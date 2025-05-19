«KazanForum» — одно из центральных международных событий минувшей недели

Представители более чем 100 стран мира собрались в Казани, индустрия халяль и «чак-чак дипломатия», а также другие события недели от программы «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Без сомнений одной из наиболее активно освещаемых и обсуждаемых тем минувшей недели стал состоявшийся в столице Татарстана уже XVI по счету Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп ТНВ на минувшей неделе, — в обзоре от «Реального времени».

KazanForum-2025

В 16-й раз татарстанская земля принимала Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». И уже в третий раз он проходит на федеральном уровне. Год от года растет размах и география события. В этот раз Казань посетили представители 103 государств мира. Столица Татарстана приняла более 20 тыс. гостей, включая глав государств, руководителей министерств и ведомств, первых лиц крупных компаний и представителей частного бизнеса.

В 16-й раз татарстанская земля принимала Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Всему миру известно: Казань — один из немногих российских городов, которые сегодня способны принять мероприятие такого уровня. Главное уже в другом: раис Татарстана Рустам Минниханов, если хотите, сегодня участвует в создании архитектуры будущих международных отношений в многополярном мире. Это, конечно, совпадение, а может, и нет, но именно в эти дни американский президент Дональд Трамп посетил мусульманские страны Ближнего Востока: Катар, Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты с целью укрепить шатающиеся основы мира однополярного», — сделал по итогам события свои выводы ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана и депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

Татарстан остается прочным мостом в укреплении стратегического партнерства России с исламским миром, а Казань — местом встречи старых друзей, подчеркивали особую роль республики в развороте на Восток выступающие на заключительной пленарной сессии Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Роль республики в поддержании контактов со странами исламского мира отметил и президент России Владимир Путин в своем приветствии, направленном в адрес участников форума.

Сверхнасыщенная деловая программа форума включала в себя более 140 конференций. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Деловая программа форума была сверхнасыщенной и включала в себя более 140 конференций по 20 ключевым направлениям работы. Несколько дней бурлила жизнью масштабная международная выставка Russia Halal Expo 2025, объединившая стенды 12 стран и 11 субъектов РФ. Десятки подписанных договоров и соглашений — лишь верхушка айсберга. Как отметил генеральный директор нефтеперерабатывающей компании «ТАИФ-НК» Максим Новиков, даже трех дней, что проходила выставка, слишком мало для предметного общения, и основная работа по следам и форума, и выставки будет набирать силу уже после завершения события, благодаря контактам и предварительным договоренностям, достигнутым в эти дни.

На пути к унификации стандартов халяль

На церемонии открытия Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» и международной выставки Russia Halal Expo 2025 его превосходительство доктор Ахмад Кавеса Сенгендо — заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества по экономическим вопросам подчеркнул, что «халяль — глобальный феномен, уже не ассоциирующийся только с религией, но ставший символом хорошего качества и полезности». Индустрия растет более чем на 12% в год. То, насколько богат и разнообразен мир халяль-индустрии, посетители выставки в Казани могли увидеть воочию.

Россия активно продвигается по пути разработки собственных стандартов халяль. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не только продукты, но и множество изделий: ковры, музыкальные инструменты. Одним из открытий сельского хозяйства в индустрии халяль стало страусиное мясо, привезенное из Туркменистана. Сертификат соответствия в наличии.

Одним из ярких событий форума стало закрытие вопроса с аккредитацией татарстанской халяль-продукции для малазийского рынка. Соответствующий сертификат был получен, и теперь произведенные в Татарстане продукты будут представлены малазийским потребителям. В целом, как отметила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, растут и спрос, и предложение, и экспорт. Последний прибавил 20%.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров подчеркнул: «Ежегодно наши производители проходят аккредитацию. И молочная, и мясная продукция, и вещи. Работы ведем и с птицеводческими комплексами, и с мясными. Задача — находить новые рынки сбыта». И бизнес активно реагирует на новые запросы: молочные продукты халяль, сладости халяль. Все из натуральных и чистых продуктов, что подтверждается сертификатами. На выставку татарстанские производители привезли огромный чак-чак в форме мечети Кул Шариф. Делегация из Палестины, очень трепетно относящаяся к соблюдению требований халяль, даже тонко подчеркнула: «Ваш татарстанский халяль будто бы халяльнее нашего». Ваэль Харбави, член делегации Палестины, отметил: «Казань — исторический город, город старины, у меня самые хорошие впечатления, я во второй раз здесь, но все равно удивляюсь». И чак-чак его тоже впечатлил.

