Главный праздник — День Победы: репортаж из зоны СВО
В канун 80-летия Великой Победы съемочная группа ТНВ вновь на передовой специальной военной операции: события недели от программы «7 дней»
В зоне проведения специальной военной операции на сегодняшний день действуют не меньше десяти подразделений, сформированных в Татарстане. Наши земляки сейчас на всех фронтах, во всех регионах, изъявивших желание быть с Россией. В преддверии Дня Победы съемочная группа ТНВ — Зуфар Давлетшин и Андрей Ключников — находится в очередной командировке в зоне СВО. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег на минувшей неделе, — в обзоре от «Реального времени».
О чем говорят солдаты?
«Новая победа в новой Курской битве накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне — это, думаю, очень символично. Наши земляки тоже принимали участие в освобождении Курской области от оккупантов», — отметил с экрана ведущий программы «7 дней», депутат Госсовета Республики Татарстан, председатель Союза журналистов РТ и генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов. И добавил, что тысячи наших земляков сегодня несут службу на всех фронтах СВО. И там же сейчас находится съемочная группа ТНВ. Вполне логично, что в канун самого главного праздника страны первое, о чем заходила речь с героями нашего времени, — Победа.
«День Победы важнее и Нового года, и дня рождения. Великий праздник! Все ждут новых побед, хотят приурочить, свой вклад внести», — поделился с журналистами заместитель командира по военно-политической работе с позывным «Хата».
Вырос будущий офицер под Луганском. Позже перебрался в Москву. Но, когда пришло время, мобилизовался именно с малой родины. По-другому просто не мог. Дед прошел Великую Отечественную, бабушка была в плену. В семье не просто говорили о Победе. Это всегда был главный праздник и во времена СССР, и позже — в новейшей истории России. Как признается сам офицер, после распада Советского Союза негативные тенденции на Украине становились все заметнее уже давно: «Мать у меня с Хмельницкой области. Я приезжал к родственникам. Негативчик был, что я русский», — вспоминает он.
Командир реактивного артиллерийского дивизиона с позывным «Ветер» уверен: «Враг понимает, что снаружи не сломит нашу страну. Потому изнутри — по национальному признаку давит. Надо фильмы смотреть. И в школе нужно этим заниматься, чтобы дети знали, кто их герои и через что прошла страна». А еще он подчеркивает, что День Победы — это не только символ победы над фашизмом, но еще и праздник любви. К жизни и к Родине.
Боец с позывным «Шах» подчеркивает: «Не должны люди превозносить одну нацию. Мы все равные — все люди. Мы защищаем жизнь Украины от национализма. Эту территорию они успели захватить — очень много агитации. Люди со страха начали верить всему этому. Не мы начали эту войну. Вынужденно пошли. И воюем за благое дело».
«Наши деды и прадеды совершили невозможное: принесли в наш дом мир. Сейчас мы идем по стопам наших предков и благодарим их. Но не совсем дожали тех, кто пропагандирует фашизм, национализм. На фоне развала СССР пошла мода на западную тенденцию: что у них все хорошо — танцы, кока-кола… Захотели жить по-другому. Сколько же мы потеряли…» — отмечает заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным «Док».
Идя в бой, сегодняшние герои вспоминают рассказы ветеранов ВОВ: дедов, прадедов. Это добавляет и сил, и уверенности, и понимания: следующие поколения необходимо воспитывать правильно, на примерах героев былых времен, на понимании, что если бы в 40-е годы прошлого века не вырвали победу, не было бы и сегодняшнего мира. А еще солдаты и офицеры мечтают о том, чтобы отпраздновать всей страной в один день сразу две победы.
Позывной — «Фаза»
«Среди наших ребят, принимавших участие в специальной военной операции и сегодня воюющих на Донбассе, уже 16 Героев России, практически каждый второй боец награжден орденом Мужества или медалью «За отвагу». Но, к сожалению, и от этого безумно болит сердце, многих уже нет в живых. В сюжетах с передовой мы не часто говорим о павших воинах из Татарстана. Это сложно. Многих мы знали лично. В декабре мы рассказали о герое России Алексее Копунове. Недавно с нашим коллегой Зуфаром Давлетшиным мы поведали вам историю подвига еще одного героя страны — Сергея Чебнева, уроженца Челнов, который со своими однополчанами 12 дней держал оборону в Курской области, не давая войскам ВСУ пробиться на Курскую атомную станцию. Сегодня пришло время отдать дань памяти и уважения еще одному бойцу из Татарстана, героически павшему в июне прошлого года в боях в Донецкой Народной Республике. Его позывной «Фаза», — подвел к следующему материалу Ильшат Аминов.
