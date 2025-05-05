Главный праздник — День Победы: репортаж из зоны СВО

В канун 80-летия Великой Победы съемочная группа ТНВ вновь на передовой специальной военной операции: события недели от программы «7 дней»

Фото: предоставлено Зуфаром Давлетшиным

В зоне проведения специальной военной операции на сегодняшний день действуют не меньше десяти подразделений, сформированных в Татарстане. Наши земляки сейчас на всех фронтах, во всех регионах, изъявивших желание быть с Россией. В преддверии Дня Победы съемочная группа ТНВ — Зуфар Давлетшин и Андрей Ключников — находится в очередной командировке в зоне СВО. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег на минувшей неделе, — в обзоре от «Реального времени».

О чем говорят солдаты?

«Новая победа в новой Курской битве накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне — это, думаю, очень символично. Наши земляки тоже принимали участие в освобождении Курской области от оккупантов», — отметил с экрана ведущий программы «7 дней», депутат Госсовета Республики Татарстан, председатель Союза журналистов РТ и генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов. И добавил, что тысячи наших земляков сегодня несут службу на всех фронтах СВО. И там же сейчас находится съемочная группа ТНВ. Вполне логично, что в канун самого главного праздника страны первое, о чем заходила речь с героями нашего времени, — Победа.

Съемочная группа ТНВ вновь работает в зоне СВО. предоставлено Зуфаром Давлетшиным

«День Победы важнее и Нового года, и дня рождения. Великий праздник! Все ждут новых побед, хотят приурочить, свой вклад внести», — поделился с журналистами заместитель командира по военно-политической работе с позывным «Хата».

Вырос будущий офицер под Луганском. Позже перебрался в Москву. Но, когда пришло время, мобилизовался именно с малой родины. По-другому просто не мог. Дед прошел Великую Отечественную, бабушка была в плену. В семье не просто говорили о Победе. Это всегда был главный праздник и во времена СССР, и позже — в новейшей истории России. Как признается сам офицер, после распада Советского Союза негативные тенденции на Украине становились все заметнее уже давно: «Мать у меня с Хмельницкой области. Я приезжал к родственникам. Негативчик был, что я русский», — вспоминает он.

Зуфар Давлетшин общается с бойцами и офицерами. И одна из ключевых тем в эти дни — День Победы. предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Командир реактивного артиллерийского дивизиона с позывным «Ветер» уверен: «Враг понимает, что снаружи не сломит нашу страну. Потому изнутри — по национальному признаку давит. Надо фильмы смотреть. И в школе нужно этим заниматься, чтобы дети знали, кто их герои и через что прошла страна». А еще он подчеркивает, что День Победы — это не только символ победы над фашизмом, но еще и праздник любви. К жизни и к Родине.

Боец с позывным «Шах» подчеркивает: «Не должны люди превозносить одну нацию. Мы все равные — все люди. Мы защищаем жизнь Украины от национализма. Эту территорию они успели захватить — очень много агитации. Люди со страха начали верить всему этому. Не мы начали эту войну. Вынужденно пошли. И воюем за благое дело».

«Наши деды и прадеды совершили невозможное: принесли в наш дом мир. Сейчас мы идем по стопам наших предков и благодарим их. Но не совсем дожали тех, кто пропагандирует фашизм, национализм. На фоне развала СССР пошла мода на западную тенденцию: что у них все хорошо — танцы, кока-кола… Захотели жить по-другому. Сколько же мы потеряли…» — отмечает заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным «Док».

Идя в бой, сегодняшние герои вспоминают рассказы ветеранов ВОВ. предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Идя в бой, сегодняшние герои вспоминают рассказы ветеранов ВОВ: дедов, прадедов. Это добавляет и сил, и уверенности, и понимания: следующие поколения необходимо воспитывать правильно, на примерах героев былых времен, на понимании, что если бы в 40-е годы прошлого века не вырвали победу, не было бы и сегодняшнего мира. А еще солдаты и офицеры мечтают о том, чтобы отпраздновать всей страной в один день сразу две победы.

Позывной — «Фаза»

«Среди наших ребят, принимавших участие в специальной военной операции и сегодня воюющих на Донбассе, уже 16 Героев России, практически каждый второй боец награжден орденом Мужества или медалью «За отвагу». Но, к сожалению, и от этого безумно болит сердце, многих уже нет в живых. В сюжетах с передовой мы не часто говорим о павших воинах из Татарстана. Это сложно. Многих мы знали лично. В декабре мы рассказали о герое России Алексее Копунове. Недавно с нашим коллегой Зуфаром Давлетшиным мы поведали вам историю подвига еще одного героя страны — Сергея Чебнева, уроженца Челнов, который со своими однополчанами 12 дней держал оборону в Курской области, не давая войскам ВСУ пробиться на Курскую атомную станцию. Сегодня пришло время отдать дань памяти и уважения еще одному бойцу из Татарстана, героически павшему в июне прошлого года в боях в Донецкой Народной Республике. Его позывной «Фаза», — подвел к следующему материалу Ильшат Аминов.