В глобальном масштабе зреет потребность в унификации стандартов халяль. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Россия активно продвигается по пути разработки собственных стандартов халяль. То же мясо (баранину, говядину, конину) проверяют более чем по десятку показателей. А в глобальном масштабе зреет потребность в унификации этих самых стандартов, чтобы произведенная в соответствии с ними продукция имела возможность быть представлена в любой точке мира и не вызывала ни нареканий, ни сомнений у потребителей.

За кулисами форума

В Татарстане родился специальный термин «чак-чак дипломатия». Ни одно крупное мероприятие, проходящее в республике, не обходится без этого традиционного лакомства. Для гостей и участников KazanForum-2025 Казань заготовила полторы тонны угощения: для встреч, сувениров и просто полакомиться.

Для гостей и участников KazanForum-2025 Казань заготовила полторы тонны чак-чака. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но не только этим покоряет и влюбляет в себя Татарстан. Восточное гостеприимство — особая культура: тонкая, богатая на интонации и полутона. И в Татарстане этим искусством владеют. Как и способностью принимать гостей со всего мира, учитывая их потребности. Исламский мир требует особого подхода — 28 отелей столицы Татарстана были адаптированы под эти запросы: никакого алкоголя, продукты исключительно халяль, исчезла провоцирующая реклама, а в каждом павильоне выставки оборудованы комнаты для намаза, в номерах разместили киблы — специальные указатели направления на Мекку, доставили коврики для намаза и Кораны.

Гости и участники KazanForum-2025 в свободное время стремились лучше познакомиться со столицей Татарстана. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В помощь гостям города — волонтеры, владеющие тремя языками. Многие из тех, кто приехал в республику, особенно если это первый визит, хотят пройтись не только в самом центре, но и окунуться в атмосферу республики.

Всероссийский съезд татарских религиозных деятелей

Одновременно и в рамках международного форума в Казани состоялся Всероссийский съезд татарских религиозных деятелей. Приехали более тысячи представителей 74 регионов страны, ключевыми темами обсуждения стали национальная самобытность и религия, просветительские традиции у татар и роль Каюма Насыри в развитии религиозной культуры.

Самого Каюма Насыри называли «татарский Ломоносов». Просветитель, ученый-энциклопедист, этнограф, педагог, журналист, издатель, историк, археолог… Он был невероятно разносторонней, увлеченной и многогранной личностью. Его дидактические пособия, эпосы, сказки, собрания народного фольклора пользовались успехом и при жизни автора, и в советские годы. А сам он главным трудом своей жизни называл первый в мусульманском мире конкорданс Корана. Уникальная рукопись почти 150 лет хранилась в библиотеке Казанского университета. Научный канонический словарь лексических оборотов священного писания на 46 тыс. элементов был подготовлен всего за 4 года и закончен в 1886 году. В христианском мире конкордансы писались десятилетиями.

Одновременно и в рамках международного форума в Казани состоялся Всероссийский съезд татарских религиозных деятелей. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Свыше тысячи человек из 74 регионов России в этом году стали участниками большого собрания мусульман. Национальная самобытность и религия — это именно те скрепы, что объединяют татар — мусульман — по всей России. Еще великий Марджани говорил, что язык и обычаи сохраняют и саму религию. Именно в родном языке — глубокий след нации. В разных областях и регионах России сегодня локальные мусульманские общины являются не только центрами религиозного просвещения, но также духовными институтами по сохранению и развитию языка и культуры татарского народа, который дисперсно проживает по всей стране.

Раз в году татарские религиозные деятели обязательно собираются в Великом Болгаре на «Изге Болгар жыены». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарские священнослужители сегодня несут большую миссию. Они должны вести за собой народ. В каждом регионе, в каждом городе, даже в самой небольшой деревушке именно татарские хазраты, муллы, абыстаи — оплот татарской национальной идентичности. И раз в году они непременно собираются в Великом Болгаре на «Изге Болгар жыены».

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 19 мая в 13.00, или на сайте телеканала. А еще о четвертьвековом юбилее волейбольной команды «Зенит» и его очередном чемпионстве и других событиях недели.