Ильнур Хаертдинов был любящим сыном, надежной опорой для супруги, отцом двоих детей. Он отправился добровольцем на СВО летом 2022 года. Служил в батальоне «Тимер». Под обстрелами на своем железном «коне» — мотоцикле «Урал» — доставлял на передовую боеприпасы, а оттуда вывозил раненых и погибших товарищей. Более 130 бойцов и офицеров (и это только из своего батальона, а ведь были спасенные и из других подразделений) сегодня благодарят «Фазу» за свои спасенные жизни. Сам он не уберегся: в последний выезд, ночью, наехал на вражескую мину. Шансов уцелеть не было.
Наградная делегация Татарстана так и не смогла застать вечно занятого «Фазу», чтобы вручить ему медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». На прошлой неделе боевые товарищи передали награду семье Ильнура Хаертдинова.
Почему «Фаза»? По профессии. Отучился в энергетическом колледже. В мирной жизни занимался бизнесом — собрал бригаду электриков. Находил время для хобби: любил рыбалку и охоту. Получил мастерский разряд по парашютному спорту. Обожал сноуборд и экстремальные спуски с заснеженных гор Сибири. Постоянно держал себя в форме, словно к чему-то готовился. В 2022-м понял к чему. Съемочной группе ТНВ довелось пообщаться с героем. Последний раз за полгода до рокового выезда.
«Бес» и «Хабиб» — товарищи «Фазы» по службе, в свои отпуска привезли в республику хранившуюся в батальоне награду — медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Передали маме героя — Фание Закировне и супруге Диляре.
Неоднозначная история
Рузиля Мухаметзянова из села Чита, что в Пестречинском районе, уже несколько лет безуспешно пытается отстоять свое право на улучшение жилищных условий. Сама женщина, проживающая в аварийном доме, утверждает, что является вдовой ветерана Великой Отечественной войны. Но есть одно «но»: по документам незадолго до смерти ветерана пара рассталась. Есть совместная дочь, сама уже взрослый человек, воспитывающая двоих особенных детей. И есть пенсия — 14 тыс. рублей. Это больше прожиточного минимума, но ее с трудом хватает на коммунальные платежи, лекарства и скудную пищу и совсем недостаточно, чтобы хоть как-то привести в порядок разваливающийся на глазах дом. Съемочная группа ТНВ побывала в гостях у Рузили Мухаметзяновой и попыталась разобраться в этой неоднозначной истории.
«Среди благоустроенного села, широких заборов и массивных домов мы не сразу замечаем крохотную избу на краю улицы», — признаются наши коллеги. Домишко стоит у самой дамбы — на всех ветрах. «Внутри чисто, уютно, холодно и очень скромно», — делятся первыми впечатлениями журналисты.
Этот дом Рузиля и Гиният Мухаметзяновы получили от колхоза. Как списанное имущество. Сам Гиният Мухаметзянов — участник ВОВ — попал в боях под мину. Потерял ногу. После демобилизации вернулся в село, где и повстречал Рузилю. А в 1986 году его не стало. Рузиля осталась с маленькой дочерью Эльмирой на руках. Девочке, когда умер отец, было всего 4 года. Почему тогда сразу не занялась оформлением необходимых документов? «Я испугалась, была молодой. Не знала, как надо делать», — признается Рузиля Мухаметзянова.
Работала, старалась, растила дочь. Трудовой стаж — 40 лет! Есть справка из военкомата, подтверждающая то, что она вдова ветерана. Есть медаль от правительства ко Дню Победы. Но есть и документ о разводе. За 3 месяца до смерти Гинията Мухаметзянова, он был оформлен в ЗАГСе. Сама Рузиля утверждает, что никакого развода не было: до последних мгновений его жизни она была рядом с супругом. Причем женщина говорит, что и брак был заключен без ее участия: «Мы просто жили нерасписанными, а в 1984-м он сам заключил брак со мной — меня даже не было там. Когда Эльмира родилась, он даже имя вписал». Может, и с разводом так? Или это случайная ошибка? — задаются вопросом журналисты.
Юрист, с которым пообщалась съемочная группа ТНВ, уверен, что единственный способ что-то изменить — суд. Только так можно опровергнуть актовую запись. Но это будет непросто. Придется поднимать все документы.
Хватит ли на это сил у уже немолодой женщины со слабым здоровьем, которое день ото дня становится все более хрупким в доме, насквозь продуваемом из-за щелей и протекающей крыши, где не то что стены, но и забор держатся лишь на старой памяти и честном слове? Вопрос открытый.
Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 5 мая в 13.00, или на сайте телеканала. А еще о том, почему люди мечтают услышать «Капеллу Дмитрия Железнова», как готовится встретить вековой юбилей Альфия Айдарская — дочь первого татарского режиссера Газиза Айдарского и первой женщины-композитора Татарстана Сарии Садыйковой и о триумфальных гастролях Татарского театра оперы и балета в Москве.
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