Съемочной группе ТНВ довелось пообщаться с «Фазой» за полгода до рокового события. скриншот из фильма "Заряжены победой" ТНВ

Ильнур Хаертдинов был любящим сыном, надежной опорой для супруги, отцом двоих детей. Он отправился добровольцем на СВО летом 2022 года. Служил в батальоне «Тимер». Под обстрелами на своем железном «коне» — мотоцикле «Урал» — доставлял на передовую боеприпасы, а оттуда вывозил раненых и погибших товарищей. Более 130 бойцов и офицеров (и это только из своего батальона, а ведь были спасенные и из других подразделений) сегодня благодарят «Фазу» за свои спасенные жизни. Сам он не уберегся: в последний выезд, ночью, наехал на вражескую мину. Шансов уцелеть не было.

Тот самый «Урал», который помог «Фазе» вывезти с поля боя больше 130 раненых бойцов. скриншот из фильма "Заряжены победой" ТНВ

Наградная делегация Татарстана так и не смогла застать вечно занятого «Фазу», чтобы вручить ему медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». На прошлой неделе боевые товарищи передали награду семье Ильнура Хаертдинова.

Почему «Фаза»? По профессии. Отучился в энергетическом колледже. В мирной жизни занимался бизнесом — собрал бригаду электриков. Находил время для хобби: любил рыбалку и охоту. Получил мастерский разряд по парашютному спорту. Обожал сноуборд и экстремальные спуски с заснеженных гор Сибири. Постоянно держал себя в форме, словно к чему-то готовился. В 2022-м понял к чему. Съемочной группе ТНВ довелось пообщаться с героем. Последний раз за полгода до рокового выезда.

Свой позывной Ильнур Хаертдинов взял по гражданской профессии. скриншот из фильма "Заряжены победой" ТНВ

«Бес» и «Хабиб» — товарищи «Фазы» по службе, в свои отпуска привезли в республику хранившуюся в батальоне награду — медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Передали маме героя — Фание Закировне и супруге Диляре.

Неоднозначная история

Рузиля Мухаметзянова из села Чита, что в Пестречинском районе, уже несколько лет безуспешно пытается отстоять свое право на улучшение жилищных условий. Сама женщина, проживающая в аварийном доме, утверждает, что является вдовой ветерана Великой Отечественной войны. Но есть одно «но»: по документам незадолго до смерти ветерана пара рассталась. Есть совместная дочь, сама уже взрослый человек, воспитывающая двоих особенных детей. И есть пенсия — 14 тыс. рублей. Это больше прожиточного минимума, но ее с трудом хватает на коммунальные платежи, лекарства и скудную пищу и совсем недостаточно, чтобы хоть как-то привести в порядок разваливающийся на глазах дом. Съемочная группа ТНВ побывала в гостях у Рузили Мухаметзяновой и попыталась разобраться в этой неоднозначной истории.

Съемочная группа ТНВ попробовала разобраться в запутанной истории Рузили Мухаметзяновой. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Среди благоустроенного села, широких заборов и массивных домов мы не сразу замечаем крохотную избу на краю улицы», — признаются наши коллеги. Домишко стоит у самой дамбы — на всех ветрах. «Внутри чисто, уютно, холодно и очень скромно», — делятся первыми впечатлениями журналисты.

Этот дом Рузиля и Гиният Мухаметзяновы получили от колхоза. Как списанное имущество. Сам Гиният Мухаметзянов — участник ВОВ — попал в боях под мину. Потерял ногу. После демобилизации вернулся в село, где и повстречал Рузилю. А в 1986 году его не стало. Рузиля осталась с маленькой дочерью Эльмирой на руках. Девочке, когда умер отец, было всего 4 года. Почему тогда сразу не занялась оформлением необходимых документов? «Я испугалась, была молодой. Не знала, как надо делать», — признается Рузиля Мухаметзянова.

Работала, старалась, растила дочь. Трудовой стаж — 40 лет! Есть справка из военкомата, подтверждающая то, что она вдова ветерана. Есть медаль от правительства ко Дню Победы. Но есть и документ о разводе. За 3 месяца до смерти Гинията Мухаметзянова, он был оформлен в ЗАГСе. Сама Рузиля утверждает, что никакого развода не было: до последних мгновений его жизни она была рядом с супругом. Причем женщина говорит, что и брак был заключен без ее участия: «Мы просто жили нерасписанными, а в 1984-м он сам заключил брак со мной — меня даже не было там. Когда Эльмира родилась, он даже имя вписал». Может, и с разводом так? Или это случайная ошибка? — задаются вопросом журналисты.

Юрист, с которым пообщалась съемочная группа ТНВ, уверен, что единственный способ что-то изменить — суд. Только так можно опровергнуть актовую запись. Но это будет непросто. Придется поднимать все документы.

Хватит ли на это сил у уже немолодой женщины со слабым здоровьем, которое день ото дня становится все более хрупким в доме, насквозь продуваемом из-за щелей и протекающей крыши, где не то что стены, но и забор держатся лишь на старой памяти и честном слове? Вопрос открытый.



Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 5 мая в 13.00, или на сайте телеканала. А еще о том, почему люди мечтают услышать «Капеллу Дмитрия Железнова», как готовится встретить вековой юбилей Альфия Айдарская — дочь первого татарского режиссера Газиза Айдарского и первой женщины-композитора Татарстана Сарии Садыйковой и о триумфальных гастролях Татарского театра оперы и балета в Москве.