есть еще порох в пороховницах, есть еще задор и желание сделать этот мир лучше», — подчеркнул Ильшат Аминов.

Ильшат Аминов: «У программы, которая на этой неделе отметила свой 20-летний юбилей, мне кажется, есть еще потенциал, есть еще порох в пороховницах». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тогда, 20 лет назад, в эпоху постсоветских либеральных и национальных реформ, которые к тому времени проходили уже практически без цензуры, когда каждый человек был волен сам выбирать источник информации и мог свободно выражать свое согласие или несогласие с системой, телевидению нужно было больше чем простая констатация фактов, ей нужно было осмысление времени и места каждого в нем. И программа «7 дней» стала своего рода прорывом — самой настоящей телевизионной лабораторией, где испытывались разные формы и все виды жанров: обзоры, монологи, беседы, расследования, съемки скрытой камерой и интервью без купюр, когда у чиновника любого уровня журналист мог спокойно спросить — а кто виноват и что делать?

Первым главным редактором программы стал Ринат Ахметзянов. Как он признается сегодня: команду собрать было непросто и костяк формировался не год и не два. Елена Павлова, к которой шли как за спасением те, кто потерял всякую надежду. Ильшат Аминов — мастер сюжетов о проблемах самой незащищенной категории населения — жителей деревень и сел. Влад Петров, способный в сюжете раскрыть красоту и уникальность обычных, казалось бы, людей. Мастер рассказывать о большом в деталях понятным и близким каждому языком Михаил Любимов. Зуфар Давлетшин, глазами которого сегодня республика видит события передовой на СВО. Тимур Бикмурзин — экономический обозреватель, чье сердце все эти 20 лет бьется вместе с проектом «7 дней».

Сегодня «7 дней» это не просто одна программа. «Семь дней» — это школа национального телевещания. Максим Платонов / realnoevremya.ru

И уже много лет отдала этой программе автор сюжета Ильзира Юзаева: «Сегодня «7 дней» это не просто одна программа. «Семь дней» — это школа национального телевещания, команда опытных журналистов, которые делают не один выпуск в неделю, они масштабируют свои знания и свои навыки. У многих корреспондентов и ведущих уже свои проекты и свои программы, в каждой из которых есть зерно, заложенное 20 лет тому назад, и конечно же, красная линия — фраза, брошенная невзначай Ильшатом Аминовым: «Нет ничего интереснее жизни человека», — подчеркивает она.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 3 марта, в 13.00, или на сайте телеканала. А также о том, какие темы и вопросы поднимались на XIII Всероссийском сходе предпринимателей из татарских сел, о том, чем запомнился первый день весны, являющийся и днем рождения раиса Татарстана Рустама Минниханова, о том, как армия зрителей телеканала «Новый век» смогла помочь пострадавшему в ДТП 6-летнему Мирославу Неськину отправиться на сложное лечение, которое даст ему надежду вновь встать на ноги, а также о Рузале Мингазове — предпринимателе, блогере и волонтере из Муслюмовского района.